Какой пылесос выбрать?

Выбор пылесоса — задача, требующая внимания к деталям. Ведь новое устройство должно соответствовать вашему образу жизни, потребностям уборки и типу помещений. Представляем вам подробный обзор, который поможет определиться с выбором.

Как выбрать пылесос для дома?

При выборе пылесоса учитывайте несколько ключевых факторов:

Размер помещения: для больших квартир и домов подойдут пылесосы с высокой мощностью и большим объёмом пылесборника.

Тип покрытия: ковры, плитка, ламинат или паркет требуют разной мощности и насадок.

Домашние животные и аллергики: важна качественная фильтрация и способность убирать шерсть и мельчайшую пыль.

Типы пылесосов и их особенности

Существует несколько категорий пылесосов, каждая из которых подходит для разных целей. Рассмотрим основные типы и их преимущества на примере моделей LG.

Вертикальные беспроводные пылесосы

Премиальный выбор: LG A9T-ULTRA2

Мощность всасывания позволяет эффективно справляться с любыми загрязнениями.

Стильная станция All-in-One™ позволяет хранить, очищать и заряжать устройство в одном месте.

Встроенная пятиступенчатая система фильтрации очищает воздух от мельчайших частиц пыли, что очень важно, если дома есть аллергики.

Насадки для влажной уборки расширяют возможности применения.

Автономность до 120 минут благодаря двум сменным аккумуляторам.

Универсальный выбор: LG A9K-MAX1

Компактная и лёгкая модель с хорошей маневренностью и двумя съёмными аккумуляторами.

Подходит для всех типов покрытий, включая ковры и твёрдые полы.

Технология Kompressorтм позволяет спрессовывать пыль и мусор в пылесборнике, благодаря чему пылесборник можно очищать реже.

Надёжная система фильтрации и долгий срок службы батареи.

Классические пылесосы с контейнером

LG VC83209UHA

Технология Kompressorтм позволяет собирать в контейнер больше пыли, а специальная лопатка прессует пыль в брикеты, увеличивая объем пылесборника до 4-х раз. Это позволяет реже его очищать, что удобно для уборки больших домов.

Высокая мощность и эффективная фильтрация обеспечивают чистоту помещений, а разнообразие насадок поможет очистить все укромные уголки и щели.

Циклонные пылесосы без мешка

LG VC5420NHTW

Наиболее бюджетный вариант, справляющийся с очисткой твёрдых покрытий и подходящий для ежедневной уборки.

Контейнер для сбора пыли объемом 1,3 литра легко очищается, экономя ваше время.

Основные параметры, на которые нужно обратить внимание

При выборе пылесоса учитывайте следующие характеристики:

Мощность всасывания и энергопотребление

LG A9T-ULTRA2 обладает высокой мощностью, что делает его эффективным для уборки сложных загрязнений.

Энергоэффективность важна для экономии электричества.

Тип фильтрации

Пятиступенчатая система фильтрации, как в LG A9T-ULTRA2, отлично подходит для людей с аллергией.

Многоуровневая система фильтрации присутствует во всех рассмотренных моделях LG.

Вес, маневренность и уровень шума

LG A9K-MAX1 лёгок и удобен в управлении, подходит для небольших помещений.

Тихая работа, особенно у моделей без мешка, как LG VC5420NHTW, создаёт комфорт при уборке.

Длина шнура и автономность у беспроводных моделей

LG A9T-ULTRA2 работает до 120 минут, обеспечивая уборку большой площади.

Классические модели, такие как LG VC83209UHA, имеют длинный шнур для удобной уборки без постоянного переключения розеток.

Сравнение моделей

LG A9T-ULTRA2 LG A9K-MAX1 LG VC83209UHA LG VC5420NHTW Тип Вертикальный беспроводной Вертикальный беспроводной Пылесос с контейнером Циклонный пылесос без мешка Мощность всасывания 210 Вт 200 Вт 380 Вт 380 Вт Время работы До 120 минут (2 аккумулятора) До 120 минут (2 аккумулятора) Не применимо (сетевой) Не применимо (сетевой) Объём пылесборника 0,44 л 0,44 л 1,2 л 1,3 л Фильтрация Пятиступенчатая система фильтрации Многоступенчатая система фильтрации HEPA-фильтр Многоступенчатая система фильтрации Особенности Док-станция All-in-One Tower™, технология Kompressor™, насадка для влажной уборки Технология Kompressor™, насадка Power Drive Mop™ для влажной уборки Технология Kompressor™, удобная очистка контейнера Компактный дизайн, лёгкая очистка контейнера Видеообзор модели По ссылке По ссылке

Рекомендации по уходу за пылесосом

Чтобы ваш пылесос служил долго, следуйте этим советам:

Очищайте фильтры регулярно, особенно HEPA-фильтры. Они могут быть моющимися или сменными в зависимости от модели.

Следите за наполнением пылесборника или контейнера. Переполненный резервуар снижает эффективность уборки.

Удаляйте волосы и пыль со щёток и насадок, чтобы они работали оптимально.

Заряжающие станции для беспроводных моделей важно держать в доступном месте, чтобы аккумуляторы всегда были готовы к работе.

Выбор пылесоса — важное решение, которое зависит от ваших потребностей. Модели LG, такие как премиальный LG A9T-ULTRA2 и универсальный LG A9K-MAX1, предлагают оптимальное сочетание мощности, удобства и инновационных технологий. Не забудьте учитывать характеристики, подходящие именно для вашего дома, и правильно ухаживать за устройством, чтобы оно служило вам долгие годы.

В официальном интернет-магазине LG вас ждёт широкий выбор пылесосов, а также дополнительные привилегии для участников клуба LG: приветственный купон на скидку 5%, постоянную скидку 2%, бесплатную доставку и установку[1] некоторых моделей. Доступны опции покупок с оплатой как картами, Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку до 24 месяцев без переплаты, а также оплата наличными при получении товара.

[1]Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.