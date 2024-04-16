We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Руководство по покупке телевизора
LG — мировой бренд №1 среди OLED-телевизоров.
OLED, QNED или UHD — какой телевизор лучше подходит для вас? Вот ваша инструкция по поиску идеального телевизора LG и подходящему к нему саундбара.
Что для вас самое важное при покупке телевизора?
Почему ИИ необходим для телевизора?
ИИ — это мозг вашего телевизора, ключ к улучшению качества изображения и звука, а также к удобству использования. Наш умнейший процессор alpha 11 AI изучает ваши предпочтения для идеального погружения в контент.
*Изображения экрана являются имитацией.
**"Самый умный ИИ" относится к технологии ИИ на базе процессора alpha 11 AI 4K.
Хотите более яркий и четкий телевизор?
Улучшенный алгоритм усиления света и архитектура управления светом усиливают яркость на 150%, обеспечивая потрясающе четкое и сияющее изображение.
Высокий контраст с идеальными черными пикселями обеспечивает потрясающе четкое изображение.
*Увеличение яркости на 150% охватывает 3% экрана и относится к 55/65/77/83-дюймовым телевизорам OLED G4.
**Увеличение яркости на 70% применяется к 55/65/77/83-дюймовым телевизорам OLED G4 и 83/77/65-дюймовым телевизорам OLED evo M4. К 97-дюймовому телевизору LG SIGNATURE OLED M4 не относится.
***Яркость зависит от серии и размера.
Телевизоры OLED TV с самым умным ИИ
*Функции могут отличаться в зависимости от модели. Подробные характеристики приведены на странице каждого изделия.
Хотите телевизор с реалистичными цветами?
Погрузитесь в мир ярких цветов с технологией QNED Color, которая наполняет ультра большие QNED-телевизоры насыщенной палитрой великолепных оттенков для потрясающей цветовой четкости.
Откройте для себя более крупные и яркие телевизоры QNED
Как насчет Smart TV с умной ценой?
Лучший выбор в качестве второго многофункционального телевизора. Доступные телевизоры UHD отличаются исключительным соотношением цены и качества. Наслаждайтесь любимым контентом в любой точке дома.
Настройте свой каждый момент с помощью My Profile
Откройте для себя функцию My Profile, легко создавая пользовательские профили для каждого члена семьи с персонализированными домашними экранами, содержащими индивидуальные рекомендации по контенту, что повышает удобство использования.
Доступ к любому контенту в один щелчок
Оцените непревзойденное удобство функции Quick Card, позволяющая мгновенно перейти к нужному контенту, будь то игровое пространство, любимые плейлисты или продуктивный домашний офис.
*Поддерживаемые функции, меню, приложения и доступный контент могут зависеть от страны, продукта, подключения к сети и момента выпуска.
**Для Netflix, Disney+, Amazon Prime и Apple TV+ и связанных с ними сервисов требуется отдельная подписка.
***Apple, логотип Apple и Apple TV являются торговыми марками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах.
****Amazon, Prime Video и все связанные с ними логотипы являются торговыми марками компании Amazon.com, Inc. или ее филиалов.
*****На главном экране можно создать и отобразить до 10 профилей.
Телевизоры Smart UHD с более выгодной ценой
Лучше ли телевизор большего размера?
*Самая большая диагональ доступная на рынке Казахстана на момент публикации – 97 дюймов – представлена в модели LG OLED evo G4.
Большой экран действительно способствует лучшему погружению в игру. Увеличивайте изображение с помощью функции AI Super Upscaling и ощущайте максимально глубокое погружение в фильмы, спорт и игры.
*Соотношение между размером телевизора и расстояниями/углами основано на зрительных полях человека.
*Самая большая диагональ доступная на рынке Казахстана на момент публикации – 97 дюймов – представлена в модели LG OLED evo G4.
**FILMMAKER MODE™ является товарным знаком UHD Alliance, Inc.
**Поддержка сервиса и лиги зависят от региона и страны.
***Необходимо подключение к Интернету.
*Сертифицирован компанией Intertek на предмет «Отличных игровых характеристик» и времени отклика.
**Переменная частота обновления (VRR) в диапазоне от 40Hz до 144Hz является сертифицированной спецификацией HDMI 2.1.
***Режим 144Hz применяется к 65/77/83-дюймовым телевизорам evo M4, 55/65/77/83-дюймовым телевизорам G4 и совместим с контентом, подключенным к ПК, 97-дюймовый LG SIGNATURE OLED M4 исключен.
****144Hz C4 работает только с играми или входами ПК, поддерживающими 144Hz.
*****Меню панели управления играми активируется только в том случае, если одновременно включены меню «Оптимизатор игр» и «Панель управления играми».
Широкий ассортимент сверхбольших телевизоров
Какой саундбар лучше всего подходит для моего телевизора LG?
Саундбары LG, созданные для телевизоров LG, обеспечивают сбалансированное аудио при каждом просмотре. Насладитесь качественным звуком и простотой использования с телевизорами LG.
Саундбары LG дополняют ваши телевизоры
Универсальный пульт дистанционного управления
Функция WOW Interface обеспечивает быстрое управление саундбаром с пульта дистанционного управления телевизора LG.
*Использование пульта дистанционного управления для телевизора LG ограничено только определенными функциями.
**Саундбар может быть приобретена отдельно, и режим управления саундбаром может различаться в зависимости от модели.
***Примите во внимание, что на момент покупки услуга может быть недоступна. Для обновлений требуется подключение к сети.
****Телевизоры, совместимые с функцией WOW Interface: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. FHD 63
****Телевизоры, совместимые с функцией WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. Поддержка QNED 80 ограничена моделями 2022 и 2023 годов.
******Телевизоры, совместимые с функцией WOWCAST: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. Поддержка QNED 80 ограничена моделями 2022 и 2023 годов.
*******Доступность функций WOW Orchestra, WOW Interface или WOWCAST для саундбара LG может зависеть от модели, региона и года выпуска. Посетите местный веб-сайт LG, чтобы узнать, какие модели саундбаров поддерживают эти функции.
Беспроблемная интеграция с телевизором LG TV
Улучшите свой интерьер с помощью универсального и простого в установке кронштейна, который может крепиться на стену или стоять.
*Все изображения приведены только в целях иллюстрации. Внешний вид изделий может отличаться в зависимости от фактического использования, настроек и других факторов.
**Эксклюзивный кронштейн совместим с 55, 65, 77-дюймовыми телевизорами LG OLED TV серии C2/C3, а также с 86, 75, 65, 55-дюймовыми телевизорами QNED серии 99/91/90/85/80. Модели совместимых телевизоров и кронштейнов могут отличаться в зависимости от региона.
Лучшее сочетание LG Soundbar и LG TV
