We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Что делает наши телевизоры лучше?
Самосветящиеся пиксели LG OLED
Игровойопыт на новом уровне
Уникальный дизайн телевизоров Lifestyle Screen
Узнайте больше про OLED TVs Signature LG
LG предлагает множество инновационных и современных телевизоров с плоским экраном, чтобы соответствовать Вашим уникальным потребностям, включая: LED телевизоры: предоставляют Вам более гладкое, чистое изображение в простом, тонком исполнении. Это энергосберегающее телевизоры используют светодиодную подсветку, чтобы предоставить более яркое и живое изображение. OLED телевизоры: Разработанные для того, чтобы показать Вам живые цвета и более богатые образы, откройте для себя телевизор, который можно смотреть без потери качества цвета фактически с любого угла. Телевизоры OLED 4K: Предлагают невероятную детализацию с ультравысоким разрешением, в четыре раза выше, чем у Full HD телевизоров. Вы почувствуете себя погруженным в происходящее на экране с OLED 4K телевизором от LG. Smart TV: линейка умных телевизоров LG, позволит Вам сделать абсолютно все. От просмотра фильмов и прослушивания музыки до игр, видео и даже больше. Главная особенность Smart телевизоров LG особенность - все, что Вы хотите, в одном месте. Smart TV LG на webOS 3.0 разработаны для того, чтобы быть простыми в управлении и обеспечивать захватывающие ощущения, от простоты и легкости в использовании. Теперь, все что Вы должны сделать, это расслабляются, поскольку webOS 3.0 сделает Ваши ощущения от просмотра телевизора намного лучше, чем прежде. 3D телевизоры: возможность преобразования 2D изображения в 3D позволит Вам превратить фактически любой сериал, кино или спортивное мероприятие в полностью 3D контент. У LG есть телевизоры с плоским экраном, способные удовлетворить Ваши потребности в развлечениях. Насладитесь своими любимыми телешоу, фильмами и музыкой в совершенно новом качестве с инновационными технологиями LG 4K UHD, OLED 4K и LED телевизорами. Вы найдете современные технологии, в которых Вы нуждаетесь вместе с надежностью, которую Вы ожидаете. Узнайте больше о нашей коллекции телевизоров с плоскими экранами, а также наших инновационных беспроводных динамиках и звуковых панелях LG.
-
Поддержка заказов
Отслеживайте Ваш заказ и ознакомьтесь с разделом Часто задаваемых вопросов
-
Регистрация продукта
Регистрация Вашего продукта поможет Вам быстрее получить поддержку
-
Поддержка продукта
Найдите руководство по эксплуатации, устраняйте неполадки и получите гарантию на Ваш продукт LG
-
Заявка на ремонт
Оставляйте заявку на ремонт удобно онлайн
-
Напишите нам
Получите ответы от наших виртуальных помощников.
-
Мы есть в WhatsApp. Спишитесь с нашими экспертами.
-
Напишите нам по электронной почте
Отправьте нам электронное письмо.
-
Позвоните нам
Свяжитесь с представителем сервисной службы поддержки клиентов LG