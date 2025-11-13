We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Кухня в новом формате
с LG AI Core-Tech
Концепция
кухонной техники LG с искусственным интеллектом
Разработана для эффективной работы, интуитивного реагирования и упрощения повседневного управления.
Полное управление искусственным интеллектом,
оптимальная свежесть
Технология AI Core-Tech координирует охлаждение в соответствии с вашим распорядком дня, помогая сохранить свежесть с естественной точностью.
Инвертор с искусственным интеллектом
Создан для обеспечения стабильности,
настраивается с помощью искусственного интеллекта
Инверторный компрессор LG AI, работающий на основе интеллектуального анализа характеристик, позволяет точно регулировать скорость двигателя для стабильного и эффективного охлаждения, обеспечивая точное управление и надежность длительное время.
Технология AI Fresh
Анализ трех недель использования показал, что за два часа до времени максимальной нагрузки температура снижается на 1 °C, что позволяет сохранять продукты свежими, когда это нужнее всего.1)
Долговечность
Надежная работа, рассчитанная на длительный срок службы
Благодаря прочной конструкции и интеллектуальной диагностике инверторный компрессор LG с искусственным интеллектом разработан для сокращения времени простоя и технического обслуживания.
ThinQ™²⁾
Полный доступ в ваших руках
Изучите все характеристики, чтобы сделать кухню по-настоящему интеллектуальной.
Точная настройка температуры и энергии для легкого ухода.
Восприятие и реагирование в режиме реального времени для комфортной жизни.
Вопросы и ответы
Q.
Что такое LG AI Core-Tech?
A.
Технология LG AI Core-Tech объединяет искусственный интеллект с ключевыми технологиями, такими как двигатели и компрессоры. Она обеспечивает интеллектуальное управление бытовыми приборами, оптимизируя технические характеристики, энергоэффективность и персонализацию для пользователей.
Q.
В чем преимущества использования бытовой техники LG с искусственным интеллектом?
A.
Бытовая техника LG с искусственным интеллектом обеспечивает более интеллектуальную работу, повышенное энергосбережение и персонализированные технические характеристики. Она облегчает выполнение повседневных задач, изучая ваши привычки и автоматизируя ключевые функции, что в конечном итоге улучшает ваш образ жизни.
Q.
Являются ли холодильники LG AI энергоэффективными?
A.
Да, холодильники LG ThinQ™ спроектированы с учетом требований энергоэффективности. Они предлагают такие функции, как режимы энергосбережения и усовершенствованные системы охлаждения, которые поддерживают постоянную температуру, помогая снизить потребление энергии.
"Отказ от ответственности
1) AI Fresh
- Функция «Smart Fresh Air» переименована в «AI Fresh»; это изменение касается только названия и не влияет на функциональность изделия.
- Для использования функции «AI Fresh» изделие должно быть подключено к приложению «LG ThinQ».
Приложение LG ThinQ™ доступно на совместимых смартфонах с ОС Android или iOS. Требуется подключение к мобильной сети и домашнему Wi-Fi, а также регистрация изделия в приложении LG ThinQ™. Посетите сайт lg.com/au/lg-thinq, чтобы ознакомиться с функциями, системной совместимостью и доступностью услуг, которые могут отличаться в зависимости от страны и модели.
2) Приложение ThinQ™
- EER 8,9 (19-й год) → EER 9.7 (24-й год)
- При использовании режима энергосбережения Lv.2
- Режим энергосбережения с искусственным интеллектом можно настроить в два этапа (до 4,5 % для этапа 1 и до 20 % для этапа 2), а коэффициент энергосбережения варьируется в зависимости от энергетического класса и технических характеристик изделия.
- Управляемый искусственным интеллектом коэффициент энергосбережения для каждого этапа может варьироваться в зависимости от фактических условий использования.
- Ниже приведены подробные сведения об испытаниях для определения коэффициента энергосбережения:
1. Испытанная модель: M876AAA582
2. Условия проведения испытаний: Морозильная камера при темп. -18 °C, холодильник при темп. 3 °C, без нагрузки
3. Условия установки: Комнатная температура 25 °C, влажность 55 %
4. Метод испытания: 8 часов c открыванием, 16 часов без открывания. Общее количество открываний в течение этапа c открыванием: Холодильник 28 раз, морозильная камера 6 раз. Результаты энергопотребления для каждого этапа энергосбережения с искусственным интеллектом в течение 3 дней преобразуют в 24-часовую сводку энергопотребление и сравнивают.
5. При использовании режима энергосбережения с искусственным интеллектом цикл удаления инея и скорость компрессора можно регулировать в зависимости от окружающей среды. Применение этапа 2 может привести к повышению внутренней температуры морозильной камеры и холодильника.
6. Результаты испытаний были проверены компанией TÜV Rheinland Inc. с использованием указанного ими метода испытаний, но результаты могут отличаться в зависимости от фактических условий эксплуатации.
7. Режим энергосбережения с искусственным интеллектом доступен только через приложение LG ThinQ, которое может иметь некоторые ограничения в отношении поддерживаемых сред и способов использования."