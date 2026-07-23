Покупая телевизор стоит учитывать, что вся семья будет пользоваться не один год. За это время он успеет стать домашним кинотеатром, игровой платформой, экраном для просмотра спортивных трансляций и мультфильмов, а иногда — даже центром управления умным домом. Поэтому сегодня при выборе телевизора стоит обращать внимание не только на размер экрана или разрешение. Гораздо важнее понять, насколько комфортно пользоваться устройством каждому члену семьи. Разбираем основные критерии, которые стоит проверить перед покупкой телевизора.

Подходит ли телевизор для детей и подростков? Если дома есть дети или подростки, телевизор наверняка будет использоваться не только для просмотра мультфильмов, но и для современных игровых консолей. В этом случае важно обратить внимание на: высокую частоту обновления экрана;

поддержку игровых технологий;

отдельный игровой режим. Например, телевизоры LG OLED evo AI G6 поддерживают частоту обновления до 165 Гц, совместимы с NVIDIA G-SYNC® и AMD FreeSync™ Premium, а функция Game Optimizer позволяет быстро менять игровые настройки в зависимости от жанра. Благодаря этому движение остается плавным даже в самых динамичных сценах, а отклик экрана становится практически мгновенным — это особенно важно в соревновательных играх.

Сможет ли телевизор заменить походы в кино? Вечером телевизор превращается в домашний кинотеатр. Чтобы просмотр действительно приносил удовольствие, стоит обратить внимание на качество изображения. Современные OLED-телевизоры LG используют технологии Perfect Black и Perfect Color, благодаря которым изображение выглядит максимально реалистично. Например, модель LG OLED evo AI С6 оснащена процессором α11 AI Processor Gen3 и технологией Brightness Booster Ultimate, которая делает изображение значительно ярче без потери естественной цветопередачи. Если вы предпочитаете смотреть фильмы вечером всей семьей, стоит также обратить внимание на поддержку Dolby Vision и Dolby Atmos, которые делают изображение и звук более кинематографичными.

Комфортно ли смотреть телевизор детям? Если телевизор работает по несколько часов в день, родители все чаще обращают внимание не только на качество изображения, но и на комфорт просмотра. Телевизоры LG OLED evo получили сертификат EyeSafe®, подтверждающий низкий уровень синего света без ухудшения качества изображения. Кроме того, OLED-панель не создает мерцания, а высокая точность цветопередачи делает изображение более естественным. Это особенно важно во время длительных семейных просмотров фильмов или мультфильмов.

Узнает ли телевизор каждого члена семьи? В одной семье телевизором могут пользоваться четыре или пять человек. И каждый хочет видеть собственные рекомендации. Именно поэтому новые телевизоры LG AI TV поддерживают функцию AI Voice ID. Телевизор распознает пользователя по голосу и автоматически открывает персональную страницу My Page, где отображаются индивидуальные рекомендации, история просмотра, любимые приложения и персональные настройки. Дополняет эту систему AI Concierge, который анализирует привычки просмотра и предлагает фильмы, сериалы и другой контент, соответствующий интересам пользователя. Благодаря этому телевизор постепенно адаптируется под каждого члена семьи.

Любите спорт? Проверьте наличие Sports Alert Если в семье кто-то регулярно смотрит футбол, хоккей или другие соревнования, полезной функцией станет Sports Alert. Телевизор заранее напоминает о начале матча, показывает текущий счет и уведомляет о важных событиях даже в том случае, если пользователь смотрит другой фильм или сериал. Такую функцию поддерживают современные телевизоры LG на платформе webOS.

Насколько защищены ваши данные? Сегодня Smart TV хранит значительно больше информации, чем несколько лет назад. Учетные записи стриминговых сервисов, история просмотра, подключенные устройства умного дома и голосовые команды требуют надежной защиты. Поэтому при выборе телевизора стоит обратить внимание и на безопасность. В телевизорах LG эту задачу решает система LG Shield, которая помогает защищать пользовательские данные, обеспечивает безопасную работу интеллектуальных функций и поддерживает актуальность программного обеспечения.