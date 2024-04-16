We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Расширенный сервис «LG TRUST»
Не сможем отремонтировать –
вернем стоимость продукта
Что такое расширенный сервис?
Программа дополнительного сервисного обслуживания, при которой покупатель получает бесплатную диагностику и ремонт техники LG после окончания основной гарантии.
Почему стоит приобрести расширенный сервис от LG?
Как приобрести расширенный LG сервис ?
|Продукт
|Диагональ
|1 год
|2 года
|Стоимость
|Стоимость
|ТВ UHD
|43`` - 49``
|KZT 23,990
|KZT 35,990
|50`` - 54``
|KZT 28,990
|KZT 42,990
|55`` - 74``
|KZT 37,990
|KZT 56,990
|75`` - 100``
|KZT 69,990
|KZT 104,990
|ТВ NanoCell
|43`` - 49``
|KZT 27,990
|KZT 41,990
|50`` - 54``
|KZT 35,990
|KZT 52,990
|55`` - 74``
|KZT 67,990
|KZT 101,990
|75`` - 100``
|KZT 101,990
|KZT 152,990
|ТВ Qned
|55`` - 70``
|KZT 124,990
|KZT 187,990
|ТВ OLED
|55`` - 70``
|KZT 149,990
|KZT 224,990
|Холодильник
|BF
|KZT 28,990
|KZT 43,990
|TF
|KZT 50,990
|KZT 76,990
|SBS
|KZT 73,990
|KZT 110,990
|Premium SBS
|KZT 172,990
|KZT 258,990
|Стиральная Машина
|Фронтальная загрузка
|KZT 21,990
|KZT 43,990
|Сушильная машина
|KZT 48,990
|KZT 72,990
|Twin Wash
|KZT 66,990
|KZT 99,990
|Wash Tower
|KZT 119,000
|KZT 179,990
Условия расширенного сервиса
1. Услугу можно приобрести в течении 12 месяцев со дня покупки товара LG
2. Услуга действует только при наличии заводского серийного номера на товаре
3. Услуга действует на всей территории Республики Казахстан
Услуга расширенного сервиса не распространяется на следующие пункты:
• Расходные и комплектующие материалы (фильтры, элементы питания и т.п.);
• Косметические дефекты;
• Механические повреждения техники;
• Повреждения товара вследствие нарушений рекомендованных производителем правил его использования, хранения и транспортировки, указанных в инструкции;
• Обнаружение неквалифицированного вмешательства в устройство.
• Неквалифицированная Установка (монтаж) техники;
• Ремонт и повреждения, связанные с воздействием внешней среды: пожар, наводнение и другие случаи непреодолимой силы, а также повреждения, возникшие в результате попадания внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых, животных и т.д.;