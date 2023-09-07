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Узнайте больше про Вытяжки с мощной вентиляцией LG
Встраиваемые вытяжки LG укомплектованы подсвечивающимися визуальными индикаторами, помогая легко определять задействованные конфорки, а полновстраиваемые вытяжки предлагают систему электронного сенсорного управления, включая таймер отключения. Классический T-образный дизайн и несколько вариантов размера позволяет вписать вытяжки абсолютно в любой интерьер кухни. Для удобства пользователей управление вытяжкой представляет собой интуитивно понятный интерфейс, который вынесен в переднюю часть. Также на них установлены моющиеся алюминиевые фильтры, которые позволяют не только эффективно улавливать частички жиров, но и с легкостью ухаживать за ними. Вытяжки имеют 3 режима работы, плюс максимальное ускорение, позволяющие подобрать оптимальный режим работы для конкретной ситуации. LED-подсветка по сравнению с обычной лампой позволяет получить лучшее освещение и более низкое энергопотребление, которое составляет всего 1,5w. Так же стоит отметить, что продолжительность работы составляет более 50.000 часов.
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