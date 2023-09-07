Беспроводной вертикальный пылесос CordZero™ A9 Kompressor™ со станцией самоочистки, 200 Вт

*Согласно результатам внутреннего тестирования LG, время работы в каждом режиме - Нормальном, Мощном и Турбо - составляет до 120, 60 и 14 минут соответственно. (Время работы A9 для каждого режима - Нормальный, Мощный и Турбо - составляет до 80 минут, 18 минут и 12 минут соответственно). Эти значения времени работы применимы, когда используются две батареи, одна заряжается в пылесосе, а другая - напрямую заряжается зарядной станцией. С одним аккумулятором (аккумулятор заряжается напрямую от зарядной станции) время работы для каждого режима - Нормальный, Мощный и Турбо - составляет до 60 минут, 30 минут, 7 минут соответственно. Фактическое время работы может сократиться при использовании насадки Power Drive Nozzle с двигателем, а также может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и часов использования. Тест проводился при комнатной температуре (26 ℃, 78,8 ℉), без щетки и с включенным Wi-Fi.