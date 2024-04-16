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77-дюймовый LG SIGNATURE OLED T, первый в мире прозрачный и полностью беспроводной телевизор OLED TV

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77-дюймовый LG SIGNATURE OLED T, первый в мире прозрачный и полностью беспроводной телевизор OLED TV

77-дюймовый LG SIGNATURE OLED T, первый в мире прозрачный и полностью беспроводной телевизор OLED TV

OLED77T49LA
()
  • Вид спереди на LG SIGNATURE OLED T, эмблема «12 лет №1 в мире среди OLED» и логотип LG SIGNATURE OLED T встроены над фоном с Луной над берегом на прозрачном экране. Приставка для нулевого подключения с беспроводной передачей аудио и видео 4K 120Hz подключена к телевизору, и из нее исходит сигнал Wi-Fi.
  • Вид спереди на LG SIGNATURE OLED T, эмблема «12 лет №1 в мире среди OLED» и логотип LG SIGNATURE OLED T встроены над фоном с Луной над берегом на прозрачном экране. Приставка для нулевого подключения с беспроводной передачей аудио и видео 4K 120Hz подключена к телевизору и расположена на модульной полке, и из нее исходит сигнал Wi-Fi.
  • Вид сбоку слева под небольшим углом на экран LG SIGNATURE OLED T, на котором отображается Луна над берегом на прозрачном экране. Приставка для нулевого подключения с беспроводной передачей аудио и видео 4K 120Hz подключена к телевизору и расположена на модульной полке, и из нее исходит сигнал Wi-Fi.
  • Гостиная в пентхаусе с телевизором LG Signature OLED T около панорамного окна на всю стену. Снаружи простирается красивый вид на город на берегу. На экране телевизора отображается яхта, но поскольку телевизор работает в прозрачном режиме яхта как-будто плывет по настоящей воде за окном.
  • На LG SIGNATURE OLED T отображается Луна над берегом на прозрачном экране. LG SIGNATURE OLED T в центре комнаты с видом на скалу, направленную в сторону моря. С правой стороны расположена кровать и лаунж-кресло.
  • На LG SIGNATURE OLED T отображается зеленое дерево, на которое падал снег.
  • LG SIGNATURE OLED T с главным экраном webOS от LG. Поскольку телевизор работает в прозрачном режиме, интерфейс пользователя как будто парит в воздухе, смешиваясь с реальностью. Заголовок: «Контент T-Contents — разработан для прозрачных экранов, создан, чтобы смешаться с реальностью».
  • На LG Signature OLED T, расположенном посередине современной гостиной, отображается танцор. Приставка для нулевого подключения расположена на столике рядом с диваном.
  • Вид спереди на LG SIGNATURE OLED T с предметами, расположенными на левой и правой частях модульной полки.
  • Вид сбоку на LG SIGNATURE OLED T с приставкой для нулевого подключения, расположенной снизу на полу.
  • Вид сзади на LG SIGNATURE OLED T с поднятой шторой, чтобы показать черный фон и заднюю часть приставки для нулевого подключения.
  • Вид спереди на приставку для нулевого подключения.
  • Вид сзади на приставку для нулевого подключения.
  • Вид спереди на LG SIGNATURE OLED T с установленной модульной полкой и вид сбоку на LG SIGNATURE OLED T, демонстрирующий размеры.
  • Вид слева и сбоку под небольшим углом на приставку для нулевого подключения, демонстрирующий размеры.
Вид спереди на LG SIGNATURE OLED T, эмблема «12 лет №1 в мире среди OLED» и логотип LG SIGNATURE OLED T встроены над фоном с Луной над берегом на прозрачном экране. Приставка для нулевого подключения с беспроводной передачей аудио и видео 4K 120Hz подключена к телевизору, и из нее исходит сигнал Wi-Fi.
Вид спереди на LG SIGNATURE OLED T, эмблема «12 лет №1 в мире среди OLED» и логотип LG SIGNATURE OLED T встроены над фоном с Луной над берегом на прозрачном экране. Приставка для нулевого подключения с беспроводной передачей аудио и видео 4K 120Hz подключена к телевизору и расположена на модульной полке, и из нее исходит сигнал Wi-Fi.
Вид сбоку слева под небольшим углом на экран LG SIGNATURE OLED T, на котором отображается Луна над берегом на прозрачном экране. Приставка для нулевого подключения с беспроводной передачей аудио и видео 4K 120Hz подключена к телевизору и расположена на модульной полке, и из нее исходит сигнал Wi-Fi.
Гостиная в пентхаусе с телевизором LG Signature OLED T около панорамного окна на всю стену. Снаружи простирается красивый вид на город на берегу. На экране телевизора отображается яхта, но поскольку телевизор работает в прозрачном режиме яхта как-будто плывет по настоящей воде за окном.
На LG SIGNATURE OLED T отображается Луна над берегом на прозрачном экране. LG SIGNATURE OLED T в центре комнаты с видом на скалу, направленную в сторону моря. С правой стороны расположена кровать и лаунж-кресло.
На LG SIGNATURE OLED T отображается зеленое дерево, на которое падал снег.
LG SIGNATURE OLED T с главным экраном webOS от LG. Поскольку телевизор работает в прозрачном режиме, интерфейс пользователя как будто парит в воздухе, смешиваясь с реальностью. Заголовок: «Контент T-Contents — разработан для прозрачных экранов, создан, чтобы смешаться с реальностью».
На LG Signature OLED T, расположенном посередине современной гостиной, отображается танцор. Приставка для нулевого подключения расположена на столике рядом с диваном.
Вид спереди на LG SIGNATURE OLED T с предметами, расположенными на левой и правой частях модульной полки.
Вид сбоку на LG SIGNATURE OLED T с приставкой для нулевого подключения, расположенной снизу на полу.
Вид сзади на LG SIGNATURE OLED T с поднятой шторой, чтобы показать черный фон и заднюю часть приставки для нулевого подключения.
Вид спереди на приставку для нулевого подключения.
Вид сзади на приставку для нулевого подключения.
Вид спереди на LG SIGNATURE OLED T с установленной модульной полкой и вид сбоку на LG SIGNATURE OLED T, демонстрирующий размеры.
Вид слева и сбоку под небольшим углом на приставку для нулевого подключения, демонстрирующий размеры.

Основные характеристики

  • Первый в мире прозрачный и полностью беспроводной телевизор OLED 4K
  • T-Curtain Call, T-Content, T-Bar
  • Нулевое подключение
  • Модульный дизайн
  • ИИ-процессор alpha 11 4K Gen2
Больше

iF Design Award
- Золотой победитель

Первый в мире прозрачный и
полностью беспроводной OLED TV с
беспроводной передачей аудио и видео 4K 

Киты плывут в сторону левого угла экрана LG SIGNATURE OLED T, в то время как уровень воды падает, показывая прозрачный экран. Кадр отдаляется, чтобы показать LG SIGNATURE OLED T, стоящий в фойе перед людьми, сидящими на диване, а киты продолжают плыть по прозрачному экрану, открывающему вид на городской пейзаж на фоне вечернего неба.

Увидьте невидимую часть жизни

С первым в мире прозрачным и полностью беспроводным 4K OLED TV с передачей аудио и видео 4K, испытайте превышающий ожидания ВАУ-эффект — от прозрачности до черного фона с прекрасным разрешением.

Добавьте сюрреализма в свой дом

Разные сцены, демонстрирующие сюрреалистичный видеоряд на LG Signature OLED T в прозрачном режиме. Городской пейзаж с фейерверками, птица, клюющая что-то на небольшом дереве, и рыбки в большом аквариуме. Все эти сцены выглядят так, будто они происходят в реальной жизни, но это всего лишь видеоряд на экране LG Signature OLED T, который смешивается с реальным фоном.

LG Signature OLED T в трех разных гостиных. В каждой из этих прекрасных комнат LG Signature OLED T работает в прозрачном режиме, и видеоряд на нем как будто парит в воздухе, добавляя утонченности интерьеру комнаты.

LG SIGNATURE OLED T переопределяет границы возможного с невероятными впечатлениями от просмотра.

T-Contents под различными углами на LG Signature OLED T в прозрачном режиме. Один показывает крупный план информационной панели. Другой — значки webOS от LG, которые как-будто парят в воздухе. Еще один — Луну, которая смешивается с реальным вечерним горизонтом за окном.

Революционный видеоряд от T-Contents. Прозрачные дисплеи — будущее взаимодействия с контентом.

T-Curtain Call

T-Curtain Call

Плавный переход от прозрачного экрана к черному экрану, все в 4K OLED

На LG SIGNATURE OLED T отображается прозрачный экран с зеленым деревом. С приходом зимы поднимается штора, и начинает идти снег, падая на дерево.

Смотрите на плавное смешивание контента с вашей комнатой в прозрачном режиме. Или переключитесь в режим черного экрана для захватывающего качества изображения 4K OLED.

* Функция T-Curtain Call телевизора LG SIGNATURE OLED T включается физическим затенением.

* Изменяющиеся сцены в этом видео смоделированы для иллюстрации.

T-Contents

T-Contents

Разработан для прозрачных экранов, создан, чтобы смешаться с реальность

На экране LG SIGNATURE OLED T отображается T-Home, после чего телевизор переключается в режим Always Ready, для которого выбран параметр функции T-Objet с названием Aquarium. Сцена с аквариумом отображается на прозрачном экране LG Signature OLED T.

Попробуйте технологии будущего с помощью контента, который можно воспроизвести только на прозрачном экране, что обеспечит чувство дополненной реальности с функциями T-Home, T-Objet и T-Bar

Просмотр информации новыми способами

Функция T-Bar совершенствует информационный дисплей утонченным дизайном. С легкостью оставайтесь в курсе событий — новости, погода, дата и многое другое с максимально эстетичной визуализацией.

* В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.

* Поддерживаемые функции, меню и приложения выше могут отличаться в зависимости от страны и при выпуске.

* К дизайну интерфейса пользователя и конфигурации главного экрана webOS были применены некоторые изменения для оптимизации работы с прозрачными экранами.

* T-Objet и T-Bar обеспечивают работу с различными настройками и режимами для вашего удобства.

* Контент T-Contents доступен как для прозрачного, так и для черного экрана.

Open Space

Открытое пространство

Новая жемчужина ваших декораций

На LG SIGNATURE OLED T отображается Луна над берегом на прозрачном экране. LG SIGNATURE OLED T в центре комнаты с видом на скалу, направленную в сторону моря. С правой стороны расположена кровать и лаунж-кресло.

Подумайте над дизайном части комнаты за своим новым прозрачным дисплеем. Выбирайте телевизор, который исчезает по вашему собственному желанию, эксклюзивно для вас.

На LG Signature OLED T, расположенном посередине современной гостиной, отображается танцор. Приставка для нулевого подключения расположена на столике рядом с диваном.

Полностью беспроводная инновация
дарит вам свободу

Максимум от своего пространства — беспрецедентная свобода размещения. Наслаждайтесь безупречным качеством изображения 4K и объемным звуком с первым в мире прозрачным и полностью беспроводным OLED TV.

Наша приставка для нулевого подключения транслирует изображения 4K в безупречном качестве с низкой задержкой. Избавьтесь от беспорядочных кабелей и наслаждайтесь различным контентом без неудобств сложных проводных подключений.

* Приставка для нулевого подключения должна быть установлена ниже, чем беспроводной приемник телевизора.

* Устройства должны быть подключены к приставке для нулевого подключения с помощью провода.

* Требуется подключение кабеля питания как к экрану телевизора, так и к приставке для нулевого подключения.

* При покупке приставки для нулевого подключения она может поставляться, как приставка для нулевого подключения LG OLED evo или LG OLED Signature.

Модульная полка демонстрирует
непревзойденное усовершенствование

Усовершенствуйте использование пространства с покупкой модульного блока. Эксклюзивность композиции также важна для уникальности впечатлений от просмотра.

На прозрачном экране LG SIGNATURE OLED T прыгает кошка, в то же время видны все детали интерьера, расположенные за экраном. Предметы расположены на правой и левой части модульной полки. Еще один прозрачный телевизор расположен перед окном, прикрывая картины зимней погоды на улице. На экране опадают лепестки цветка. Возвращаемся к LG SIGNATURE OLED T в первой сцене, теперь экран показывает три изделия лепки, проходящие процесс превращения из нечетких форм к затвердевшим изделиям.

Вид спереди на LG SIGNATURE OLED T, на котором отображается абстрактный фон на прозрачном экране. Левый угол LG SIGNATURE OLED T с функцией T-Bar, показывающей время и данные погоды на фоне города.

* Модульные полки продаются отдельно.

* Модульные полки LG SIGNATURE OLED T можно разместить справа или слева от телевизора или демонтировать по желанию клиента. Установка может отличаться. См. подробности в руководстве по установке. 

Выдающееся изображение премиум-класса и четкость аудио 

ИИ-процессор alpha 11 4K от LG подсвечивается синим цветом, яркие вспышки вылетают из него с переливающимся фиолетовым цветом посередине. На материнской плате появляются новые вспышки, простирающиеся дальше.

ИИ-процессор
alpha 11 Gen2

Интеллект с непревзойденными усовершенствованиями. Оптимизация каждого пикселя и точная настройка звука.

Визуальная точность в полупрозрачных деталях

Точность OLED в прозрачном телевизоре для более яркого контента. Dolby Vision и FILMMAKER MODE™ не оставляют шансов искажениям.

Насыщенный звук исходит от прозрачного экрана

Dolby Atmos усиливает акустику, чтобы заполнить все пространство звуком для захватывающего приключения в мире кино.

* FILMMAKER MODE™ является товарным знаком UHD Alliance, Inc.

* Все изображения на этой странице приводятся только в качестве иллюстрации. Обратитесь к изображениям в галерее для более точного представления.

* Все изображения выше представляют собой симуляцию.

* Модульные полки продаются отдельно.

* Прозрачность продукта определена внутренним тестированием на уровне 43%, это может отличаться в зависимости от среды и условий использования.

* Беспроводной телевизор OLED TV относится к подключению между приставкой для нулевого подключения и экраном.

* Доказано: что NVIDIA® G-SYNC® Compatible снижает подтормаживание, обеспечивает низкую задержку ввода и отсутствие мерцания.

* Безупречное качество, основано на внутренних тестах с использованием ISO/IEC 29170-2, результаты измерений могут варьироваться в зависимости от состояния соединения.

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Характеристики

  • Тип дисплея

    4K Прозрачный OLED

  • Частота обновления

    120Гц

  • Процессор

    Интеллектуальный процессор α11 4K

  • HDR (Расширенный динамический диапазон))

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • Совместимость с G-Sync (Nvidia)

    Да

  • Совместимость с FreeSync (AMD)

    Да

  • Dolby Atmos

    Да

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

  • Оттенки серого

    Да

  • Высокая контрастность

    Да

  • Инвертировать цвета

    Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

  • Кабель питания

    Да (Прикрепленный к)

  • Пульт

    Пульт Premium Magic Remote (PM24) с функцией NFC

АУДИО

  • AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

    α11 AI Sound Pro (Виртуальный 11.1.2-апмиксинг)

  • AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)

    Да

  • Аудио кодек

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)

  • Аудио выход

    60Вт

  • Bluetooth Surround Ready

    Да (2-стороннее воспроизведение)

  • Чистый голос Pro

    Да (обработка голоса на основе ИИ)

  • Dolby Atmos

    Да

  • LG Синхронизация звука

    Да

  • Одновременный вывод звука

    Да

  • Звуковой режим

    Да

  • Направление динамика

    Вниз

  • Акустическая система

    4.2 Канала

  • Поддержка WiSA

    Да (увеличение до 2.1 канала)

  • WOW-оркестр

    Да

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

  • Аналоговый ТВ-прием

    Да

  • Диджитал ТВ-прием

    DVB-T2/T (наземное вещание), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

  • Поддержка Bluetooth

    Да (v 5.3)

  • CI-слот

    1шт

  • Ethernet- вход

    1шт

  • HDMI Обратный звуковой канал

    eARC (HDMI 2)

  • HDMI-вход

    3 шт.: поддержка 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS (3 порта)

  • RF вход (антенна/кабель)

    1шт

  • Simplink (HDMI CEC)

    Да

  • SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

    1шт

  • USB-вход

    2шт (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Да (Wi-Fi 6)

ИГРЫ

  • Оптимизатор игр

    Да (Игровая панель)

  • ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

    Да

  • Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)

    Да

  • Совместимость с FreeSync (AMD)

    Да

  • Совместимость с G-Sync (Nvidia)

    Да

  • Режим HGIG

    Да

  • Время отклика

    < 0,1 мс

  • VRR (Переменная частота обновления)

    Да (до 120Гц)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

  • Разрешение экрана

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Тип дисплея

    4K Прозрачный OLED

  • Частота обновления

    120Гц

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

  • AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

    Да

  • AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

    Да (SDR/HDR)

  • AI Изображение Pro

    Да

  • AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

    Интеллектуальное масштабирование α11 4K

  • Авто калибровка

    Да

  • Технология затемнения

    Самосветящиеся пиксели

  • Динамическое отображение тонов

    Да (OLED Динамическое отоброжение тонов Pro)

  • FILMMAKER MODE ™

    Да

  • HDR (Расширенный динамический диапазон))

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • HFR (Высокая частота кадров)

    4K 120 кадров в секунду (HDMI, USB)

  • Motion (Технология обработки движений)

    OLED Motion

  • Режим изображения

    10 режима

  • Процессор

    Интеллектуальный процессор α11 4K

  • QMS (Быстрое переключение мультимедиа)

    Да

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

  • Источник питания ( напряжение, Гц)

    Переменного тока 100~240В 50-60Гц

  • Энергопотребление в режиме ожидания

    Менее 0.5Вт

SMART TV

  • AI Чатбот

    Да

  • Всегда готов

    Да

  • Веб-браузер

    Да

  • Google Cast

    Да

  • Голосовое управление без пульта

    Да

  • Home Hub

    Да

  • Интеллектуальное распознавание голоса

    Да

  • LG Каналы

    Да

  • Пульт Magic Remote

    В комплекте

  • Мультипросмотр

    Да

  • Операционная система (ОС)

    webOS 24

  • Приложение для удаленного управления смартфоном

    Да (LG ThinQ)

  • Совместимость с USB-камерой

    Да

  • Voice ID

    Да (за исключением России)

  • Работает с Apple AirPlay 2

    Да

  • Работает с Apple Home

    Да

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