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Паровой шкаф LG Styler™ Objet Collection, TrueSteam™, 5 вещей, пресс для брюк, элегантный дизайн, зеленый цвет

Характеристики

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Паровой шкаф LG Styler™ Objet Collection, TrueSteam™, 5 вещей, пресс для брюк, элегантный дизайн, зеленый цвет

S5GOC

Паровой шкаф LG Styler™ Objet Collection, TrueSteam™, 5 вещей, пресс для брюк, элегантный дизайн, зеленый цвет

Вид спереди.

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

Загрузка
5+1
Размеры (Ш х Г х В)
600 x 605 x 1960
Основная технология
Освежение, Гигиена, Сушка
ОСОБЕННОСТИ
Есть

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное количество вещей

5+1

Дисплей

Сенсорный

Уровень шума (Дб)

40

Скорост движения вешалок

160 дв/мин

Потребление электроэнергии (цикл Освежить, Стандарт)

1700 Вт

ПРОГРАММЫ

Освежить-Быстро (мин)

Освежить-Стандарт (мин)

Освежить-Интенсивная (мин)

Освежить-Моя программа

Особый уход-Костюмы/Жакеты

Особый уход-Шерсть/Трикотаж

Особый уход-Спортивная одежда

Особый уход-Школьная форма

Сушка-Стандарт

Сушка-Сушка по времени

Сушка-Осушение

Сушка-Обычный

Сушка-Мелкая пыль

Сушка-Интенсивный уход

Специальный уход-По умолчанию

Уход за брюками

Специальный уход-Моя программа 1

Мех/Кожа

Специальный уход-Моя программа 2

Шёлк

Специальный уход-Моя программа 3

Джинсы

АКСЕССУАРЫ

Вешалка для рубашек

5

Вешалка для брюк

1

Универсальна полка

1

Пресс для брюк

1

Лоток для воды

2

SMART ТЕХНОЛОГИИ

Smart Diagnosis™

● 3.0

Wi-Fi-Удаленный контроль

Wi-Fi-Контроль энергопотребления

Wi-Fi-Black box

Wi-Fi-Диагностика

Wi-Fi-Загружаемые циклы

Wi-Fi-One touch

Wi-Fi-Задняя стенка

КОМПРЕССОР

Модель

BMA082HAMV

Хладагент

R134a

Количество

155g

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Потребление энергии

220V~ / 50Hz
1700 Вт

ГАБАРИТЫ

Без упаковки

600 x 605 x 1960

В упаковке

717 x 712 x 2050

Вес (в упаковке/без упаковки)

100kg / 111 kg

Стандарт

1

На компрессор

10

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