*«Безбликовая» характеристика применима к OLED M5 с диагональю 83/77/65 дюймов и OLED G5 с диагональю 83/77/65/55 дюймов.

*«100%-ная точность цветопередачи» и «100% цветовой объем» для DCI-P3» применимы к телевизорам OLED TV, выпущенным в 2025 г.

*Дисплей LG OLED был проверен UL на идеальный цвет в соответствии со стандартами отражения кольцевого света IDMS 11.5.

*100% цветовой объем означает, что качество изображения равно или больше цветового объема по стандарту DCI-P3, что было независимо подтверждено Intertek.

*Дисплей LG OLED сертифицирован компанией Intertek на предмет 100% точности цветопередачи, измеренной по стандарту CIE DE2000 с использованием 125 цветовых шаблонов.

*Отражающая способность дисплея определяется как значение Specular Component Included (SCI) при длине волны 550 нм, независимо протестированное компанией Intertek.

*Дисплей LG OLED измерен как безбликовый дисплей с коэффициентом менее 1% компанией Intertek.