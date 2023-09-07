Измените свое представление о телевидениис Смарт ТВ. Выберите одно из множества приложений LG Smart TV и выберите то, что вы хотите посмотреть сегодня. Они отвечают высоким требованиям к качеству изображения и звука, скорости работы, простоте и удобству использования.