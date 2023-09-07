C2 77'' 4K Smart OLED evo телевизор

1. Награды CES Innovation Awards присуждаются по результатам оценки предоставленных описательных материалов. Ассоциация CTA не проверяла правильность этих материалов и поданных заявок, а также не тестировала победивший продукт.



2. Сравнение основано на внутренних тестах полностью белого света на OLED-телевизорах LG, кроме серии OLED evo. Улучшения технологии Brightness Booster не применяются в моделях 48/42C2.

3. В зависимости от условий монтажа кабели могут быть видны.

4. В зависимости от условий монтажа между телевизором и стеной может быть небольшой зазор.

5. Требуется подписка на Netflix.

6. Требуется подписка на Disney+. Регулируется условиями http://www.disneyplus.com ⓒ 2022 Disney и связанных компаний.

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8. Требуется подписка на Apple TV+. Apple, логотип Apple и Apple TV являются торговыми знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах.

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