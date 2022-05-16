С наступлением тёплых солнечных дней становится всё приятнее проводить время на улице. Актуальнее становится и вопрос домашнего микроклимата – каждому из нас хочется дома дышать чистым воздухом, имея при этом возможность самостоятельно выбирать и менять комфортную температуру. С новыми технологиями кондиционеров это стало возможно, а с инновационными решениями LG вы также можете быть уверены в заботе о своём здоровье и экологии планеты.









Что же нужно учесть, если вы впервые задумались о выборе кондиционера для дома? Прежде всего, необходимо иметь в виду площадь помещения, в котором планируется установка прибора для охлаждения воздуха. Следующие критерии выбора – дизайн и габариты кондиционера, его функции, удобство монтажа и управления, уровень шума и класс энергоэффективности.







Ниже показан анализ данных факторов на примере моделей LG DUALCOOL с функцией очистителя воздуха – кондиционеров с незаменимой в современных мегаполисах функцией очистителя воздуха.







1. Мощность

Модели LG DUALCOOL с функцией очистителя воздуха подходят для помещений с максимальной площадью охлаждения 27 м² и 36 м². Технология Dual Inventor обеспечивает быстрое охлаждение любого помещения без увеличения потребления энергии.







2. Функциональность и уровень очистки воздуха

Теперь для заботы о воздухе в доме вам не понадобится множество приборов, ведь кондиционеры LG дополнительно оснащены ионным диффузором и системой фильтрации, защищающей воздух от негативных воздействий пыли и аллергенов, что поможет в борьбе с сезонной аллергией. Такая техника занимает меньше места, но по-прежнему обладает большой эффективностью. В моделях кондиционеров LG DUALCOOL с функцией очистителя воздуха есть цветовой индикатор, позволяющий узнать о качестве воздуха в помещении даже не расстоянии. Для поддержания здорового микроклимата в помещении кондиционеры оснащены функцией автоматической очистки, которая предотвращает скопление бактерий в деталях прибора.



3. Монтаж и управление

Устройство кондиционеров LG, в частности опорный кронштейн и усовершенствованная монтажная плита, обеспечивают быстрый монтаж. Таким же легким является и управление кондиционером: электронная смарт-панель отображает качество воздуха в помещении и помогает следить за работой кондиционера в режиме реального времени, а шесть положений заслонок позволяют установить желаемое направление движения воздуха. Управлять кондиционером можно и удаленно из любого места при помощи приложения LG ThinQ. Приложение также позволяет проводить умную диагностику Smart Diagnosis.



4. Уровень шума

Компания LG работает над снижением шума своих приборов, чтобы обеспечить комфорт домашней среды своих покупателей. Благодаря наклонному вентилятору и компрессору DUAL Inverter Compressor™, кондиционеры LG DUALCOOL с функцией очистителя воздуха работают тихо и не тревожат сон даже самых маленьких членов семьи. Дополнительным преимуществом является режим комфортного сна, который способствует полноценному расслаблению с помощью автоматической регулировки нескольких функций.



5. Энергоэффективность

Модели LG DUALCOOL с функцией очистителя воздуха обладают гарантией энергосбережения и высоким энергосберегающим эксплуатационным диапазоном. Энергопотребление и степень активности работы управляются одним нажатием и зависят от количества человек, находящихся в комнате. Для того чтобы следить за расходом электричества было удобнее, на панели кондиционера установлен электронный дисплей.



6. Дизайн и габариты

Компания LG позаботилась не только о функционале, но и об эстетичном внешнем виде своего изобретения: лаконичный дизайн, белый цвет модели и компактная конструкция – кондиционер отлично впишется в большинство интерьеров.



Таким образом, с новыми кондиционерами с функцией 3-в-1 поддерживать наибольший комфорт и заботиться об идеальном микроклимате дома стало проще и приятнее. Опираясь на перечисленные выше характеристики, вы сможете выбрать тот кондиционер, который лучше всего подходит под ваши нужды.



