Очень мощный и все еще легкий: 17-дюймовый ноутбук LG gram для работы и развлечений

Работа, учеба или развлечения с использованием компьютера из любого места в любое время в наше время стали новой нормой для многих. Чтобы мобильная жизнь современного человека была максимальной комфортной, LG Electronics разработала линейку очень легких, тонких и производительных ноутбуков LG gram, технические характеристики которых соответствуют пожеланиям даже самых требовательных пользователей

Сегодня наш рассказ посвящен ноутбуку LG gram 17Z90P-G (17Z90P-G.AH78R) с 17-дюймовым дисплеем профессионального уровня, который уже скоро будет доступен покупателям Казахстана

Удобный, легкий, надежный

Обладая толщиной 17,8 мм, ноутбук 17Z90P-G весит всего 1350 грамм и это при огромном экране с диагональю 17 дюймов (43 см)! Элегантный плавный корпус 17Z90P выполнен в современном дизайне с прямыми углами. Форм-фактор этих 17 дюймов легко помещается в компактной рамке 38 x 26 см, что более привычно для 15,6-дюймовых моделей, поэтому вы можете легко носить его в рюкзаке или просто в одной руке

Экран ноутбука имеет очень узкие рамки со всех четырех сторон, при этом размер нижней панели составляет всего 11,2 мм. Корпус ноутбука снабжен скрытым шарниром, полностью укрывающим от взгляда петли в открытом состоянии. Такая конструкция обеспечивает эстетичный внешний вид и меньше отвлекает пользователя от происходящего на экране

Несмотря на небольшой вес, LG gram 17Z90P-G обладает очень высокой прочностью благодаря корпусу из надежного магниевого сплава. Эта модель прошла успешную сертификацию по всем семи тестированиям жесткого военного стандарта MIL-STD-810G1, в том числе, испытания ударами, давлением, высокой и низкой температурами, пылью, вибрациями и устойчивости к воздействию соли2.

Упругий ход клавиш клавиатуры 17Z90P составляет 1,6 мм, а их увеличенная поверхность с приятным нажатием обеспечивает меньшее число опечаток. Размер тачпада LG gram 17Z90P также увеличен до 131,5x82,6 мм, с соотношением сторон 16:10, что позволяет удобно управлять курсором даже без использования мыши.

Профессиональный экран высокой четкости

Ноутбук 17Z90P-G оснащен современной 17-дюймовой матрицей LG IPS с высоким разрешением WQXGA (2560x1600 пикселей) для более четкого, резкого и точного изображения на экране. Высокое разрешение, примерно вдвое превышающее привычный Full HD, обеспечивает значительно большую детализацию картинки, что положительно влияет на продуктивность работы с текстом, графикой, видео и даже программным кодом.

Экран LG gram 17Z90P имеет соотношение сторон 16:10, что позволяет отображать больше информации на одной странице без дополнительной прокрутки.

Профессиональный уровень цветопередачи дисплея обеспечен 99% покрытием цветовой гаммы DCI-P33. Экран ноутбука покажет все цвета, необходимые для реалистичного отображения HDR-контента в фильмах и играх.

Высокая производительность для работы, игр и развлечений

Высокую производительность LG gram 17Z90P обеспечивает вычислительная платформа Intel® Evo™. Четырехядерный процессор Intel® Core™ i7-1165G7 11 поколения, работающий на тактовой частоте 2,8 ГГц в штатном режиме и до 4,7 ГГц в режиме Turbo, обладает производительным интегрированным графическим ядром Intel® Iris® Xe, что увеличивает производительность до 26% ИИ4 и до 1,8 раза более высокую производительность графики5 по сравнению с показателями платформы предыдущего поколения, а двухканальная оперативная память LPDDR4X нового поколения с тактовой частотой 4266 МГц и объемом 16 гигабайт – до 33%6.

Дополнительную свободу действий для автономной работы с большими объемами данных обеспечивает твердотельный накопитель SSD емкостью 1 Тб со скоростным интерфейсом NVMe™ и еще один такой слот для подключения других накопителей.

В ноутбуке применяется система улучшенной теплоотдачи LG «Вверх-Вниз», которая отводит тепло в двух направлениях и в два раза более быструю циркуляцию воздуха7 для лучшей производительности в течение более длительного времени.

Несмотря на компактные размеры и тонкий дизайн, ноутбук обладает мощной аудиосистемой 2 х 2 Вт с умным усилителем Smart Amp, максимальный уровень которого достигает до 5 Вт. Чтобы не пропустить ни одного нюанса звукового оформления игры или диалога в сериале, звуковая система поддерживает DTS:X Ultra, позволяя погрузиться в пространственную звуковую визуализацию даже без наушников.

Всегда готов к работе

Высокая производительность и сверхтонкий дизайн LG gram 17Z90P сочетаются в нем с превосходной автономностью, которую обеспечивает мощный литий-ионный аккумулятор емкостью 80 Вт*ч.

Ноутбук обеспечивает до 19,5 часов работы от одной зарядки8, а это означает, что, выходя утром из дома по своим ежедневным делам, с большой долей уверенности можно разгрузить свой рюкзак или сумочку от зарядного устройства.

О том, стоит ли брать зарядное устройство с собой, подскажет «Бессонный индикатор батареи», который никогда не спит и показывает точное состояние аккумулятора даже если ноутбук находится в спящем режиме.

Подключение и коммуникации без компромиссов

Встроенный адаптер Intel® Wireless-AX201 обеспечивает работу как проводных (LAN 10/100/Gigabit), так и беспроводных (Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1) интерфейсов с максимальной производительностью.

17Z90P оснащен современным интерфейсом Thunderbolt™ 4, который значительно увеличивает стабильность, масштабируемость и безопасность по сравнению с Thunderbolt™ 3. Кроме того, Thunderbolt™ 4 работает с док-станциями на четыре порта и кабелями Thunderbolt™ 4 длиной до 2 метров, предоставляя скорость передачи данных в 40 Гбит/с и обеспечивая до 15 Вт для зарядки внешних устройств.

Благодаря приложению LG Virtoo, предустановленное на ноутбук, пользователи имеют возможность подключить смартфон к своему LG gram для того, чтобы зеркально отображать экран своего устройства, получать сигналы о сообщениях и звонках, а также уведомления приложений без подключения дополнительных проводов.

Биометрия для защиты данных

Кнопка питания ноутбука оснащена сканером отпечатка пальца, поэтому для включения, авторизации и входа в систему теперь не понадобится выполнять несколько последовательных шагов или вспоминать пароль – достаточно лишь одного нажатия.

Сверхлегкий производительный ноутбук LG gram 17Z90P-G с современным дизайном и длительным временем автономной работы станет отличным выбором для активных пользователей Интернета – будь то для работы, совещания, учебы, чтения новостей, просмотра видео или общения в соцсетях.

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1LG gram: стандартные процедуры тестирования и сертификации MIL-STD-810 были выполнены KOLAS Labs с сентября по ноябрь 2020 года.

2 По результатам тестирования на прочность как при использовании, так и при транспортировке. Краш-тест включает удар во включенном состоянии и падение во время движения.

3 DCI-P3: 99% (стандартно), 95% (минимум).

4 Результат производительности ИИ (основанный на TGL UP3 PL1 = 15 Вт) измерен WebXPRTv.3 в сентябре 2020 года.

5 Результат производительности графики (основанный на TGL UP3 PL1 = 15 Вт) измерен с помощью 3DMark-v2.7 Night Raid (Graphics Score) в сентябре 2020 года.

6 По сравнению с предыдущей памятью 3200 МГц

7 По сравнению с обычными продуктами без технологии LG «Вверх-Вниз»

8 Время работы от аккумулятора описывает максимальную емкость, основанную на результатах MobileMark® 2014. Фактическое время работы от батареи будет отличаться от спецификаций в зависимости от модели, конфигурации установки, используемых приложений, используемых функций и настроек управления питанием.