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97-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K 2025 года

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97-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K 2025 года

97-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K 2025 года

OLED97G5RLA
(1)
  • Вид спереди на телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K. На экране показаны эмблема «12 лет №1 в мире среди OLED» и логотип LG OLED evo AI 2025.
  • Вид сзади на телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K.
  • Вид сбоку на телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K.
  • Вид спереди и сбоку на телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K с отображением его размеров: длины, ширины, высоты и глубины.
  • ИИ-процессор alpha 11 Gen2 на темном фоне. Он подсвечен фиолетовым и синим цветом, а вокруг него изображены микросхемы. В заголовке рассказывается о том, как процессор, предназначенный для LG OLED evo, обеспечивает качество 4K, потрясающие цвета и яркость с точностью до пикселей. Различимы технические характеристики. В 6,7 раз мощнее нейронная ИИ-обработка, нейронный процессор (NPU). В 2,2 раза быстрее работа, ЦПУ. В 3,6 раза лучше графика, графический процессор (GPU).
  • Космический шаттл запускается с Земли. Изображение разделено пополам: одна половина немного темнее и тусклее. На другой половине видно, как ярко выглядит взрыв ракеты, демонстрируя, насколько яркими могут быть изображения на экране LG OLED TV благодаря светоизлучающей структуре и системе управления освещением Brightness Booster Ultimate.
  • Гостиная с закрепленным на стене LG OLED TV. На телевизоре изображение горного массива на фоне вечернего темного неба со звездами. Изображение разделено пополам для показа насыщенности настоящего черного цвета благодаря технологии «Идеальный черный», независимо от яркости или темноты фона. На одной стороне изображения — затемненная сероватая версия пейзажа под названием «Матовый дисплей». На другой — более эстетичная картинка с более широким диапазоном черного и белого. Название — «Идеальный черный дисплей». Также представлен сертификат логотипа: «Технология «Идеальный черный» обеспечивает уровень черного как минимум 0,24 нит до 500 Лк». Рядом облачко с текстом: «Проверьте знак качества «Идеальный черный»».
  • Красочный попугай в ультравысоком разрешении на черном фоне. Вокруг него в воздухе зависли капли воды. Изображение демонстрирует технологию «Идеальный цвет», подчеркивая красоту и яркость каждого оттенка цвета попугая. Темный фон с четкими деталями капель воды также делает акцент на экране с антибликовым покрытием. Представлены различные сертификаты логотипов UL и Intertek. Они указывают на 100% точность цветопередачи, 100% цветовой объем и защиту от бликов. Также виден текст: «Проверьте знак качества «Идеальный цвет».
  • Ярко окрашенный и детализированный леопард в лесу. У леопарда есть сетка и свет, сияющий позади него, что указывает на то, как LG AI Picture Pro значительно улучшил разрешение, яркость, глубину и четкость изображения.
  • Экран телевизора LG TV с пультом AI Magic Remote на переднем плане. Выделена кнопка «ИИ», а в облачке представлен текст: «Предложи фильм, который мне понравится». На экране мы видим иконку пользователя E, что указывает на то, что ИИ-функция Voice ID смогла распознать пользователя по голосу и предоставить ему персонализированные рекомендации.
  • LG AI Magic Remote с выделенной кнопкой «ИИ». Вокруг представлены различные функции, к которым пользователь может получить доступ с помощью кнопки. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard. В тексте говорится, что LG AI Magic Remote позволяет использовать функции AI experience с помощью кнопки «ИИ», которой можно управлять как «воздушной мышью». Достаточно просто навести курсор и нажать кнопку.
  • Крупный план экрана телевизора LG OLED TV, показывающего, как работает функция AI Search. Открывается маленькое окно чата, которое показывает, как пользователь спрашивает о доступных спортивных играх. Поиск AI Search генерирует ответы в чате, показывая пиктограммы доступного контента. Также есть подсказка для запроса с Microsoft Copilot.
  • Пульт AI Magic Remote от LG перед экраном телевизора LG TV. На экране отображается персонализированное приветствие от ИИ LG с ключевыми словами, подобранными на основе истории поиска и просмотров пользователя. Рядом с пультом находятся иконка и ярлык, показывающие, что функциональность AI Concierge легко доступна одним коротким нажатием кнопки «ИИ».
  • На экране телевизора LG TV представлен научно-фантастический контент. На экране показан интерфейс AI Chatbot. Пользователь отправил сообщение чат-боту, что экран слишком темный. Чат-бот предложил решения по этому запросу. Вся сцена разделена пополам. Одна сторона темнее, а другая ярче, показывая, как AI Chatbot автоматически решил проблему для пользователя. Текст поясняет, как AI Chatbot понимает намерения пользователя и предоставляет решения проблем.
  • В гостиной роскошного дома человек смотрит фильм на экране закрепленного на стене телевизора LG OLED TV. Дизайн телевизора элегантно сочетается со стеной и интерьером.
Вид спереди на телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K. На экране показаны эмблема «12 лет №1 в мире среди OLED» и логотип LG OLED evo AI 2025.
Вид сзади на телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K.
Вид сбоку на телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K.
Вид спереди и сбоку на телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K с отображением его размеров: длины, ширины, высоты и глубины.
ИИ-процессор alpha 11 Gen2 на темном фоне. Он подсвечен фиолетовым и синим цветом, а вокруг него изображены микросхемы. В заголовке рассказывается о том, как процессор, предназначенный для LG OLED evo, обеспечивает качество 4K, потрясающие цвета и яркость с точностью до пикселей. Различимы технические характеристики. В 6,7 раз мощнее нейронная ИИ-обработка, нейронный процессор (NPU). В 2,2 раза быстрее работа, ЦПУ. В 3,6 раза лучше графика, графический процессор (GPU).
Космический шаттл запускается с Земли. Изображение разделено пополам: одна половина немного темнее и тусклее. На другой половине видно, как ярко выглядит взрыв ракеты, демонстрируя, насколько яркими могут быть изображения на экране LG OLED TV благодаря светоизлучающей структуре и системе управления освещением Brightness Booster Ultimate.
Гостиная с закрепленным на стене LG OLED TV. На телевизоре изображение горного массива на фоне вечернего темного неба со звездами. Изображение разделено пополам для показа насыщенности настоящего черного цвета благодаря технологии «Идеальный черный», независимо от яркости или темноты фона. На одной стороне изображения — затемненная сероватая версия пейзажа под названием «Матовый дисплей». На другой — более эстетичная картинка с более широким диапазоном черного и белого. Название — «Идеальный черный дисплей». Также представлен сертификат логотипа: «Технология «Идеальный черный» обеспечивает уровень черного как минимум 0,24 нит до 500 Лк». Рядом облачко с текстом: «Проверьте знак качества «Идеальный черный»».
Красочный попугай в ультравысоком разрешении на черном фоне. Вокруг него в воздухе зависли капли воды. Изображение демонстрирует технологию «Идеальный цвет», подчеркивая красоту и яркость каждого оттенка цвета попугая. Темный фон с четкими деталями капель воды также делает акцент на экране с антибликовым покрытием. Представлены различные сертификаты логотипов UL и Intertek. Они указывают на 100% точность цветопередачи, 100% цветовой объем и защиту от бликов. Также виден текст: «Проверьте знак качества «Идеальный цвет».
Ярко окрашенный и детализированный леопард в лесу. У леопарда есть сетка и свет, сияющий позади него, что указывает на то, как LG AI Picture Pro значительно улучшил разрешение, яркость, глубину и четкость изображения.
Экран телевизора LG TV с пультом AI Magic Remote на переднем плане. Выделена кнопка «ИИ», а в облачке представлен текст: «Предложи фильм, который мне понравится». На экране мы видим иконку пользователя E, что указывает на то, что ИИ-функция Voice ID смогла распознать пользователя по голосу и предоставить ему персонализированные рекомендации.
LG AI Magic Remote с выделенной кнопкой «ИИ». Вокруг представлены различные функции, к которым пользователь может получить доступ с помощью кнопки. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard. В тексте говорится, что LG AI Magic Remote позволяет использовать функции AI experience с помощью кнопки «ИИ», которой можно управлять как «воздушной мышью». Достаточно просто навести курсор и нажать кнопку.
Крупный план экрана телевизора LG OLED TV, показывающего, как работает функция AI Search. Открывается маленькое окно чата, которое показывает, как пользователь спрашивает о доступных спортивных играх. Поиск AI Search генерирует ответы в чате, показывая пиктограммы доступного контента. Также есть подсказка для запроса с Microsoft Copilot.
Пульт AI Magic Remote от LG перед экраном телевизора LG TV. На экране отображается персонализированное приветствие от ИИ LG с ключевыми словами, подобранными на основе истории поиска и просмотров пользователя. Рядом с пультом находятся иконка и ярлык, показывающие, что функциональность AI Concierge легко доступна одним коротким нажатием кнопки «ИИ».
На экране телевизора LG TV представлен научно-фантастический контент. На экране показан интерфейс AI Chatbot. Пользователь отправил сообщение чат-боту, что экран слишком темный. Чат-бот предложил решения по этому запросу. Вся сцена разделена пополам. Одна сторона темнее, а другая ярче, показывая, как AI Chatbot автоматически решил проблему для пользователя. Текст поясняет, как AI Chatbot понимает намерения пользователя и предоставляет решения проблем.
В гостиной роскошного дома человек смотрит фильм на экране закрепленного на стене телевизора LG OLED TV. Дизайн телевизора элегантно сочетается со стеной и интерьером.

Основные характеристики

  • Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря ИИ-процессору alpha 11 Gen2
  • Настоящий черный цвет в каждом пикселе обеспечивает потрясающую контрастность, глубину и детализацию
  • 100% точность цветопередачи для реалистичных и натуральных цветов. 100% цветовой объем для более насыщенных оттенков
  • До 3 раз ярче изображения по сравнению с обычными телевизорами OLED TV благодаря Brightness Booster Ultimate
  • Новая кнопка ИИ, голосовое управление, функции перетаскивания на пульте AI Magic Remote
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Значок премии CES Innovation 2025 со ссылкой на Лучшую инновацию.

Лучшая инновация 2025 — CES Innovation Awards (OLED G5, 83")

Видеодисплеи

Значок Tom's Guide 2025 CES Awards. Лучший телевизор, LG OLED G5.

Tom's Guide - Best TV (OLED G5)

*G5 кажется еще ярче и красочнее».

Значок премии CES Innovation Awards со ссылкой на 2025 Honoree.

CES Innovation Awards - 2025 Honoree (OLED G5, 83")

Изображение

Значок премии CES Innovation Awards со ссылкой на 2025 Honoree.

CES Innovation Awards - 2025 Honoree (webOS Re:New)

Кибербезопасность

*Премии CES Innovation Awards присуждаются на основе описательных материалов, представленных судьям. CTA не проверяла достоверность представленных материалов и заявлений, а также не проверяла изделие, за которое была присуждена премия.

На экране телевизора LG OLED evo AI представлено абстрактное изображение поразительных цветов и контрастности с впечатляющими деталями. За телевизором можно видеть увеличенную версию ИИ-процессора alpha 11 Gen2. Подсветка выделяет микросхемы вокруг него. Заголовок гласит: LG OLED evo AI. Также различим текст: «На базе ИИ-процессора LG alpha 11 Gen2». Золотистый логотип со звездами, на котором написано: «Топ-телевизор OLED TV уже 12 лет» расположен в углу.

См. детали для каждого типа освещения

*Omdia. 12 лет подряд занимает первое место по количеству проданных единиц в период с 2013 по 2024 год. Этот результат не является одобрением компании LGE или ее изделий. Узнать больше можно по адресу https://www.omdia.com/.

Качество изображения webOS for AI Качество звука Дизайн Развлечения

Наш самый лучший ИИ-процессор alpha 11 Gen2 гарантирует лучшие впечатления от просмотра

ИИ-процессор alpha 11 Gen2 улучшает визуальные впечатления до качества 4K благодаря потрясающим цветам и яркости. Системы ИИ воспринимают объекты на уровне пикселей, что улучшает качество изображения для максимальных впечатлений от просмотра.

ИИ-процессор alpha 11 Gen2 на темном фоне. Он подсвечен фиолетовым и синим цветом, а вокруг него изображены микросхемы. Различимы технические характеристики. В 6,7 раз мощнее нейронная ИИ-обработка, нейронный процессор (NPU). В 2,2 раза быстрее работа, ЦПУ. В 3,6 раза лучше графика, графический процессор (GPU).

* По сравнению с ИИ-процессором alpha 7 Gen8 телевизора Smart TV того же года на основе внутренних технических характеристик.

В 3 раза более яркое изображение благодаря Brightness Booster Ultimate

Новая светоизлучающая структура и архитектура управления подсветкой ИИ-процессора alpha 11 Gen2 обеспечивают в 3 раза более яркое изображение.

Изображение запуска космического корабля, которое разделено пополам. Одна половина сцены –– яркая и четкая благодаря алгоритмам усиления яркости LG. Другая половина –– темная, выцветшая и сероватая.

*Яркость может варьироваться в зависимости от модели, размера экрана и региона рынка.

*Яркость выше в 3 раза по сравнению с LG OLED B5 с 10% окном согласно внутренним показателям.

Откройте для себя Идеальный черный OLED только на LG OLED

Технология «Идеальный черный» даже в ярком или темном пространстве

Технология «Идеальный черный» соответствует требованиям UL и обеспечивает настоящий черный цвет, повышая яркость и контрастность, независимо от яркости или темноты фона.

Гостиная с закрепленным на стене LG OLED TV. На телевизоре изображение горного массива на фоне вечернего темного неба со звездами. Изображение разделено пополам. На одной стороне изображения — затемненная сероватая версия пейзажа под названием «Матовый дисплей». На другой — более эстетичная картинка с более широким диапазоном черного и белого. Название — «Идеальный черный дисплей». Также представлен сертификат логотипа: «Технология «Идеальный черный» обеспечивает уровень черного как минимум 0,24 нит до 500 Лк». Рядом облачко с текстом: «Проверьте знак качества «Идеальный черный»».

*Дисплей LG OLED соответствует требованиям UL для идеального черного, который измеряет отражение кольцевой подсветки 11,5 по методу IDMS на основе стандартных световых условий в помещении (200 Лк - 500 Лк).

*Фактические характеристики могут варьироваться в зависимости от рассеянного освещения и среды просмотра.

Идеальный цвет

Сертифицированная 100%-ная точность цветопередачи и 100% цветовой объем. Наслаждайтесь яркими точными цветами на безбликовом экране даже при ярком солнце и в темноте.

Красочный попугай в ультравысоком разрешении на черном фоне. Вокруг него в воздухе зависли капли воды. Изображение демонстрирует технологию «Идеальный цвет», подчеркивая красоту и яркость каждого оттенка цвета попугая. Темный фон с четкими деталями капель воды также делает акцент на экране с антибликовым покрытием. Представлены различные сертификаты логотипов UL и Intertek. Они указывают на 100% точность цветопередачи, 100% цветовой объем и защиту от бликов. Также виден текст: «Проверьте знак качества «Идеальный цвет».

*«Безбликовая» характеристика применима к OLED M5 с диагональю 83/77/65 дюймов и OLED G5 с диагональю 83/77/65/55 дюймов.

*«100%-ная точность цветопередачи» и «100% цветовой объем» для DCI-P3» применимы к телевизорам OLED TV, выпущенным в 2025 г.

*Дисплей LG OLED был проверен UL на идеальный цвет в соответствии со стандартами отражения кольцевого света IDMS 11.5.

*100% цветовой объем означает, что качество изображения равно или больше цветового объема по стандарту DCI-P3, что было независимо подтверждено Intertek.

*Дисплей LG OLED сертифицирован компанией Intertek на предмет 100% точности цветопередачи, измеренной по стандарту CIE DE2000 с использованием 125 цветовых шаблонов.

*Отражающая способность дисплея определяется как значение Specular Component Included (SCI) при длине волны 550 нм, независимо протестированное компанией Intertek.

*Дисплей LG OLED измерен как безбликовый дисплей с коэффициентом менее 1% компанией Intertek.

Более реалистичные детали благодаря AI Picture Pro

AI Super Upscaling, AI Perceived Object Enhancer и OLED Dynamic Tone Mapping анализируют элементы каждого кадра, повышая разрешение, яркость, глубину и четкость.

Появляются линии на затуманенном и почти сером изображении леопарда в лесу, создавая впечатление анализа элементов кадра суперкомпьютером. Проводят лазером по силуэту леопарда, после чего он становится более ярким, четким и красочным. Задний фон также преображается слева направо, и мы видим улучшенные контрастность, глубину и цвета.

*Функция AI Picture Pro не будет работать с каким-либо контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.

*Качество изображения повышенного разрешения зависит от исходного разрешения.

Следующее поколение телевизоров LG AI TV

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Пульт AI Magic Remote дополняет AI Experience

Легко управляйте телевизором с помощью AI magic remote –– не требуются дополнительные устройства! Датчик движения и колесо прокрутки пульта позволяют просто наводить указатель и нажимать, используя его как «воздушную мышь». Можно также использовать голосовые команды.

*Дизайн пульта AI Magic Remote, его функции и наличие зависят от региона и языка, даже для той же самой модели.

*Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету.

*AI Voice Recognition предоставляется только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.

Family of four is gathered around an LG AI TV. A circle appears around the person holding the remote showing their name. This showcases how AI Voice ID recognizes each user's voice signature. The webOS interface then shows how the AI automatically switches the account and recommends personalized content.

AI Voice ID

AI Voice ID от LG распознает уникальную сигнатуру голоса каждого пользователя и предлагает персонализированные рекомендации, как только вы начинаете говорить.

*В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.

*Функция Voice ID доступна в зависимости от региона и страны на телевизорах OLED, QNED, NanoCell и UHD, выпущенных с 2024 г.

*Она работает только с приложениями, которые поддерживают аккаунт Voice ID.

Крупный план экрана телевизора LG OLED TV, показывающего, как работает функция AI Search. Открывается маленькое окно чата, которое показывает, как пользователь спрашивает о доступных спортивных играх. Поиск AI Search генерирует ответы в чате, показывая пиктограммы доступного контента. Также есть подсказка для запроса с Microsoft Copilot.

AI Search

Задайте любой вопрос телевизору. Встроенный ИИ распознает ваш голос и предоставляет рекомендации по вашим запросам. Вы также можете получить дополнительные результаты и решения с Microsoft Copilot.

*Функция Voice ID доступна на телевизорах OLED, QNED, NanoCell и UHD, выпущенных с 2024 г. 

*В США и Корее используют модель LLM.

*Необходимо подключение к Интернету.

На экране телевизора LG OLED TV представлен научно-фантастический контент. На экране показан интерфейс AI Chatbot. Пользователь отправил сообщение чат-боту, что экран слишком темный. Чат-бот предложил решения по этому запросу. Вся сцена разделена пополам. Одна сторона темнее, а другая ярче, показывая, как AI Chatbot автоматически решил проблему для пользователя.

AI Chatbot

С помощью пульта AI Magic Remote AI Chatbot решит все вопросы — от настройки до устранения неполадок. ИИ может понимать, что имеет в виду пользователь, и будет предоставлять немедленные решения.

*Необходимо подключение к Интернету.

*AI Chatbot на основе ИИ предоставляются только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.

*Можно синхронизировать AI Chatbot со cлужбой поддержки клиентов.

Пульт AI Magic Remote от LG перед экраном телевизора LG TV. На экране отображается персонализированное приветствие от ИИ LG с ключевыми словами, подобранными на основе истории поиска и просмотров пользователя. Рядом с пультом находятся иконка и ярлык, показывающие, что функциональность AI Concierge легко доступна одним коротким нажатием кнопки «ИИ».

AI Concierge

Одно короткое нажатие кнопки «ИИ» на вашем пульте открывает сервис AI Concierge, который предоставляет персонализированные ключевые слова и рекомендации на основе вашей истории поиска и просмотра.

*Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны.

*Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска изделия.

*Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток.

Screen of a user going through the AI Picture Wizard personalization process. Series of pictures are shown with user's selections being highlighted. A loading icon appears and a landscape image is shown being enhanced from left to right.

AI Picture Wizard

Усовершенствованные алгоритмы запоминают ваши предпочтения, сканируя 1,6 млрд вариантов. На основе ваших предпочтений телевизор создает персонализированную картинку для вас.

Screen of a user going through the AI Picture Wizard personalization process. Series of pictures are shown with user's selections being highlighted. A loading icon appears and a landscape image is shown being enhanced from left to right.

AI Sound Wizard

Выбирайте любимое аудио из меню звуковых клипов. Из 40 млн параметров ИИ создает индивидуальный звуковой профиль в соответствии с вашими предпочтениями.

Человек в своей гостиной. Облачко с текстом вокруг него показывает, как он взаимодействует с телевизором LG TV, просто сказав «Привет, LG».

Скажите «Привет, LG» для начала взаимодействия с телевизором

ИИ вашего телевизора всегда готов ответить на ваши запросы. Не нажимая кнопки, можно просто сказать «Привет, LG», чтобы ИИ начал реагировать на ваши запросы.

Логотип и название программы webOS Re:New со значком CES Innovation Awards 2025 Honoree рядом.

Обновления по программе webOS Re:New Program в течение 5 лет

Получайте полные обновления и наслаждайтесь преимуществами новейшего программного обеспечения и его функций. webOS отмечен наградой CES Innovation в категории кибербезопасности. Ваши данные и конфиденциальная информация в безопасности.

*Программа webOS Re:New применима к телевизорам OLED/QNED/NanoCell/UHD 2025 г. выпуска.

*Программа webOS Re:New предусматривает в общей сложности четыре обновления в течение пяти лет, порогом является предустановленная версия webOS, а график обновлений варьируется от конца месяца до начала года.

*Обновления и график работы некоторых функций, приложений и сервисов могут отличаться в зависимости от модели и региона.

*Обновления, доступные в 2022 г., распространяются на модель OLED, а доступные в 2023 г. обновления –– на модели с разрешением UHD и более поздние модели.

Телевизор LG TV с Home Hub на экране. В пользовательском интерфейсе отображаются Google Home, ThinQ и другие элементы Интернета вещей, показывая, как просто управлять всеми своими умными устройствами с телевизора.

Home Hub — платформа все-в-одном для вашего умного дома

Беспроблемно управляйте различными бытовыми устройствами LG вместе с устройствами Google Home и многими другими. Испытайте непревзойденный комфорт управления всем домом с одной интуитивно понятной рабочей панели. 

*LG поддерживает устройства Wi-Fi со стандартом Matter. Поддержка сервисов и функций Matter может отличаться в зависимости от подключенных устройств. Начальное подключение для ThinQ и Matter осуществляется через мобильное приложение ThinQ.

**Использование функции голосовой громкой связи без пульта дистанционного управления возможно только с ИИ-процессором alpha 9 и ИИ-процессором alpha 11. Они могут отличаться в зависимости от устройства и региона.

AI Sound Pro настраивает звук максимально точно для достижения нужного эффекта

Многолюдная улица. По улице идет пара, ведущая разговор. Два уличных музыканта играют на гитарах. Абстрактные звуковые волны исходят от гитаристов и пара показывает, как можно четко слышать каждый звуковой элемент с помощью AI Object Remastering.

Наиболее оптимальный звук с AI Object Remastering

Четко различайте каждый звук благодаря функции балансирования аудио с ИИ. AI Object Remastering различает голоса, музыку и аудио SFX, повышая качество звука.

На экране телевизора LG OLED TV отображен мужчина на мотоцикле, из колеса которого выходят фиолетовые абстрактные круги, представляющие звуковые волны.

Усиление звука с ИИ-процессором

Обработка с помощью ИИ улучшает звук телевизора, обеспечивая более мощные звуковые впечатления.

Гостиная с закрепленным на стене LG TV. Изображения звуковых волн в пространстве показывают, как создается виртуальный объемный звук на 11.1.2 каналов.

Объемный 11.1.2-канальный звук

Насладитесь объемным звуком просто со своим телевизором LG TV. Алгоритмы глубокого обучения ИИ для создания впечатления объемного 11.1.2-канального звука.

*Включается через меню режима звука (Soundbar Mode).

*Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.

Сделайте звук более насыщенным с телевизором LG TV и звуковой панелью LG Soundbar

Гостиная с телевизором LG OLED TV и звуковой панелью LG Soundbar с изображением, показывающим, как оба устройства заполняют пространство многоканальным звуком.

WOW Orchestra, объемный звук и синергия

Телевизоры LG OLED TV и звуковые панели LG Soundbar — идеальное сочетание, созданное для работы в гармонии, которое обеспечивает многоканальную звуковую среду.

Звуковая панель LG Soundbar расположена под телевизором LG OLED TV. На экране телевизора отображается интерфейс управления звуковой панелью и громкостью телевизора.

WOW Interface — управлять звуком легче

*Звуковая панель может быть приобретена отдельно. 

*Управление режимом звуковой панели может отличаться в зависимости от модели звуковой панели.

*Обратите внимание, что на момент покупки услуга может быть недоступна. Для обновлений требуется подключение к сети.  

*OLED G5 можно подключить к SG10TY.

*Использование пульта дистанционного управления для телевизора LG TV ограничено только определенными функциями.

*Функция WOW Orchestra/WOW Interface применима к телевизорам LG OLED TV 2025 г. выпуска.

Дизайн One Wall Design

При креплении телевизора на стене узкие рамки и безупречный дизайн гарантируют, что не будет щелей между стеной и телевизором.

Гостиная в роскошном доме. Вид крепленного на стену телевизора LG OLED TV под углом. Можно видеть, что между телевизором и стеной нет щелей.

В гостиной внутри роскошного дома пара смотрит фильм на экране закрепленного на стене телевизора LG OLED TV. Дизайн телевизора элегантно сочетается со стеной и интерьером.

*Размер рамки различается в зависимости от серии и размера.

*OLED G5 с диагональю 97/83/77/65/55 дюймов отличается дизайном One Wall Design.

*Телевизор OLED G5 с диагональю 48 дюймов имеет ультратонкую конструкцию и доступен только в Великобритании. 

Человек в гостиной с телефоном в руках. Иконка передачи на телефоне показывает, что экран телефона дублируется на телевизор. На экране телевизора показывают баскетбольный матч со статистикой игроков на дублирующемся экране рядом.

Максимизируйте веселье, используйте несколько экранов с функцией Multi View

Получите максимум от своего телевизора с функцией Multi View. Дублируйте изображение со своих устройств с Google Cast и AirPlay. Разделите свой экран пополам для идеального развлечения в мультиэкранном режиме.

**Настройки изображения и звука на обоих экранах одинаковы. 

*Apple, логотип Apple, Apple TV, AirPlay и HomeKit являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

*Поддержка AirPlay 2, HomeKit и Google Cast может отличаться в зависимости от региона и языка.

На главном экране LG Channels показан различный контент, доступный для телевизора LG TV.

Передавайте различный контент при помощи потоковой передачи. Бесплатно.

Благодаря эксклюзивному стриминговому сервису LG –– LG Channels –– к вашим услугам огромный выбор каналов, бесплатно доступных по запросу и в прямом эфире. 

*Доступный контент и приложения могут отличаться в зависимости от страны, продукта и региона. 

Три различных значка, демонстрирующие, что LG Channels можно использовать без необходимости подписки, оплаты или установки внешней приставки.

Бесплатно. Без контракта. Без кабельного подключения.

Выберите канал, и можно начинать смотреть программы, не беспокоясь о скрытых расходах или установке ресивера. 

Gaming Portal превращает ваш телевизор в совершенный игровой центр

Играйте в тысячи игр непосредственно на своем телевизоре LG TV с доступом к таким сервисам, как GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, приложению Boosteroid, а теперь еще и приложению Xbox! Наслаждайтесь различными играми, от популярных AAA-игр для геймпадов до казуальных игр, в которые можно играть с вашим пультом ДУ.

*Поддержка Gaming Portal может отличаться в зависимости от страны.

*Поддержка облачных игровых сервисов и игр в игровом портале может различаться в зависимости от страны.

*Для некоторых игровых сервисов может понадобится подписка и геймпад.

Превосходная игра

Выведите свою игру на новый уровень за счет совместимости с G-Sync, 165Hz VRR, времени отклика пикселя 0,1 мс, AMD FreeSync Premium и сертификации ClearMR 10000. Игра без задержек и размытия движений.

Два изображения автомобиля из видеоигры, расположенные рядом друг с другом. На одном движение размыто. На другом четкое и резкое изображение демонстрирует высокую частоту кадров телевизора LG OLED TV. Представлены логотип Nvidia G-Sync, логотип 165Hz и другие сертификаты. v

*Телевизор OLED G5 диагональю 83/77/65/55 дюймов работает только с играми или входами ПК, поддерживающими частоту 165Hz. А на входах Dolby Vision максимальная частота составляет 144Hz.  

*Экран диагональю 97 дюймов поддерживает частоту 120Hz, а 48-дюймовый экран — 144Hz. 

*HGiG — это добровольная группа компаний из индустрии игр и телевизионных дисплеев, которые встречаются, чтобы определить и предоставить общественности рекомендации по улучшению игрового опыта потребителей в HDR.

*Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.

*48-дюймовый экран телевизора OLED G5 имеет только сертификацию ClearMR 9000.

*clearMR — это программа сертификации стандарта VESA, которая измеряет размытие движений на дисплее.

Лучший телевизор OLED TV для просмотра фильмов

Смотрите фильмы, которые оживают в вашем домашнем кинотеатре, с режимом FILMMAKER MODE и компенсацией окружающего света в зависимости от освещенности, что обеспечивает качество изображения, соответствующее высочайшим стандартам.

Dolby Vision и режим Ambient FILMMAKER MODE

Смотрите кино так, как его задумал режиссер, с Dolby Vision и режимом FILMMAKER MODE с компенсацией окружающего света, который адаптируется к обстановке и сохраняет визуальные эффекты максимально приближенными к оригинальному виду.

Технология Dolby Atmos

Позвольте живому объемному звуку поместить вас в самый центр событий.

*Ambient FILMMAKER MODE™ является товарным знаком UHD Alliance, Inc. 

*Поддерживает Ambient FILMMAKER MODE с Dolby Vision.

*Ambient FILMMAKER MODE автоматически запускается на AppleTV+ и приложении Amazon Prime Video.

Большое белое пространство, заполненное телевизорами OLED TV, где показано, как LG внедряет революционные инновации уже более десятилетия. На изображении эмблема «Телевизор OLED TV № 1 в мире уже 12 лет».

LG OLED

Постоянные инновации

Постоянные инновации Узнать больше

*Все изображения на этой странице с информацией об изделии приводятся только в качестве иллюстраций. Обратитесь к изображениям в галерее для более точного представления.

*Все изображения выше представляют собой симуляцию.

*Доступность сервисов может отличаться в зависимости от региона или страны.

*Персонализированные услуги могут различаться в зависимости от политики стороннего приложения.

*Пульт AI Magic Remote, возможно, потребуется купить отдельно в зависимости от размера и модели телевизора, а также вашего региона.

Печать

Характеристики

  • Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

    2155 x 1230 x 28.2

  • Вес телевизора без подставки

    57.0

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

  • Оттенки серого

    Да

  • Высокая контрастность

    Да

  • Инвертировать цвета

    Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

  • Кабель питания

    Да (Прикрепленный к)

  • Пульт

    Пульт Magic Remote (MR25)

АУДИО

  • AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

    α11 AI Sound Pro (Виртуальный 11.1.2-апмиксинг)

  • AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)

    Да

  • Аудио кодек

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)

  • Аудио выход

    60Вт

  • Bluetooth Surround Ready

    Да (2-стороннее воспроизведение)

  • Чистый голос Pro

    Да (AI Object Remastering)

  • Dolby Atmos

    Да

  • LG Синхронизация звука

    Да

  • Одновременный вывод звука

    Да

  • Звуковой режим

    Да

  • Направление динамика

    Вниз

  • Акустическая система

    4.2 Канала

  • Поддержка WiSA

    Да (увеличение до 2.1 канала)

  • WOW-оркестр

    Да

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

  • Аналоговый ТВ-прием

    Да

  • Диджитал ТВ-прием

    DVB-T2/T (наземное вещание), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

  • Поддержка Bluetooth

    Да (v 5.3)

  • CI-слот

    1шт

  • Ethernet- вход

    1шт

  • HDMI Обратный звуковой канал

    eARC (HDMI 2)

  • HDMI-вход

    4 шт.: поддержка 4K 120Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT (4 порта)

  • RF вход (антенна/кабель)

    2шт

  • Simplink (HDMI CEC)

    Да

  • SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

    1шт

  • USB-вход

    3шт (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Да (Wi-Fi 6)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

  • Размеры упаковки (ШхВхГ)

    2365 x 1530 x 335

  • Вес упаковки

    95.0

  • Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

    2155 x 1230 x 28.2

  • Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

    2155 x 1628 x 580

  • Тумба под ТВ (ШхГ)

    1658 x 580

  • Вес телевизора без подставки

    57.0

  • Вес телевизора с подставкой

    64.0

  • Крепление VESA (ШхВ)

    600 x 400

ИГРЫ

  • Оптимизатор игр

    Да (Игровая панель)

  • ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

    Да

  • Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)

    Да

  • Совместимость с FreeSync (AMD)

    Да

  • Совместимость с G-Sync (Nvidia)

    Да

  • Режим HGIG

    Да

  • Время отклика

    < 0,1 мс

  • VRR (Переменная частота обновления)

    Да (до 120Гц)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

  • Разрешение экрана

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Тип дисплея

    4K OLED

  • Частота обновления

    120Гц

  • Широкая цветовая гамма

    OLED Цвет

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

  • AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

    Да

  • AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

    Да (SDR/HDR)

  • AI Изображение Pro

    Да

  • AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

    Интеллектуальное масштабирование α11 4K

  • Авто калибровка

    Да

  • Технология затемнения

    Самосветящиеся пиксели

  • Динамическое отображение тонов

    Да (OLED Динамическое отоброжение тонов Pro)

  • FILMMAKER MODE ™

    Да

  • HDR (Расширенный динамический диапазон))

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • HFR (Высокая частота кадров)

    4K 120 кадров в секунду (HDMI, USB)

  • Motion (Технология обработки движений)

    OLED Motion

  • Режим изображения

    10 режима

  • Процессор

    Интеллектуальный процессор α11 4K Gen2

  • QFT (Быстрая транспортировка кадров)

    Да

  • QMS (Быстрое переключение мультимедиа)

    Да

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

  • Источник питания ( напряжение, Гц)

    Переменного тока 100~240В 50-60Гц

  • Энергопотребление в режиме ожидания

    Менее 0.5Вт

SMART TV

  • AI Чатбот

    Да

  • Всегда готов

    Да

  • Веб-браузер

    Да

  • Google Cast

    Да

  • Google Home / Hub

    Да

  • Голосовое управление без пульта

    Да

  • Home Hub

    Да

  • Интеллектуальное распознавание голоса

    Да

  • LG Каналы

    Да

  • Пульт Magic Remote

    В комплекте

  • Мультипросмотр

    Да

  • Операционная система (ОС)

    webOS 25

  • Приложение для удаленного управления смартфоном

    Да (LG ThinQ)

  • Совместимость с USB-камерой

    Да

  • Voice ID

    Да (за исключением России)

  • Работает с Apple AirPlay 2

    Да

  • Работает с Apple Home

    Да

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