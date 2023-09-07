Окружите себя богатым, детализированным звуком. Компания LG предлагает широкий выбор оборудования для видео и аудио. Наши телевизоры поднимают планку домашних развлечений на новый уровень. Будь то семейный просмотр фильмов в формате 3D, прослушивание любимой музыки в объемном звучании на музыкальном центре или игра с друзьями в приставку через домашний кинотеатр, речь идет не просто об удовольствии— вы получите незабываемые впечатления на всю жизнь. От беспроводных динамиков, которые позволяют передавать музыку напрямую на беспроводные колонки по всему Вашему дому, и слушать музыку в любой комнате, до мощных мульти акустических систем домашнего кинотеатра, которые подарят Вам идеальные ощущения от просмотра фильмов, Вы найдете правильное решение для Вашей жизни и Вашего стиля. Узнайте, какие телевизоры, системы для видео и аудио может предложить LG.