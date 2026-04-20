83-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G6 4K 2026

1) * Яркость может варьироваться в зависимости от модели, размера экрана и региона.
* Яркость выше в 3,9 раза по сравнению с OLED при 3% окне, согласно внутренним показателям.
* Показатель «В 3.9 раза ярче» относится к моделям OLED G6 диагональю 83/77/65/55 дюймов, а показатель «В 2.1 раза ярче» – к модели OLED G6 диагональю 48 дюймов.
2) * Панель LG OLED сертифицирована компанией Intertek на предмет 100% Color Fidelity, измеренной по стандарту CIE DE2000 с использованием 125 цветовых шаблонов.
* Объем цветовой гаммы дисплея (CGV) эквивалентен или превышает CGV цветового пространства DCI-P3, что подтверждено независимой компанией Intertek.
* Дисплей LG OLED был проверен UL на стандарты Perfect Black и Perfect Color, в соответствии со стандартами отражения кольцевого света IDMS 11.5.
* 83/77/65/55-дюймовые модели OLED G6 имеют сертификацию Reflection Free Premium.
* Фактические характеристики могут варьироваться в зависимости от рассеянного освещения и среды просмотра.
3) * Дисплей LG OLED получил сертификацию безбликового дисплея от компании Intertek с использованием сферической выборки IDMS 11.2.2.
* 83/77/65/55-дюймовые модели OLED G6 имеют сертификацию Reflection Free Premium.
4) * Дисплеи телевизоров LG OLED TV прошли проверку UL и сертификацию Platinum за низкий уровень синего света.
5) * По сравнению с моделями OLED evo предыдущего года (процессор alpha 9 AI Gen8).
6) * Функция AI Picture Pro будет работать с любым контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.
* Изображения масштабируются до качества, близкого к 4K. Результаты могут варьироваться в зависимости от разрешения источника.
* Более быстрая обработка по сравнению с процессором искусственного интеллекта 2025 года alpha 9 AI Gen8 на основе сравнения внутренних спецификаций.
7) * Включается через меню режима звука. Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.
8) * Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.
9) * Функция AI Search (Copilot) доступна на моделях OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD, поддерживающих программу обновления webOS Re:New, включая модели, выпущенные с 2022 года.
* Требуется подключение к Интернету, а партнерские сервисы ИИ могут быть изменены или требовать подписки.
* Эта функция может зависеть от региона и модели и недоступна в странах, где не предоставляется поддержка LLM.
10) * Некоторые из этих функций могут не поддерживаться в определенных регионах или моделях.
* Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска изделия.
* Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток.
* Карточка «В этой сцене» доступна в странах, поддерживающих EPG (электронный телегид).
* Карточка «Сейчас в эфире» недоступна в приложениях Netflix и других контент-провайдеров, поэтому она не будет отображаться.
* Карточка «Генеративный ИИ» доступна в определенных регионах или моделях.
11) * В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.
* Функция Voice ID доступна в зависимости от региона и страны на телевизорах OLED, QNED, NANO 4K UHD, выпущенных с 2024 г, а также на телевизорах MRGB and FHD с 2026 г.
* Она работает только с приложениями, которые поддерживают аккаунт Voice ID.
* Блокировка может быть снята человеком с похожим голосом, и если голос изменится по состоянию здоровья или другим причинам, распознавание может работать неэффективно.
* Предоставляемые виджеты могут различаться в зависимости от страны и подлежат изменению или прекращению без предварительного уведомления.
* Функция «Моя страница» применяется к телевизорам OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026 года.
12) * Необходимо подключение к Интернету.
* Можно синхронизировать AI Chatbot со cлужбой поддержки клиентов.
* В странах, где обработка естественного языка не поддерживается, голосовой доступ к приложениям и их использование могут быть недоступны.
13) * webOS Re:New – это программа обновления программного обеспечения, доступная только для некоторых моделей. Количество обновлений и продолжительность поддержки Re:New могут различаться в зависимости от продукта, модели или региона.
* График обновлений некоторых функций, приложений и сервисов могут отличаться в зависимости от модели и региона.
* Доступные функции, контент и приложения могут отличаться в зависимости от страны, продукта и региона и могут быть изменены без предупреждения.
14) * Обеспечивает быстрый доступ к ИИ-функциям телевизора, но не имеет встроенной обработки ИИ.
* Дизайн пульта AI Magic Remote, его функции и наличие зависят от региона и языка, даже для той же самой модели.
* Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету.
* AI Voice Recognition предоставляется только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.
15) * Работает только с играми или входами ПК, поддерживающими 165Hz.
* Частота 165Hz применяется к моделям OLED G6 с диагональю 83/77/65/55/48 дюймов, а 120Hz – к модели OLED G6 с диагональю 97 дюймов.
* Совместимость NVIDIA G-Sync compatible для видеокарт серий RTX 20, RTX 30, RTX 40 и GTX 16. Более старые графические процессоры не поддерживают совместимость с G-Sync.
16) * Дисплеи LG OLED получили сертификаты Intertek за время отклика 0,1 мс (Gray to Gray) и Qualified Gaming Performance.
17) * HGiG – это добровольная группа компаний из индустрии игр и телевизионных дисплеев, которые встречаются, чтобы определить и предоставить общественности рекомендации по улучшению игрового опыта потребителей в HDR.
* Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.
* Только модели OLED G6 с диагональю 83/77/65/55/48 дюймов имеют сертификацию ClearMR 10000
* ClearMR – это программа сертификации стандарта VESA, которая измеряет размытие движений на дисплее.
18) * Требуется подписка Предложения сервисов могут варьироваться в зависимости от тарифного плана.
* Доступно только на LG OLED W6, G6, C6, а также MRGB95, MRGB9M.
* Доступность GeForce NOW может зависеть от страны.
* В режиме ULL можно подключить только один контроллер (геймпад). Может быть затронута работа других Bluetooth-устройств.
* Для наилучшей производительности рекомендуется подключение через Ethernet или Wi-Fi 5GHz.
19) * Bluetooth со сверхнизкой задержкой используется только в некоторых моделях LG TV 2026 года. Функциональность контроллера ULL поддерживается только при подключении к совместимым устройствам.
* В режиме ULL можно подключить только один контроллер (геймпад). Может быть затронута работа других Bluetooth-устройств.
* Для наилучшей производительности рекомендуется подключение через Ethernet или Wi-Fi 5GHz.
* Игровой контроллер продается отдельно.
20) * Поддержка облачных игровых сервисов может варьироваться.
* Для некоторых игровых сервисов может понадобится подписка и геймпад.
* Геймпад продается отдельно.
21) * Фактическая подгонка может варьироваться в зависимости от условий установки. Возможен небольшой зазор между телевизором и стеной.
22) * Доступность контента может варьироваться и изменяться в зависимости от региона.
* Для доступа к полному контенту и функциям требуется подписка LG Gallery+.
23) * Эта функция работает, если выполнен вход в учетную запись «Google Фото» и у вас есть хотя бы 10 фотографий в приложении.
24) * Датчики яркости могут отличаться в зависимости от модели.
25) * Датчики движения доступны только на моделях W6 и G6.
26) * Поддержка определенных каналов LG Channels зависит от региона.
27) * LG поддерживает устройства Wi-Fi со стандартом Matter. Поддержка сервисов и функций Matter может отличаться в зависимости от подключенных устройств. Начальное подключение для ThinQ и Matter осуществляется через мобильное приложение ThinQ.
28) * Ambient FILMMAKER MODE является товарным знаком UHD Alliance, Inc.
* Поддерживает Ambient FILMMAKER MODE с Dolby Vision.
* Ambient FILMMAKER MODE автоматически запускается на AppleTV+ и видеоприложении Amazon Prime.
* Режим Ambient FILMMAKER MODE работает на моделях, оснащенных датчиком освещенности.
29) * Карточка «В этой сцене» доступна в странах, поддерживающих EPG.
* Объем поддержки может зависеть от страны.
* Информация, предоставляемая AI Concierge, носит исключительно справочный характер и может быть неточной. LG не несет ответственности за действия или решения, принятые на основе такой информации.
30) * Звуковая панель может быть приобретена отдельно.
* Управление режимом звука может отличаться в зависимости от модели.
* Обратите внимание, что на момент покупки услуга может быть недоступна. Для обновлений требуется подключение к сети.
* Использование пульта дистанционного управления для телевизора LG TV ограничено только определенными функциями.