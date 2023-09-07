Встраиваемая бытовая техника LG преобразит любую кухню, наделив ее индивидуальностью.Модельный ряд включает духовые шкафы различной мощности, индукционные и газовые варочные панели, холодильники, которые не требуют разморозки, эффективные вытяжки. Эксклюзивные технологии LG наделяют всю технику индивидуальными чертами, которые выгодно отличают ее от аналогов других производителей.Наши инженеры позаботились о высокой функциональности и безопасности бытовой техники. Мы предлагаем комплексные решения от холодильника с инновационной системой Total No Frost до духового шкафа с легкоочищаемым покрытием EasyClean, а также индукционные и газовые варочные панели с набором удобных и полезных функций. Поэтому приготовление пищи и продуктов на встраиваемой бытовой технике LG вызывает у хозяйки только положительные эмоции.