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C2 77'' 4K Smart OLED evo телевизор
T3: Лучший на CES 2022
LG 42C2
"Включает самые передовые технологии обработки изображения LG для наилучшего качества на 4K-экране."
HDTVTest
LG 42C2
42C2 обеспечивает наилучшее качество изображения
в классе размеров от 40 до 43 дюймов.
AVForums
LG 65C2
благодаря процессору a9 Gen5 AI удалось сделать значительный шаг в улучшении качества изображения
AVForums
LG 42C2
42-дюймовый телевизор LG модели C2 —
вероятно лучший телевизор с небольшим экраном на рынке.
Ваше окно в мир высокой яркости
OLED с высокой яркостью
*Изображения экрана являются имитацией.
Красота объединяется с умом
*Изображения экрана являются имитацией.
Глубокий чёрный и сияющий цвет
*Изображения экрана являются имитацией.
Детали задают тон
*Изображения экрана являются имитацией.
Почувствуйте себя внутри сцены
Люди сидят на диване и смотрят концерт, вокруг них пузырьки, изображающие объемный звук.
Телевизор, созданный для вас
*Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны.
**Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска продукта.
***Доступность голосового управления может отличаться в зависимости от страны и продукта.
Тонкий и изящный
LG OLED C2 с напольной подставкой Floor в углу комнаты мятного цвета. LG OLED C2 с подставкой Gallery стоит перед большим окном в современной комнате. LG OLED C2 стоит на винтажной тумбе под ТВ в лаймово-зеленой комнате с красочными иллюстрациями и предметами интерьера. Крупный план подставки LG OLED C2 под углом.
*Напольная подставка Floor подходит для моделей 48C2 и 42C2.
**Подставка Gallery подходит для моделей 65C2 и 55C2.
Подберите размер для себя
LG OLED C2 с напольной подставкой Floor в углу комнаты мятного цвета. LG OLED C2 с подставкой Gallery стоит перед большим окном в современной комнате. LG OLED C2 стоит на винтажной тумбе под ТВ в лаймово-зеленой комнате с красочными иллюстрациями и предметами интерьера. Крупный план подставки LG OLED C2 под углом.
Полное погружение в контент
A man sits on a couch watching an action movie with a huge bubble around both him and the television depicting movie immersion.
Всё, что вы любите – в одном месте
A poster of Money Heist from Netflix, The Wheel of Time from Prime Video, and See from Apple TV Plus.
*Контент и доступность приложений могут отличаться в зависимости от страны или региона.
**Для сервисов OTT требуется отдельная подписка.
Играйте и побеждайте
Two people sit on a couch playing a racing game with a controller and LG OLED G2 in a living room.
*VRR is a certified specification of HDMI 2.1.
Новая игровая лига
In a scene from Cyberpunk 2077 shown on an LG OLED display, the player drives through a neon-lit street on a motorbike.
*На изображении для примера показан только 65G2. Все модели LG OLED 2022 года поставляются в экологичной упаковке.
**Подставка 65C2 минимум на 39% легче, чем модели серии C1.
***Этикетка 'Сокращение выбросов CO2' относится только к моделям 65C2. На всех остальных моделях C2 имеется этикетка 'Контролируемые выбросы CO2'.
****Сертификация UL ECV проведена на рамке и задняя крышке телевизора. Процент использования переработанных материалов зависит от модели и размера.
1. Награды CES Innovation Awards присуждаются по результатам оценки предоставленных описательных материалов. Ассоциация CTA не проверяла правильность этих материалов и поданных заявок, а также не тестировала победивший продукт.
2. Сравнение основано на внутренних тестах полностью белого света на OLED-телевизорах LG, кроме серии OLED evo. Улучшения технологии Brightness Booster не применяются в моделях 48/42C2.
3. В зависимости от условий монтажа кабели могут быть видны.
4. В зависимости от условий монтажа между телевизором и стеной может быть небольшой зазор.
5. Требуется подписка на Netflix.
6. Требуется подписка на Disney+. Регулируется условиями http://www.disneyplus.com ⓒ 2022 Disney и связанных компаний.
7. Amazon, Prime Video и другие связанные логотипы являются торговыми марками Amazon.com, Inc. или ее филиалами. Применяется тариф за подписку на Amazon Prime и/или Prime Video. Подробную информацию смотрите на сайте primevideo.com/terms.
8. Требуется подписка на Apple TV+. Apple, логотип Apple и Apple TV являются торговыми знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах.
9. ©2022 WarnerMedia Direct, LLC. Все права защищены. HBO MaxTM используется по лицензии.
10. Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны.
Характеристики
-
Тип дисплея
-
4K OLED
-
Частота обновления
-
120Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
OLED Цвет
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α9 5-го поколения 4К
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
Совместимость с G-Sync (Nvidia)
-
Да
-
Совместимость с FreeSync (AMD)
-
Да
-
Dolby Atmos
-
Да
Все характеристики
-
Оттенки серого
-
Да
-
Высокая контрастность
-
Да
-
Инвертировать цвета
-
Да
-
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
-
AI Звук Pro (Виртуальный 7.1.2 Up-mix)
-
Bluetooth Surround Ready
-
Да (2-стороннее воспроизведение)
-
Чистый голос Pro
-
Да
-
Dolby Atmos
-
Да
-
LG Синхронизация звука
-
Да
-
Одновременный вывод звука
-
Да
-
Звуковой режим
-
Да
-
Поддержка WiSA
-
Да (увеличение до 2.1 канала)
-
Поддержка Bluetooth
-
Да (v 5.0)
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Да
-
Ethernet- вход
-
1шт
-
HDMI Обратный звуковой канал
-
eARC (HDMI 2)
-
SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)
-
1шт
-
Размеры упаковки (ШхВхГ)
-
1879 x 1130 x 228
-
Вес упаковки
-
38.5
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
-
1711 x 982 x 47.1
-
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
-
1711 x 1035 x 267
-
Тумба под ТВ (ШхГ)
-
520 x 267
-
Вес телевизора без подставки
-
23.5
-
Вес телевизора с подставкой
-
27.1
-
Крепление VESA (ШхВ)
-
300 x 200
-
Оптимизатор игр
-
Да (Игровая панель)
-
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
-
Да
-
Совместимость с FreeSync (AMD)
-
Да
-
Совместимость с G-Sync (Nvidia)
-
Да
-
Режим HGIG
-
Да
-
VRR (Переменная частота обновления)
-
Да
-
AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)
-
Да
-
AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)
-
Да (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
AI Изображение ( *AI - искусственный интеллект)
-
AI Изображение Pro
-
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
-
AI 4K Масштабирование
-
Технология затемнения
-
Самосветящиеся пиксели
-
Динамическое отображение тонов
-
Да (Динамическое отображение тонов Pro)
-
FILMMAKER MODE ™
-
Да
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
HFR (Высокая частота кадров)
-
4K 120 кадров в секунду (HDMI, USB)
-
Motion (Технология обработки движений)
-
OLED Motion
-
Режим изображения
-
9 режимов: Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α9 5-го поколения 4К
-
Семейные настройки
-
Да
-
Художественная галерея
-
Да
-
Панель управления домом
-
Да
-
Операционная система (ОС)
-
webOS 22
-
ThinQ
-
Да
-
Спортивное оповещение
-
Да
-
Совместимость с USB-камерой
-
Да
-
Работает с Apple AirPlay 2
-
Да
-
Работает с Apple Homekit
-
Да
-
Разрешение экрана
-
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Тип дисплея
-
4K OLED
-
Частота обновления
-
120Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
OLED Цвет
-
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OLED77C2RLA
C2 77'' 4K Smart OLED evo телевизор