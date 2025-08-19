G2 65'' 4K Smart OLED evo Gallery Edition телевизор

Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG OLED Logo

Купить сейчас

ПРЕИМУЩЕСТВА LG OLED

OLED-телевизор LG evo появляется из тени, затем экран заполняется ярким и абстрактным изображением цветов, на которое наложен текст «Вот в чем отличие OLED evo».

ПРЕИМУЩЕСТВА LG OLED

OLED-телевизор LG evo появляется из тени, затем экран заполняется ярким и абстрактным изображением цветов, на которое наложен текст «Вот в чем отличие OLED evo».

В чем главные
отличия OLED evo ?

Изображение,
которое оживает
на ваших глазах

Мотыльки летят по ночному небу к крыше дома. Камера перемещается от окна гостиной к силуэту сидящей на диване пары, смотрящей телевизор. На экране колышутся ленты синего и пурпурного цвета.

Сделайте мир ярче
с потрясающим
качеством
LG OLED evo.

САМОПОДСВЕЧИВАЮЩИЕСЯ

Пиксели
светятся
независимо
друг от друга

Откройте для себя весь
потенциал телевизора
без задней подсветки

4 слоя экрана видны сверху. Подсветка исчезает, и три слоя объединяются для создания яркого изображения.
4 слоя экрана видны сверху. Подсветка исчезает, и три слоя объединяются для создания яркого изображения.
Разноцветные масляные волны движутся по экрану Разноцветные масляные волны движутся по экрану. Разноцветные масляные волны движутся по экрану.

Теперь на первом
плане насыщенные
и яркие цвета.

От маленького
экрана до ультра
большого

Кино

Сделано специально для
полного погружения
в фильм

Взгляните на свои любимые фильмы
в совершенно новом свете.
Настенный OLED-телевизор LG находится в светлой комнате с декоративными элементами. По мере движения экрана сцена меняется с дня на ночь.
dolby atmos logo
Настенный OLED-телевизор LG находится в светлой комнате с декоративными элементами. По мере движения экрана сцена меняется с дня на ночь. dolby atmos logo

Захватывающие
изображения
и впечатляющий
звук в его сердце

Изображение интеллектуального процессора a9 Gen 5 4K на черно-белый фон, который превращается в цветной
Изображение интеллектуального процессора a9 Gen 5 4K на черно-белый фон, который превращается в цветной

Игры

Представьте, как вы побеждаете

Динамичная и яркая игра
начинается здесь.
Игра с мишенями, движущимися сверху вниз
NVIDIA Logo AMD Logo

Дизайн

Рассмотрите
дисплей со
всех сторон

Он органично впишется
в любое пространство.
Начиная с вида тонкого края LG OLED, телевизор вращается на черном фоне, чтобы показать неоновое изображение разноцветных кабелей. По мере того как фон превращается в белое жилое пространство, изображение на экране становится импрессионистской живописью природы.

Телевизор не только безупречно
вписывается в ваше жилое пространство,
но и придает уникальность вашему интерьеру

Начиная с вида тонкого края LG OLED, телевизор вращается на черном фоне, чтобы показать неоновое изображение разноцветных кабелей. По мере того как фон превращается в белое жилое пространство, изображение на экране становится импрессионистской живописью природы.

Телевизор не только безупречно
вписывается в ваше жилое пространство,
но и придает уникальность вашему интерьеру

OLED-телевизор LG на вращающейся подставке в комнате
Настенный OLED-телевизор LG в гостиной с белыми стенами и растением
A gallery stand LG OLED television is in a modern minimalist room. A swivel stand LG OLED television is in a room. A floor stand LG OLED television is in a cozy room

Устойчивое развитие

Доброжелательно
относиться к планете
и людям на ней.

Новаторские идеи для лучшей организации
жизни и безопасного будущего планеты.
При вращении Земли цвет окружающего света меняется
Несколько значков приложений плывут на черном фоне, затем аккуратно располагаются на экране телевизора

webOS

Ваш собственный мир контента

Все стороны смарт-жизни, интеллектуально организованные для вас.
Попробуйте сравнить
любые модели
Дисплей
  • OLED evo 4K

    с технологией Brightness
    Booster Max

    120HZ

    Частота обновления

    77" 65"
  • OLED evo 4K

    с технологией Brightness
    Booster

    120HZ

    Частота обновления

    83" 77" 65" 55" 48" 42"
  • OLED 4K
    120HZ

    Частота обновления

    65" 55"
  • OLED 4K
    60HZ

    Частота обновления

    65" 55" 48"
  • OLED evo 4K

    с технологией Brightness
    Booster Max

    120HZ

    Частота обновления

    65"

*Модели 48/42C2 не учитываются в результатах тестирования технологии Brightness Booster.

Процессор
  • Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K
  • Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K
  • Логотип интеллектуального процессора a7 gen5 4K Логотип интеллектуального процессора a7 gen5 4K
  • Логотип интеллектуального процессора a7 gen5 4K Логотип интеллектуального процессора a7 gen5 4K
  • Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K Логотип интеллектуального процессора a9 gen5 4K
Дизайн
  • Практически незаметная рамка
    Дизайн крепления
    на стену Gallery
    Малый вес

    волокнистый композитный материал

  • Практически незаметная рамка
    Малый вес

    волокнистый композитный материал

  • Узкая рамка
  • Узкая рамка
  • Дизайн Easel
Качество
изображения
  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    c точной детализацией

  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    c точной детализацией

  • Dynamic Tone Mapping

  • Dynamic Tone Mapping

  • PRO

    Dynamic Tone Mapping

    c точной детализацией

*HDR 10 Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.

*Технология 100% точности цветопередачи поддерживается на всех продуктах OLED 2022 года. Технология 100% объема цвета поддерживается на всех продуктах OLED 2022 года за исключением дизайна Easel.

*AI Picture Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.

*Функция Precision Detail от Dolby Vision станет доступной после обновлении Dolby Vision IQ с июня 2022 (точное время обновления будет зависеть от страны).

Качество
звука
  • 4.2 Ch. / 60W
    7.1.2

    Виртуальный объемный звук

    Логотип Dolby Atmos Логотип Dolby Atmos
  • 2.2 Ch. / 40W
    2.0 Ch. / 20W

    42"

    7.1.2

    Виртуальный объемный звук

    Логотип Dolby Atmos Логотип Dolby Atmos
  • 2.0 Ch. / 20W
    5.1.2

    Виртуальный объемный звук

    Логотип Dolby Atmos Логотип Dolby Atmos
  • 2.0 Ch. / 20W
    5.1.2

    Виртуальный объемный звук

    Логотип Dolby Atmos Логотип Dolby Atmos
  • 4.2 Ch. / 80W
    5.1.2

    Виртуальный объемный звук

*AI Sound Pro поддерживается на всех на всех продуктах линейки OLED 2022 года.

Умные технологии
  • Логотип LG ThinQ Логотип LG ThinQ
    Airplay 2

    Всегда

    готов
  • Логотип LG ThinQ Логотип LG ThinQ
    Airplay 2

    Всегда

    готов
  • Логотип LG ThinQ Логотип LG ThinQ
    Airplay 2
  • Логотип LG ThinQ Логотип LG ThinQ
    Airplay 2
  • Логотип LG ThinQ Логотип LG ThinQ
    Airplay2

    Всегда

    готов

*Google Assistant, Airplay 2 поддерживаются на всех продуктах линейки OLED 2022 года, но доступность сервисов может отличаться в зависимости от региона.

Game
  • Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync
    VRR
  • Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync
    VRR
  • Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync Логотип NVIDIA G-SYNC Логотип AMD FreeSync
    VRR
  • VRR

*HGiG, ALLM, eARC поддерживаются на всех продуктах линейки OLED.

Подключение

  • WIFI 6

    HDMI 2.1 - 4ea
  • Логотип WiFi 5 Логотип WiFi 5

    WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.0 - 2ea
    HDMI 2.1 - 2ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.0 - 3ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea

  • Обзор

  • Дисплей

  • Кино

  • Игры

  • Дизайн

  • Устойчивое развитие

