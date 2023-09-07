Встраиваемые индукционные варочные панели LG имеют удобное сенсорное управление и ряд полезных и удобных функций. Благодаря функции быстрого разогрева Power Boost мощность нагревания работающих индукционных зон можно увеличить до максимума одним прикосновением, сократив тем самым время приготовления.Во время приготовления на панели отображается индикатор остаточного тепла, который сообщает, что температура поверхности является опасной для касания. И после выключения панели знак «Н» отображается до тех пор, пока она не остынет и ее можно будет безопасно касаться. Каждый из нас предполагает, что приобретённая нами вещь будет служить максимально долго. Поэтому встраиваемая газовая варочная поверхность LG выполнена из высокопрочных материалов – нержавеющей стали с прочными чугунными решетками. При этом ее изысканный внешний вид станет прекрасным дополнением интерьера кухни, что подтверждает дизайнерская награда Red Dot Design Award.