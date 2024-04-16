*Программа webOS Re:New предусматривает в общей сложности четыре обновления в течение пяти лет, порогом является предустановленная версия webOS, а график обновлений варьируется от конца месяца до начала года.

**Обновления и график работы некоторых функций, приложений и сервисов могут отличаться в зависимости от модели и региона.

***Обновления, доступные в 2023 году, распространяются на модели с разрешением UHD и более поздние модели.