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Узнайте больше про XBOOM LG
Теперь вы можете не просто слушать музыку, но и устроить незабываемый праздник: функция DJ Effects позволяет задать профессиональные эффекты для переходов между треками, Party Thruster дополняет мощный звук световыми эффектами, а Multi Jukebox дает возможность создавать собственные плейлисты через Bluetooth. Выберите мини систему с набором функций, который подходит именно вам, и пригласите гостей насладиться мощным звучанием.
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