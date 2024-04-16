Условия расширенного сервиса

1. Услугу можно приобрести в течении 12 месяцев со дня покупки товара LG

2. Услуга действует только при наличии заводского серийного номера на товаре

3. Услуга действует на всей территории Республики Казахстан

Услуга расширенного сервиса не распространяется на следующие пункты:



• Расходные и комплектующие материалы (фильтры, элементы питания и т.п.);

• Косметические дефекты;

• Механические повреждения техники;

• Повреждения товара вследствие нарушений рекомендованных производителем правил его использования, хранения и транспортировки, указанных в инструкции;

• Обнаружение неквалифицированного вмешательства в устройство.

• Неквалифицированная Установка (монтаж) техники;

• Ремонт и повреждения, связанные с воздействием внешней среды: пожар, наводнение и другие случаи непреодолимой силы, а также повреждения, возникшие в результате попадания внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых, животных и т.д.;