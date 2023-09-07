LG OLED | Objet Collection Easel

Крупный план телевизора Easel, закрепленного под наклоном на стене, с линейным видом, на котором демонстрируется время и прогноз погоды на фоне текстурированной темы масляной живописи. Линейный режим с демонстрацией времени и прогноза погоды в розовой архитектурной теме. Линейный режим с демонстрацией времени и прогноза погоды в черно-белой теме графической живописи. Линейный режим с демонстрацией времени и прогноза погоды с темой неба. Линейный режим с демонстрацией времени и прогноза погоды с темой с изображением трехмерных объектов цвета хаки. Линейный режим с демонстрацией музыкального проигрывателя с темой узора из линий. Линейный режим с демонстрацией времени и прогноза погоды с темой цветной живописи.