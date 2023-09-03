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LG Objet Collection: дизайн, созданный Вами

LG Objet Collection: дизайн, созданный Вами

September 03, 2023 - September 30, 2023

22/9/2023

Когда дело касается обустройства нового пространства, всегда хочется всегда приобрести все в одном месте. А если это еще и техника, то непременно удобно найти все необходимое в одной коллекции.

Если Вы в поисках комплексного решения, спешим напомнить о LG Objet Collection - совершенном слиянии элегантного дизайна и передовых технологий. Коллекция включает в себя инновационные холодильники LG Objet, систему по уходу за одеждой LG WashTower Objet, беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero со станцией самоочистки, стильный кондиционер LG ARTCOOL и новый стайлер LG Styler Baron. Они объединяют в себе невероятно модный дизайн, передовые технологии и высокую производительность, чтобы обеспечить удобство и комфорт в повседневной жизни.



Станьте архитектором собственной кухни и создайте пространство, которое полностью отражает Ваш стиль с холодильниками и морозильной камерой LG Objet Collection. Данная линейка богата на различные модели, предлагая широкий выбор: многодверный холодильник LG Objet InstaView™, холодильник с нижней морозильной камерой, холодильная камера, морозильная камера. LG Objet Collection позволит Вам наслаждаться персональным стилем и легко подбирать различные цвета и отделки, соответствующие потребностям. Холодильники и морозильная камера LG Objet Collection являются настоящим произведением искусства, где дизайн сочетается с функциональностью.

Одной из особенностей холодильника и морозильной камеры LG Objet Collection является возможность изменения внешнего вида интерьера с помощью сменных панелей. Это дает свободу выбора и позволяет создать гармоничное сочетание с интерьером. Стильные панели от LG Objet Collection помогут подчеркнуть индивидуальный вкус и придать кухне уникальный шарм. В данной коллекции присутствуют панели бежевых, серебристых и мятных цветов, которые можно заказать и приобрести в официальных сервисных центрах LG - специалисты сервисного центра доставят и установят все бесплатно.



Холодильники LG Objet обеспечивают оптимальное хранение различных продуктов, позволяя поддерживать необходимые условия сохранности для каждого. Модели LG Objet InstaView™ предлагают стильное и прозрачное остекление дверцы, позволяя видеть содержимое холодильника без необходимости открывать его, что помогает сохранить прохладу внутри и экономить энергию. А холодильники с нижней морозильной камерой обеспечивают удобный доступ к замороженным продуктам.

Благодаря технологии обнаружения открытой дверцы и автоматическому режиму замораживания, морозильные камеры LG Objet поддерживают оптимальные условия хранения продуктов и предотвращают потерю их свежести. Функция Ex-press Cool позволяет мгновенно охладить продукты с помощью быстрого потока прохладного воздуха, а технология LinearCooling™ снижает колебания температуры и гарантирует сохранение аромата и свежести продуктов в течение 7 дней.1 Большая вместимость внутреннего пространства - еще одно преимущество линейки LG Objet Collection. С увеличенным внутренним пространством можно свободно хранить все необходимые продукты, эффективно использовать пространство и наслаждаться комфортом и удобством.

LG Objet Collection предлагает широкий спектр параметров и размеров, чтобы удовлетворить Ваши потребности и вписаться в размеры любого помещения. От компактных моделей, идеально подходящих для маленьких пространств, до многодверных холодильников, способных вместить все необходимое, - каждый сможет найти решение для себя.



В коллекции также имеется система по уходу за одеждой - LG WashTower Objet. Ультрасовременное решение WashTower Objet объединяет стиральную и сушильную машину в едином блоке, освобождая пространство, и предлагает удобное и централизованное управление всеми функциями. Центральное управление представлено интуитивно понятным и легким в использовании сенсорным дисплеем, который позволяет выбирать нужные настройки и программы стирки и сушки, а также контролировать процесс с помощью нескольких касаний. Такие интеллектуальные функции дают возможность получать безупречно чистую и свежую одежду с минимальными усилиями. А стильный дизайн позволяет LG WashTower Objet отлично дополнить интерьер любой прачечной.

Стиральная машина LG WashTower Objet впечатляет своей передовой технологией искусственного интеллекта AI DD™, которая применяет уникальные программы для оптимизации процесса стирки, при этом анализируя до 20 000 различных типов тканей и свойств.2 Она включает в себя широкий спектр материалов, таких как хлопок, лен, шерсть, синтетика, шелк и другие. Благодаря обширной базе данных, встроенной в систему AI DD™, стиральная машина может определить оптимальные настройки и алгоритмы стирки для каждого типа ткани, обеспечивая бережное отношение к разнообразным материалам, достигая наилучших результатов. Дополнительно, технология TurboWash™ 360°, оснащенная пятью распылителями, гарантирует оптимальное распределение воды и моющих средств внутри барабана. Это обеспечивает улучшенный эффект при быстрых циклах стирки и снижает возможность повреждения одежды.

Удобная функция Smart Pairing, доступная в LG WashTower Objet Collection, позволяет отправлять информацию из стиральной машины в сушильную, предлагая оптимальный цикл сушки. Настройка сопровождается предварительным прогревом барабана, чтобы повысить качество сушки и сократить общее время цикла. Технология беспроводного соединения позволяет использовать приложение LG ThinQ на своем смартфоне для управления стиральной машиной и получения уведомлений о статусе стирки, где бы Вы ни находились.



Идеальным дополнением в любой гардеробной будет являться новый паровой шкаф LG Styler Objet Collection, который теперь можно приобрести и в Казахстане. Сочетание изысканного дизайна и высокое качество материалов создаст впечатляющий образ, а его минималистичные линии и современные отделки позволяют паровому шкафу идеально вписаться в любой интерьер.

Технология TrueSteam™ использует горячий пар, чтобы проникнуть в волокна ткани, удаляя неприятные запахи, не нанося ей повреждений. Это отличное решение для особо чувствительных материалов, которые не подлежат стирке в воде. С помощью функции «Освежение», паровой шкаф способен обновить одежду перед важным мероприятием или после длительного хранения за короткое время. Просто поместите одежду в паровой шкаф, выберите режим «Освежение», и он активирует паровой процесс, который поможет устранить запахи и освежить ткань.

Паровой шкаф LG Styler Objet Collection также оснащен инновационным прессом для брюк, который обеспечивает идеальное разглаживание складок и создание стрелок в три простых шага: откройте дверцу пресса, повесьте ровно брюки на специальную вешалку, закройте пресс. После окончания работы программы достаньте брюки – легко и удобно.

Уникальным решением для эффективной и удобной уборки является беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero Objet Collection со станцией самоочистки. Одно из ключевых преимуществ заключается в возможности очищать пылесборник без необходимости контактировать с пылью. Благодаря технологии самоочистки, пылесборник автоматически опустошается в специальный контейнер внутри станции, избавляя от необходимости ручной очистки и минимизируя контакт с пылью и аллергенами. Станция самоочистки также служит идеальным местом для хранения аксессуаров для пылесоса. Все необходимые насадки и дополнительные части могут быть удобно размещены внутри станции, что обеспечивает легкий доступ и организованное пространство. Вы больше не будете терять аксессуары или искать их по всему дому - они всегда будут под рукой, готовые к использованию.



Одно из основных преимуществ пылесоса LG CordZero Objet Collection заключается в способности заряжать два аккумулятора одновременно. Это означает, что пылесос всегда будет готов к работе: один аккумулятор может быть использован во время уборки, в то время как второй заряжается в станции.

Технология Kompressor™ увеличивает вместимость пылесборника в 2.4 раза и основана на уникальном механизме сжатия, который позволяет уплотнить пыль и мусор внутри пылесборника, максимально используя его объем.3 Благодаря этому инновационному подходу, пылесборник сохраняет свою емкость на протяжении более продолжительного периода времени, что позволяет сосредоточиться на уборке, а не на постоянной замене и его очистке.

При этом пылесос LG CordZero Objet Collection включает в себя интеллектуальный мотор Smart Inverter Motor™ и технологию Axial Turbo Cyclone™. Мощный двигатель создает сильный поток воздуха внутри циклонных камер, что позволяет эффективно разделять мелкую, крупную пыль и мусор. Очистка воздуха осуществляется с помощью пятиступенчатой системы фильтрации, которая обеспечивает мощный поток воздуха. Фильтры легко извлекаются из пылесоса и могут быть промыты под проточной водой, что позволяет сэкономить время и избежать необходимости покупки расходных материалов.

Этот пылесос также предлагает возможность одновременной сухой и влажной уборки с помощью насадки Power Drive Mop™. Она не только удаляет пыль с различных напольных покрытий, а и обеспечивает безупречное протирание поверхности благодаря вращающимся дискам. Электрический насос автоматически подает оптимальное количество воды из резервуара, что позволяет поддерживать накладки влажными. Интенсивность подачи воды может быть регулируемой или полностью отключена в зависимости от Ваших потребностей.



Коллекция также включает в себя кондиционеры LG ARTCOOL Objet Collection, которые предлагают эстетически привлекательное решение для пространства. Их современный и стильный дизайн добавляет в комнату ноту изысканности. Выбирая из различных вариантов цветовых схем и отделок, можно создать атмосферу, которая отражает Ваш уникальный стиль и предпочтения. Кроме того, кондиционеры ARTCOOL Objet Collection компактны и легко интегрируются в помещение, минимизируя визуальное воздействие и максимизируя функциональность.

ARTCOOL Objet Collection от LG предлагает богатый набор интеллектуальных функций и передовых возможностей, которые обеспечивают комфорт и удобство в использовании. Технология двойного инверторного компрессора обеспечивает более эффективное охлаждение, что в последствии помогает снизить потребление энергии. Кроме того, кондиционерами ARTCOOL Objet Collection можно управлять через мобильное приложение LG ThinQ, которое позволяет пользователю контролировать температуру и настройки дистанционно, даже находясь вне дома.

Функция UVnano™ в кондиционере представляет собой технологию, которая использует ультрафиолетовое излучение для эффективной дезинфекции внутренних частей, и позволяет уничтожать до 99,9% бактерий, которые могут находиться в воздухе, обеспечивая более чистую и безопасную атмосферу в помещении.4 Эти возможности делают кондиционеры ARTCOOL Objet Collection идеальным выбором для создания комфортного и современного пространства.

LG продолжает интегрировать инновации в разработку передовых решений для удовлетворения потребностей и ожиданий своих клиентов, а коллекция LG Objet — это пример изысканного сочетания стиля, функциональности и надежности. Сохраняйте свои продукты свежими, одежду безупречной, а помещения невероятно чистым.

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1.На основании результатов тестирования TÜV Rheinland с использованием внутреннего метода тестирования LG.
2.Цикл стирки AI определяет такие материалы, как натуральный хлопок и синтетические волокна, а также толщину материала.
3.Сравнение с пылесосом CordZero A9 без системы прессования пыли.
4.Allergy UK подтвердил, что фильтр имеет покрытие для удаления вредных веществ, таких как пылевые клещи, грибки и плесень, витающие в воздухе, которые могут вызывать аллергию.

 