We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Что делает наши телевизоры лучше?
Самосветящиеся пиксели LG OLED
Игровойопыт на новом уровне
Уникальный дизайн телевизоров Lifestyle Screen
LG StanbyME
Линейка Smart TV - LG StanbyMe предлагает новый и захватывающий способ просмотра вашего любимого контента. Элегантный дизайн, включающий портативность, встроенные аккумуляторы и потрясающий внешний вид, позволяет легко наслаждаться разнообразным контентом как дома, так и вне его. Четкие дисплеи и мощное аудио делают картинку и звук великолепными.
Поддержка заказов
Отслеживайте Ваш заказ и ознакомьтесь с разделом Часто задаваемых вопросов
Регистрация продукта
Регистрация Вашего продукта поможет Вам быстрее получить поддержку
Поддержка продукта
Найдите руководство по эксплуатации, устраняйте неполадки и получите гарантию на Ваш продукт LG
Заявка на ремонт
Оставляйте заявку на ремонт удобно онлайн
Напишите нам
Получите ответы от наших виртуальных помощников.
Мы есть в WhatsApp. Спишитесь с нашими экспертами.
Напишите нам по электронной почте
Отправьте нам электронное письмо.
Позвоните нам
Свяжитесь с представителем сервисной службы поддержки клиентов LG