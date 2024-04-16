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Телевизор LG AI — это телевизор на платформе webOS с такими функциями искусственного интеллекта, как AI picture или AI sound, с процессором alpha 5 AI или более мощной версией. Для использования функций интеллектуального интеллекта, за исключением AI Picture Pro и AI Sound Pro, необходимо подключиться к сети.
*Имитация изображений.
**Поддерживаемые меню и приложения могут меняться и отличаться в зависимости от страны.
Телевизор AI — исключительно для вас
Ваш телевизор адаптируется к вашему пространству
Телевизор LG AI обеспечивает оптимальную яркость и звук, настроенные специально под ваше окружение.
*Имитация изображений.
**Интеллектуальные функции LG используют основанные на глубоком обучении алгоритмы для масштабирования изображения и микширования звука в режиме реального времени.
***Все телевизоры LG webOS 24 имеют такие функции, как настройка с помощью ИИ, за исключением телевизоров без световых датчиков.
Точная настройка каждого кадра
ИИ «считывает» контент в режиме реального времени, чтобы максимально оптимизировать четкость изображения и как можно точнее передать его.
*Имитация изображений.
**Только телевизоры LG с ИИ-процессором alpha 7 или более мощной версии имеют функцию AI Picture Pro.
ИИ масштабирует каждый звук
Телевизор LG AI микширует аудио до 11,1.2-канального звука и выполняет ремастеринг, чтобы качество аудио всегда было кристально чистым.
*Имитация изображений.
**Виртуальный 11.1.2-канальный объемный звук и ремастеринг голоса с помощью ИИ доступны только в ИИ-процессоре alpha 11.
***Включается через меню режима звука.
****Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.
*****Только телевизоры LG с ИИ-процессором alpha 5 или более мощной версии имеют функцию AI Sound Pro.
Превосходное решение для вашего стиля жизни
Наслаждайтесь персонализированными сервисами, которые сделают просмотр на телевизоре LG AI еще более удобным и приятным.
Каждый год новый телевизор в течение 5 лет
Он всегда выглядит как новый, даже когда мы добавляем новые функции и удобства.
*Программа webOS Re:New предусматривает в общей сложности четыре обновления в течение пяти лет, порогом является предустановленная версия webOS, а график обновлений варьируется от конца месяца до начала года.
**Обновления и график работы некоторых функций, приложений и сервисов могут отличаться в зависимости от модели и региона.
***Обновления, доступные в 2023 году, распространяются на модели с разрешением UHD и более поздние модели.
*Установленная защита не включает установку приложений из каких-либо источников, кроме приложения LG и т. д.
**Для непрерывной 5-летней защиты требуются регулярные обновления ПО.
***Защита данных и шифрование обеспечиваются в обычных условиях.
*Имитация изображений.
**В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.
***На главном экране можно создать и отобразить до 10 профилей.
****Чтобы иметь доступ к сервису/приложению OTT на телевизоре, пользователь должен подписаться на сервис/приложение OTT.
*AI Picture Wizard доступно на OLED M4, OLED G4, OLED C4, OLED CS4, OLED B4, QNED99, QNED90, QNED89, QNED85 и 86NANO80.
**AI Picture Wizard использует основанные на глубоком обучении алгоритмы для масштабирования изображения в режиме реального времени.
*«Для вас» в функции AI Concierge может быть предоставлено только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.
**Рекомендации по ключевым словам зависят от истории поиска, приложения и времени суток.
Умный пульт дистанционного управления ждет ваших указаний
Забудьте о старомодных кнопках, используя простое нажатие или прокрутку с помощью умного пульта LG AI Magic Remote.
*Поддержка пульта Magic Remote, его функций и характеристик зависит от региона и языка, даже для той же самой модели.
**Необходимо подключение к Интернету.
***AI Voice Recognition предоставляются только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.
Благодаря AI Chatbot телевизор доступен для всех
Телевизор LG AI доступен для всех благодаря встроенному чат-боту на основе ИИ и меню быстрого доступа, которые позволяют вам легко управлять всеми настройками Accessibility.
*Имитация изображений.
**Сервис доступен в зависимости от региона и страны.
***Чат-бот на основе ИИ предоставляются только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.