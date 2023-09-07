LG OLED Flex

Игровая панель управления появляется на экране без прерывания игры и позволяет выбрать размер экрана, идеально подходящий для геймплея. Наслаждайтесь просмотром на экранах размером 27, 32 или 42 дюйма, в зависимости от вашего любимого жанра. Мультиэкранный режим позволяет разделить экран на две половины: на одной половине вы можете играть, а на второй просматривать видео с прохождением игры.

