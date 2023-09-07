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LG OLED | Objet Collection Easel

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LG OLED | Objet Collection Easel

65ART90E6QA

LG OLED | Objet Collection Easel

Easel seen from the front in Full View, slightly angled left and leaning against the wall.

EASEL in Line View moves downwards and turns left as the screen extends into Full View and the TV is placed against a deep blue wall. A painting on an easel appears from the right at a 45-degree angle.

Больше чем телевизор — произведение искусства

Дизайн

Один телевизор трансформирует ваш интерьер

Уникальный дизайн Easel в форме мольберта превращает телевизор в произведение искусства и трансформирует ваш интерьер. Создавая артистическое настроение, этот телевизор с потрясающим дизайном гармонично дополнит вашу гостиную и жизнь.

Модель EASEL в режиме линейного вида, закрепленная на стене с декоративным молдингом. Телевизор в причудливой рамке расположен на стене рядом с картинами.

Крупный план телевизор Easel, стоящего с наклоном на полу, с живописью и декоративными растениями.

Установка с наклоном

Как холст на мольберте

Создайте собственный интерьер, разместив телевизор Easel под углом, совсем как холст. Эта небольшая деталь способна трансформировать ваш интерьер.

*Угол наклона регулируется максимум до 5˚. Это приблизительное значение, точность угла 5˚ не гарантируется.
**Для установки под наклоном требуется крепление на стене.

Вид сбоку на телевизор Easel, установленный заподлицо со стеной и гармонично вписывающийся в дизайн интерьера гостиной.

Установка без зазора

Как произведение искусства в галерее

При установке телевизора Easel заподлицо со стеной он выглядит как произведение искусства в картинной галерее, гармонично и сбалансированно вписывающееся в ваш интерьер.

*Для установки без зазора нужно снять задний кронштейн кабеля.
**Для установки без зазора требуется крепление на стене.

LG OLED ART

Цифровой холст для художников

LG считает, что художники могут использовать свое воображение для создания нового, невиданного ранее вида цифрового искусства.

На изображении вверху показан телевизор Easel, прислоненный к стене в комнате нейтральных тонов, на экране которого демонстрируется абстрактная картина с изображением бейсбольных мячей. Напротив телевизора стоит деревянный стол, на котором также лежат бейсбольные мячи. На изображении справа внизу показан телевизор Easel, прислоненный к стене с ярким цветочным рисунком в красно-зеленой цветовой гамме. На экране — изображение женщины на том же фоне, что и окружающая стена. Тканевая подставка декорирована таким же рисунком. Рядом с телевизором стоит красный односпальный диван. На изображении слева внизу показан телевизор Easel, прислоненный к текстурированной стене терракотового цвета. Экран заполнен абстрактным изображением красного, оранжевого и фиолетового цветов. По обе стороны от телевизора стоят бежевые фактурные диваны для одного человека.

Moooi x Easel представляет выставку «A Life Extraordinary»

На изображении показан человек, сидящий на стуле и смотрящий на сказочный пейзаж, расположенный среди облаков и воспроизводимый на телевизоре Easel. На другой стене на OLED-дисплее LG демонстрируется изображение заснеженных деревьев, уходящих в небо.

Картина «В небесах» на телевизоре Easel на выставке Frieze NYC 2023

Линейный и полноэкранный режим

Наслаждайтесь двумя новыми видами

Благодаря подвижному экрану, закрывающему дисплей, вы можете использовать телевизор совершенно новым способом. Используйте линейный режим для отображения повседневной информации, а затем переключитесь в полноэкранный режим, чтобы видеть весь дисплей. Когда вы не смотрите телевизор, он гармонично вписывается в интерьер вашего дома и повседневную жизнь.

*Открывающееся покрытие управляется дистанционно и поддерживает только линейный и полноэкранный режимы.

Линейный режим

Новые перспективы для повседневной жизни

В линейном режиме вы можете видеть повседневную информацию (такую как дата, время и прогноз погоды), которую вы можете просматривать с разными темами, дизайнами и эффектами, либо включить музыку и наслаждаться современным утонченным пользовательским интерфейсом и скринсейвером с эквалайзером. Все это способствует созданию гармоничной артистичной атмосферы в вашем пространстве.

Крупный план телевизора Easel, закрепленного под наклоном на стене, с линейным видом, на котором демонстрируется время и прогноз погоды на фоне текстурированной темы масляной живописи. Линейный режим с демонстрацией времени и прогноза погоды в розовой архитектурной теме. Линейный режим с демонстрацией времени и прогноза погоды в черно-белой теме графической живописи. Линейный режим с демонстрацией времени и прогноза погоды с темой неба. Линейный режим с демонстрацией времени и прогноза погоды с темой с изображением трехмерных объектов цвета хаки. Линейный режим с демонстрацией музыкального проигрывателя с темой узора из линий. Линейный режим с демонстрацией времени и прогноза погоды с темой цветной живописи.

Полноэкранный режим

Новый мир при открытии экрана

Переключитесь в полноэкранный режим и посмотрите, как OLED evo и 4,2-канальный звук 80 Вт превращают телевизор EASEL в произведение мультимедийного искусства.

Телевизор EASEL в полноэкранном режиме в интерьере трех гостиных комнат. На экране EASEL, закрепленного под наклоном на зеленой стене в окружении ярких предметов, показаны песчаные дюны. На экране EASEL, закрепленного под наклоном на кирпичной стене рядом с кожаным диваном, показан лось. На экране EASEL, размещенного в индустриальном интерьере, показаны разбивающиеся волны.

Режим галереи

Создание настроения благодаря произведению искусства

Режим галереи превращает каждый момент в произведение искусства благодаря естественным и минималистичным видео, которыми вы можете наслаждаться в то время, когда не смотрите телевизор.

*Экран автоматически переключается в полноэкранный режим при выборе режима галереи в линейном режиме.

Крупный план ткани Kvadrat. Частичный вид ткани Kvadrat в нижней части телевизора EASEL.

Премиальный текстиль

Красивые и стойкие к внешним воздействиям материалы

Уникальная ткань была разработана брендом премиальных тканей Kvadrat. Ткань элегантно вписывается в дизайн интерьера и улучшает его благодаря привлекательному дизайну, потрясающему звуку и прочности.

*Kvadrat — это бренд премиальной ткани, разработанный в Дании.

OLED evo

Высокая производительность для невероятного качества изображения

OLED evo — это сочетание высокой производительности и передовых технологий. Технология повышения яркости Brightness Booster Max увеличивает яркость изображения на 30%*, делая белый цвет более белым, черный — более темным, а детали — более точными, позволяя вам наслаждаться новым уровнем погружения.

Телевизор EASEL в полноэкранном режиме с изображением кита под водой в окружении белого солнечного света сверху. Изображение выходит за пределы телевизора, демонстрируя погружение в изображение.

*Сравнение основано на измерении полностью белого света на OLED-телевизорах LG, кроме серии OLED evo.
**Изображения экрана являются имитацией.

Процессор LG α9 Gen5 4K с искусственным интеллектом с отходящими от него синими кругами.

Звук 80 Вт

Кинематографический звук, наполняющий комнату

Телевизор EASEL позволяет наслаждаться звуком со всем сторон благодаря 4,2-канальному звуку мощностью 80 Вт, позволяя вам чувствовать себя как на первом ряду в кинотеатре.

Процессор LG α9 Gen5 4K с искусственным интеллектом с отходящими от него синими кругами.

Интеллектуальный процессор ⍺9 Gen5 4K

Наилучшее качество изображения и звука с потрясающим пользовательским опытом

Благодаря искусственному интеллекту, использующему глубокое обучение на основе больших данных, передовой процессор оптимизирует качество изображения и звука в зависимости от демонстрируемого контента. Технология AI Picture Pro* восстанавливает контент и уменьшает шумы, создавая яркое и реалистичное изображение.

*Функция AI Picture Pro не будет работать с каким-либо контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.

Печать

Характеристики

Тип дисплея

4K OLED

Частота обновления

120Гц

Широкая цветовая гамма

OLED Цвет

Процессор

Интеллектуальный процессор α9 5-го поколения 4К

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

Dolby Atmos

Да

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

AI Звук Pro (Виртуальный 7.1.2 Up-mix)

Bluetooth Surround Ready

Да (2-стороннее воспроизведение)

Чистый голос Pro

Да

Dolby Atmos

Да

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

Поддержка WiSA

Да (увеличение до 2.1 канала)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

1660 x 1835 x 330

Вес упаковки

82

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1462 x 1568 x 54.8

Вес телевизора без подставки

52

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.0)

Simplink (HDMI CEC)

Да

Ethernet- вход

1шт

HDMI Обратный звуковой канал

eARC (HDMI 2)

SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

1шт

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да (Игровая панель)

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Режим HGIG

Да

VRR (Переменная частота обновления)

Да

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

Да

AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

Да (SDR/HDR/Dolby HDR)

AI Изображение ( *AI - искусственный интеллект)

AI Изображение Pro

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

AI 4K Масштабирование

Технология затемнения

Самосветящиеся пиксели

Динамическое отображение тонов

Да (Динамическое отображение тонов Pro)

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

HFR (Высокая частота кадров)

4K 120 кадров в секунду (HDMI, USB)

Motion (Технология обработки движений)

OLED Motion

Режим изображения

9 режимов: Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)

Процессор

Интеллектуальный процессор α9 5-го поколения 4К

SMART TV

Семейные настройки

Да

Художественная галерея

Да

Панель управления домом 

Да

Операционная система (ОС)

webOS 22

ThinQ

Да

Спортивное оповещение

Да

Совместимость с USB-камерой

Да

Работает с Apple AirPlay 2

Да

Работает с Apple Homekit

Да

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K OLED

Частота обновления

120Гц

Широкая цветовая гамма

OLED Цвет

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Easel seen from the front in Full View, slightly angled left and leaning against the wall.

65ART90E6QA

LG OLED | Objet Collection Easel