"Отказ от ответственности

1) AI Fresh

- Функция «Smart Fresh Air» переименована в «AI Fresh»; это изменение касается только названия и не влияет на функциональность изделия.

- Для использования функции «AI Fresh» изделие должно быть подключено к приложению «LG ThinQ».

Приложение LG ThinQ™ доступно на совместимых смартфонах с ОС Android или iOS. Требуется подключение к мобильной сети и домашнему Wi-Fi, а также регистрация изделия в приложении LG ThinQ™. Посетите сайт lg.com/au/lg-thinq, чтобы ознакомиться с функциями, системной совместимостью и доступностью услуг, которые могут отличаться в зависимости от страны и модели.

2) Приложение ThinQ™

- EER 8,9 (19-й год) → EER 9.7 (24-й год)

- При использовании режима энергосбережения Lv.2

- Режим энергосбережения с искусственным интеллектом можно настроить в два этапа (до 4,5 % для этапа 1 и до 20 % для этапа 2), а коэффициент энергосбережения варьируется в зависимости от энергетического класса и технических характеристик изделия.

- Управляемый искусственным интеллектом коэффициент энергосбережения для каждого этапа может варьироваться в зависимости от фактических условий использования.

- Ниже приведены подробные сведения об испытаниях для определения коэффициента энергосбережения:

1. Испытанная модель: M876AAA582

2. Условия проведения испытаний: Морозильная камера при темп. -18 °C, холодильник при темп. 3 °C, без нагрузки

3. Условия установки: Комнатная температура 25 °C, влажность 55 %

4. Метод испытания: 8 часов c открыванием, 16 часов без открывания. Общее количество открываний в течение этапа c открыванием: Холодильник 28 раз, морозильная камера 6 раз. Результаты энергопотребления для каждого этапа энергосбережения с искусственным интеллектом в течение 3 дней преобразуют в 24-часовую сводку энергопотребление и сравнивают.

5. При использовании режима энергосбережения с искусственным интеллектом цикл удаления инея и скорость компрессора можно регулировать в зависимости от окружающей среды. Применение этапа 2 может привести к повышению внутренней температуры морозильной камеры и холодильника.

6. Результаты испытаний были проверены компанией TÜV Rheinland Inc. с использованием указанного ими метода испытаний, но результаты могут отличаться в зависимости от фактических условий эксплуатации.

7. Режим энергосбережения с искусственным интеллектом доступен только через приложение LG ThinQ, которое может иметь некоторые ограничения в отношении поддерживаемых сред и способов использования."