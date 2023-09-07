We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Беспроводной вертикальный пылесос CordZero™ A9 Kompressor™ со станцией самоочистки, 200 Вт
Беспроводной вертикальный пылесос CordZero™ A9 Kompressor™ со станцией самоочистки, 200 Вт
Бесконтактный Способ Избавления от Пыли
Автоматическая очистка пылесборника при подключении к зарядной станции, что экономит ваше время и избавляет от хлопот, связанных с разлетающейся повсюду пылью.
* Изображения продукта на изображении и видео служат только для иллюстрации и могут отличаться от реального продукта.
* Испытание проводилось компанией KRIBS в соответствии с протоколом LG Electronics. Пылевой мешок в All-in-One Tower (номер модели: VDS-ST1 * U) был заполнен имитацией бытовой пыли, указанной в стандарте МЭК 628852 7.2.2.3, и бактериями (Золотистый стафилококк, Синегнойная палочка, бациллами пневмонии, кишечная палочкаi- около 107 кое/мл для каждой тестируемой бактерии). Культивируемое шале расположено на 9 репрезентативных местах поверх пыли. После работы СИД КУФ в течение 2 часов сравнивали количество живых бактерий с необработанным шале. [Условия испытания: (23 ± 2) ℃, (45 ± 5)% относительной влажности]
* Пылевой мешок следует заменять, когда индикатор на дисплее мигает. LG рекомендует заменять пылевой мешок каждые 3 месяца ждя обеспечения оптимальой производительности и предотвращения роста бактерий.
* Скорость подавления роста бактерий может варьироваться в зависимости от реальных условий окружающей среды.
*Согласно результатам внутреннего тестирования LG, время работы в каждом режиме - Нормальном, Мощном и Турбо - составляет до 120, 60 и 14 минут соответственно. (Время работы A9 для каждого режима - Нормальный, Мощный и Турбо - составляет до 80 минут, 18 минут и 12 минут соответственно). Эти значения времени работы применимы, когда используются две батареи, одна заряжается в пылесосе, а другая - напрямую заряжается зарядной станцией. С одним аккумулятором (аккумулятор заряжается напрямую от зарядной станции) время работы для каждого режима - Нормальный, Мощный и Турбо - составляет до 60 минут, 30 минут, 7 минут соответственно. Фактическое время работы может сократиться при использовании насадки Power Drive Nozzle с двигателем, а также может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и часов использования. Тест проводился при комнатной температуре (26 ℃, 78,8 ℉), без щетки и с включенным Wi-Fi.
* Изображения продукта служат только для иллюстрации и могут отличаться от реальных продукта.
Одновременно Пылесосит и
Моет Полы
* Тест, проведенный Intertek, с процедурой, предложенной LG. Содержание воды в насадке для щетки Power Drive было в нормальном режиме. Содержание воды в насадках для щетки Power Drive Mop составляло 85% в высоком режиме и более 80% в низком режиме, в то время как в нормальном режиме она очищала 44 м2 в течение 30 минут. Содержание воды может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.
* Изображения продукта служат только для иллюстрации и могут отличаться от реального продукта.
* На нем изображена 3-х ступенчатая кнопка управления подачей воды пылесоса. Он состоит из ступени 1, ступени 2 и отключения воды.
Высокая Мощность Всасывания
* Тестовый запуск SLG был основан на стандарте A9 Kompressor ™ МЭК62885-2 5.8. A9 Kompressor ™ был протестирован в режиме Turbo с полностью заряженной батареей и пустым пылесборником. Максимальная мощность всасывания рассчитывалась по степени вакуума (кПа), который измерялся в течение 10 секунд в каждой точке измерения. Фактическая мощность всасывания может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации. A9 Kompressor ™ был протестирован без телескопической трубы или каких-либо насадок.
* Изображения продукта служат только для иллюстрации и могут отличаться от реального продукта.
* Тестовый запуск SLG был основан на стандартах IEC 62885-2 и EN 60312-1, способность удерживать пыль при размере частиц 0,5–4,2 дюйма в турбо-режиме была проверена и составила в среднем 99,999% (оценка «отлично», 5 звезд). Способность удерживать пыль может варьироваться в зависимости от условий эскплуатации
* Изображения продукта служат только для иллюстрации и могут отличаться от реального продукта.
* На основании результатов внутреннего тестирования LG, проведенного Intertek. Вместимость емкости A9 Kompressor™ была проверена в режиме Turbo. Шерсть кошки (мейн-кун) всасывалась и сжималась с помощью функции ручного сжатия несколько раз, пока не достигла вместимости сосуда. Эффективность сжатия «2,4x» рассчитывалась путем сравнения веса сжатой кошачьей шерсти с весом несжатой кошачьей шерсти (оба с одинаковым объемом). Фактическая вместимость емкости (эффективность сжатия) может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.
* Изображения продукта служат только для иллюстрации и могут отличаться от реального продукта.
* Для использования LG ThinQ ™, A9 Kompressor ™ необходимо подключить к Wi-Fi через приложение LG ThinQ. Приложение LG ThinQ ™ можно загрузить из Google Play Store или Apple App Store на любой смартфон. Подробные инструкции приведены в LG ThinQ ™, см. Руководство по применению. Приложение LG ThinQ ™ может работать некорректно на некоторых моделях смартфонов. Пожалуйста, проверьте версии программного обеспечения на совместимость (Android OS 5.0 или выше, iOS 10.0 или выше)
Легкая очистка
* Изображения продукта служат только для иллюстрации и могут отличаться от реального продукта.
* На основании внутреннего тестирования LG, частота вибрации в минутуу может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды
Компактный Дизайн, который Поднимет Уборку на Новый Уровень
Он показывает пылесосы под разными углами, помещенными в комнату в современном интерьере.
Alt text
ОПИСАНИЕ
Все характеристики
-
Тип пылесоса
-
Беспроводной вертикальный пылесос
-
Тип мотора
-
Smart Inverter Motor
-
Объем пылесборника, л
-
0.44 л *2.4
-
Цвет
-
Бежевый
-
Способ хранения
-
Станция самоочистки All-in-One Tower™
-
Циклоническая система фильтрации пыли
-
Мультициклон (Axial Turbo Cyclone)
-
Технология против запутывания волос, шерсти
-
●
-
Индикатор заряда батареи
-
●
-
Тип управления
-
На ручке
-
Тип трубки
-
Телескопическая
-
Уровень шума
-
82 дБ
-
Предмоторный фильтр
-
● (2)
-
Выпускной фильтр
-
HEPA
-
Сертификат качества SLG
-
● (4 звезды)
-
Сертификат Британского Фонда по борьбе с аллергией (Allergy UK)
-
●
-
Power DirveTM Для ковра
-
●
-
Slim Power DirveTM Для пола
-
●
-
Power DriveTM Mini Для шерсти
-
●
-
Power DriveTM Для влажной уборки
-
●
-
Щелевая
-
●
-
2в1: мебель/пыль
-
●
-
Количество
-
2
-
Тип
-
Литий ионный
-
Вольтаж
-
25.2 В
-
Турбо режим
-
7 × 2 (Два аккум) = 14 мин
-
Высокая мощность
-
20 × 2 (Два аккум) = 40 мин
-
Норм. Мощность
-
40 × 2 (Два аккум) = 80 мин
-
Норм. Мощность (Без насадки)
-
60 × 2 (Два аккум) = 120 мин
-
Без упаковки
-
260 x 270 x 1120
-
Вес
-
2.7
-
1 год
-
●
-
10 лет на мотор
-
●
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.