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LG OLED Flex

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LG OLED Flex

42LX3Q6LA

LG OLED Flex

Направленный влево Flex, показанный спереди под углом 45 градусов с полностью изогнутым экраном.
Логотип 2023 CES Innovation Award.

CES 2023 Innovation Award

LG OLED Flex

Лучшая инновация*
Логотип 2023 CES Innovation Award.

CES 2023 Innovation Award

LG OLED Flex

Лауреат в категории «Видеодисплей»
Логотип Red Dot Design.

Премия Red Dot Design

LG OLED Flex

Логотип Red Dot Design.

Премия Red Dot Design

LG OLED Flex

Логотип iF Design.

IF Design

LG OLED Flex

*Награды CES Innovation Awards присуждаются по результатам оценки предоставленных судьям описательных материалов. Ассоциация CTA не проверяла правильность этих материалов и поданных заявок, а также не тестировала победивший продукт.

Потрясающие изгибы

Гибкий дисплей

1 экран. 20 изгибов.

LG OLED Flex позволяет выбрать идеальное положение экрана для полного погружения: вы можете наслаждаться просмотром как на полностью плоском экране, так и на экране с потрясающим изгибом 900R*. Просто нажмите кнопку изгиба на пульте дистанционного управления и попробуйте 20 разных уровней изгиба.

Изображение LG OLED Flex в плоском положении с расположенным перед ним пультом дистанционного управления. Кнопка управления изгибом выделена зеленым цветом.

*У продукта нет фиксированного изгиба. Изгиб экрана можно менять. Согласно результатам внутренних испытаний, максимальный изгиб схож с продуктами с фиксированным изгибом 900R, а минимальный изгиб схож с продуктами с плоским экраном.
*Все изображения приводятся только в качестве иллюстрации.

Время отклика 0,1 мс

Играйте с меньшей задержкой

Добавьте в свой арсенал стремительные движения благодаря потрясающему времени отклика 0,1 мс.* Погрузитесь в игру с действиями в реальном времени.
ПОДРОБНЕЕ

На обычном дисплее и на дисплее с уменьшенной задержкой показано одинаковое изображение игры в футбол. На дисплее с временем отклика 0,1 мс изображение более сглаженное и реалистичное.

*Время отклика протестировано и сертифицировано Intertek.

Супер-защита от отражений

Не позволяйте отражениям
мешать вашей игре

Технология SAR, используемая в LG OLED Flex, на 25% сокращает отражения от окружающего света, объектов и людей по сравнению с моделями предыдущих поколений*. Даже если вы находитесь в очень светлом помещении, вам не будут мешать отражения на экране.

Изображение человека, играющего на телевизоре LG OLED Flex. В правой части экрана показано изображение с применением технологии SAR, на котором видна только графика игры. В левой части экрана показано изображение без SAR, на котором видно отражение лица игрока.

*Внутренние тесты показали, что по сравнению с моделями LG OLED G2 и C2 сократились на 25%.
*Изображение со сравнением приводится только в качестве иллюстрации.

OLED evo с самоподсвечивающимися пикселями

Экран, созданный для геймеров

Самоподсвечивающиеся пиксели LG OLED evo обеспечивают непревзойденную контрастность изображения, позволяя видеть детали как в глубоких тенях, так и в светлых фрагментах изображения. Изображение выводится со 100% точной цветопередачей*, делая графику в игре гипер-реалистичной и комфортной для глаз**. Следите за игрой взглядом победителя!
ПОДРОБНЕЕ

Показаны три стоящие в ряд телевизора LG OLED Flex, на экране которых показано черное абстрактное изображение, цветное абстрактное изображение и синяя волна.

* Панель LG OLED сертифицирована компанией Intertek на 100% точность цветопередачи, измеренную по формуле CIE DE2000 при тестировании на 125 цветовых схемах.
*Объем полного цвета дисплея (CGV) эквивалентен или превышает цветовое пространство DCI-P3, что было подтверждено независимым тестированием компании Intertek.
**Телевизоры LG OLED сертифицированы TUV-Eyesafe® как телевизоры с низким излучением синего цвета.

Регулируемое положение

Ваше поле битвы
настраивается под вас

Найдите положение, обеспечивающее наилучшее погружение в игру. Высота регулируется до 140 мм, а наклон экрана до 10 градусов вперед или 5 градусов назад. Готовы столкнуться с врагом лицом к лицу? Подберите оптимальное положение для победы. Лучшее место для просмотра фильма прямо у вас дома!
Настраиваемый пользовательский интерфейс

Настоящий пульт управления

Игровая панель управления появляется на экране без прерывания игры и позволяет выбрать размер экрана, идеально подходящий для геймплея. Наслаждайтесь просмотром на экранах размером 27, 32 или 42 дюйма, в зависимости от вашего любимого жанра. Мультиэкранный режим позволяет разделить экран на две половины: на одной половине вы можете играть, а на второй просматривать видео с прохождением игры.

*Все изображения приводятся только в качестве иллюстрации.

Оптимизатор игр

Изображение и звуки,
оптимальные для вашей игры

Благодаря оптимизатору игры вы получаете возможность точного управления и можете использовать расширенные настройки игры, изображения и звука, которые удовлетворят самых требовательных игроков.

Настройки игры, изображения и звука, показанные поверх игры на трех разных изображениях

Удобное подключение

Простое переключение между
телевизором и ПК

Подключайте мышку, клавиатуру, гарнитуру и микрофон непосредственно к LG OLED Flex и используйте их в режиме телевизора и ПК благодаря хабу подключения.

Хаб подключения показан на трех изображениях. На первом изображении показано меню хаба подключения на экране телевизора LG OLED Flex. На втором изображении показан соединительный разъем на OLED Flex. На третьем изображении показан вид сбоку разъема LG OLED Flex.

*Функция хаба подключения позволяет подключать все устройства: мышку, клавиатуру, USB-гарнитуру и наушники.
*Соединительный USB-терминал ПК↔ ТВ приобретается отдельно.

Встроенный игровой микрофон

Ваш голос будет услышан

Давайте команды! Благодаря встроенной в микрофон функции подавления эхо ваш голос всегда будет четким и громким даже без гарнитуры.

Изображение мужчины, играющего в игру на LG OLED Flex. У его рта изображены облачка, обозначающие речь.

Превосходный звук

Звуки, которые погружают
вас в игру с головой

Пролетающий истребитель. Взрыв за спиной. Вы почувствует себя внутри игры. Динамики мощностью 40Вт, расположенные в передней части телевизора, заставят содрогнуться стены вашей комнаты. Dolby Atmos контролирует положение источника звука в виртуальном пространстве и создает ощущение, что действие действительно происходит вокруг вас.

Изображение человека, смотрящего концерт на экране LG OLED Flex. Облачка со звуком, символизирующие звук, исходящий из передней части телевизора.

Дизайн в форме щита

Стиль непобедимости

LG OLED Flex — ваш щит в любой игре. Ультратонкий дисплей в форме щита, позволяющего отбить атаки ваши оппонентов, контрастирует с солидной и мощной задней частью, выполненной в форме ручки, за которую вы можете удерживать щит во время сражения.

Три изображения LG OLED Flex. На первом изображении показан вид сверху на два телевизора, повернутые друг к другу экранами. На втором изображении показан крупный план дизайна в форме щита под углом сверху. На третьем изображении показан крупный план передней части дизайна в форме щита.

Встроенная подсветка

Создайте лучшую ауру

Вы можете выбрать цвета задней подсветки и использовать 5 режимов подсветки в зависимости от игрового настроения. Благодаря функции звуковой синхронизации эффекты перемещаются вместе со звуком, делая гигантские взрывы еще более драматическими. Функция видеосинхронизации погрузит вас в игровой мир благодаря синхронизации с графикой.

Вид LG OLED Flex сзади с зеленой подсветкой. Ниже показаны крупные планы стоящих в ряд телевизор с дизайном в форме щита с красным, фиолетовым, синим и серым оформлением.

Печать

Характеристики

Тип дисплея

4K OLED

Частота обновления

120Гц

Широкая цветовая гамма

OLED Цвет

Процессор

Интеллектуальный процессор α9 5-го поколения 4К

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

Совместимость с G-Sync (Nvidia)

Да

Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Dolby Atmos

Да

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

AI Звук Pro (Виртуальный 7.1.2 Up-mix)

Bluetooth Surround Ready

Да (2-стороннее воспроизведение)

Чистый голос Pro

Да

Dolby Atmos

Да

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

Поддержка WiSA

Да (увеличение до 2.1 канала)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.0)

Simplink (HDMI CEC)

Да

Ethernet- вход

1шт

HDMI Обратный звуковой канал

eARC (HDMI 2)

SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

1шт

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

1125 x 770 x 455

Вес упаковки

30.6

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

937 x 614 x 297

Тумба под ТВ (ШхГ)

363 x 297

Вес телевизора с подставкой

22.6

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да (Игровая панель)

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Совместимость с G-Sync (Nvidia)

Да

Режим HGIG

Да

VRR (Переменная частота обновления)

Да

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

Да

AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

Да (SDR/HDR/Dolby HDR)

AI Изображение ( *AI - искусственный интеллект)

AI Изображение Pro

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

AI 4K Масштабирование

Технология затемнения

Самосветящиеся пиксели

Динамическое отображение тонов

Да (Динамическое отображение тонов Pro)

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

HFR (Высокая частота кадров)

4K 120 кадров в секунду (HDMI, USB)

Motion (Технология обработки движений)

OLED Motion

Режим изображения

9 режимов: Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)

Процессор

Интеллектуальный процессор α9 5-го поколения 4К

SMART TV

Семейные настройки

Да

Художественная галерея

Да

Панель управления домом 

Да

Операционная система (ОС)

webOS 22

ThinQ

Да

Спортивное оповещение

Да

Совместимость с USB-камерой

Да

Работает с Apple AirPlay 2

Да

Работает с Apple Homekit

Да

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K OLED

Частота обновления

120Гц

Широкая цветовая гамма

OLED Цвет

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Направленный влево Flex, показанный спереди под углом 45 градусов с полностью изогнутым экраном.

42LX3Q6LA

LG OLED Flex