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C2 77'' 4K Smart OLED evo телевизор

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C2 77'' 4K Smart OLED evo телевизор

OLED77C2RLA

C2 77'' 4K Smart OLED evo телевизор

(6)
Вид спереди
Изображения, представленные в описании продукта ниже, приведены для примера. Более подробные изображения продукта можно посмотреть в галерее в верхней части страницы.
Премия CES 2022 Innovation Award

CES 2022 Innovation Award

LG C2

Лауреат в категории «Гейминг»1

Логотип T3 Лучший на CES 2022.

T3: Лучший на CES 2022

LG 42C2

"Включает самые передовые технологии обработки изображения LG для наилучшего качества на 4K-экране."

Логотип TechRadar.

TechRadar

LG 65C2

"C2 воплощает все, что мы любим в OLED-технологии."(04/2022)

What Hi-Fi? Логотип

What Hi-Fi?

LG 65C2

"C2 — C2 — чемпион 2022 года по производительности..." (05/2022)

Логотип HDTVTest.

HDTVTest

LG 42C2

42C2 обеспечивает наилучшее качество изображения
в классе размеров от 40 до 43 дюймов.

Логотип AVForums.

AVForums

LG 65C2

благодаря процессору a9 Gen5 AI удалось сделать значительный шаг в улучшении качества изображения

Логотип T3.

T3

LG 65C2

«Лучший OLED-телевизор для большинства людей в 2022.»(04/2022)

Логотип Trusted Reviews.

Trusted Reviews

LG 65C2

C2 устанавливает новую впечатляющую планку для OLED в 2022.

Логотип AVForums.

AVForums

LG 42C2

42-дюймовый телевизор LG модели C2 —
вероятно лучший телевизор с небольшим экраном на рынке.

Логотип Red Dot Design.

Премия Red Dot Design

LG 77C2

Логотип iF Design.

Дизайн iF

LG 77C2, LG 65C2

Ваше окно в мир высокой яркости

Brightness Booster

OLED с высокой яркостью

Усиление яркой красоты самоподсвечивающихся пикселей LG OLED. Технология Brightness Booster выводит на новый уровень усовершенствования интеллектуального процессора α9 Gen 5, обеспечивая до 20%2 больше яркости. Теперь изображения выглядят более выразительными благодаря высокой эффективности подсветки.
ПОДРОБНЕЕ

*Изображения экрана являются имитацией.

Интеллектуальный процессор a9 Gen 5

Красота объединяется с умом

Интеллект, стоящий за красотой. Благодаря достижениям в области глубинного обучения процессор LG α9 Gen 5 улучшает объекты на переднем плане и заднем плане, придавая им естественную глубину, и делает цвета невероятно яркими, но в то же время точными.

*Изображения экрана являются имитацией.

Высокая контрастность

Глубокий чёрный и сияющий цвет

Самоподсвечивающиеся пиксели достигают глубочайшего черного цвета, обеспечивая четкую контрастность при любом освещении. Визуальные образы более четкие, поэтому вы можете различить тонкие детали, которые обычно не заметны для глаза.

*Изображения экрана являются имитацией.

Dynamic Tone Mapping Pro

Детали задают тон

Абсолютно новая технология Dynamic Tone Mapping Pro позволяет повысить качество изображения. Раньше улучшались лишь контуры. Теперь технология фокусируется на 5000 блоках по всему экрану для более яркого HDR до мельчайших деталей.

*Изображения экрана являются имитацией.

Захватывающий объёмный звук

Почувствуйте себя внутри сцены 

AI-процессор α9 Gen 5 преобразует 2-канальный звук в виртуальный 7.1.2-канальный звук. Почувствуйте действие и хаос вокруг вас, погружаясь всё глубже в мир игры.

Люди сидят на диване и смотрят концерт, вокруг них пузырьки, изображающие объемный звук.

ThinQ AI и webOS

Телевизор, созданный для вас

Не знаете, что посмотреть во время вечера кино? ThinQ предоставляет рекомендации на основе ваших предпочтений. Настройте профили для всех домашних, чтобы быстро вернуться к просмотру любимых сериалов и получать новости мира и спорта.

*Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны.
**Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска продукта.
***Доступность голосового управления может отличаться в зависимости от страны и продукта.

Дизайн

Тонкий и изящный

Благодаря тонким рамкам вы сможете полностью погрузиться в происходящее на экране, не отвлекаясь ни на что больше3. Невероятно тонкий дизайн4 гармонично впишется в ваш интерьер со стильной напольной подставкой Floor и подставкой Gallery.
ПОДРОБНЕЕ

LG OLED C2 с напольной подставкой Floor в углу комнаты мятного цвета. LG OLED C2 с подставкой Gallery стоит перед большим окном в современной комнате. LG OLED C2 стоит на винтажной тумбе под ТВ в лаймово-зеленой комнате с красочными иллюстрациями и предметами интерьера. Крупный план подставки LG OLED C2 под углом.

*Напольная подставка Floor подходит для моделей 48C2 и 42C2.
**Подставка Gallery подходит для моделей 65C2 и 55C2.

Широкий диапазон размеров

Подберите  размер для себя

Ищите ли вы телевизор для игр или для домашнего кинотеатра, с диагоналями от 42" до 83" идеальный выбор сделать не составит труда.

LG OLED C2 с напольной подставкой Floor в углу комнаты мятного цвета. LG OLED C2 с подставкой Gallery стоит перед большим окном в современной комнате. LG OLED C2 стоит на винтажной тумбе под ТВ в лаймово-зеленой комнате с красочными иллюстрациями и предметами интерьера. Крупный план подставки LG OLED C2 под углом.

Ощущения как в кинотеатре

Полное погружение в контент

Благодаря Dolby Vision IQ и Dolby Atmos вы ощутите настоящее погружение. Используя интеллектуальный процессор LG α9 Gen 5, Dolby Vision IQ с функцией Precision Detail добавляет необычайную глубину и подчеркивает тонкие текстуры.
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A man sits on a couch watching an action movie with a huge bubble around both him and the television depicting movie immersion.

Развлечения

Всё, что вы любите – в одном месте

Всегда готов к вечеру кино. Потрясающие впечатления от просмотра гарантированы! Можно найти буквально все на доступных стриминговых сервисах. Netflix5, Disney 6, Amazon Prime7, Apple TV 8 — у вас всегда найдется, что посмотреть.

A poster of Money Heist from Netflix, The Wheel of Time from Prime Video, and See from Apple TV Plus.

*Контент и доступность приложений могут отличаться в зависимости от страны или региона.
**Для сервисов OTT требуется отдельная подписка.

Гейминг на максимуме

Играйте и побеждайте

Повысьте уровень игры с помощью первых в сегменте телевизоров с поддержкой Dolby Vision Gaming 4K на частоте 120 Гц для более плавных и реалистичных игр. Благодаря времени отклика 1 мс, совместимости с NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium и поддержке VRR даже сверхбыстрые действия выглядят четкими и плавными.
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Two people sit on a couch playing a racing game with a controller and LG OLED G2 in a living room.

*VRR is a certified specification of HDMI 2.1.

Облачный гейминг

Новая игровая лига

Благодаря плавному подключению игровых сервисов GeForce NOW вас ждет целое облако игр. Заново откройте для себя любимые игры и найдите новые прямо с экрана телевизора.

In a scene from Cyberpunk 2077 shown on an LG OLED display, the player drives through a neon-lit street on a motorbike.

Eco-friendly LG OLED cardboard packaging depicted around thriving trees and mountains.

Экологичность

Созданы с заботой о планете.

Модель С2, созданная из композитных материалов и сертифицированных пластиков UL ECV, стала на 39% легче. В телевизоре, сертифицированном по SGS, используется большое количество перерабатываемых материалов и минимум опасных веществ (таких как Cd и InP). Кроме того, наши телевизоры потребляют минимум энергии. Телевизоры сертифицированы Carbon Trust и обеспечивают минимальный выброс углекислого газа на всех этапах жизненного цикла (от производства до переработки) и упаковываются в минимальное требуемое количество упаковки из переработанного картона.
Созданы с заботой о планете. НАША МИССИЯ ДЛЯ ПЛАНЕТЫ

*На изображении для примера показан только 65G2. Все модели LG OLED 2022 года поставляются в экологичной упаковке.
**Подставка 65C2 минимум на 39% легче, чем модели серии C1.
***Этикетка 'Сокращение выбросов CO2' относится только к моделям 65C2. На всех остальных моделях C2 имеется этикетка 'Контролируемые выбросы CO2'.
****Сертификация UL ECV проведена на рамке и задняя крышке телевизора. Процент использования переработанных материалов зависит от модели и размера.

1. Награды CES Innovation Awards присуждаются по результатам оценки предоставленных описательных материалов. Ассоциация CTA не проверяла правильность этих материалов и поданных заявок, а также не тестировала победивший продукт.

2. Сравнение основано на внутренних тестах полностью белого света на OLED-телевизорах LG, кроме серии OLED evo. Улучшения технологии Brightness Booster не применяются в моделях 48/42C2.
3. В зависимости от условий монтажа кабели могут быть видны.
4. В зависимости от условий монтажа между телевизором и стеной может быть небольшой зазор.
5. Требуется подписка на Netflix.
6. Требуется подписка на Disney+. Регулируется условиями http://www.disneyplus.com ⓒ 2022 Disney и связанных компаний.
7. Amazon, Prime Video и другие связанные логотипы являются торговыми марками Amazon.com, Inc. или ее филиалами. Применяется тариф за подписку на Amazon Prime и/или Prime Video. Подробную информацию смотрите на сайте primevideo.com/terms.
8. Требуется подписка на Apple TV+. Apple, логотип Apple и Apple TV являются торговыми знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах.
9. ©2022 WarnerMedia Direct, LLC. Все права защищены. HBO MaxTM используется по лицензии.
10. Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны.

Печать

Характеристики

Тип дисплея

4K OLED

Частота обновления

120Гц

Широкая цветовая гамма

OLED Цвет

Процессор

Интеллектуальный процессор α9 5-го поколения 4К

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

Совместимость с G-Sync (Nvidia)

Да

Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Dolby Atmos

Да

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

AI Звук Pro (Виртуальный 7.1.2 Up-mix)

Bluetooth Surround Ready

Да (2-стороннее воспроизведение)

Чистый голос Pro

Да

Dolby Atmos

Да

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

Поддержка WiSA

Да (увеличение до 2.1 канала)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.0)

Simplink (HDMI CEC)

Да

Ethernet- вход

1шт

HDMI Обратный звуковой канал

eARC (HDMI 2)

SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

1шт

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

1879 x 1130 x 228

Вес упаковки

38.5

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1711 x 982 x 47.1

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

1711 x 1035 x 267

Тумба под ТВ (ШхГ)

520 x 267

Вес телевизора без подставки

23.5

Вес телевизора с подставкой

27.1

Крепление VESA (ШхВ)

300 x 200

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да (Игровая панель)

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Совместимость с G-Sync (Nvidia)

Да

Режим HGIG

Да

VRR (Переменная частота обновления)

Да

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

Да

AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

Да (SDR/HDR/Dolby HDR)

AI Изображение ( *AI - искусственный интеллект)

AI Изображение Pro

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

AI 4K Масштабирование

Технология затемнения

Самосветящиеся пиксели

Динамическое отображение тонов

Да (Динамическое отображение тонов Pro)

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

HFR (Высокая частота кадров)

4K 120 кадров в секунду (HDMI, USB)

Motion (Технология обработки движений)

OLED Motion

Режим изображения

9 режимов: Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)

Процессор

Интеллектуальный процессор α9 5-го поколения 4К

SMART TV

Семейные настройки

Да

Художественная галерея

Да

Панель управления домом 

Да

Операционная система (ОС)

webOS 22

ThinQ

Да

Спортивное оповещение

Да

Совместимость с USB-камерой

Да

Работает с Apple AirPlay 2

Да

Работает с Apple Homekit

Да

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K OLED

Частота обновления

120Гц

Широкая цветовая гамма

OLED Цвет

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Вид спереди

OLED77C2RLA

C2 77'' 4K Smart OLED evo телевизор