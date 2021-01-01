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Стиральные машины AI DD - Умная забота о ваших вещах Стиральные машины AI DD - Умная забота о ваших вещах





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Стиральные машины AI DD - Умная забота о ваших вещах Стиральные машины AI DD - Умная забота о ваших вещах




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Объем холодильника Больше.
Свежесть
продуктов Дольше.

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Смартфон с приложением Tone Free на широкой фиолетовой полосе под углом 45 градусов. Логотип приложения размещен выше заголовка баннера. Смартфон с приложением Tone Free на широкой фиолетовой полосе под углом 45 градусов. Логотип приложения размещен выше заголовка баннера.

Сделайте использование наушников TONE Free удобнее благодаря приложению!

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Семья, хорошо проводящая время у себя дома Семья, хорошо проводящая время у себя дома

Комфорт и здоровье для вашего дома

Сделайте ваш дом здоровым и комфортным с решениями LG
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Здесь представлены различные рецепты, которыми вы можете наслаждаться дома вместе с семьей. Здесь представлены различные рецепты, которыми вы можете наслаждаться дома вместе с семьей.
LG NeoChef™

Разнообразие удовольствий

Здесь представлены различные рецепты, которыми вы можете наслаждаться дома вместе с семьей.
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Стиральные машины Стиральные машины

Стиральные машины

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Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 8.5 кг, стирка с паром Steam+, TurboWash39, ThinQ

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LG PuriCare маска с функцией очистителя воздуха AP300AWFA l HEPA фильтр, датчик дыхания

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Стандартная сушильная машина c тепловым насосом и автоочисткой конденсатора, 9кг

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LG Smart OLED-телевизор G1, 77 дюймов, 4K

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626 л, Холодильник LG InstaView Door-in-Door, Инверторный Линейный компрессор, FreshBalancer

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LG DUALCOOL с функцией очистителя воздуха, кондиционер Dual Inverter, до 36 м², датчик пыли PM 1.0

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Пылесос с автоматической системой прессования пыли Kompressor

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Стиральная машина LG с фронтальной загрузкой, 7 кг, Стирка с паром Steam, 6 движений заботы

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Беспроводной вертикальный пылесос с двумя аккумуляторами

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LG DUALCOOL с функцией очистителя воздуха, кондиционер Dual Inverter, до 27 м², датчик пыли PM 1.0

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31,5-дюймовый IPS-монитор Full HD с AMD FreeSync ™

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23,8-дюймовый IPS-монитор Full HD с AMD FreeSync ™

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29" UltraWide™ Full HD HDR IPS монитор

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29-дюймовый монитор UltraWide ™ Full HD IPS с соотношением сторон 21: 9 и AMD FreeSync ™

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75NANO766PA

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Футляр для очистителя воздуха LG Puricare™

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LG PuriCare маска с функцией очистителя воздуха AP300AWFA l HEPA фильтр, датчик дыхания

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Саундбар LG GX

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43NANO776PA

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55NANO966PA

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384 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Fresh Balancer, Fresh Converter

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Телевизор LG NanoCell 65’ 4K IPS, ThinQ AI, WebOS 5.0, AI Sound, Ultra Surround

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Саундбар

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Беспроводные наушники LG TONE Free FN4

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Телевизор LG OLED 77’ 4K, ThinQ AI, WebOS 5.0, Dolby Atmos

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Телевизор LG 75’ 4K IPS, ThinQ AI, WebOS 5.0, AI Sound, Ultra Surround

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Телевизор LG 49’ 4K IPS, ThinQ AI, WebOS 5.0, AI Sound, Ultra Surround

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Телевизор LG UN81 55 дюймов 4K Smart UHD

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LG DUALCOOL с функцией очистителя воздуха, кондиционер Dual Inverter, до 36 м², датчик пыли PM 1.0

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Монитор LG, LED, 24"(60.96 см), FHD 1920x1080, 144Гц, TN, Adaptive Sync, Время отклика 1 мс

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* Цены, акции и наличие могут варьироваться в зависимости от магазина и онлайн. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления. Количество ограничено. Уточните у местных продавцов окончательную цену и наличие.
Вас приветствует компания LG (Эл-Джи)! Новейшие технологии сами по себе не определяют качество жизни. Положительные ощущения, связанные с их использованием, — вот что важно! LG предлагает большой выбор потребительской электроники и бытовой техники в Казахстане— от телевизоров и техники для дома до мобильных телефонов и IT-продуктов — которые помогут Вам открыть новые грани окружающего мира и подготовиться к лучшим моментам в своей жизни. Техника LG — это широкие возможности, удобное управление и энергоэффективность. Все это поможет Вам достичь поставленных целей, получить больше удовольствия от работы и отдыха и при этом разумно распорядиться своим бюджетом. LG Electronics Казахстан стремится предложить продукты, которые идеально подходят для жизни и делают ее богаче благодаря новейшим технологиям.