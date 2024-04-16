77-дюймовый LG SIGNATURE OLED T, первый в мире прозрачный и полностью беспроводной телевизор OLED TV

* В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.

* Поддерживаемые функции, меню и приложения выше могут отличаться в зависимости от страны и при выпуске.

* К дизайну интерфейса пользователя и конфигурации главного экрана webOS были применены некоторые изменения для оптимизации работы с прозрачными экранами.

* T-Objet и T-Bar обеспечивают работу с различными настройками и режимами для вашего удобства.

* Контент T-Contents доступен как для прозрачного, так и для черного экрана.