LG предлагает множество инновационных и современных телевизоров с плоским экраном, чтобы соответствовать Вашим уникальным потребностям, включая: LED телевизоры: предоставляют Вам более гладкое, чистое изображение в простом, тонком исполнении. Это энергосберегающее телевизоры используют светодиодную подсветку, чтобы предоставить более яркое и живое изображение. OLED телевизоры: Разработанные для того, чтобы показать Вам живые цвета и более богатые образы, откройте для себя телевизор, который можно смотреть без потери качества цвета фактически с любого угла. Телевизоры OLED 4K: Предлагают невероятную детализацию с ультравысоким разрешением, в четыре раза выше, чем у Full HD телевизоров. Вы почувствуете себя погруженным в происходящее на экране с OLED 4K телевизором от LG. Smart TV: линейка умных телевизоров LG, позволит Вам сделать абсолютно все. От просмотра фильмов и прослушивания музыки до игр, видео и даже больше. Главная особенность Smart телевизоров LG особенность - все, что Вы хотите, в одном месте. Smart TV LG на webOS 3.0 разработаны для того, чтобы быть простыми в управлении и обеспечивать захватывающие ощущения, от простоты и легкости в использовании. Теперь, все что Вы должны сделать, это расслабляются, поскольку webOS 3.0 сделает Ваши ощущения от просмотра телевизора намного лучше, чем прежде. 3D телевизоры: возможность преобразования 2D изображения в 3D позволит Вам превратить фактически любой сериал, кино или спортивное мероприятие в полностью 3D контент. У LG есть телевизоры с плоским экраном, способные удовлетворить Ваши потребности в развлечениях. Насладитесь своими любимыми телешоу, фильмами и музыкой в совершенно новом качестве с инновационными технологиями LG 4K UHD, OLED 4K и LED телевизорами. Вы найдете современные технологии, в которых Вы нуждаетесь вместе с надежностью, которую Вы ожидаете. Узнайте больше о нашей коллекции телевизоров с плоскими экранами, а также наших инновационных беспроводных динамиках и звуковых панелях LG.