Очистители воздуха LG — это оптимальные решения для тех, кому важно качество вдыхаемого воздуха. Широкий ассортимент позволяет купить воздухоочиститель в соответствии с вашими требованиями. Очиститель и увлажнитель воздуха 2 в 1 решает сразу две актуальные проблемы. Обращаем внимание, что наши очистители воздуха интегрируются в систему «умный дом».