G2 65'' 4K Smart OLED evo Gallery Edition телевизор

LG OLED LogoКупить сейчас
ПРЕИМУЩЕСТВА LG OLED
OLED-телевизор LG evo появляется из тени, затем экран заполняется ярким и абстрактным изображением цветов, на которое наложен текст «Вот в чем отличие OLED evo».
В чем главные
отличия OLED evo ?
Изображение,
которое оживает
на ваших глазах
Сделайте мир ярче
с потрясающим
качеством
LG OLED evo.
САМОПОДСВЕЧИВАЮЩИЕСЯ
Пиксели
светятся
независимо
друг от друга
Откройте для себя весь
потенциал телевизора
без задней подсветки
Теперь на первом
плане насыщенные
и яркие цвета.
От маленького
экрана до ультра
большого
Кино
Сделано специально для
полного погружения
в фильм
в совершенно новом свете.
Захватывающие
изображения
и впечатляющий
звук в его сердце
Игры
Представьте, как вы побеждаете
начинается здесь.
Дизайн
Рассмотрите
дисплей со
всех сторон
в любое пространство.
Телевизор не только безупречно
вписывается в ваше жилое пространство,
но и придает уникальность вашему интерьеру
Устойчивое развитие
Доброжелательно
относиться к планете
и людям на ней.
жизни и безопасного будущего планеты.
webOS
Ваш собственный мир контента
Откройте для
себя LG OLED
-
Яркий выбор для
вдохновляющих интерьеров
Особенная модель линейки — OLED-телевизор evo с интеллектуальным процессором LG α9 Gen5 и технологией Brightness Booster Max. Благодаря элегантному дизайну Gallery телевизор прилегает к стене, словно картина.
-
Превосходный
выбор для геймеров
Выбор геймера. Представляем вам широкий ряд размеров экрана от маленького до ультра большого LG OLED evo с технологией Brightness Booster и новейшим интеллектуальным процессором α9 Gen5.
*Улучшения технологии Brightness Booster не применяются в моделях 48/42C2.
-
Универсальный
телевизор
Вы обязательно найдете занятие по душе: играйте в игры или смотрите фильмы на дисплее с потрясающей частотой обновления 120 Гц и современным интеллектуальным процессором α7 Gen5.
-
Один
для всех
Даже наш самый доступный OLED имеет все необходимое. Оцените великолепие самоподсвечивающегося OLED-дисплея и получите незабываемые ощущения. Этот телевизор идеален во всем.
-
Для ценителей
искусства
Телевизор как произведение искусства. Преобразите пространство, разместив в нем телевизор с дизайном в форме мольберта. Наслаждайтесь эффектом погружения и эстетическим внешним видом OLED-дисплея.
любые модели
-
G2ГДЕ КУПИТЬ
-
C2ГДЕ КУПИТЬ
-
B2ГДЕ КУПИТЬ
-
A2ГДЕ КУПИТЬ
-
EaselГДЕ КУПИТЬ
-
OLED evo 4K
с технологией Brightness
Booster Max120HZ
Частота обновления77" 65"
-
OLED evo 4K
с технологией Brightness
Booster120HZ
Частота обновления83" 77" 65" 55" 48" 42"
-
OLED 4K120HZ
Частота обновления65" 55"
-
OLED 4K60HZ
Частота обновления65" 55" 48"
-
OLED evo 4K
с технологией Brightness
Booster Max120HZ
Частота обновления65"
*Модели 48/42C2 не учитываются в результатах тестирования технологии Brightness Booster.
-
Практически незаметная рамка
Дизайн крепления
на стену GalleryМалый вес
волокнистый композитный материал
-
Практически незаметная рамкаМалый вес
волокнистый композитный материал
-
Узкая рамка
-
Узкая рамка
-
Дизайн Easel
изображения
-
PRO
Dynamic Tone Mapping
c точной детализацией
-
PRO
Dynamic Tone Mapping
c точной детализацией
-
Dynamic Tone Mapping
-
Dynamic Tone Mapping
-
PRO
Dynamic Tone Mapping
c точной детализацией
*HDR 10 Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.
*Технология 100% точности цветопередачи поддерживается на всех продуктах OLED 2022 года. Технология 100% объема цвета поддерживается на всех продуктах OLED 2022 года за исключением дизайна Easel.
*AI Picture Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.
*Функция Precision Detail от Dolby Vision станет доступной после обновлении Dolby Vision IQ с июня 2022 (точное время обновления будет зависеть от страны).
звука
-
4.2 Ch. / 60W7.1.2
Виртуальный объемный звук
-
2.2 Ch. / 40W2.0 Ch. / 20W
42"7.1.2
Виртуальный объемный звук
-
2.0 Ch. / 20W5.1.2
Виртуальный объемный звук
-
2.0 Ch. / 20W5.1.2
Виртуальный объемный звук
-
4.2 Ch. / 80W5.1.2
Виртуальный объемный звук
*AI Sound Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.
-
Airplay 2
Всегдаготов
-
Airplay 2
Всегдаготов
-
Airplay 2
-
Airplay 2
-
Airplay2
Всегдаготов
*Google Assistant, Airplay 2 поддерживаются на всех продуктах линейки OLED 2022 года, но доступность сервисов может отличаться в зависимости от региона.
-
VRR
-
VRR
-
VRR
-
-
VRR
*HGiG, ALLM, eARC поддерживаются на всех продуктах линейки OLED.
-
WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 5HDMI 2.0 - 2ea
HDMI 2.1 - 2ea
-
WIFI 5HDMI 2.0 - 3ea
-
WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
Купить напрямую
$OLED65G2RLA
G2 65'' 4K Smart OLED evo Gallery Edition телевизор