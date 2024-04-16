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LG UltraGear™ 27-дюймовый игровой монитор OLED 480Hz QHD | 0.03ms (GtG), DP 2.1, DisplayHDR True Black 400
LG UltraGear™ 27-дюймовый игровой монитор OLED 480Hz QHD | 0.03ms (GtG), DP 2.1, DisplayHDR True Black 400
Основные характеристики
- 27-дюймовый дисплей OLED QHD (2560 x 1440)
- DisplayHDR True Black 400 / уровень контрастности 1.5 млн:1
- OLED с частотой обновления 480Hz
- Время отклика 0.03ms (GtG)
- VESA certified AdaptiveSync / NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync Premium Pro
- Дизайн с гексагональной подсветкой и экономящей пространство подставкой L-образной формы
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
*480Hz — это самая быстрая частота обновления в мире, согласно опубликованным спецификациям OLED-мониторов на ноябрь 2024 года. (241112)
LG OLED — непрерывная эволюция
Наш потрясающий монитор UltraGear™ с технологией Micro Lens Array+ оснащён яркой OLED-панелью с пиковой яркостью 1300 нит и невероятной частотой обновления 480 Гц — самой высокой в мире. Даже в самых тёмных игровых сценах он точно передаёт глубину чёрного, а широкий цветовой охват и высокая контрастность делают изображение насыщенным и живым, обеспечивая непревзойдённый игровой опыт.
*Яркость в режиме SDR на 37,5% выше по сравнению с предыдущими OLED-мониторами с технологией MLA (27GR95QE, 45GR95QE) согласно опубликованным спецификациям.
*Частота 480 Гц — самая высокая в мире среди OLED-мониторов согласно опубликованным спецификациям по состоянию на ноябрь 2024 года. (241112)
Самый быстрый OLED, 480Hz и 0.03ms (GtG)
Молниеносная скорость
UltraGear™ OLED-монитор обеспечивает непревзойдённую мощь с частотой обновления 480 Гц для сверхплавного изображения и временем отклика 0.03 мс (GtG), гарантируя чёткий геймплей без лагов.
Racing game scene of extremely fast 0.03ms (GtG) response and a rapid 480Hz refresh rate.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
*480Hz — это самая быстрая частота обновления в мире, согласно опубликованным спецификациям OLED-мониторов на ноябрь 2024 года. (241112)
DP 2.1 — ожидание позади
Новейший DisplayPort 2.1 устанавливает новый стандарт для игр следующего поколения. Данный передовой интерфейс, ожидаемый в составе будущих видеокарт, обеспечивает высокоскоростной гейминг с частотой 480 Гц при QHD-разрешении. А благодаря нескольким портам, включая два HDMI 2.1, монитор легко подключается к современным консолям и ПК.
The wide bandwidth of DP 2.1 cables enables high-speed gaming at 480Hz at QHD resolution.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
*Кабели DP и HDMI и USB входят в комплект.
* Видеокарта НЕ входит в комплект.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
*Яркость SDR на 37,5% ярче, чем у предыдущих OLED-мониторов с MLA, таких как 27GR95QE и 45GR95QE, согласно опубликованным спецификациям.
DisplayHDR True Black 400 | DCI-P3 98.5%
Взрыв красок
Технология VESA DisplayHDR True Black 400 обеспечивает глубокие и стабильные уровни чёрного, сохраняющиеся в различных условиях освещения. Контрастность 1,5 млн:1, цветовой охват DCI-P3 98,5% (типично) и точность цветопередачи Delta E ≦2 гарантируют реалистичное и точное отображение цветов — именно так, как было задумано.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
*1.5m:1 — это коэффициент контрастности при уровне яркости изображения 25% APL (средний уровень изображения), который выражается в процентах и относится к значению между уровнем чёрного и эталонным уровнем белого.
Антибликовое покрытие и низкий уровень отражения
Превосходная видимость даже при ярком освещении
Больше не нужно играть в полутёмной комнате. Даже в ярко освещённых помещениях или геймерских залах с LED-подсветкой вы сможете наслаждаться чётким и непрерывным изображением благодаря технологии Anti-glare и снижению отражений.
Низкий уровень синего света
Мощная защита от синего света
Играйте свободно, с пониженным уровнем вредного синего света. Технология LG WOLED снижает излучение синего света, сохраняя при этом яркие и реалистичные цвета. Сертификация UL на платиновый уровень низкого синего света подтверждает комфортный просмотр без ущерба для насыщенности игрового изображения.
* для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
* Панели LG OLED прошли сертификацию UL на отсутствие мерцания, дискомфортных бликов и низкий уровень синего света.
* Номер сертификата: дисплей без мерцания (OLED) — A196009, без дискомфортных бликов — V563481 (условия UGR менее 22), техника с низким уровнем синего света Platinum — V745051.
* Вышеуказанная функция может отличаться в зависимости от вычислительной среды или условий пользователя.
Функция Personalized Picture Wizard
Создано специально под ваши вкусы
Прокачайте свой игровой и видеоконтент с качеством, настроенным под ваши предпочтения — просто выберите изображение. Интуитивно и без усилий система настраивает параметры в соответствии с вашими предпочтениями, обеспечивая оптимальное качество именно для вас.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
*Как настроить функцию Personalized Picture Wizard: Шаг 1. Отрегулируйте настройки персонализированного качества изображения. (Запустите приложение LG Switch → Personalized Picture Wizard → Выберите предпочтительное качество через 6 шагов → Завершите настройку качества через анализ). Шаг 2. Запустите функцию Персонализированное изображение в экранном меню (OSD). (Игровая настройка → Игровой режим → Персонализированное изображение).
Плавное движение,
бесконечная игра
Comparison of fluid gaming image - The left image is tearing, and the Right image is tear-free.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
*Эффективность функции сравнивается с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.
* В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
Наш монитор прошёл тестирование NVIDIA и официально сертифицирован как G-SYNC® Compatible, обеспечивая плавный игровой процесс с заметно сниженным разрывом кадров.
VESA certified AdaptiveSync
Сертификация VESA AdaptiveSync Display — это ориентир на гейминг с повышенной частотой обновления и низкой задержкой. Наслаждайтесь плавным изображением без разрывов и зависаний как в играх, так и при воспроизведении видео.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Благодаря технологии FreeSync™ Premium Pro геймеры получают плавное и чёткое изображение даже в динамичных играх с высоким разрешением. Она существенно снижает разрывы кадра и подёргивания, обеспечивая более комфортный игровой процесс.
Первый в мире OLED-монитор, получивший сертификаn стандарта VESA ClearMR 21000
Первый игровой OLED монитор с сертификацией ClearMR 21000 точно передаёт даже минимальные размытия по краям движущихся объектов, обеспечивая чёткое и детализированное отображение динамичных сцен.
Comparison of fluid gaming image - The left image is tearing, and the Right image is tear-free.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
Раскройте максимальную чёткость:
ClearMR 21000
Ощутите непревзойденную чёткость и плавность. Данный монитор — первый в мире, получивший сертификацию ClearMR 21000, превышая Стандарты VESA с коэффициентом технологии Clear Motion более 19500.
Компактный и элегантный
Оцените стильную шестигранную подсветку и почти безрамочный дизайн с чистыми линиями с четырёх сторон. Полностью регулируемая подставка поддерживает поворот, наклон, регулировку по высоте и поворот экрана. Компактная L-образная подставка и широкий диапазон регулировки поворота позволяют эффективно использовать пространство, минимизируя беспорядок на столе и устраняя «мёртвые зоны».
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
*Гарнитуры продаются отдельно.
Игровой ГИП
Награжденный игровой ГИП
Геймеры могут легко настраивать монитор с помощью экранного меню (On-Screen Display) и LG Switch — от базовых параметров до назначения клавиши быстрого доступа с функцией ‘User Defined Key’, которую можно настроить под себя.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
*Для загрузки приложения LG Switch посетите сайт LG.COM.
Компактные размеры, простота перемещения
Игровой монитор оснащён 27-дюймовым дисплеем, но также предлагает возможность переключения на 24-дюймовый режим экрана — идеально для игр, где важна быстрая реакция. Это позволяет геймерам адаптироваться к более компактному изображению, охватывая больше пространства с меньшими движениями, что даёт конкурентное преимущество.
*Как установить 24-дюймовый режим: Откройте экранное меню (OSD) → Вход → Соотношение сторон и выберите **16:9 24**.
Dynamic Action Sync
Благодаря функции Dynamic Action Sync, снижающей задержку, геймеры могут реагировать на ключевые моменты в реальном времени и действовать максимально быстро.
Функция Black Stabilizer
Функция Black Stabilizer помогает геймерам обнаруживать снайперов, затаившихся в самых темных углах, и быстро ориентироваться во вспышках взрывов.
Crosshair
Точка прицеливания фиксируется строго по центру, улучшая точность стрельбы.
FPS Counter
Счётчик FPS позволяет отслеживать, насколько эффективно загружается изображение. Будь то редактирование, игры или просмотр фильмов — каждый кадр имеет значение, и с помощью счётчика FPS вы получаете данные в реальном времени.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
*Функция отображения прицела недоступна, когда активирован счетчик FPS.
*Счетчик FPS может отображать значение, превышающее максимальную частоту обновления монитора.
* Счетчик FPS (кадров в секунду): измерение количества кадров в секунду.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
*Программное обеспечение и датчик НЕ входят в комплект. Для загрузки последней версии программного обеспечения LG Calibration Studio посетите сайт LG.COM.
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 1] Отключите режим интеллектуального энергосбережения.
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 2] Установите игровой режим «Геймер 1».
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 3] Установите яркость на 100.
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 4] Установите пиковую яркость как высокую.
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 1] Отключите режим интеллектуального энергосбережения.
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 2] Установите игровой режим «Геймер 1».
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 3] Установите яркость на 100.
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 4] Установите пиковую яркость как высокую.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
*Энергопотребление может увеличиться при выборе вышеуказанных вариантов.
*При выборе любого из вышеуказанных вариантов может произойти выгорание дисплея.
Как защитить свой OLED
Вы можете предотвратить появление послесвечения или выгорание дисплея, включив функции «Перемещение экрана OLED», которая слегка перемещает экран через регулярные промежутки времени, «Экранная заставка» и «Очистка изображения».
*Эта функция управляется и настраивается при помощи 4-позиционной кнопки-джойстика на мониторе.
*При использовании этого метода не удастся предотвратить появление послесвечения или выгорание дисплея.
Все характеристики
ГАБАРИТЫ/ВЕС
-
Вес с Подставкой [кг]
9.3
-
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
820x183x532
-
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
605.2x351.0x45.3
-
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
605.2x579.3x249.1(up)/605.2x469.3x249.1(Down)
-
Вес в Упаковке [кг]
12.5
-
Вес без Подставки [кг]
5.1
АКСЕССУАРЫ
-
Адаптер
ДА
-
Отчет о калибровке (бумажный)
ДА
-
Display Port
ДА (версия 2.1)
-
HDMI
ДА (версия 2.1)
-
HDMI (Цвет/Длина)
Черный / 1,8 м
-
Кабель питания
ДА
-
USB A к B
ДА
СОВМЕСТИМОСТЬ
-
DisplayPort
ДА(1 шт.)
-
Версия DP
2.1
-
HDMI
ДА(2 шт.)
-
Выход Наушники
4-полюсный (Звук+Микрофон)
-
USB Downstream Порт
ДА(2 шт./версия 3.0)
-
USB Upstream Порт
ДА(1 шт./версия 3.0)
ЭКРАН
-
Соотношение сторон
16:9
-
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
250 кд/м²
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
275 кд/м²
-
Цвета Бит
10bit
-
Глубина Цвета (Количество Цветов)
1.07B
-
Цветовая Гамма (Мин.)
DCI-P3 94.0% (CIE1976)
-
Цветовая Гамма (Тип.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
Коэффициент контрастности (Мин.)
1200000:1
-
Коэффициент контрастности (Тип.)
1500000:1
-
Тип Панели
OLED
-
Шаг Пикселя [мм]
0.2292 x 0.2292
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
480
-
Разрешение
2560 x 1440
-
Время Отклика
0.03мс (GTG)
-
Диагональ [см]
67.3
-
Диагональ [дюймы]
26.5
-
Покрытие
Антибликовое покрытие, низкий уровень отражения переднего поляризатора
-
Угол Обзора (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ФУНКЦИИ
-
Стабилизатор Черного Цвета
ДА
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
-
Автоматический Переключатель Источника Ввода
ДА
-
Заводская Калибровка Цвета
ДА
-
Снижение Цветовой Чувствительности
ДА
-
Прицел
ДА
-
Динамическая Синхронизация Действий
ДА
-
FPS Счетчик
ДА
-
HDR 10
ДА
-
HDR Effect
ДА
-
Подсветка
ДА
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
Режим Чтения
ДА
-
Светодиодная RGB-подсветка
Hexagon Lighting
-
Умное Энергосбережение
ДА
-
Клавиша Программируемая Пользователем
ДА
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR True Black 400
-
VRR
ДА
ИНФОРМАЦИЯ
-
Наименование товара
UltraGear
-
Год
Y25
МЕХАНИЧЕСКИЙ
-
Настройка Положения Дисплея
Наклон/Высота/Поворот/Вращение
-
Безрамочный Дизайн
4-сторонний практически безрамочный дизайн
-
OneClick Стенд
ДА
-
Возможность Настенного Монтажа [мм]
100 x 100
ПИТАНИЕ
-
AC Вход
100~240V (50/60Hz)
-
DC Выход
19V 7.37A
-
Энергопотребление (DC Off)
Менее 0,3 Вт
-
Энергопотребление (Режим Сна)
Менее 0,5 Вт
-
Энергопотребление (Тип.)
48.22Вт
-
Тип
Внешний источник питания (адаптер)
ЗВУК
-
DTS HP:X
ДА
SW APPLICATION
-
Двойной Контроллер
ДА
-
Студия Калибровки LG (True Color Pro)
ДА
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