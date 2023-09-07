Теперь вы можете не просто слушать музыку, но и устроить незабываемый праздник: функция DJ Effects позволяет задать профессиональные эффекты для переходов между треками, Party Thruster дополняет мощный звук световыми эффектами, а Multi Jukebox дает возможность создавать собственные плейлисты через Bluetooth. Выберите мини систему с набором функций, который подходит именно вам, и пригласите гостей насладиться мощным звучанием.