Как выбрать стиральную машину?

Когда появляется необходимость в покупке новой стиральной машины, поиск может затянуться на несколько недель, ведь видов много, цены и характеристики у всех разные, у каждой модели свои плюсы и минусы. Чтобы облегчить вам процесс выбора и покупки, мы постарались собрать основные критерии, на которые нужно обратить внимание, покупая стиральную машину.



Так сложилось, что самый популярный вид стиральных машин сегодня – это автомат с горизонтальной загрузкой. Главный плюс таких моделей в том, что их можно встраивать в мебель и устанавливать под столешницу. Поэтому покупая такую стиральную машину, подумайте заранее о подходящем месте, где открытая дверца не будет мешать проходу.

Переходя к критериям выбора, первое на что стоит обратить внимание – максимальная загрузка. А чтобы быстрее понять с каким барабаном лучше покупать машинку, рекомендуем отталкиваться от количества членов семьи.

Например, модели с максимальной загрузкой в 3–4 кг подойдут семьям до трех человек. Если барабан рассчитан на 4–6 кг, такая модель будет актуальна для семьи из 4-х и более человек.

Один из основных критериев выбора, который определяет максимальный вес загружаемого белья – глубина. И чтобы помочь вам сориентироваться, мы подобрали четыре варианта стиральных машин с разной глубиной:

1. Если у вас не много свободного места в ванной или рассчитано место только на лоджии, рекомендуем обратить внимание на стиральную машину LG AI DD с максимальной загрузкой 8,5 кг и глубиной 47 сантиметров.







2. Если вы планируете стирать большие одеяла, пледы, подушки, и понимаете, что 8,5 кг вам маловато, выбирайте стиральную машину с искусственным интеллектом LG AI DD с максимальной загрузкой в 10,5 кг и глубиной 56 см.







3. Если места у вас достаточно лишь для стиральной машины, и его не хватает даже для металлической сушилки, рекомендуем обратить внимание на решение 2 в 1 – стиральная машина с функцией сушки от LG, с глубиной 56 сантиметров и максимальной загрузкой 9 кг для стирки и 5 кг для сушки.







Просто после стирки выберите подходящий режим: стандартная сушка, бережная или легкая сушка для удобной глажки и смело перекладывайте сухую одежду в шкаф.

4. А если свободное место позволяет установить что-то более габаритное, и вместе с этим вы часто стираете детские вещи или вещи из деликатных тканей с повседневной одеждой, которые не хочется смешивать, тогда вам подойдет стиральная машина LG TwinWash™ с двойной загрузкой и функцией сушки. Максимальная загрузка TwinWashTM – 12 кг в основном барабане, 2 кг в нижнем барабане и 8 кг в режиме сушки.







Пока в основном барабане будет стираться постельное белье или основной объем одежды, в мини-барабане можно стирать вещи из деликатных тканей или нижнее белье. В результате, обычные два цикла стирки у вас занимают время одного.

Следующее, что нужно учитывать – качество стирки, ведь оно зависит не только от выбора порошка и кондиционера, а также от применяемых технологий. На сегодняшний день самая эффективная технология – стирка с паром, которая лучше удаляет неприятные запахи, аллергены, бактерии и микробы, а также уменьшает количество складок после стирки. Модели с этой технологией больше подойдут семьям с детьми или людям, страдающим аллергией. Если будете рассматривать модели этой категории, рекомендуем обратить внимание на серию LG AI DD, где технология Steam+TM удаляет до 99,9% бытовых аллергенов1 и сокращает количество складок на 30%2.

И в завершение, обязательно обратите внимание на два важных аспекта, которые напрямую зависят от установленного мотора – уровень шума и энергоэффективность. Другими словами, от того, какой в стиральной машине установлен мотор, зависят ежемесячная сумма за электроэнергию и получится ли избежать жалоб на шум от соседей. Самые бесшумные, экономичные и долговечные на сегодняшний день – инверторные моторы с системой прямого привода. Во время стирки и отжима в моделях с этим типом двигателя уровень шума не превышает 55 и 70 дБ. К слову, выбирая стиральную машину LG с инверторным мотором, вы получаете 10-летнюю гарантию на мотор, который, помимо отсутствия шума и вибрации, сокращает энергопотребление.







Надеемся, этот небольшой гид помог вам в поисках стиральной машины, и придя в магазин вам теперь легче будет определиться с покупкой.

###

1 Удаление до 99,9% аллергенов подтверждено Британской ассоциацией по борьбе с аллергией (BAF)

2 Испытание проведено компанией Intertek в декабре 2018 года на основе стандарта AATCC. Цикл стирки хлопка с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки хлопка без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.