Встраиваемые вытяжки LG укомплектованы подсвечивающимися визуальными индикаторами, помогая легко определять задействованные конфорки, а полновстраиваемые вытяжки предлагают систему электронного сенсорного управления, включая таймер отключения. Классический T-образный дизайн и несколько вариантов размера позволяет вписать вытяжки абсолютно в любой интерьер кухни. Для удобства пользователей управление вытяжкой представляет собой интуитивно понятный интерфейс, который вынесен в переднюю часть. Также на них установлены моющиеся алюминиевые фильтры, которые позволяют не только эффективно улавливать частички жиров, но и с легкостью ухаживать за ними. Вытяжки имеют 3 режима работы, плюс максимальное ускорение, позволяющие подобрать оптимальный режим работы для конкретной ситуации. LED-подсветка по сравнению с обычной лампой позволяет получить лучшее освещение и более низкое энергопотребление, которое составляет всего 1,5w. Так же стоит отметить, что продолжительность работы составляет более 50.000 часов.