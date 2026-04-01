Новая коллекция телевизоров

Расширенная гарантия на 2 года

Расширенная гарантия - это программа дополнительного сервисного обслуживания, действующая после окончания основной гарантии.

Включает в себя:

- бесплатную диагностику ТВ

- бесплатный ремонт ТВ

*Расширенная гарантия действиует на определенные модели ТВ участвующие в промо.

*Услуга действует только при наличии заводского серийного номера на товаре

*Услуга расширенного сервиса не распространяется на следующие пункты: Расходные и комплектующие материалы (фильтры, элементы питания и т.п.); Косметические дефекты; Механические повреждения техники; Повреждения товара вследствие нарушений рекомендованных производителем правил его использования, хранения и транспортировки, указанных в инструкции; Обнаружение неквалифицированного вмешательства в устройство. Неквалифицированная Установка (монтаж) техники;

Ремонт и повреждения, связанные с воздействием внешней среды: пожар, наводнение и другие случаи непреодолимой силы, а также повреждения, возникшие в результате попадания внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых, животных и т.д.;