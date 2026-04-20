77-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G6 4K 2026

77-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G6 4K 2026

OLED77G6RLA
Front view of 77-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G6 4K 2026 OLED77G6RLA
Фронтальный вид телевизора LG OLED evo AI G6, выпущенного в 2026 году, отображает многослойные разноцветные формы, демонстрируя технологии Hyper Radiant Color Tech, Perfect Black и Perfect Color, а также значок «OLED TV № 1 в мире уже 13 лет».
LG OLED evo AI G6, показанный спереди и сбоку, представляет собой 65-дюймовый дисплей с шириной экрана 1441 мм, высота экрана 826 мм, высота с подставкой 910 мм, глубина 24,3 мм, основание подставки 485 на 263 мм.
LG OLED evo AI G6 на базе технологии Hyper Radiant Color Tech показывает изображение, яркость которого в 3,9 раза выше, с использованием интеллектуального процессора alpha11 AI 4K Gen3 Dual AI Engine, технологией Reflection Free Premium и значками Perfect Black и Perfect Color, расположенными в виде пятиугольника.
LG OLED evo AI G6 с функцией Brightness Booster Ultra показывает темную сцену, где ярко освещенный силуэт кита выделяется на фоне светящихся частиц, демонстрируя в 3,9 раза более высокую яркость и четкую детализацию.
LG OLED evo AI G6 показывает разделенный экран с изображением планеты и звезд, сравнивая матовый дисплей Anti-Glare с дисплеем Perfect Black и Perfect Color для более четкого качества изображения при любом освещении, что подтверждено сертификацией UL и сертификатами Intertek по точности цветопередачи и отсутствию бликов.
LG OLED evo AI G6 с технологией Reflection Free Premium демонстрирует сравнение бок о бок с матовым дисплеем Anti-Glare, сохраняя изображение черного ягуара четким с глубоким черным цветом и тонкой текстурой, особенно в яркой обстановке, с отображением знака сертификации Intertek.
Процессор alpha 11 AI 4K Gen3 телевизора LG OLED evo G6 AI светится фиолетовым и синим светом на темной печатной плате, подчеркивая наличие движка Dual AI Engine и работу NPU до 5,6 раза быстрее, CPU на 50% быстрее и GPU на 70% мощнее.
Значок премии CES Innovation Awards 2026 в категории «Искусственный интеллект» отмечает функцию мульти-поиска с ИИ, с использованием Google Gemini и Microsoft Copilot.
Система LG Shield, применяемая в LG OLED evo AI G6, показана с логотипом LG Shield в центре, значками безопасности внизу и значком премии CES Innovation Awards 2026 вверху, что символизирует защиту данных и системы.
Изображение LG OLED evo AI G6 для непревзойденного геймплея в 4K 165Hz демонстрирует скоростную гоночную игру с желтым болидом в движении, жирным текстом «WIN» на экране и логотипами NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium в верхней части.
LG OLED evo AI G6, показанный сбоку, демонстрирует дизайн Flush Fit Gallery с установкой на стену без зазоров, отображая ночную сцену освещенного моста с отражениями в воде.
Основные характеристики

  • Технология ультраяркого цвета Hyper Radiant Color нового поколения для нового уровня качества изображения
  • Пиковая яркость выше в х3,9 раза благодаря AI процессору alpha 11 AI Gen3
  • Технологии Идеальный Черный и Идеальный Цвет обеспечивают более глубокий контраст и яркие, точные цвета при любом освещении
  • Частота обновления до 165Гц в разрешении 4K с поддержкой G-SYNC и FreeSync Premium для плавного игрового процесса
  • Отмеченная наградами платформа webOS предлагает передовые AI возможности на базе Google Gemini и Microsoft Copilot, теперь под защитой LG Shield
Больше
Значок премии CES Innovation Awards 2026 в категории «Кибербезопасность» за LG Shield

Премия CES Innovation Awards – 2026

Платформа ОС телевизора с применением LG Shield

Значок премии CES Innovation Awards 2026 в категории «Искусственный интеллект» за Multi-AI

Премия CES Innovation Awards – 2026

Архитектура Multi-AI

Значок «Выбор редакции AVForums» как лучшая система Smart TV в течение 8 лет подряд, включая 2025/26 годы

Выбор редакции AVForums – лучшая система Smart TV 2025/26

«Лучшая система Smart TV уже 8 лет»

* Премии CES Innovation Awards присуждаются на основе описательных материалов, представленных судьям. CTA не проверяла достоверность представленных материалов и заявлений, а также не проверяла изделие, за которое была присуждена премия.

Почему LG OLED evo G6?

LG OLED evo AI G6 на базе технологии Hyper Radiant Color показывает изображение, яркость которого в 3,9 раза выше, с использованием ИИ процессора alpha 11 AI 4K Gen3 Dual AI Engine, технологией Reflection Free Premium и значками Идеальный черный и Идеальный цвет, расположенными в виде пятиугольника.

Технология ультраяркого цвета

LG OLED evo AI G6 с функциями Perfect Black, Perfect Color и Reflection Free показывает разделенное изображение планеты, противопоставляя более слабые черные тона слева более четким деталям, более глубокому черному цвету и более яркой цветопередаче справа.

Идеальный черный & цвет

LG OLED evo AI G6 для непревзойденного геймплея в 4K 165Hz демонстрирует скоростную гоночную игру с движущимся желтым болидом и логотипами NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium, видимыми в верхней части экрана.

Непревзойденный геймплей в 4K 165Гц

LG OLED evo AI G6 с отмеченной наградами Multi AI webOS представлен на темном фоне с логотипами Microsoft Copilot и Google Gemini, указывающими на поддержку сервисов ИИ, доступных через интерфейс телевизора.

Multi AI webOS

LG OLED evo AI G6 оснащен хабом AI Hub для персонализации, с символом ИИ над пультом дистанционного управления, окруженной надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard.

AI Hub для персонализации

Эмблема LG Shield показана на темном фоне с иконками безопасности, подчеркивающими защиту конфиденциальности, безопасности данных и целостности системы в webOS.

Защищенный LG Shield

Что такое технология технология ультраяркого цвета Hyper Radiant Color?

Hyper Radiant Color – это наша технология OLED нового поколения, которая выводит качество изображения на совершенно новый уровень во всех аспектах. Она обеспечивает несравненную яркость, Идеальный черный и Идеальный цвет при любом освещении, сохраняя потрясающее качество изображения 4K благодаря нашему лучшему процессору alpha 11 AI Gen3. OLED G6 также имеет сертификацию Reflection-Free Premium, обеспечивая безупречное качество изображения без бликов при любом освещении. Откройте для себя новый стандарт изображения с LG OLED.

LG OLED evo AI G6 на базе Hyper Radiant Color Tech отображает на экране яркое абстрактное изображение в стиле бумажного искусства со значками: пиковая яркость в 3,9 раз выше, Perfect Black, Perfect Color, процессор alpha 11 AI 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium.

Hyper Radiant Color – следующий шаг в развитии OLED TV

* Все изображения приводятся только в качестве иллюстрации.

* Omdia. 13 лет подряд занимает первое место по количеству проданных единиц в период с 2013 по 2025 год. Этот результат не является одобрением компании LGE или ее изделий. Узнать больше можно по адресу https://www.omdia.com/.

Усилитель яркости с Brightness Booster Ultra

Ярче в 3,9 раза

Новый алгоритм усиления света и архитектура управления освещением процессора alpha 11 AI Processor Gen3 обеспечивают до 3,9 раз более высокую пиковую яркость, позволяя отображать детали более ярче и четче.1)

LG OLED evo AI G6 с функцией Brightness Booster Ultra показывает темную сцену, где светящиеся частицы окружают силуэт кита, обеспечивая пиковую яркость выше до 3,9 раз, более ясные и четкие детали.

LG OLED evo AI G6, powered by Hyper Radiant Color Tech, displays a vivid abstract paper art image on screen with icons for X3.9 Brighter peak brightness, Perfect Black, Perfect Color, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, and Reflection Free Premium.

Идеальный черный &
Идеальный цвет при любом освещении

Телевизор LG OLED оснащен сертифицированными UL технологиями Идеальный черный & Идеальный цвет, обеспечивающими более глубокий контраст, повышенную яркость и яркие, точные цвета.²⁾

LG OLED evo AI G6 показывает разделенный экран с изображением планеты и звезд, сравнивая матовый дисплей Anti-Glare с дисплеем Perfect Black и Perfect Color для более четкого качества изображения при любом освещении, что подтверждено сертификацией UL и сертификатами Intertek по точности цветопередачи и отсутствию бликов.

Сертификация Reflection Free Premium

OLED-дисплей LG с сертификацией Reflection Free Premium снижает отражения, сохраняя идеальный чёрный и точные цвета. В отличие от матовых антибликовых экранов, которые делают чёрный серым и искажают цвета, особенно при ярком освещении.³⁾

LG OLED evo AI G6 имеет знак сертификации Eyesafe RPF 40 от UL, указывающий на подтвержденную эффективность снижения уровня синего света.

Сертификат Eyesafe подтверждает низкий уровень синего света – каждый кадр комфортен для глаз⁴⁾

Новый ИИ-процессор, теперь с новым Dual AI Engine

AI-процессор α11 Gen3 выводит возможности OLED на новый уровень, точно управляя 8,3 млн самоподсвечивающихся пикселей. Благодаря Dual AI Engine он одновременно улучшает резкость и текстуры, обеспечивая более чёткое и естественное изображение 4K.⁵⁾

Процессор alpha 11 AI 4K Gen3 телевизора LG OLED evo G6 AI светится фиолетовым и синим светом на темной печатной плате, подчеркивая наличие движка Dual AI Engine и работу NPU до 5,6 раза быстрее, CPU на 50% быстрее и GPU на 70% мощнее.

Почему именно LG AI TV?

LG AI TV оптимизирует изображение и звук, делая каждый день умнее с помощью персонализированного хаба AI Hub⁶⁾

Улучшение каждого кадра до качества HDR

ИИ автоматически оптимизирует цвет, яркость и контрастность, повышая качество изображения SDR до уровня HDR для более насыщенной и реалистичной картинки.

Продвинутый поиск Multi AI с использованием Google Gemini и Microsoft Copilot⁹⁾

   

AI Консьерж предлагает персонализированные рекомендации контента и информацию адаптированные под ваши интересы. ¹⁰⁾

   

Телевизор LG AI TV распознает ваш голос и перенаправляет вас на страницу My Page, созданную специально для вас!¹¹⁾

   

Значок премии CES Innovation Awards 2026 показан на темном фоне. Архитектура Multi-AI отмечена в категории «Искусственный интеллект».

Отмеченная наградами Multi AI webOS

Система webOS теперь защищена с помощью LG Shield

Значок «Выбор редакции AVForums» отображается на темном фоне для LG webOS 25, названной лучшей системой Smart TV 2025/2026.

«Лучшая система Smart TV уже 8 лет» 

Эмблема LG Shield показана на темном фоне с иконками безопасности, подчеркивающими защиту конфиденциальности, безопасности данных и целостности системы в webOS. Также показан значок CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

LG ShieldЗащита, которой вы можете доверять

7 ключевых технологий LG Shield:

Безопасное хранение и управление данными

Безопасные криптографические алгоритмы

Обеспечение целостности программного обеспечения

Аутентификация пользователей и контроль доступа

Безопасная передача данных

Обнаружение и реагирование на события безопасности

Безопасное управление обновлениями

LG ShieldЗащита, которой вы можете доверять Узнайте больше об LG Shield

Программа webOS Re:New Program

Обновляйте свой телевизор бесплатно до 5 лет¹³⁾

LG Quad Protection представлена четырьмя значками защиты на желтом фоне. На каждом значке изображены защита от ударов молнии, защита от влажности, защита от скачков напряжения и защита webOS с помощью LG Shield.

Защита LG Quad

Создан для долгой и надежной работы

Встроенные конденсаторы ТВ защищают от высокого напряжения, включая удары молнии, а полупроводники оснащены системой защиты от скачков напряжения.

Силиконовый гель и защитные покрытия оберегают чипсеты от влаги, а ваши данные остаются в безопасности.

Пульт AI Magic Remote

Достаточно одной AI кнопка для доступа ко всем функциям и управлению. Благодаря колесику прокрутки и мгновенному голосовому управлению каждое действие выполняется без усилий.¹⁴⁾

LG OLED evo AI G6 оснащен хабом AI Hub для персонализации, со значком ИИ над пультом дистанционного управления, окруженной надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard.

Почему стоит выбрать LG OLED для гейминга?

Невероятно плавный игровой процесс

Частота обновления до 165 Гц обеспечивает более четкое и плавное изображение в каждой игре. Совместимость с G-Sync и AMD FreeSync Premium гарантируют стабильность и отсутствие разрывов изображения, а VRR и сверхнизкая задержка ввода обеспечивают плавность и отзывчивость каждого движения, давая вам явное преимущество в каждом матче.¹⁵⁾

Изображение LG OLED evo AI G6 для непревзойденного геймплея в 4K 165Hz демонстрирует скоростную гоночную игру с желтым болидом в движении, жирным текстом «WIN» на экране и логотипами NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium в верхней части.

С временем отклика 0,1 мс OLED реагирует мгновенно без остаточных изображений

Благодаря времени отклика пикселя 0,1 мс и технологии ALLM для сверхнизкой задержки каждая команда выполняется с мгновенной точностью. Повышенная отзывчивость делает динамичный игровой процесс четким и управляемым, обеспечивая заметное конкурентное преимущество.¹⁶⁾

Захватывающий геймплей с HGiG и ClearMR 10000

Технология HGiG обеспечивает точное соответствие тонального отображения HDR замыслу создателя, а ClearMR 10000 минимизирует размытие в движении, обеспечивая четкость изображения в динамичных сценах. В результате достигается более глубокое погружение в происходящее, а изображение остается удивительно точным и четким в каждый момент.¹⁷⁾

На изображении «LG OLED evo AI G6 с NVIDIA GeForce NOW» на экране показана игра Borderlands 4 рядом с логотипом GeForce NOW, демонстрируя доступ к облачному геймингу в интерфейсе телевизора.

NVIDIA GeForce NOW

Первая в мире
облачная игровая платформа с поддержкой 4K 120 Гц HDR.

Играйте в игры в формате 4K с частотой 120Hz и поддержкой HDR на своем телевизоре – без дополнительного устройства через сервисы NVIDIA GeForce NOW. Благодаря архитектуре NVIDIA Blackwell вы можете наслаждаться облачным геймингом высокого уровня с производительностью, эквивалентной GeForce RTX 5080.¹⁸⁾

На изображении «LG OLED evo AI G6 с Bluetooth со сверхнизкой задержкой» на экране показан беспроводной игровой контроллер с надписью «Razer Wolverine V3 Bluetooth», что указывает на оптимизированную поддержку контроллеров Bluetooth для игры без задержек.

Первый в мире телевизор с поддержкой контроллеров Bluetooth со сверхнизкой задержкой

Оцените сверхнизкую задержку и высокопроизводительный облачный гейминг благодаря поддержке контроллеров Bluetooth со сверхнизкой задержкой, сокращающей задержку ввода до менее чем 2,5 мс.¹⁹⁾

LG OLED evo AI G6 отображает игровой портал LG на экране webOS, показывая игровой хаб с простым интерфейсом, который предоставляет доступ к множеству игровых приложений через облачные игровые сервисы, такие как NVIDIA GeForce NOW, и приложения webOS.

LG OLED evo AI G6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

Игровой портал LG

Откройте для себя тысячи игр в NVIDIA GeForce Now, приложения webOS и многое другое.²⁰⁾

LG OLED evo AI G6 с функциями Game Dashboard и Game Optimizer показывает игровые экраны рядом и экранное меню для настройки параметров игрового процесса, таких как частота обновления, задержка и визуальные режимы, в реальном времени.

Настраивайте параметры игры под свой стиль

Настраивайте игровой процесс, используя игровую панель управления

Game Dashboard и Game Optimizer для точной настройки предпочтительных

параметров. Регулируйте частоту обновления, задержку и визуальные режимы, с легкостью оптимизируя каждую игровую сессию.

Почему LG OLED evo – отличный выбор для ценителей дизайна?

LG OLED evo AI G6 плотно прилегает к стене современной гостиной, отображая яркое северное сияние над заснеженной прибрежной деревней, а мужчина и женщина с пультом в руках смотрят на него с дивана.

Минималистичный дизайн Gallery с плотным прилеганием к стене

Тонкий и изысканный дисплей естественно вписывается в ваше пространство, создавая эффект картины без видимого зазора со стеной.²¹⁾

LG OLED evo AI G6 показан под боковым углом, установленный на стене вплотную, с ярким пейзажем моста на экране. Справа: он установлен на стене без зазора в минималистичной гостиной, отображая живописный пейзаж, который гармонирует с интерьером в деревянных тонах.

Откройте для себя безграничные шедевры с LG Gallery+

LG Gallery+

LG Gallery+ предоставляет доступ к 100+ произведениям искусства, видеороликам и другому визуальному контенту, который преобразит ваше пространство.²²⁾

LG Gallery+ на LG OLED evo AI G6 с фоновой музыкой и Music Lounge показывает сцену лесного озера «Лесной вечер» (Forest Evening) на экране с видимой панелью интерфейса Music Lounge для выбора музыки под настроение, воспроизведения через Bluetooth и управления.

Фоновая музыка с Music Lounge

Создайте нужную атмосферу с помощью музыки, которая соответствует изображению. Используйте музыку, в соответствии с вашими предпочтениями, или подключитесь через Bluetooth, чтобы воспроизводить свои треки.

LG OLED evo AI G6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Простой доступ к «Google Фото»

Подключайтесь к своей учетной записи «Google Фото» на телевизоре просто при помощи телефона. С легкостью персонализируйте комнату при помощи контента из собственной библиотеки.²³⁾

Телевизор LG OLED evo AI G6 закреплен на зеленой стене над красной консолью и отображает информационную панель, включая погоду, спортивные результаты, расписание телепрограмм и Home Hub.

Будьте в курсе событий с персонализированной панелью "все в одном"

Получайте важную информацию с первого взгляда. Обновления погоды, напоминания о спортивных событиях, календарь Google, настроенные уведомления Home Hub, ваши запланированные просмотры и многое другое.

Плавное переключение с ТВ на произведения искусства с режимом Галереи

При включенном режиме Галереи ваш телевизор может, продолжать отображать выбранные вами произведения искусства, добавляя нотку стиля и элегантности вашему пространству и в то же время экономя энергию.

Автоматическая регулировка яркости

Контроль яркости автоматически регулирует параметры экрана в зависимости от окружающего освещения, обеспечивая четкое и комфортное изображение в любых условиях.²⁴⁾

Телевизор реагирует на ваше присутствие

Датчик движения позволяет телевизору интеллектуально реагировать и переключать режимы в зависимости от того, находитесь ли вы где-то рядом.²⁵⁾

Бесконечные развлечения бесплатно с LG Channels

LG Channels объединяет разнообразный контент с платформ прямого эфира и по запросу в едином хабе, упрощая поиск любимого контента.²⁶⁾

LG OLED evo AI G6 с функцией интеллектуального подключения отображает интерфейс Home Hub на экране, показывая соединения с Google Home и LG ThinQ, с панелями для ТВ, устройств и приложений в едином управлении.

Платформа Home Hub для вашего умного дома

Home Hub объединяет все ваши умные устройства. Легко подключайте, управляйте и взаимодействуйте с вашими домашними IoT-устройствами через Google Home и другие платформы.²⁷⁾

Настоящее кино с сохранением точных деталей

Dolby Vision & режим Ambient FILMMAKER MODE

Смотрите кино так, как его задумал режиссер, с Dolby Vision и режимом FILMMAKER MODE с компенсацией окружающего света, который адаптируется к обстановке и сохраняет визуальные эффекты максимально приближенными к оригинальному виду.²⁸⁾

Dolby Atmos

Вместо обычных статичных каналов система воспроизводит звук как иммерсивные 360° аудиообъекты, создавая домашний кинотеатр с точной передачей деталей и глубины сцены.

Погрузитесь в каждый спортивный матч

LG Саундбар улучшает каждую сцену благодаря более насыщенному объемному звуку

Акустическая система объемного звучания с WOW Orchestra

Синхронизируя телевизор и саундбар как единое целое, система расширяет глубину и направленность для более полного ощущения объемного звука.³⁰⁾

LG OLED evo AI G6 с функциями WOW Orchestra и WOWCAST показывает сцену концерта и звуковую панель под экраном, в то время как графическое изображение звуковых волн распространяются по гостиной, изображая синхронизированный беспроводной объемный звук.

Семья с детьми и их бабушкой и дедушкой сидит вместе на диване в светлой гостиной, с пультом, смотря телевизор.

Accessibility

Вспомогательные функции делают просмотр более инклюзивным

LG TV разработаны с учетом доступности и оснащены такими функциями, как фильтр коррекции цвета, руководство на языке жестов и поддержка прямого подключения вспомогательных аудиоустройств.

Отказ от ответственности

 

* Все изображения на этой странице с информацией об изделии приводятся только в качестве иллюстраций. Обратитесь к изображениям в галерее для более точного представления.

* Технические характеристики и функции зависят от региона, модели и размера.

* Доступность сервисов может отличаться в зависимости от региона или страны.

* Персонализированные услуги могут различаться в зависимости от политики стороннего приложения.

* Для доступа к сетевым смарт-сервисам и функциям, включая потоковые приложения, требуется учетная запись LG и принятие соответствующих Условий и положений. Без учетной записи LG доступны только подключения внешних устройств (например, через HDMI) и эфирное/наземное телевидение (только для телевизоров с тюнерами). Создание учетной записи LG бесплатно.

1) * Яркость может варьироваться в зависимости от модели, размера экрана и региона.

* Яркость выше в 3,9 раза по сравнению с OLED при 3% окне, согласно внутренним показателям.

* Показатель «В 3.9 раза ярче» относится к моделям OLED G6 диагональю 83/77/65/55 дюймов, а показатель «В 2.1 раза ярче» – к модели OLED G6 диагональю 48 дюймов.  

 

2) * Панель LG OLED сертифицирована компанией Intertek на предмет 100% Color Fidelity, измеренной по стандарту CIE DE2000 с использованием 125 цветовых шаблонов.

* Объем цветовой гаммы дисплея (CGV) эквивалентен или превышает CGV цветового пространства DCI-P3, что подтверждено независимой компанией Intertek.

* Дисплей LG OLED был проверен UL на стандарты Perfect Black и Perfect Color, в соответствии со стандартами отражения кольцевого света IDMS 11.5.

* 83/77/65/55-дюймовые модели OLED G6 имеют сертификацию Reflection Free Premium.

* Фактические характеристики могут варьироваться в зависимости от рассеянного освещения и среды просмотра.

 

3) * Дисплей LG OLED получил сертификацию безбликового дисплея от компании Intertek с использованием сферической выборки IDMS 11.2.2.

* 83/77/65/55-дюймовые модели OLED G6 имеют сертификацию Reflection Free Premium.

 

4) * Дисплеи телевизоров LG OLED TV прошли проверку UL и сертификацию Platinum за низкий уровень синего света.

 

5) * По сравнению с моделями OLED evo предыдущего года (процессор alpha 9 AI Gen8).

 

6) * Функция AI Picture Pro будет работать с любым контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.

* Изображения масштабируются до качества, близкого к 4K. Результаты могут варьироваться в зависимости от разрешения источника.

* Более быстрая обработка по сравнению с процессором искусственного интеллекта 2025 года alpha 9 AI Gen8 на основе сравнения внутренних спецификаций.

 

7) * Включается через меню режима звука. Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания. 

 

8) * Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.

 

9) * Функция AI Search (Copilot) доступна на моделях OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD, поддерживающих программу обновления webOS Re:New, включая модели, выпущенные с 2022 года.

* Требуется подключение к Интернету, а партнерские сервисы ИИ могут быть изменены или требовать подписки.

* Эта функция может зависеть от региона и модели и недоступна в странах, где не предоставляется поддержка LLM.

 

10) * Некоторые из этих функций могут не поддерживаться в определенных регионах или моделях.

* Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска изделия.

* Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток.

* Карточка «В этой сцене» доступна в странах, поддерживающих EPG (электронный телегид).

* Карточка «Сейчас в эфире» недоступна в приложениях Netflix и других контент-провайдеров, поэтому она не будет отображаться.

* Карточка «Генеративный ИИ» доступна в определенных регионах или моделях.

 

11) * В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.

* Функция Voice ID доступна в зависимости от региона и страны на телевизорах OLED, QNED, NANO 4K UHD, выпущенных с 2024 г, а также на телевизорах MRGB and FHD с 2026 г.

* Она работает только с приложениями, которые поддерживают аккаунт Voice ID.

* Блокировка может быть снята человеком с похожим голосом, и если голос изменится по состоянию здоровья или другим причинам, распознавание может работать неэффективно.

* Предоставляемые виджеты могут различаться в зависимости от страны и подлежат изменению или прекращению без предварительного уведомления.

* Функция «Моя страница» применяется к телевизорам OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026 года.

 

12) * Необходимо подключение к Интернету.

* Можно синхронизировать AI Chatbot со cлужбой поддержки клиентов.

* В странах, где обработка естественного языка не поддерживается, голосовой доступ к приложениям и их использование могут быть недоступны.

 

13) * webOS Re:New – это программа обновления программного обеспечения, доступная только для некоторых моделей. Количество обновлений и продолжительность поддержки Re:New могут различаться в зависимости от продукта, модели или региона.

* График обновлений некоторых функций, приложений и сервисов могут отличаться в зависимости от модели и региона.

* Доступные функции, контент и приложения могут отличаться в зависимости от страны, продукта и региона и могут быть изменены без предупреждения.

 

14) * Обеспечивает быстрый доступ к ИИ-функциям телевизора, но не имеет встроенной обработки ИИ.

* Дизайн пульта AI Magic Remote, его функции и наличие зависят от региона и языка, даже для той же самой модели.

* Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету.

* AI Voice Recognition предоставляется только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.

 

15) * Работает только с играми или входами ПК, поддерживающими 165Hz.

* Частота 165Hz применяется к моделям OLED G6 с диагональю 83/77/65/55/48 дюймов, а 120Hz – к модели OLED G6 с диагональю 97 дюймов.

* Совместимость NVIDIA G-Sync compatible для видеокарт серий RTX 20, RTX 30, RTX 40 и GTX 16. Более старые графические процессоры не поддерживают совместимость с G-Sync.

 

16) * Дисплеи LG OLED получили сертификаты Intertek за время отклика 0,1 мс (Gray to Gray) и Qualified Gaming Performance.

 

17) * HGiG – это добровольная группа компаний из индустрии игр и телевизионных дисплеев, которые встречаются, чтобы определить и предоставить общественности рекомендации по улучшению игрового опыта потребителей в HDR.

* Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.

* Только модели OLED G6 с диагональю 83/77/65/55/48 дюймов имеют сертификацию ClearMR 10000

* ClearMR – это программа сертификации стандарта VESA, которая измеряет размытие движений на дисплее.

 

18) * Требуется подписка Предложения сервисов могут варьироваться в зависимости от тарифного плана.

* Доступно только на LG OLED W6, G6, C6, а также MRGB95, MRGB9M.

* Доступность GeForce NOW может зависеть от страны.

* В режиме ULL можно подключить только один контроллер (геймпад). Может быть затронута работа других Bluetooth-устройств.

* Для наилучшей производительности рекомендуется подключение через Ethernet или Wi-Fi 5GHz.

 

19) * Bluetooth со сверхнизкой задержкой используется только в некоторых моделях LG TV 2026 года. Функциональность контроллера ULL поддерживается только при подключении к совместимым устройствам.

* В режиме ULL можно подключить только один контроллер (геймпад). Может быть затронута работа других Bluetooth-устройств.

* Для наилучшей производительности рекомендуется подключение через Ethernet или Wi-Fi 5GHz.

* Игровой контроллер продается отдельно.

 

20) * Поддержка облачных игровых сервисов может варьироваться.

* Для некоторых игровых сервисов может понадобится подписка и геймпад.

* Геймпад продается отдельно.

 

21) * Фактическая подгонка может варьироваться в зависимости от условий установки. Возможен небольшой зазор между телевизором и стеной.

 

22) * Доступность контента может варьироваться и изменяться в зависимости от региона.

* Для доступа к полному контенту и функциям требуется подписка LG Gallery+.

 

23) * Эта функция работает, если выполнен вход в учетную запись «Google Фото» и у вас есть хотя бы 10 фотографий в приложении.

 

24) * Датчики яркости могут отличаться в зависимости от модели.

 

25) * Датчики движения доступны только на моделях W6 и G6.

 

26) * Поддержка определенных каналов LG Channels зависит от региона.

 

27) * LG поддерживает устройства Wi-Fi со стандартом Matter. Поддержка сервисов и функций Matter может отличаться в зависимости от подключенных устройств. Начальное подключение для ThinQ и Matter осуществляется через мобильное приложение ThinQ.

 

28) * Ambient FILMMAKER MODE является товарным знаком UHD Alliance, Inc.

* Поддерживает Ambient FILMMAKER MODE с Dolby Vision.

* Ambient FILMMAKER MODE автоматически запускается на AppleTV+ и видеоприложении Amazon Prime.

* Режим Ambient FILMMAKER MODE работает на моделях, оснащенных датчиком освещенности.

 

29) * Карточка «В этой сцене» доступна в странах, поддерживающих EPG.

* Объем поддержки может зависеть от страны.

* Информация, предоставляемая AI Concierge, носит исключительно справочный характер и может быть неточной. LG не несет ответственности за действия или решения, принятые на основе такой информации.

 

30) * Звуковая панель может быть приобретена отдельно.

* Управление режимом звука может отличаться в зависимости от модели.

* Обратите внимание, что на момент покупки услуга может быть недоступна. Для обновлений требуется подключение к сети.

* Использование пульта дистанционного управления для телевизора LG TV ограничено только определенными функциями.

Характеристики

  • Игры - Совместимость с FreeSync (AMD)

    Да

  • Игры - Совместимость с G-Sync (Nvidia)

    Да

  • Изображение (Дисплей) - Тип дисплея

    4K OLED

  • Изображение (Дисплей) - Частота обновления

    120Гц (VRR 165Гц)

  • Изображение (Обработка) - HDR (Расширенный динамический диапазон))

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • Изображение (Обработка) - Процессор

    AI процессор Альфа 11 4К 3-гопоколенияс двойным движком

  • Аудио - Dolby Atmos

    Да

  • Аудио - Акустическая система

    4.2 Канала

  • Аудио - Аудио выход

    60Вт

  • Изображение (Дисплей) - Широкая цветовая гамма

    Идеальный цвет

  • Габариты и Вес - Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

    1712 x 982 x 24.8

  • Габариты и Вес - Вес телевизора без подставки

    33.0

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

  • Оттенки серого

    Да

  • Высокая контрастность

    Да

  • Инвертировать цвета

    Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

  • Кабель питания

    Да (Прикрепленный к)

  • Пульт

    Пульт AI Magic Remote (MR26)

АУДИО

  • AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

    Альфа 11 AI Звук Про (AI Sound Pro) (Виртуальный 11.1.2-апмиксинг)

  • Адаптивная настройка учетных параметров

    Да

  • AI Восстановление объекта (AI Object Remastering)

    Да (AI Восстановление объекта Ультра / AI Object Remastering Ultra)

  • Аудио кодек

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Смотрите руководство)

  • Аудио выход

    60Вт

  • Чистый голос Pro

    Да

  • Dolby Atmos

    Да

  • LG Синхронизация звука

    Да

  • Одновременный вывод звука

    Да

  • Звуковой режим

    Да

  • Направление динамика

    Вниз

  • Акустическая система

    4.2 Канала

  • WOW-оркестр

    Да

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

  • Аналоговый ТВ-прием

    Да

  • Диджитал ТВ-прием

    DVB-T2 (наземное вещаниеl), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

  • Поддержка Bluetooth

    Да (v 5.3)

  • CI-слот

    1шт

  • Ethernet- вход

    1шт

  • HDMI Обратный звуковой канал

    eARC (HDMI 2)

  • HDMI-вход

    4 шт. (поддержка 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • RF вход (антенна/кабель)

    2шт

  • Simplink (HDMI CEC)

    Да

  • SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

    1шт

  • USB-вход

    3шт (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Да (Wi-Fi 6)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

  • Размеры упаковки (ШхВхГ)

    2114 x 1130 x 350

  • Вес упаковки

    53.3

  • Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

    1712 x 982 x 24.8

  • Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

    1712 x 1039 x 321

  • Тумба под ТВ (ШхГ)

    501 x 321

  • Вес телевизора без подставки

    33.0

  • Вес телевизора с подставкой

    39.7

  • Крепление VESA (ШхВ)

    300 x 300

ИГРЫ

  • Оптимизатор игр

    Да (Игровая панель)

  • ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

    Да

  • Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)

    Да

  • Совместимость с FreeSync (AMD)

    Да

  • Совместимость с G-Sync (Nvidia)

    Да

  • Режим HGIG

    Да

  • Время отклика

    < 0,1 мс

  • VRR (Переменная частота обновления)

    Да (до 165Гц)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

  • Разрешение экрана

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Тип дисплея

    4K OLED

  • Частота обновления

    120Гц (VRR 165Гц)

  • Широкая цветовая гамма

    Идеальный цвет

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

  • AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

    Да (SDR/HDR)

  • AI HDR-ремастеринг

    Да

  • AI Изображение Pro

    Да

  • AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

    Альфа 11 4K AI Супер масштабирование (AI Super Upscaling 4K)

  • Автоматический контроль яркости

    Да

  • Авто калибровка

    Да

  • Усилитель яркости (Brightness Booster)

    Да (Усилитель Яркости Ультра / Brightness Booster Ultra)

  • Технология затемнения

    Самосветящиеся пиксели

  • Динамическое отображение тонов

    Да (Динамическое отображение тонов Ультра)

  • FILMMAKER MODE ™

    Да

  • HDR (Расширенный динамический диапазон))

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • HFR (Высокая частота кадров)

    4K 120 кадров в секунду (HDMI, USB)

  • Motion (Технология обработки движений)

    OLED Motion

  • Режим изображения

    9 режима

  • Процессор

    AI процессор Альфа 11 4К 3-гопоколенияс двойным движком

  • QFT (Быстрая транспортировка кадров)

    Да

  • QMS (Быстрое переключение мультимедиа)

    Да

  • Защита от бликов и отражений (Reflection Free)

    Защита от бликов и отражений Премиум

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

  • Источник питания ( напряжение, Гц)

    Переменного тока 100~240В 50-60Гц

  • Энергопотребление в режиме ожидания

    Менее 0.5Вт

SMART TV

  • AI Чатбот

    Да

  • Пульт AI Magic Remote

    В комплекте

  • AI Изображение/Мастер Звука (AI Picture/Sound Wizard)

    Да

  • AI распознавание голоса (AI Voice ID)

    Да

  • Всегда готов

    Да

  • Веб-браузер

    Да

  • Google Cast

    Да

  • Голосовое управление без пульта

    Да

  • Интеллектуальное распознавание голоса

    Да

  • LG Каналы

    Да

  • LG Gallery+

    Да (платный сервис, доступность в разных странах может отличаться)

  • LG Shield

    Да

  • Мультипросмотр

    Да

  • Моя страница

    Да

  • Операционная система (ОС)

    webOS 26

  • Приложение для удаленного управления смартфоном

    Да (LG ThinQ)

  • Совместимость с USB-камерой

    Да

  • Работает с Apple AirPlay

    Да

  • Работает с Apple Home

    Да

