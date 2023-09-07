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Беспроводной вертикальный пылесос CordZero™ A9 Kompressor™ со станцией самоочистки, 200 Вт

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Беспроводной вертикальный пылесос CordZero™ A9 Kompressor™ со станцией самоочистки, 200 Вт

A9T-ULTRA2

Беспроводной вертикальный пылесос CordZero™ A9 Kompressor™ со станцией самоочистки, 200 Вт

Вид спереди.

Бесконтактный Способ Избавления от Пыли

Автоматическая очистка пылесборника при подключении к зарядной станции, что экономит ваше время и избавляет от хлопот, связанных с разлетающейся повсюду пылью.

* Изображения продукта на изображении и видео служат только для иллюстрации и могут отличаться от реального продукта.

3-х Ступенчатая Система Фильтрации

Система фильтрации улавливает мелкую пыль и задерживает ее, поддерживая чистоту системы.

UVC LED

Подавляет рост бактерий на верхнем слое пыли внутри мешка с помощью ультрафиолета

* Испытание проводилось компанией KRIBS в соответствии с протоколом LG Electronics. Пылевой мешок в All-in-One Tower (номер модели: VDS-ST1 * U) был заполнен имитацией бытовой пыли, указанной в стандарте МЭК 628852 7.2.2.3, и бактериями (Золотистый стафилококк, Синегнойная палочка, бациллами пневмонии, кишечная палочкаi- около 107 кое/мл для каждой тестируемой бактерии). Культивируемое шале расположено на 9 репрезентативных местах поверх пыли. После работы СИД КУФ в течение 2 часов сравнивали количество живых бактерий с необработанным шале. [Условия испытания: (23 ± 2) ℃, (45 ± 5)% относительной влажности]
* Пылевой мешок следует заменять, когда индикатор на дисплее мигает. LG рекомендует заменять пылевой мешок каждые 3 месяца ждя обеспечения оптимальой производительности и предотвращения роста бактерий.
* Скорость подавления роста бактерий может варьироваться в зависимости от реальных условий окружающей среды.

На нем показан фронтальный снимок башни A9 All-in-One в современном интерьере гостиной в белых тонах.

Красивый Снаружи, Умный Внутри

Компактная станция, которая позволяет хранить, очищать и заряжать устройство
На изображении показан аккумулятор пылесоса.

Зарядка Двух Аккумуляторов Одновременно

Два съемных литий-ионных аккумулятора в LG CordZero™ обеспечивают более чем достаточное время работы для уборки вашего дома. Наслаждайтесь работой до 120 минут*.

*Согласно результатам внутреннего тестирования LG, время работы в каждом режиме - Нормальном, Мощном и Турбо - составляет до 120, 60 и 14 минут соответственно. (Время работы A9 для каждого режима - Нормальный, Мощный и Турбо - составляет до 80 минут, 18 минут и 12 минут соответственно). Эти значения времени работы применимы, когда используются две батареи, одна заряжается в пылесосе, а другая - напрямую заряжается зарядной станцией. С одним аккумулятором (аккумулятор заряжается напрямую от зарядной станции) время работы для каждого режима - Нормальный, Мощный и Турбо - составляет до 60 минут, 30 минут, 7 минут соответственно. Фактическое время работы может сократиться при использовании насадки Power Drive Nozzle с двигателем, а также может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и часов использования. Тест проводился при комнатной температуре (26 ℃, 78,8 ℉), без щетки и с включенным Wi-Fi.

Хранение Аксессуаров, правая часть

Хранение Аксессуаров, левая часть

Хранение Аксессуаров снаружи

* Изображения продукта служат только для иллюстрации и могут отличаться от реальных продукта.

Одновременно Пылесосит и
Моет Полы

Сократите время уборки, проводя сухую и влажную уборку при помощи Power Drive™ Mop. Щетка Power Drive Mop™ оснащена двойным мотором, который вращается для сбора пыли и грязи с твердых поверхностей, автоматической системой подачи воды, которая поддерживает необходимый уровень влажности на подушках швабры.
* Изображения продукта служат только для иллюстрации и могут отличаться от реального продукта.
* Тест, проведенный Intertek, с процедурой, предложенной LG. Содержание воды в насадке для щетки Power Drive было в нормальном режиме. Содержание воды в насадках для щетки Power Drive Mop составляло 85% в высоком режиме и более 80% в низком режиме, в то время как в нормальном режиме она очищала 44 м2 в течение 30 минут. Содержание воды может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.
На нем изображена ручка пылесоса и кнопка на ручке.

Управление в Одно Касание

Включайте и выключайте пылесос, выбирайте различные уровни мощности, и даже включайте режим Turbo одним нажатием

* Изображения продукта служат только для иллюстрации и могут отличаться от реального продукта.

Выбирайте между низким, высоким или полным отсутствием подачи воды в зависимости от ваших требований к очистке

Регулируйте Подачу Воды

Выбирайте между низкой, высокой подачей воды или ее полным отсутствием в зависимости от ваших требований к очистке

* На нем изображена 3-х ступенчатая кнопка управления подачей воды пылесоса. Он состоит из ступени 1, ступени 2 и отключения воды.

Высокая Мощность Всасывания

Высокая мощность всасывания для более качественной уборки
* Изображения продукта служат только для иллюстрации и могут отличаться от реального продукта.
* Тестовый запуск SLG был основан на стандарте A9 Kompressor ™ МЭК62885-2 5.8. A9 Kompressor ™ был протестирован в режиме Turbo с полностью заряженной батареей и пустым пылесборником. Максимальная мощность всасывания рассчитывалась по степени вакуума (кПа), который измерялся в течение 10 секунд в каждой точке измерения. Фактическая мощность всасывания может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации. A9 Kompressor ™ был протестирован без телескопической трубы или каких-либо насадок.
На графическом изображении показан Smart Inverter Motor и the Axial Turbo Cyclone. Кроме того, вакуумная головка и головная часть сделаны прозрачными, чтобы показать интеллектуальный инверторный двигатель, установленный изнутри.

Обеспечение Мощной и Надежной Технологии Очистки

Комбинация Smart Inverter Motor™ и Axial Turbo Cyclone™ обеспечивает высокую мощность всасывания продолжительное время, позволяя быстрее очищать поверхности.

* Изображения продукта служат только для иллюстрации и могут отличаться от реального продукта.

5-ти ступенчатая система фильтрации

Удерживает до 99.999% частиц пыли размером 0.5㎛ ~ 4.2㎛

Съемная система моющихся фильтров

Фильтры можно легко вынуть из пылесоса и промыть в проточной воде.

* Тестовый запуск SLG был основан на стандартах IEC 62885-2 и EN 60312-1, способность удерживать пыль при размере частиц 0,5–4,2 дюйма в турбо-режиме была проверена и составила в среднем 99,999% (оценка «отлично», 5 звезд). Способность удерживать пыль может варьироваться в зависимости от условий эскплуатации

На нем изображена сцена сжатия пыли в головке пылесоса.

Прессует пыль в пылесборнике, позволяя вам очищать его реже

Технология LG KOMPRESSOR™ увеличивает объем пылесборника в 2.4 раза, что позволяет вам очищать его реже.

* Изображения продукта служат только для иллюстрации и могут отличаться от реального продукта.
* На основании результатов внутреннего тестирования LG, проведенного Intertek. Вместимость емкости A9 Kompressor™ была проверена в режиме Turbo. Шерсть кошки (мейн-кун) всасывалась и сжималась с помощью функции ручного сжатия несколько раз, пока не достигла вместимости сосуда. Эффективность сжатия «2,4x» рассчитывалась путем сравнения веса сжатой кошачьей шерсти с весом несжатой кошачьей шерсти (оба с одинаковым объемом). Фактическая вместимость емкости (эффективность сжатия) может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Позади находится пылесос, на котором изображена женщина, использующая приложение ThinQ на своем смартфоне.

Более Умная Уборка с Постоянной Мощностью

Максимальные показатели эффективности CordZero™ A9 Kompressor день за днем с LG ThinQ™

* Изображения продукта служат только для иллюстрации и могут отличаться от реального продукта.
* Для использования LG ThinQ ™, A9 Kompressor ™ необходимо подключить к Wi-Fi через приложение LG ThinQ. Приложение LG ThinQ ™ можно загрузить из Google Play Store или Apple App Store на любой смартфон. Подробные инструкции приведены в LG ThinQ ™, см. Руководство по применению. Приложение LG ThinQ ™ может работать некорректно на некоторых моделях смартфонов. Пожалуйста, проверьте версии программного обеспечения на совместимость (Android OS 5.0 или выше, iOS 10.0 или выше)

Легкая очистка

Slim Power Drive Nozzle™

Power Drive™ Mini

Bedding Power Punch™

* Изображения продукта служат только для иллюстрации и могут отличаться от реального продукта.
* На основании внутреннего тестирования LG, частота вибрации в минутуу может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды

Компактный Дизайн, который Поднимет Уборку на Новый Уровень

Он показывает пылесосы под разными углами, помещенными в комнату в современном интерьере.

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* Изображения продукта служат только для иллюстрации и могут отличаться от реального продукта.

ОПИСАНИЕ

Печать
Объем пылесборника (л)
0.44 л *2.4
Размеры (Ш х Д х В, мм)
260 x 270 x 1120
Основная технология
Станция самоочистки All-in-One Tower™
Особенности
Kompressor™, Smart Inverter Motor, Power Drive™ Mop, до 120 минут работы

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип пылесоса

Беспроводной вертикальный пылесос

Тип мотора

Smart Inverter Motor

Объем пылесборника, л

0.44 л *2.4

Цвет

Бежевый

Способ хранения

Станция самоочистки All-in-One Tower™

Циклоническая система фильтрации пыли

Мультициклон (Axial Turbo Cyclone)

Технология против запутывания волос, шерсти

Индикатор заряда батареи

Тип управления

На ручке

Тип трубки

Телескопическая

Уровень шума

82 дБ

ФИЛЬТРАЦИЯ

Предмоторный фильтр

● (2)

Выпускной фильтр

HEPA

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификат качества SLG

● (4 звезды)

Сертификат Британского Фонда по борьбе с аллергией (Allergy UK)

НАСАДКИ

Power DirveTM Для ковра

Slim Power DirveTM Для пола

Power DriveTM Mini Для шерсти

Power DriveTM Для влажной уборки

Щелевая

2в1: мебель/пыль

АККУМУЛЯТОР

Количество

2

Тип

Литий ионный

Вольтаж

25.2 В

ВРЕМЯ РАБОТЫ

Турбо режим

7 × 2 (Два аккум) = 14 мин

Высокая мощность

20 × 2 (Два аккум) = 40 мин

Норм. Мощность

40 × 2 (Два аккум) = 80 мин

Норм. Мощность (Без насадки)

60 × 2 (Два аккум) = 120 мин

ГАБАРИТЫ, ГХШХВ, ММ

Без упаковки

260 x 270 x 1120

Вес

2.7

ГАРАНТИЯ

1 год

10 лет на мотор

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Вид спереди.

A9T-ULTRA2

Беспроводной вертикальный пылесос CordZero™ A9 Kompressor™ со станцией самоочистки, 200 Вт

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