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Телевизор LG AI — это телевизор на платформе webOS с такими функциями искусственного интеллекта, как AI picture или AI sound, с процессором alpha 5 AI или более мощной версией. Для использования функций интеллектуального интеллекта, за исключением AI Picture Pro и AI Sound Pro, необходимо подключиться к сети.

Текст «СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ LG AI TV» заглавными жирными буквами. Слова «СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» написаны вверху более мелким шрифтом, а «LG AI TV» — внизу более крупным. Обе строки на темном фоне.
На экране телевизора LG AI под углом представлено изображение девочки с собакой на черном фоне, а сзади появляется изображение ИИ-процессора alpha 11 4K с неоново-фиолетовой подсветкой. Из чипсета на экран телевизора проектируются линии сетки, и по мере увеличения яркости изображения на экране создается волновой эффект. Чипсет и телевизор сливаются в одно изображение, выходя на передний план, и внизу в центре появляется пульт LG Magic Remote. Изображение на экране уменьшается, и с помощью пульта Magic Remote прокручивается меню «Лучшие рекомендации для вас». На экране отображаются следующие логотипы: LG Channels, Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV, YouTube, Spotify, Twitch, GeForce Now и Udemy.

*Имитация изображений.

**Поддерживаемые меню и приложения могут меняться и отличаться в зависимости от страны.

Телевизор AI — исключительно для вас

Бок о бок друг к другу представлены четыре изображения. На первом — телевизор LG AI на стене в уютной темной гостиной. На втором — изображение телевизора LG AI под углом в ярких красочных цветах и изображение ИИ-процессора LG alpha 11 4K сзади. На третьем — поющая в микрофон женщина и ИИ-процессор LG alpha 11 4K внизу в центре. На четвертом изображении появляется логотип webOS Re:New Program на черном фоне.
AI Customization AI Picture Pro AI Sound Pro AI Experience

Текст заглавными жирными буквами «AI Customization» с цветовым градиентом от светло-серого цвета слева до оттенков синего и зеленого справа на черном фоне.

Ваш телевизор адаптируется к вашему пространству

Телевизор LG AI обеспечивает оптимальную яркость и звук, настроенные специально под ваше окружение.

AI Acoustic Tuning

Интеллектуальный звук адаптируется к комнате.

ИИ определяет расположение помещения, чтобы акустически настроить звук и усилить тонкие, ранее незаметные звуки. 

AI Brightness Control

Яркость и четкость изображения в любое время

AI Brightness Control определяет рассеянный цвет, а затем настраивает резкость изображения в зависимости от времени дня.

*Имитация изображений.

**Интеллектуальные функции LG используют основанные на глубоком обучении алгоритмы для масштабирования изображения и микширования звука в режиме реального времени.

***Все телевизоры LG webOS 24 имеют такие функции, как настройка с помощью ИИ, за исключением телевизоров без световых датчиков.

Текст заглавными жирными буквами «AI PICTURE PRO» с цветовым градиентом от оранжевого цвета слева до розового и синего справа на черном фоне.

Точная настройка каждого кадра

ИИ «считывает» контент в режиме реального времени, чтобы максимально оптимизировать четкость изображения и как можно точнее передать его.

AI Super Upscaling

ИИ точно настраивает разрешение

Усовершенствованная функция AI Super Upscaling сохраняет преднамеренную зернистость фона и мгновенно повышает резкость для пикселя любого размера.

AI Director Processing

Сохраните цвета, создающие атмосферу

AI Director Processing анализирует распределение цвета и оптимизирует эмоциональную чувствительность.

*Имитация изображений.

**Только телевизоры LG с ИИ-процессором alpha 7 или более мощной версии имеют функцию AI Picture Pro.

Текст заглавными жирными буквами «AI SOUND PRO» с цветовым градиентом от оранжевого и коричневого цветов слева до розового и фиолетового справа на черном фоне.

ИИ масштабирует каждый звук

Телевизор LG AI микширует аудио до 11,1.2-канального звука и выполняет ремастеринг, чтобы качество аудио всегда было кристально чистым.

AI Voice Remastering

Диалог без отвлекающего шума

Четкость голоса главного героя в каждой интригующей сцене гарантирована.

На экране телевизора LG AI под углом представлена играющая гитара. Из-под телевизора появляются белые круги, а сбоку — белое изображение длины волны.

AI Surround Sound

Создайте сбалансированный звук

Ощутите безумное погружение в систему 11.1.2-канального виртуального объемного звука.

*Имитация изображений.

**Виртуальный 11.1.2-канальный объемный звук и ремастеринг голоса с помощью ИИ доступны только в ИИ-процессоре alpha 11.

***Включается через меню режима звука.

****Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания. 

*****Только телевизоры LG с ИИ-процессором alpha 5 или более мощной версии имеют функцию AI Sound Pro.

Текст заглавными жирными буквами «AI EXPERIENCE» с цветовым градиентом от розового и оранжевого цветов слева до фиолетового и синего справа на черном фоне.

Превосходное решение для вашего стиля жизни

Наслаждайтесь персонализированными сервисами, которые сделают просмотр на телевизоре LG AI еще более удобным и приятным.

Text reading "THE NEXT GENERATION OF LG AI TV" in bold, capital letters. The words "THE NEXT GENERATION OF" are in a smaller font at the top, while "LG AI TV" is in a much larger font below, all set against a black background.

Программа webOS Re:New Program

Каждый год новый телевизор в течение 5 лет

Он всегда выглядит как новый, даже когда мы добавляем новые функции и удобства.

Логотип webOS выступает в центре на черном фоне, а пространство под ним подсвечивается красным, оранжевым и желтым цветами логотипа. Под логотипом представлена надпись «Программа webOS Re:New». Пять прямоугольников разных цветов расположены в шахматном порядке, и на каждом указан год — от «webOS 24» до «webOS 28». Между прямоугольниками находятся стрелки, направленные вверх, с надписями от «Обновление 1» до «Обновление 4».

*Программа webOS Re:New предусматривает в общей сложности четыре обновления в течение пяти лет, порогом является предустановленная версия webOS, а график обновлений варьируется от конца месяца до начала года.

**Обновления и график работы некоторых функций, приложений и сервисов могут отличаться в зависимости от модели и региона.

***Обновления, доступные в 2023 году, распространяются на модели с разрешением UHD и более поздние модели.

Неоновая графика на черном фоне. Установленная защита представлена неоновым щитом рядом с небольшой неоновой сиреной.

Установленная защита

webOS 24 применяет цифровые подписи и продвинутые DRM-технологии, гарантирующие безопасность вашего телевизора LG AI.

Неоновая графика на черном фоне. Шифрование в сети представлено изображением неонового шкафчика для документов с замком на нем.

Шифрование в сети

webOS 24 использует шифрование данных, что обеспечивает безопасность ваших личных данных.

Неоновая графика на черном фоне. Непрерывная защита на 5 лет представлена галочкой на картинке щита с направленной вверх стрелой и облачком с текстом «5 лет».

Непрерывная защита на 5 лет

Получите преимущество обновлений настроек безопасности в течение 5 лет благодаря 5-летней программе webOS Re:New Program.

Неоновая графика на черном фоне. Безопасное хранение данных представлено графическим изображением человека и облачка с тремя звездочками над синим неоновым ромбом.

Безопасное хранение данных

Благодаря безопасному шифрованию и надежному хранению ваши пароли и данные проверки подлинности будут защищены.

Неоновая графика на черном фоне. Многоуровневая защита представлена щитом с галочкой внутри на прямоугольнике в горизонтальной ориентации с двумя другими прямоугольниками сзади.

Многоуровневая защита

Повысьте уровень безопасности благодаря продвинутым мерам, обеспечивающим несколько уровней защиты.

*Установленная защита не включает установку приложений из каких-либо источников, кроме приложения LG и т. д.

**Для непрерывной 5-летней защиты требуются регулярные обновления ПО.

***Защита данных и шифрование обеспечиваются в обычных условиях.

The webOS logo hovering in the center on a black background, and the space below is illuminated with the logo colors of red, orange, and yellow. The words "webOS Re:New Program" are below the logo. Five rectangles in different colors are staggered upwards, each labeled with a year from "webOS 24" to "webOS 28". Upward-pointing arrows are between the rectangles, labeled from "Upgrade 1" to "Upgrade 4".

Ваше персональное пространство адаптируется под ваш вкус

Создавайте My Profile для каждого пользователя, запрашивайте рекомендации и делайте выбор.

*Имитация изображений.

**В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.

***На главном экране можно создать и отобразить до 10 профилей.

****Чтобы иметь доступ к сервису/приложению OTT на телевизоре, пользователь должен подписаться на сервис/приложение OTT.

The webOS logo hovering in the center on a black background, and the space below is illuminated with the logo colors of red, orange, and yellow. The words "webOS Re:New Program" are below the logo. Five rectangles in different colors are staggered upwards, each labeled with a year from "webOS 24" to "webOS 28". Upward-pointing arrows are between the rectangles, labeled from "Upgrade 1" to "Upgrade 4".

Ваш телевизор распознает ваши вкусы

AI Picture Wizard создает картинку на ваш вкус и сохраняет ее в вашем профиле.

*AI Picture Wizard доступно на OLED M4, OLED G4, OLED C4, OLED CS4, OLED B4, QNED99, QNED90, QNED89, QNED85 и 86NANO80.

**AI Picture Wizard использует основанные на глубоком обучении алгоритмы для масштабирования изображения в режиме реального времени.

На экране телевизора LG AI появляется изображение женщины и собаки в огромном поле. В нижней части экрана отображается текст «Давать рекомендации по ключевым словам при каждом нажатии кнопки микрофона на пульте дистанционного управления» рядом с изображением розово-фиолетового круга. На розовых полосах указаны следующие рекомендации по ключевым словам: Шоу собак, мультфильмы о животных, документальное кино, фильмы с собаками и отдых. Пульт Magic Remote LG направлен в сторону телевизора LG AI с неоново-фиолетовыми концентрическими кругами вокруг кнопки микрофона. Рядом с пультом отображаются изображение пальца, нажимающего на кнопку, и текст «Короткое нажатие».

Потрясающий контент только для вас

AI Concierge изучает вашу историю просмотров и рекомендует контент и ключевые слова.

*«Для вас» в функции AI Concierge может быть предоставлено только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке. 

**Рекомендации по ключевым словам зависят от истории поиска, приложения и времени суток.

Пульт AI Magic Remote

Умный пульт дистанционного управления ждет ваших указаний

Забудьте о старомодных кнопках, используя простое нажатие или прокрутку с помощью умного пульта LG AI Magic Remote.

Крупный план пульта LG Magic Remote и исходящие из-под него белые круги.

*Поддержка пульта Magic Remote, его функций и характеристик зависит от региона и языка, даже для той же самой модели.

**Необходимо подключение к Интернету.

***AI Voice Recognition предоставляются только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.  

AI Chatbot

Благодаря AI Chatbot телевизор доступен для всех

Телевизор LG AI доступен для всех благодаря встроенному чат-боту на основе ИИ и меню быстрого доступа, которые позволяют вам легко управлять всеми настройками Accessibility.

Вверху представлено изображение мужчины и женщины на пляже, окно чата Справки ИИ. Перед экраном появляется облачко с текстом «Установить яркость экрана» и изображением микрофона.

*Имитация изображений.

**Сервис доступен в зависимости от региона и страны.

***Чат-бот на основе ИИ предоставляются только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.  

На черном фоне по диагонали выстроены LG OLED G4, LG OLED C4 и LG OLED B4 с цветными дисплеями. Логотип «WORLD'S No.1 OLED TV FOR 11 YEARS» (ЛУЧШИЙ В МИРЕ OLED TV ПОСЛЕДНИЕ 11 ЛЕТ) в нижнем левом углу.

11 лет спустя все еще на вершине

Мы продолжаем оставаться лидером на мировом рынке телевизоров OLED.

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На бежевом фоне по кривой выстроены следующие телевизоры QNED: LG QNED 85, LG QNED 89, LG QNED 99, LG QNED 90 и LG QNED 80. На дисплее представлены яркие всплески красок, и, кажется, что краска разбрызгивается с экранов телевизоров.

Встречайте линейку новых QNED

Все дело в новом QNED.

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