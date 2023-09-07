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LG OLED | Objet Collection Easel
LG OLED | Objet Collection Easel
Больше чем телевизор — произведение искусства
Дизайн
Один телевизор трансформирует ваш интерьер
Уникальный дизайн Easel в форме мольберта превращает телевизор в произведение искусства и трансформирует ваш интерьер. Создавая артистическое настроение, этот телевизор с потрясающим дизайном гармонично дополнит вашу гостиную и жизнь.
Модель EASEL в режиме линейного вида, закрепленная на стене с декоративным молдингом. Телевизор в причудливой рамке расположен на стене рядом с картинами.
*Угол наклона регулируется максимум до 5˚. Это приблизительное значение, точность угла 5˚ не гарантируется.
**Для установки под наклоном требуется крепление на стене.
*Для установки без зазора нужно снять задний кронштейн кабеля.
**Для установки без зазора требуется крепление на стене.
LG OLED ART
Цифровой холст для художников
LG считает, что художники могут использовать свое воображение для создания нового, невиданного ранее вида цифрового искусства.
Наслаждайтесь двумя новыми видами
*Открывающееся покрытие управляется дистанционно и поддерживает только линейный и полноэкранный режимы.
Новые перспективы для повседневной жизни
Крупный план телевизора Easel, закрепленного под наклоном на стене, с линейным видом, на котором демонстрируется время и прогноз погоды на фоне текстурированной темы масляной живописи. Линейный режим с демонстрацией времени и прогноза погоды в розовой архитектурной теме. Линейный режим с демонстрацией времени и прогноза погоды в черно-белой теме графической живописи. Линейный режим с демонстрацией времени и прогноза погоды с темой неба. Линейный режим с демонстрацией времени и прогноза погоды с темой с изображением трехмерных объектов цвета хаки. Линейный режим с демонстрацией музыкального проигрывателя с темой узора из линий. Линейный режим с демонстрацией времени и прогноза погоды с темой цветной живописи.
Новый мир при открытии экрана
Телевизор EASEL в полноэкранном режиме в интерьере трех гостиных комнат. На экране EASEL, закрепленного под наклоном на зеленой стене в окружении ярких предметов, показаны песчаные дюны. На экране EASEL, закрепленного под наклоном на кирпичной стене рядом с кожаным диваном, показан лось. На экране EASEL, размещенного в индустриальном интерьере, показаны разбивающиеся волны.
Создание настроения благодаря произведению искусства
*Экран автоматически переключается в полноэкранный режим при выборе режима галереи в линейном режиме.
*Kvadrat — это бренд премиальной ткани, разработанный в Дании.
Высокая производительность для невероятного качества изображения
Телевизор EASEL в полноэкранном режиме с изображением кита под водой в окружении белого солнечного света сверху. Изображение выходит за пределы телевизора, демонстрируя погружение в изображение.
*Сравнение основано на измерении полностью белого света на OLED-телевизорах LG, кроме серии OLED evo.
**Изображения экрана являются имитацией.
*Функция AI Picture Pro не будет работать с каким-либо контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.
Характеристики
-
Тип дисплея
-
4K OLED
-
Частота обновления
-
120Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
OLED Цвет
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α9 5-го поколения 4К
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
Dolby Atmos
-
Да
Все характеристики
-
Оттенки серого
-
Да
-
Высокая контрастность
-
Да
-
Инвертировать цвета
-
Да
-
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
-
AI Звук Pro (Виртуальный 7.1.2 Up-mix)
-
Bluetooth Surround Ready
-
Да (2-стороннее воспроизведение)
-
Чистый голос Pro
-
Да
-
Dolby Atmos
-
Да
-
LG Синхронизация звука
-
Да
-
Одновременный вывод звука
-
Да
-
Звуковой режим
-
Да
-
Поддержка WiSA
-
Да (увеличение до 2.1 канала)
-
Размеры упаковки (ШхВхГ)
-
1660 x 1835 x 330
-
Вес упаковки
-
82
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
-
1462 x 1568 x 54.8
-
Вес телевизора без подставки
-
52
-
Поддержка Bluetooth
-
Да (v 5.0)
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Да
-
Ethernet- вход
-
1шт
-
HDMI Обратный звуковой канал
-
eARC (HDMI 2)
-
SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)
-
1шт
-
Оптимизатор игр
-
Да (Игровая панель)
-
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
-
Да
-
Режим HGIG
-
Да
-
VRR (Переменная частота обновления)
-
Да
-
AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)
-
Да
-
AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)
-
Да (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
AI Изображение ( *AI - искусственный интеллект)
-
AI Изображение Pro
-
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
-
AI 4K Масштабирование
-
Технология затемнения
-
Самосветящиеся пиксели
-
Динамическое отображение тонов
-
Да (Динамическое отображение тонов Pro)
-
FILMMAKER MODE ™
-
Да
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
HFR (Высокая частота кадров)
-
4K 120 кадров в секунду (HDMI, USB)
-
Motion (Технология обработки движений)
-
OLED Motion
-
Режим изображения
-
9 режимов: Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α9 5-го поколения 4К
-
Семейные настройки
-
Да
-
Художественная галерея
-
Да
-
Панель управления домом
-
Да
-
Операционная система (ОС)
-
webOS 22
-
ThinQ
-
Да
-
Спортивное оповещение
-
Да
-
Совместимость с USB-камерой
-
Да
-
Работает с Apple AirPlay 2
-
Да
-
Работает с Apple Homekit
-
Да
-
Разрешение экрана
-
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Тип дисплея
-
4K OLED
-
Частота обновления
-
120Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
OLED Цвет
-
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LG OLED | Objet Collection Easel