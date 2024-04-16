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Что такое расширенный сервис?

Программа дополнительного сервисного обслуживания, при которой покупатель получает бесплатную диагностику и ремонт техники LG после окончания основной гарантии.

Почему стоит приобрести расширенный сервис от LG?

Расширенный сервис от производителя без посредников img
Никаких незапланированных трат после истечения основной гарантии img
Гарантия действительна даже на повреждения при перепадах напряжения img
Оригинальные запчасти, работа и выезд инженера бесплатно. img

Как приобрести расширенный LG сервис ?

Позвоните на номер 2255 img
С Вами свяжутся и доставят сертификат на дом img
Продукт Диагональ 1 год 2 года
Стоимость Стоимость
ТВ UHD 43`` - 49`` KZT 23,990 KZT 35,990
50`` - 54`` KZT 28,990 KZT 42,990
55`` - 74`` KZT 37,990 KZT 56,990
75`` - 100`` KZT 69,990 KZT 104,990
ТВ NanoCell 43`` - 49`` KZT 27,990 KZT 41,990
50`` - 54`` KZT 35,990 KZT 52,990
55`` - 74`` KZT 67,990 KZT 101,990
75`` - 100`` KZT 101,990 KZT 152,990
ТВ Qned 55`` - 70`` KZT 124,990 KZT 187,990
ТВ OLED 55`` - 70`` KZT 149,990 KZT 224,990
Холодильник BF KZT 28,990 KZT 43,990
TF KZT 50,990 KZT 76,990
SBS KZT 73,990 KZT 110,990
Premium SBS KZT 172,990 KZT 258,990
Стиральная Машина Фронтальная загрузка KZT 21,990 KZT 43,990
Сушильная машина KZT 48,990 KZT 72,990
Twin Wash KZT 66,990 KZT 99,990
Wash Tower KZT 119,000 KZT 179,990

Условия расширенного сервиса

1. Услугу можно приобрести в течении 12 месяцев со дня покупки товара LG
2. Услуга действует только при наличии заводского серийного номера на товаре
3. Услуга действует на всей территории Республики Казахстан

Услуга расширенного сервиса не распространяется на следующие пункты:

• Расходные и комплектующие материалы (фильтры, элементы питания и т.п.);
• Косметические дефекты;
• Механические повреждения техники;
• Повреждения товара вследствие нарушений рекомендованных производителем правил его использования, хранения и транспортировки, указанных в инструкции;
• Обнаружение неквалифицированного вмешательства в устройство.
• Неквалифицированная Установка (монтаж) техники;
• Ремонт и повреждения, связанные с воздействием внешней среды: пожар, наводнение и другие случаи непреодолимой силы, а также повреждения, возникшие в результате попадания внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых, животных и т.д.;

Хотите узнать более подробно?

Позвоните на номер 2255
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