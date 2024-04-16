Skip to Content Skip to Accessibility Help
Руководство по покупке телевизора

LG — мировой бренд №1 среди OLED-телевизоров.

Две женщины сидят на диване перед настенным телевизором LG TV в красочной гостиной, и одна из них направляет пульт на экран телевизора.

OLED, QNED или UHD — какой телевизор лучше подходит для вас? Вот ваша инструкция по поиску идеального телевизора LG и подходящему к нему саундбара.

Две женщины сидят на диване и едят попкорн. Крупный план бокового ракурса правого нижнего угла настенного телевизора LG TV и звуковой панели LG Soundbar, установленной на стене под ним.

Что для вас самое важное при покупке телевизора?

Шесть функций в отдельных окнах. На экране телевизора LG OLED evo с самым умным ИИ демонстрируется процессор LG alpha 11 на графической материнской плате в темноте, освещенной неоново-фиолетовым светом снизу, с разноцветными неоновыми линиями, проходящими по материнской плате. На экране телевизора LG OLED evo с великолепной контрастностью демонстрируется кит, выпрыгивающий из темного океана на фоне ночного звездного неба. На экране телевизора LG QNED TV с реалистичными цветами LG QNED демонстрируется яркий, красочный рисунок. На экране телевизора LG UHD, являющегося лучшим телевизором Smart TV, отображаются миниатюры фильмов, Quick Cards и логотипы стриминговых сервисов, а перед ним сидят два человека. На экране сверхбольшого телевизора c огромным дисплеем и высокой четкостью демонстрируется 98-дюймовый телевизор LG TV, установленный на стене в гостиной. На изображении звуковой панели, идеально подходящей к телевизору, показан крупный план телевизора LG TV и звуковой панели LG Soundbar, закрепленных на подставке на тумбе для телевизора.

Самый умный ИИ Великолепный контраст Реалистичные цвета Лучший Smart TV Еще больше, еще чище Идеальный саундбар

Почему ИИ необходим для телевизора?

Ekranında bir kadın yüzü bulunan LG TV’nin üzerinde kırmızı gradyan bir desen içerisinde “EN AKILLI AI” yazısı yer alıyor. Kadının dış hatları boyunca uzanan kırmızı neon ışıklar ekrandan geçerek daha parlak bir görüntü meydana getiriyor. Sağ altta bir LG alfa 11 AI İşlemci grafiği yer alıyor.

ИИ — это мозг вашего телевизора, ключ к улучшению качества изображения и звука, а также к удобству использования. Наш умнейший процессор alpha 11 AI изучает ваши предпочтения для идеального погружения в контент.

Изображение, персонализированное под вас

Функция AI Picture Wizard персонализирует ваше изображение, обеспечивая потрясающим качеством.

Индивидуальные звуковые ландшафты для каждой комнаты

Функция AI Acoustic Tuning  адаптирует звук к акустике комнаты, идеально подходящего к вашему помещению.

*Изображения экрана являются имитацией.

**"Самый умный ИИ" относится к технологии ИИ на базе процессора alpha 11 AI 4K.

Хотите более яркий и четкий телевизор?

Надпись «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КОНТРАСТНОСТЬ» с мягким градиентом от светло-голубого к черному.

Улучшенный алгоритм усиления света и архитектура управления светом усиливают яркость на 150%, обеспечивая потрясающе четкое и сияющее изображение.

Высокий контраст с идеальными черными пикселями обеспечивает потрясающе четкое изображение.

*Увеличение яркости на 150% охватывает 3% экрана и относится к 55/65/77/83-дюймовым телевизорам OLED G4.

**Увеличение яркости на 70% применяется к 55/65/77/83-дюймовым телевизорам OLED G4 и 83/77/65-дюймовым телевизорам OLED evo M4. К 97-дюймовому телевизору LG SIGNATURE OLED M4 не относится.

***Яркость зависит от серии и размера.

****Изображения экрана являются имитацией.

Телевизоры OLED TV с самым умным ИИ

*Функции могут отличаться в зависимости от модели. Подробные характеристики приведены на странице каждого изделия.

Хотите телевизор с реалистичными цветами?

Надпись «РЕАЛИСТИЧНЫЕ ЦВЕТА» в многоцветном градиентном узоре.

Погрузитесь в мир ярких цветов с технологией QNED Color, которая наполняет ультра большие QNED-телевизоры насыщенной палитрой великолепных оттенков для потрясающей цветовой четкости.

Остается ли четкость такой же на большом экране?

Благодаря технологии Precision Dimming, детали остаются очень четкими даже на широком дисплее.

Откройте для себя более крупные и яркие телевизоры QNED

*Функции могут отличаться в зависимости от модели. Подробные характеристики приведены на странице каждого изделия.

Как насчет Smart TV с умной ценой?

Надпись «ЛУЧШИЙ ТЕЛЕВИЗОР SMART TV» в оранжево-желтом градиентном узоре над женщиной, занимающейся на коврике перед телевизором LG TV. Сбоку от телевизора LG TV в виде округлых прямоугольников отображается множество других каналов.

Лучший выбор в качестве второго многофункционального телевизора. Доступные телевизоры UHD отличаются исключительным соотношением цены и качества. Наслаждайтесь любимым контентом в любой точке дома.

Миниатюры телепередач располагаются на черном фоне, а логотипы — над экраном: Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV.

Какие стриминговые сервисы поддерживают Smart TV LG?

Наслаждайтесь бесконечными развлечениями через webOS с лучшими стриминговыми платформами для любителей кино и телевидения.

Настройте свой каждый момент с помощью My Profile

Откройте для себя функцию My Profile, легко создавая пользовательские профили для каждого члена семьи с персонализированными домашними экранами, содержащими индивидуальные рекомендации по контенту, что повышает удобство использования.

Доступ к любому контенту в один щелчок

Оцените непревзойденное удобство функции Quick Card, позволяющая мгновенно перейти к нужному контенту, будь то игровое пространство, любимые плейлисты или продуктивный домашний офис.

*Поддерживаемые функции, меню, приложения и доступный контент могут зависеть от страны, продукта, подключения к сети и момента выпуска.

**Для Netflix, Disney+, Amazon Prime и Apple TV+ и связанных с ними сервисов требуется отдельная подписка.

***Apple, логотип Apple и Apple TV являются торговыми марками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах.

****Amazon, Prime Video и все связанные с ними логотипы являются торговыми марками компании Amazon.com, Inc. или ее филиалов.

*****На главном экране можно создать и отобразить до 10 профилей.

Телевизоры Smart UHD с более выгодной ценой

*Функции могут отличаться в зависимости от модели. Подробные характеристики приведены на странице каждого изделия.

Лучше ли телевизор большего размера?

Надпись «ОГРОМНЫЙ ДИСПЛЕЙ С ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТЬЮ» в ярком фиолетово-персиковом градиентном узоре.

*Самая большая диагональ доступная на рынке Казахстана на момент публикации – 97 дюймов – представлена в модели LG OLED evo G4.

Большой экран действительно способствует лучшему погружению в игру. Увеличивайте изображение с помощью функции AI Super Upscaling и ощущайте максимально глубокое погружение в фильмы, спорт и игры.

Какой размер телевизора мне нужен?

Расстояние от сиденья до экрана должно меняться в зависимости от размера дисплея. Для более глубокого погружения в кино рекомендуется угол обзора 40 градусов между экраном и сиденьем.

*Соотношение между размером телевизора и расстояниями/углами основано на зрительных полях человека.

*Самая большая диагональ доступная на рынке Казахстана на момент публикации – 97 дюймов – представлена в модели LG OLED evo G4.

Сверхбольшой телевизор LG TV, установленный на стене в уютной гостиной, где крупным планом демонстрируется снимок астронавта, занимает большую часть стены. Мужчина сидит на диване напротив и смотрит телевизор с собакой, а за окном раскинулся ночной городской пейзаж.

Любите фильмы? Максимизируйте свой обзор

Выбирайте ультра большой телевизор, чтобы испытать восторг от просмотра кино у себя дома.

Мужчина в темной монтажной студии смотрит на телевизор LG TV, на экране которого демонстрируется фильм «Убийцы цветочной луны». Текст на изображении: «Во время просмотра дома каждый фильм следует увидеть глазами режиссера», а под ним — «Мартин Скорсезе, режиссер фильма «Убийцы цветочной луны». Логотип фильма «Убийцы цветочной луны», логотип Apple TV и надпись «Скоро на экранах» находятся ниже.

Смотрите фильмы всегда в режиссерской версии

Смотрите фильмы так, как их задумал режиссер, а Dolby Vision дополнит каждую сцену яркими красками.

Сверхбольшой настенный телевизор LG TV занимает всю стену в уютной гостиной, и от него исходят белые бусины света, которые каскадом рассыпаются по комнате.

Окружите себя звуком Dolby Atmos

Телевизоры LG с поддержкой Dolby Atmos окружают вас потрясающим аудио, чтобы вы слышали каждую деталь происходящего на экране.

*Изображения являются имитацией.

**FILMMAKER MODE™ является товарным знаком UHD Alliance, Inc.

Мужчина сидит на диване перед сверхбольшим телевизором LG TV, на котором показывают баскетбольную игру, и поднимает руки вверх, словно подбадривая игроков.

Устройте стадион в своем помещении

Наслаждайтесь каждым событием в ультра больших размерах с реалистичным видом прямо с с дивана и невероятными спортивными функциями.

Karanlık bir kurgu stüdyosundaki bir adam LG TV’ye bakıyor. Ekranda “Dolunay Katilleri” filmi görüntüleniyor. Resim içinde “Ev sinemasında tüm filmler filmmaker modunda izlenmelidir.” metni yer alıyor. Ardından, alt kısımda "Martin Scorsese, Yönetmen, Dolunay Katilleri" yazısı görüntüleniyor. Dolunay Katilleri logosu, Apple TV logosu ve “Çok yakında” yazısı aşağıda yer alıyor.

Весь ваш любимый спортивный контент ждет вас

Sports Portal — это место, где вы можете смотреть прямые трансляции игр, яркие моменты матчей и многое другое на одном экране.

Ultra büyük, duvara monteli LG TV, rahat bir oturma odasındaki tüm duvarı kaplıyor. TV’den yayılan beyaz ışık boncukları odanın etrafını kaplıyor.

Оцените динамичные движения с высокой точностью

Запечатлейте самые яркие спортивные моменты в более ярких, плавных и потрясающих деталях с помощью режима Sports Mode.

*Имитация изображений.

**Поддержка сервиса и лиги зависят от региона и страны.

***Необходимо подключение к Интернету.

Вид сбоку на сверхбольшой телевизор LG TV, установленный на стене в уютной гостиной, на котором демонстрируется красочная игра, и двух детей, сидящих на полу перед телевизором и держащих в руках игровые контроллеры.

Повышайте уровень с помощью легендарных функций

Эпические приключения ждут вас на телевизорах LG с фантастическими игровыми возможностями для смелых и амбициозных игроков.

Здесь быстрые действия передаются плавно и без прерываний.

Профессиональные игровые функции, такие как FreeSync, VRR и eARC, делают путь к победе более плавным и быстрым.

На экранах двух телевизоров LG TV демонстрируется игровой процесс. На левом мониторе отображается панель управления играми, а на правом — оптимизатор игр; оба монитора находятся в верхней части игры.

Оставайтесь в потоке благодаря настраиваемым параметрам

Вызовите удобные настройки во время игры, чтобы не ставить ее на паузу, когда вы играете на телевизорах LG TV.

*Сертифицирован компанией Intertek на предмет «Отличных игровых характеристик» и времени отклика.

**Переменная частота обновления (VRR) в диапазоне от 40Hz до 144Hz является сертифицированной спецификацией HDMI 2.1. 

***Режим 144Hz применяется к 65/77/83-дюймовым телевизорам evo M4, 55/65/77/83-дюймовым телевизорам G4 и совместим с контентом, подключенным к ПК, 97-дюймовый LG SIGNATURE OLED M4 исключен.

****144Hz C4 работает только с играми или входами ПК, поддерживающими 144Hz.

*****Меню панели управления играми активируется только в том случае, если одновременно включены меню «Оптимизатор игр» и «Панель управления играми». 

******Имитация изображений.

Широкий ассортимент сверхбольших телевизоров

*Функции могут отличаться в зависимости от модели. Подробные характеристики приведены на странице каждого изделия.

Какой саундбар лучше всего подходит для моего телевизора LG?

Надпись «УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ» в темно-розовом и фиолетовом градиентном узоре.

Саундбары LG, созданные для телевизоров LG, обеспечивают сбалансированное аудио при каждом просмотре. Насладитесь качественным звуком и простотой использования с телевизорами LG.

На экране телевизора LG TV демонстрируется человек, играющий на гитаре, а прямо под ним — звуковая панель LG Soundbar, перед которой находится еще один динамик.

Саундбары LG дополняют ваши телевизоры

LG Soundbar, телевизор LG и сабвуфер находятся в гостиной, где воспроизводится классическое музыкальное выступление. Белые капли создают звуковые волны, которые устремляются вверх и вперед от саундбара и проецируются на телевизор. Сабвуфер создает звуковой эффект снизу.

Идеальная гармония телевизора и саундбара

LG Soundbar, телевизор LG и сабвуфер находятся в гостиной, где воспроизводится классическое музыкальное выступление. Белые капли создают звуковые волны, которые устремляются вверх и вперед от саундбара и проецируются на телевизор. Сабвуфер создает звуковой эффект снизу.

Универсальный пульт дистанционного управления

Функция WOW Interface обеспечивает быстрое управление саундбаром с пульта дистанционного управления телевизора LG.

Беспроводное подключение для превосходного звука

Воспользуйтесь свободой беспроводного подключения и исключительным качеством звука, выбрав саундбар LG с функцией WOWCAST.

*Использование пульта дистанционного управления для телевизора LG ограничено только определенными функциями. 

**Саундбар  может быть приобретена отдельно, и режим управления саундбаром может различаться в зависимости от модели.

***Примите во внимание, что на момент покупки услуга может быть недоступна. Для обновлений требуется подключение к сети.

****Телевизоры, совместимые с функцией WOW Interface: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. FHD 63 

****Телевизоры, совместимые с функцией WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. Поддержка QNED 80 ограничена моделями 2022 и 2023 годов.

******Телевизоры, совместимые с функцией WOWCAST: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. Поддержка QNED 80 ограничена моделями 2022 и 2023 годов. 

*******Доступность функций WOW Orchestra, WOW Interface или WOWCAST для саундбара LG может зависеть от модели, региона и года выпуска. Посетите местный веб-сайт LG, чтобы узнать, какие модели саундбаров поддерживают эти функции.

Беспроблемная интеграция с телевизором LG TV

Улучшите свой интерьер с помощью универсального и простого в установке кронштейна, который может крепиться на стену или стоять.

LG TV ve LG Soundbar’ın yakından görünümü. Önce TV ardından Soundbar kaybolur. TV ve Soundbar şeklindeki beyaz çizgiler görünür. Arkalarında bir Sinerji Braketi görünür, TV ve Soundbar tekrar görüntüye girerken stand olarak kullanılır. Ardından, sahne başka bir duvara doğru kayarak arkasında Sinerji Braketi ile duvara monte edilmiş bir TV ve Soundbar haline gelen çizgileri gösterir.

*Все изображения приведены только в целях иллюстрации. Внешний вид изделий может отличаться в зависимости от фактического использования, настроек и других факторов. 

**Эксклюзивный кронштейн совместим с 55, 65, 77-дюймовыми телевизорами LG OLED TV серии C2/C3, а также с 86, 75, 65, 55-дюймовыми телевизорами QNED серии 99/91/90/85/80. Модели совместимых телевизоров и кронштейнов могут отличаться в зависимости от региона.

Лучшее сочетание LG Soundbar и LG TV

*Функции могут отличаться в зависимости от модели. Подробные характеристики приведены на странице каждого изделия.