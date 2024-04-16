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77-дюймовый LG SIGNATURE OLED T, первый в мире прозрачный и полностью беспроводной телевизор OLED TV
77-дюймовый LG SIGNATURE OLED T, первый в мире прозрачный и полностью беспроводной телевизор OLED TV
iF Design Award
- Золотой победитель
Первый в мире прозрачный и
полностью беспроводной OLED TV с
беспроводной передачей аудио и видео 4K
Увидьте невидимую часть жизни
С первым в мире прозрачным и полностью беспроводным 4K OLED TV с передачей аудио и видео 4K, испытайте превышающий ожидания ВАУ-эффект — от прозрачности до черного фона с прекрасным разрешением.
Добавьте сюрреализма в свой дом
Смотрите на плавное смешивание контента с вашей комнатой в прозрачном режиме. Или переключитесь в режим черного экрана для захватывающего качества изображения 4K OLED.
* Функция T-Curtain Call телевизора LG SIGNATURE OLED T включается физическим затенением.
* Изменяющиеся сцены в этом видео смоделированы для иллюстрации.
Попробуйте технологии будущего с помощью контента, который можно воспроизвести только на прозрачном экране, что обеспечит чувство дополненной реальности с функциями T-Home, T-Objet и T-Bar
Просмотр информации новыми способами
Функция T-Bar совершенствует информационный дисплей утонченным дизайном. С легкостью оставайтесь в курсе событий — новости, погода, дата и многое другое с максимально эстетичной визуализацией.
* В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.
* Поддерживаемые функции, меню и приложения выше могут отличаться в зависимости от страны и при выпуске.
* К дизайну интерфейса пользователя и конфигурации главного экрана webOS были применены некоторые изменения для оптимизации работы с прозрачными экранами.
* T-Objet и T-Bar обеспечивают работу с различными настройками и режимами для вашего удобства.
* Контент T-Contents доступен как для прозрачного, так и для черного экрана.
Подумайте над дизайном части комнаты за своим новым прозрачным дисплеем. Выбирайте телевизор, который исчезает по вашему собственному желанию, эксклюзивно для вас.
Наша приставка для нулевого подключения транслирует изображения 4K в безупречном качестве с низкой задержкой. Избавьтесь от беспорядочных кабелей и наслаждайтесь различным контентом без неудобств сложных проводных подключений.
* Приставка для нулевого подключения должна быть установлена ниже, чем беспроводной приемник телевизора.
* Устройства должны быть подключены к приставке для нулевого подключения с помощью провода.
* Требуется подключение кабеля питания как к экрану телевизора, так и к приставке для нулевого подключения.
* При покупке приставки для нулевого подключения она может поставляться, как приставка для нулевого подключения LG OLED evo или LG OLED Signature.
Модульная полка демонстрирует
непревзойденное усовершенствование
Усовершенствуйте использование пространства с покупкой модульного блока. Эксклюзивность композиции также важна для уникальности впечатлений от просмотра.
* Модульные полки продаются отдельно.
* Модульные полки LG SIGNATURE OLED T можно разместить справа или слева от телевизора или демонтировать по желанию клиента. Установка может отличаться. См. подробности в руководстве по установке.
Выдающееся изображение премиум-класса и четкость аудио
Визуальная точность в полупрозрачных деталях
Точность OLED в прозрачном телевизоре для более яркого контента. Dolby Vision и FILMMAKER MODE™ не оставляют шансов искажениям.
* FILMMAKER MODE™ является товарным знаком UHD Alliance, Inc.
* Все изображения на этой странице приводятся только в качестве иллюстрации. Обратитесь к изображениям в галерее для более точного представления.
* Все изображения выше представляют собой симуляцию.
* Модульные полки продаются отдельно.
* Прозрачность продукта определена внутренним тестированием на уровне 43%, это может отличаться в зависимости от среды и условий использования.
* Беспроводной телевизор OLED TV относится к подключению между приставкой для нулевого подключения и экраном.
* Доказано: что NVIDIA® G-SYNC® Compatible снижает подтормаживание, обеспечивает низкую задержку ввода и отсутствие мерцания.
* Безупречное качество, основано на внутренних тестах с использованием ISO/IEC 29170-2, результаты измерений могут варьироваться в зависимости от состояния соединения.
Характеристики
-
Тип дисплея
4K Прозрачный OLED
-
Частота обновления
120Гц
-
Процессор
Интеллектуальный процессор α11 4K
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
Совместимость с G-Sync (Nvidia)
Да
-
Совместимость с FreeSync (AMD)
Да
-
Dolby Atmos
Да
Все характеристики
ДОСТУПНОСТЬ
-
Оттенки серого
Да
-
Высокая контрастность
Да
-
Инвертировать цвета
Да
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
-
Кабель питания
Да (Прикрепленный к)
-
Пульт
Пульт Premium Magic Remote (PM24) с функцией NFC
АУДИО
-
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
α11 AI Sound Pro (Виртуальный 11.1.2-апмиксинг)
-
AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)
Да
-
Аудио кодек
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)
-
Аудио выход
60Вт
-
Bluetooth Surround Ready
Да (2-стороннее воспроизведение)
-
Чистый голос Pro
Да (обработка голоса на основе ИИ)
-
Dolby Atmos
Да
-
LG Синхронизация звука
Да
-
Одновременный вывод звука
Да
-
Звуковой режим
Да
-
Направление динамика
Вниз
-
Акустическая система
4.2 Канала
-
Поддержка WiSA
Да (увеличение до 2.1 канала)
-
WOW-оркестр
Да
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
-
Аналоговый ТВ-прием
Да
-
Диджитал ТВ-прием
DVB-T2/T (наземное вещание), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
-
Поддержка Bluetooth
Да (v 5.3)
-
CI-слот
1шт
-
Ethernet- вход
1шт
-
HDMI Обратный звуковой канал
eARC (HDMI 2)
-
HDMI-вход
3 шт.: поддержка 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS (3 порта)
-
RF вход (антенна/кабель)
1шт
-
Simplink (HDMI CEC)
Да
-
SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)
1шт
-
USB-вход
2шт (v 2.0)
-
Wi-Fi
Да (Wi-Fi 6)
ИГРЫ
-
Оптимизатор игр
Да (Игровая панель)
-
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
Да
-
Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)
Да
-
Совместимость с FreeSync (AMD)
Да
-
Совместимость с G-Sync (Nvidia)
Да
-
Режим HGIG
Да
-
Время отклика
< 0,1 мс
-
VRR (Переменная частота обновления)
Да (до 120Гц)
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)
-
Разрешение экрана
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Тип дисплея
4K Прозрачный OLED
-
Частота обновления
120Гц
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)
-
AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)
Да
-
AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)
Да (SDR/HDR)
-
AI Изображение Pro
Да
-
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
Интеллектуальное масштабирование α11 4K
-
Авто калибровка
Да
-
Технология затемнения
Самосветящиеся пиксели
-
Динамическое отображение тонов
Да (OLED Динамическое отоброжение тонов Pro)
-
FILMMAKER MODE ™
Да
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
HFR (Высокая частота кадров)
4K 120 кадров в секунду (HDMI, USB)
-
Motion (Технология обработки движений)
OLED Motion
-
Режим изображения
10 режима
-
Процессор
Интеллектуальный процессор α11 4K
-
QMS (Быстрое переключение мультимедиа)
Да
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
-
Источник питания ( напряжение, Гц)
Переменного тока 100~240В 50-60Гц
-
Энергопотребление в режиме ожидания
Менее 0.5Вт
SMART TV
-
AI Чатбот
Да
-
Всегда готов
Да
-
Веб-браузер
Да
-
Google Cast
Да
-
Голосовое управление без пульта
Да
-
Home Hub
Да
-
Интеллектуальное распознавание голоса
Да
-
LG Каналы
Да
-
Пульт Magic Remote
В комплекте
-
Мультипросмотр
Да
-
Операционная система (ОС)
webOS 24
-
Приложение для удаленного управления смартфоном
Да (LG ThinQ)
-
Совместимость с USB-камерой
Да
-
Voice ID
Да (за исключением России)
-
Работает с Apple AirPlay 2
Да
-
Работает с Apple Home
Да
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