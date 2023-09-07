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LG OLED Flex
*Награды CES Innovation Awards присуждаются по результатам оценки предоставленных судьям описательных материалов. Ассоциация CTA не проверяла правильность этих материалов и поданных заявок, а также не тестировала победивший продукт.
Потрясающие изгибы
1 экран. 20 изгибов.
Изображение LG OLED Flex в плоском положении с расположенным перед ним пультом дистанционного управления. Кнопка управления изгибом выделена зеленым цветом.
*У продукта нет фиксированного изгиба. Изгиб экрана можно менять. Согласно результатам внутренних испытаний, максимальный изгиб схож с продуктами с фиксированным изгибом 900R, а минимальный изгиб схож с продуктами с плоским экраном.
*Все изображения приводятся только в качестве иллюстрации.
Играйте с меньшей задержкой
На обычном дисплее и на дисплее с уменьшенной задержкой показано одинаковое изображение игры в футбол. На дисплее с временем отклика 0,1 мс изображение более сглаженное и реалистичное.
*Время отклика протестировано и сертифицировано Intertek.
Не позволяйте отражениям
мешать вашей игре
Изображение человека, играющего на телевизоре LG OLED Flex. В правой части экрана показано изображение с применением технологии SAR, на котором видна только графика игры. В левой части экрана показано изображение без SAR, на котором видно отражение лица игрока.
*Внутренние тесты показали, что по сравнению с моделями LG OLED G2 и C2 сократились на 25%.
*Изображение со сравнением приводится только в качестве иллюстрации.
Экран, созданный для геймеров
Показаны три стоящие в ряд телевизора LG OLED Flex, на экране которых показано черное абстрактное изображение, цветное абстрактное изображение и синяя волна.
* Панель LG OLED сертифицирована компанией Intertek на 100% точность цветопередачи, измеренную по формуле CIE DE2000 при тестировании на 125 цветовых схемах.
*Объем полного цвета дисплея (CGV) эквивалентен или превышает цветовое пространство DCI-P3, что было подтверждено независимым тестированием компании Intertek.
**Телевизоры LG OLED сертифицированы TUV-Eyesafe® как телевизоры с низким излучением синего цвета.
Ваше поле битвы
настраивается под вас
Настоящий пульт управления
*Все изображения приводятся только в качестве иллюстрации.
Изображение и звуки,
оптимальные для вашей игры
Настройки игры, изображения и звука, показанные поверх игры на трех разных изображениях
Простое переключение между
телевизором и ПК
Хаб подключения показан на трех изображениях. На первом изображении показано меню хаба подключения на экране телевизора LG OLED Flex. На втором изображении показан соединительный разъем на OLED Flex. На третьем изображении показан вид сбоку разъема LG OLED Flex.
*Функция хаба подключения позволяет подключать все устройства: мышку, клавиатуру, USB-гарнитуру и наушники.
*Соединительный USB-терминал ПК↔ ТВ приобретается отдельно.
Встроенный игровой микрофон
Ваш голос будет услышан
Изображение мужчины, играющего в игру на LG OLED Flex. У его рта изображены облачка, обозначающие речь.
Звуки, которые погружают
вас в игру с головой
Изображение человека, смотрящего концерт на экране LG OLED Flex. Облачка со звуком, символизирующие звук, исходящий из передней части телевизора.
Стиль непобедимости
Три изображения LG OLED Flex. На первом изображении показан вид сверху на два телевизора, повернутые друг к другу экранами. На втором изображении показан крупный план дизайна в форме щита под углом сверху. На третьем изображении показан крупный план передней части дизайна в форме щита.
Создайте лучшую ауру
Вид LG OLED Flex сзади с зеленой подсветкой. Ниже показаны крупные планы стоящих в ряд телевизор с дизайном в форме щита с красным, фиолетовым, синим и серым оформлением.
Характеристики
-
Тип дисплея
-
4K OLED
-
Частота обновления
-
120Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
OLED Цвет
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α9 5-го поколения 4К
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
Совместимость с G-Sync (Nvidia)
-
Да
-
Совместимость с FreeSync (AMD)
-
Да
-
Dolby Atmos
-
Да
Все характеристики
-
Оттенки серого
-
Да
-
Высокая контрастность
-
Да
-
Инвертировать цвета
-
Да
-
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
-
AI Звук Pro (Виртуальный 7.1.2 Up-mix)
-
Bluetooth Surround Ready
-
Да (2-стороннее воспроизведение)
-
Чистый голос Pro
-
Да
-
Dolby Atmos
-
Да
-
LG Синхронизация звука
-
Да
-
Одновременный вывод звука
-
Да
-
Звуковой режим
-
Да
-
Поддержка WiSA
-
Да (увеличение до 2.1 канала)
-
Поддержка Bluetooth
-
Да (v 5.0)
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Да
-
Ethernet- вход
-
1шт
-
HDMI Обратный звуковой канал
-
eARC (HDMI 2)
-
SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)
-
1шт
-
Размеры упаковки (ШхВхГ)
-
1125 x 770 x 455
-
Вес упаковки
-
30.6
-
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
-
937 x 614 x 297
-
Тумба под ТВ (ШхГ)
-
363 x 297
-
Вес телевизора с подставкой
-
22.6
-
Оптимизатор игр
-
Да (Игровая панель)
-
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
-
Да
-
Совместимость с FreeSync (AMD)
-
Да
-
Совместимость с G-Sync (Nvidia)
-
Да
-
Режим HGIG
-
Да
-
VRR (Переменная частота обновления)
-
Да
-
AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)
-
Да
-
AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)
-
Да (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
AI Изображение ( *AI - искусственный интеллект)
-
AI Изображение Pro
-
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
-
AI 4K Масштабирование
-
Технология затемнения
-
Самосветящиеся пиксели
-
Динамическое отображение тонов
-
Да (Динамическое отображение тонов Pro)
-
FILMMAKER MODE ™
-
Да
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
HFR (Высокая частота кадров)
-
4K 120 кадров в секунду (HDMI, USB)
-
Motion (Технология обработки движений)
-
OLED Motion
-
Режим изображения
-
9 режимов: Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α9 5-го поколения 4К
-
Семейные настройки
-
Да
-
Художественная галерея
-
Да
-
Панель управления домом
-
Да
-
Операционная система (ОС)
-
webOS 22
-
ThinQ
-
Да
-
Спортивное оповещение
-
Да
-
Совместимость с USB-камерой
-
Да
-
Работает с Apple AirPlay 2
-
Да
-
Работает с Apple Homekit
-
Да
-
Разрешение экрана
-
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Тип дисплея
-
4K OLED
-
Частота обновления
-
120Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
OLED Цвет
-
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LG OLED Flex