Говорите и слушайте без помощи рук - но с чистым звуком, вы можете всегда оставаться на связи и развлекаться в любое время и в любом месте. Откройте для себя магию беспроводной гарнитуры LG TONE Bluetooth® и изучите впечатляющие функции, призванные облегчить вашу жизнь, будь вы на работе, на велосипеде, в тренажерном зале или просто отдыхаете дома. Вся наша линейка продуктов LG TONE™ отличается высочайшим качеством звука и четкостью, а также лучшей инновационной технологией LG и совместимостью iPhone / Android.