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LG WashTower
Sound Challenge
Название и цель Акции
1.1. Конкурсная Акция «LG WashTower Sound Challenge» (далее – «Акция») направлена на продвижение производимой и/или реализуемой ТОО «Эл Джи Электроникс Алматы Казахстан», а также формирование положительного имиджа продукта WashTower® и потребительского спроса на него.
1.2. Акция не является стимулирующей лотереей, пари, тотализатором, азартной игрой или иной игрой, основанной на риске, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об игорном бизнесе».
1.3. Акция проводится Организатором по правилам, установленным для стимулирующего мероприятия рекламного характера, предложение об участии в настоящем Мероприятии (Акции) обращено к неограниченному кругу лиц, выполнивших требования настоящих Правил.
1.4. Лица, желающие принять участие в Акции (далее – «Участники»), обязаны выполнить все действия, связанные с участием в Акции, в порядке, на условиях и в сроки, установленные настоящими Правилами. Участие в Акции подразумевает полное согласие Участников с настоящими Правилами.
Сведения об Организаторе
2.1. Организатор Акции: ТОО «Эл Джи Электроникс Алматы
Казахстан»
Место нахождения:
Республика Казахстан, Алматы, пр. Абая 42, Бизнес-центр «Baykonyr», 13 этаж
БИН 971040000885
2.2. Наименование Акции – «LG WashTower Sound Challenge»
2.3. Территория проведения Акции – Республика Казахстан.
2.4. Срок проведения Акции – с 19.06.2026 года по 19.07.2026 года.
2.5. Стать участником Акции можно в период с 19 июня 2026 года с 00 часов 00 минут 00 секунд по 19 июля 2026 года до 23 часов 59 минут 59 секунд по времени г. Астана
2.6. Срок определения победителя розыгрыша Главного приза
Акции:
22 июля 2026 г. (включительно)
2.7. Официальные Правила проведения и условия участия в Акции (далее – «Правила») размещаются на веб-сайте https://www.lg.com/kz/
Территория и порядок информирования
3.1. Акция проводится на официальной странице «Эл Джи Электроникс Алматы Казахстан» в социальной сети Instagram @lg_electronics_kz на всей территории Республики Казахстан.
3.2. Организатор вправе в любое время изменить условия Акции, досрочно прекратить ее проведение, публиковать дополнительную информацию об Акции
3.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством Республики Казахстан и при возникновении спорных ситуаций.
Участники Акции
4.1. К участию в Акции не допускаются:
- несовершеннолетние граждане Республики Казахстан;
- работники Организатора Акции и члены их семей;
- лица, представляющие интересы Организатора Акции;
- лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором Акции;
- имеющих установленные гражданско-правовые и иные отношения с Организатором Акции и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей
- лица без гражданства и граждане других государств, не имеющие вида на жительство в Республике Казахстан.
4.2. Участвуя в Акции, Участники Акции предоставляют свое согласие на сбор, обработку и хранение персональных данных в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также передачу предоставленных персональных данных в уполномоченные органы в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
4.3. Организатор Акции берёт на себя обязательство по сбору, обработке, хранению, использованию персональных данных участников. Сбор и обработка персональных данных Участника осуществляется в целях продвижения товара, увеличения продаж, популяризации бренда LG в Республике Казахстан, а также с целью контроля проведения Акции, выполнения ее условий, осуществления рекламных, маркетинговых и новостных рассылок, а также для осуществления иных, не противоречащих законодательству Республики Казахстан, действий в маркетинговых целях.
Согласие Участника предоставляется на осуществление следующих операций с использованием средств автоматизации или без использования таких средств:
1. сбор, накопление, хранение, изменение, дополнение, использование, передача, предоставление доступа, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных;
2. передача персональных данных осуществляется следующим третьим
лицам:
(i) контрагентам Организатора, которые оказывают курьерские услуги, маркетинговые услуги;
(ii) сервисные центры Организатора;
(iii) контрагентам Организатора, оказывающим услуги облачного хранения в зашифрованном виде;
(iv) компании группы компаний LG.
Организатор Акции осуществляет трансграничную передачу персональных данных Участника. Принимая участие в Акции, Участник дает согласие Организатору и (или) его контрагентам на передачу данных в третьи страны без ограничения перечня стран, в которые могут быть переданы персональные данные.
Правила участия
Для того чтобы стать Участником Акции и получить возможность претендовать на получение Приза, необходимо в Период проведения Акции выполнить следующие действия:
5.1. Повторить мелодию LG WashTower из анонса розыгрыша на официальной странице @lg_electronics_kz.
5.2. Опубликовать видеоролик в открытом профиле социальной сети Instagram, принадлежащем Участнику.
5.3. В публикации с видеороликом отметить официальный аккаунт Организатора @lg_electronics_kz и добавить хэштег #WashTowerSound.
5.4. На момент участия в Акции и определения Победителей быть подписанным на официальный аккаунт Организатора Акции @lg_electronics_kz в социальной сети Instagram.
5.5. Профиль Участника в социальной сети Instagram должен оставаться открытым и доступным для просмотра неограниченному кругу лиц в течение всего срока проведения Акции, а также до момента определения Победителей и завершения проверки соблюдения условий Акции.
5.6. Аккаунт Участника в социальной сети Instagram должен быть создан не позднее чем за 2 (два) месяца до даты публикации конкурсной работы и участия в Акции.
5.7. Участник обязан обеспечить сохранение опубликованной конкурсной работы в своем профиле и не удалять ее до даты подведения итогов Акции и завершения процедуры определения Победителей
Требования к конкурсным работам
- 6.1. Конкурсная работа не должна нарушать права третьих лиц, включая авторские и смежные права.
- 6.2. Конкурсная работа не должна содержать политическую агитацию, экстремистские материалы, сцены насилия, дискриминации, разжигания ненависти либо иной контент, запрещенный законодательством Республики Казахстан.
- 6.3. Конкурсная работа не должна содержать материалы сексуального характера, изображения обнаженного тела, а также иной контент категории «18+».
- 6.4. Конкурсная работа не должна содержать оскорбительный, непристойный либо иной ненадлежащий контент.
- 6.5. В случае присутствия в конкурсной работе несовершеннолетних лиц такие лица должны находиться под надзором и в сопровождении их законных представителей либо совершеннолетних лиц, несущих ответственность за их безопасность.
- 6.6. Конкурсная работа должна соответствовать Правилам сообщества Instagram, а также требованиям действующего законодательства Республики Казахстан.
- 6.7. К участию в Акции не допускаются конкурсные работы, полностью созданные с использованием технологий искусственного интеллекта. Конкурсная работа должна являться результатом собственного творческого труда и исполнения Участника.
Призовой фонд Акции
Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и включает в себя:
Стиральная машина + Сушка LG WashTower, AI DD™ 13/10 кг W4W8LVPK2HM
7.2. Внешний вид Приза Акции, его размер, рисунок и иные характеристики могут не совпадать с изображениями, представленными в рекламных материалах и на сайте Акции, и с личными ожиданиями Участников.
7.3. Ограничения по призу
- 7.3.1. Главный Приз может быть вручен только одному Участнику Акции.
- 7.3.2. Денежный эквивалент Главного Приза не выплачивается, обмен Приза не осуществляется. Право на участие в розыгыше и (или) получение Приза не может быть уступлено, либо иным образом передано Участником Акции другому лицу.
- 7.3.3. Обязательства Организатора по выдаче Приза ограничены общим размером призового фонда.
- 7.3.4. Организатор Акции выступает налоговым агентом по уплате налога на доходы физических лиц в отношении Главного Приза, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уплачивает все налоги за Приз.
- 7.3.5. Организатор Акции имеет право изменить настоящие Правила в части проведения Акции, призового фонда Акции, объявить перерыв в проведении Акции, сократить и/или изменить срок Акции.
Порядок определения Победителя
8.1. Определение Победителя Акции осуществится 22 июля 2026 года с использованием сервиса генерации случайных чисел среди всех Участников, надлежащим образом выполнивших условия настоящих Правил.
8.2. Информация о результатах розыгрыша публикуется в официальном аккаунте Организатора @lg_electronics_kz в социальной сети Instagram в формате Stories в день проведения розыгрыша, а также размещается в виде отдельной публикации и/или иным способом сохраняется в аккаунте Организатора для обеспечения возможности ознакомления с результатами розыгрыша после истечения срока действия Stories.
8.3. В рамках Акции определяется один основной Победитель, а также два резервных участника.
8.4. Резервные участники определяются одновременно с основным Победителем в порядке очередности и не являются Победителями Акции, а приобретают статус резервных участников исключительно для целей, предусмотренных настоящими Правилами.
- не соответствует требованиям настоящих Правил;
- не ответит на уведомление Организатора в течение 7 (семи) календарных дней с момента его направления;
- не предоставит необходимые сведения и документы 7 (семи) календарных дней с момента уведомления о победе;
- откажется от получения Приза;
- не сможет быть идентифицирован;
- либо по иным основаниям утратит право на получение Приза, право на получение Приза переходит к первому резервному участнику.
8.6. Первый резервный участник обязан подтвердить свое право на получение Приза и предоставить необходимые сведения и документы в течение 7 (семи) календарных дней с момента уведомления Организатором. В случае если первый резервный участник не выполнит указанные требования либо утратит право на получение Приза по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами, право на получение Приза переходит ко второму резервному участнику.
8.7. Второй резервный участник обязан подтвердить свое право на получение Приза и предоставить необходимые сведения и документы в течение 7 (семи) календарных дней с момента уведомления Организатором. В случае невыполнения указанных требований второй резервный участник утрачивает право на получение Приза.
8.8. Резервные участники не считаются Победителями Акции до момента официального подтверждения Организатором их права на получение Приза в соответствии с настоящими Правилами.
8.9. В случае если основной Победитель, а также первый и второй резервные участники утратят право на получение Приза по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами, либо не выполнят требования, необходимые для получения Приза, Приз признается невостребованным и остается в распоряжении Организатора Акции. Организатор вправе распорядиться таким Призом по своему усмотрению.
Порядок получения Приза
9.1. После определения Победителя Организатор проводит проверку соблюдения Победителем требований и условий настоящих Правил.
9.2. В случае подтверждения соответствия Победителя требованиям настоящих Правил Организатор направляет Победителю личное сообщение посредством социальной сети Instagram либо иным способом связи, доступным Организатору.
9.3. Для получения Приза Победитель обязан в срок, установленный Организатором, предоставить запрашиваемые сведения и документы, включая, но не ограничиваясь:
- фамилией, именем и отчеством (при наличии);
- номером телефона;
- адресом доставки;
- копией документа, удостоверяющего личность;
- согласием на сбор и обработку персональных данных;
- иной информацией и документами, необходимыми для вручения Приза в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
9.4. В случае непредоставления Победителем необходимых сведений и документов, предоставления недостоверной информации либо выявления несоответствия Победителя требованиям настоящих Правил Организатор вправе отказать в выдаче Приза и признать результаты участия такого Победителя недействительными. В указанном случае право на получение Приза переходит к резервному участнику в порядке, установленном настоящими Правилами.
9.5. Доставка Приза осуществляется за счет Организатора на территории Республики Казахстан посредством курьерской службы.
9.6. Срок доставки Приза может составлять до 2 (двух) месяцев с даты подтверждения права Победителя на получение Приза.
9.7. Обязательства Организатора по вручению Приза считаются исполненными с момента передачи Приза Победителю либо уполномоченной службе доставки для последующей передачи Победителю.
Споры и Применимое Право
10.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Акции, подлежат урегулированию в претензионном (досудебном) порядке.
10.2. Участник обязан направить письменную претензию Организатору. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения.
10.3. В случае недостижения соглашения спор подлежит рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Организатора в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
УЧАСТИЕ В РОЗЫГРЫШЕ ОЗНАЧАЕТ АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОГЛАСИЕ, А ТАКЖЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО УЧАСТНИК ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИЛСЯ С НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ, ПОНИМАЕТ ИХ СОДЕРЖАНИЕ И БЕЗОГОВОРОЧНО ПРИНИМАЕТ ВСЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИЛ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЙ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЙ.
ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ ВПРАВЕ В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА, А ТАКЖЕ ОТМЕНИТЬ ИЛИ ПРЕКРАТИТЬ ПРОВЕДЕНИЕ АКЦИИ В ПОРЯДКЕ И СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.
Акцияның атауы мен мақсаты
1.1. «LG WashTower Sound Challenge» конкурстық акциясы «Эл Джи Электроникс Алматы Казахстан» ЖШС өндіретін және/немесе өткізетін өнімді ілгерілетуге, сондай-ақ WashTower® өніміне қатысты оң имиджді және тұтынушылық сұранысты қалыптастыруға бағытталған.
1.2. Акция Қазақстан Республикасының «Ойын бизнесі туралы» Заңының талаптарына сәйкес ынталандырушы лотерея, бәс, тотализатор, құмар ойын немесе тәуекелге негізделген өзге де ойын түрлері болып табылмайды.
1.3. Акцияны Ұйымдастырушы жарнамалық сипаттағы ынталандырушы іс-шара үшін белгіленген қағидалар бойынша өткізеді; осы Іс-шараға (Акцияға) қатысу туралы ұсыныс осы Ережелердің талаптарын орындаған шектеусіз тұлғалар тобына арналады.
1.4. Акцияға қатысуға ниет білдірген тұлғалар (бұдан әрі -- «Қатысушылар») Акцияға қатысуға байланысты барлық әрекеттерді осы Ережелерде белгіленген тәртіппен, шарттармен және мерзімдерде орындауға міндетті. Акцияға қатысу Қатысушылардың осы Ережелермен толық келісетінін білдіреді.
Ұйымдастырушы туралы мәліметтер
2.1. Акцияны ұйымдастырушы: «Эл Джи Электроникс Алматы
Казахстан» ЖШС.
Орналасқан жері:
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғылы, 42, «Baykonyr» бизнес орталығы, 13-қабат
БСН 971040000885
2.2. Акцияның атауы – «LG WashTower Sound Challenge»
2.3. Акцияны өткізу аумағы – Қазақстан Республикасы.
2.4. Акцияны өткізу мерзімі – 19.06.2026 жылдан бастап 19.07.2026 жылға дейін.
2.5. Акцияға қатысушы болу 2026 жылғы 19 маусым күні сағат 00:00:00-ден бастап 2026 жылғы 19 шілде күні сағат 23:59:59-ға дейін Астана қ. уақыты бойынша мүмкін болады.
2.6. Акцияның Бас жүлдесін ойнату бойынша жеңімпазды анықтау
мерзімі:
2026 жылғы 22 шілде (қоса алғанда)
2.7. Акцияны өткізудің ресми Ережелері және Акцияға қатысу шарттары (бұдан әрі -- «Ережелер») веб-сайтында https://www.lg.com/kz/ орналастырылады.
Өткізу аумағы және ақпараттандыру тәртібі
3.1. Акция «Эл Джи Электроникс Алматы Казахстан» компаниясының Instagram әлеуметтік желісіндегі @lg_electronics_kz ресми парақшасында Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында өткізіледі.
3.2. Ұйымдастырушы кез келген уақытта Акция шарттарын өзгертуге, оны мерзімінен бұрын тоқтатуға, Акция туралы қосымша ақпарат жариялауға құқылы.
3.3. Ұйымдастырушы осы Ережелерде, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларды және даулы жағдайлар туындаған кездерді қоспағанда, Акция қатысушыларымен жазбаша келіссөздерге немесе өзге де байланыстарға түспеу құқығын өзіне қалдырады.
Акция Қатысушылары
4.1. Акцияға қатысуға келесі тұлғалар жіберілмейді:
- Қазақстан Республикасының кәмелетке толмаған азаматтары;
- Акция Ұйымдастырушысының қызметкерлері, олардың отбасы мүшелері;
- Акция Ұйымдастырушысының мүдделерін білдіретін тұлғалар
- белгіленген тәртіппен Акция Ұйымдастырушысымен үлестес деп танылған тұлғалар
- Акцияны ұйымдастыруға және/немесе өткізуге байланысты Ұйымдастырушымен азаматтық-құқықтық және өзге де қатынастары бар үшінші тұлғалардың қызметкерлері мен өкілдері, сондай-ақ олардың отбасы мүшелері
- азаматтығы жоқ тұлғалар және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты жоқ өзге мемлекеттердің азаматтары.
4.2. Акцияға қатыса отырып, Акция Қатысушылары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жеке деректерді жинауға, өңдеуге және сақтауға, сондай-ақ берілген жеке деректерді Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес уәкілетті органдарға беруге өз келісімін береді.
4.3. Акция Ұйымдастырушысы Қатысушылардың жеке деректерін жинау, өңдеу, сақтау және пайдалану бойынша міндеттемені өзіне алады. Қатысушының жеке деректерін жинау және өңдеу тауарды ілгерілету, сатылымды арттыру, Қазақстан Республикасында LG брендін танымал ету мақсатында, сондай-ақ Акцияның өткізілуін бақылау, оның шарттарының орындалуын қамтамасыз ету, жарнамалық, маркетингтік және жаңалықтық таратылымдарды жүзеге асыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін маркетингтік мақсаттардағы өзге де әрекеттерді жүзеге асыру мақсатында жүргізіледі.
Қатысушының келісімі автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе мұндай құралдарды пайдаланбай келесі операцияларды жүзеге асыруға беріледі:
1. жеке деректерді жинау, жинақтау, сақтау, өзгерту, толықтыру, пайдалану, беру, қолжетімділік ұсыну, иесіздендіру, бұғаттау және жою;
2. жеке деректер келесі үшінші тұлғаларға беріледі:
(i) курьерлік қызметтерді, маркетингтік қызметтерді көрсететін Ұйымдастырушының контрагенттеріне;
(ii) Ұйымдастырушының сервистік орталықтарына;
(iii) шифрланған түрде бұлттық сақтау қызметтерін көрсететін Ұйымдастырушының контрагенттеріне;
(iv) LG компаниялар тобының компанияларына.
Акция Ұйымдастырушысы Қатысушының жеке деректерін трансшекаралық беруді жүзеге асырады. Акцияға қатыса отырып, Қатысушы Ұйымдастырушыға және/немесе оның контрагенттеріне деректерді жеке деректер берілуі мүмкін елдердің тізбесін шектемей, үшінші елдерге беруге келісім береді.
Қатысу қағидалары
Акция Қатысушысы болу және Жүлдені алуға үміткер болу мүмкіндігін алу үшін Акцияны өткізу кезеңінде келесі әрекеттерді орындау қажет:
5.1. @lg_electronics_kz ресми парақшасындағы ұтыс туралы анонстағы LG WashTower әуенін қайталау.
5.2. Қатысушыға тиесілі Instagram әлеуметтік желісіндегі ашық профильде бейнеролик жариялау.
5.3. Бейнеролик жарияланған жазбада Акция Ұйымдастырушысының @lg_electronics_kz ресми аккаунтын белгілеу және #WashTowerSound хэштегін қосу.
5.4. Акцияға қатысу және Жеңімпаздарды анықтау сәтінде Instagram әлеуметтік желісіндегі Акция Ұйымдастырушысының @lg_electronics_kz ресми аккаунтына жазылған болу.
5.5. Қатысушының Instagram әлеуметтік желісіндегі профилі Акцияны өткізудің бүкіл мерзімі ішінде, сондай-ақ Жеңімпаздар анықталғанға және Акция шарттарының сақталуын тексеру аяқталғанға дейін ашық және шектеусіз тұлғалар тобының қарауына қолжетімді болып қалуға тиіс.
5.6. Қатысушының Instagram әлеуметтік желісіндегі аккаунты конкурстық жұмыс жарияланған және Акцияға қатысқан күнге дейін кемінде 2 (екі) ай бұрын тіркелген болуға тиіс.
5.7. Қатысушы жарияланған конкурстық жұмыстың өз профилінде сақталуын қамтамасыз етуге және оны Акция қорытындылары шығарылған күнге және Жеңімпаздарды анықтау рәсімі аяқталғанға дейін жоймауға міндетті.
Байқау жұмыстарына қойылатын талаптар
- 6.1. Байқау жұмыс үшінші тұлғалардың құқықтарын, оның ішінде авторлық және сабақтас құқықтарды бұзбауға тиіс.
- 6.2. Байқау жұмысы саяси үгіт-насихатты, экстремистік материалдарды, зорлық-зомбылық көріністерін, кемсітушілікті, өшпенділік тудыруды немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынған өзге де контентті қамтымауы тиіс.
- 6.3. Байқау жұмысында сексуалдық сипаттағы материалдар, жалаңаш дене бейнелері, сондай-ақ «18+» санатындағы өзге де контент болмауға тиіс.
- 6.4. Байқау жұмысы қорлаушы, әдепсіз немесе өзге де орынсыз контентті қамтымауы тиіс.
- 6.5. Байқау жұмысында кәмелетке толмаған тұлғалар болған жағдайда, мұндай тұлғалар өздерінің заңды өкілдерінің не олардың қауіпсіздігі үшін жауапты кәмелетке толған тұлғалардың қадағалауында және еріп жүруімен болуға тиіс.
- 6.6. Байқау жұмысы Instagram қауымдастығының қағидаларына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес келуге тиіс.
- 6.7. Байқауға толығымен жасанды интеллект технологияларын қолдана отырып жасалған жұмыстар жіберілмейді. Байқау жұмысы Қатысушының жеке шығармашылық еңбегінің және орындауының нәтижесі болуы тиіс.
Акцияның жүлде қоры
Акцияның жүлде қоры Ұйымдастырушының қаражаты есебінен қалыптастырылады және мынаны қамтиды:
Кір жуғыш машина + кептіргіш LG WashTower, AI DD™ 13/10 кг W4W8LVPK2HM,
7.2. Акция Жүлдесінің сыртқы түрі, оның өлшемі, суреті және өзге де сипаттамалары жарнамалық материалдарда және Акция сайтында ұсынылған бейнелерге, сондай-ақ Қатысушылардың жеке күтулеріне сәйкес келмеуі мүмкін.
7.3. Жүлде бойынша шектеулер
- 7.3.1. Бас жүлде Акцияның тек бір Қатысушысына ғана табысталуы мүмкін.
- 7.3.2. Бас жүлденің ақшалай баламасы төленбейді, Жүлде айырбасталмайды. Ұтысқа қатысу және/немесе Жүлдені алу құқығын Акция Қатысушысы басқа тұлғаға беруге немесе өзге тәсілмен өткізуге болмайды.
- 7.3.3. Ұйымдастырушының Жүлдені беру жөніндегі міндеттемелері жүлде қорының жалпы мөлшерімен шектеледі.
- 7.3.4. Акция Ұйымдастырушысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Бас жүлдеге қатысты жеке тұлғалардың табыс салығын төлеу бойынша салық агенті болып табылады және Жүлде үшін барлық салықтарды төлейді.
- 7.3.5. Акция Ұйымдастырушысы осы Ережелерді Акцияны өткізу, Акцияның жүлде қоры бөлігінде өзгертуге, Акцияны өткізуде үзіліс жариялауға, Акция мерзімін қысқартуға және/немесе өзгертуге құқылы.
Жеңімпазды анықтау тәртібі
8.1. Акция Жеңімпазын анықталуы 2026 жылғы 22 шілдеде ережелердің шарттарын тиісінше орындаған барлық Қатысушылар арасынан кездейсоқ сандар генерациясы сервисін пайдалану арқылы жүзеге асырылады.
8.2. Ұтыс нәтижелері туралы ақпарат ұтыс өткізілген күні Instagram әлеуметтік желісіндегі Ұйымдастырушының @lg_electronics_kz ресми аккаунтында Stories форматында жарияланады, сондай-ақ Stories қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін ұтыс нәтижелерімен танысу мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін жеке жарияланым түрінде орналастырылады және/немесе Ұйымдастырушы аккаунтында өзге тәсілмен сақталады.
8.3. Акция аясында бір негізгі Жеңімпаз, сондай-ақ екі резервтік қатысушы анықталады.
8.4. Резервтік қатысушылар негізгі Жеңімпазбен бір мезгілде кезектілік тәртібімен анықталады және Акция Жеңімпаздары болып табылмайды, олар тек осы Ережелерде көзделген мақсаттар үшін резервтік қатысушылар мәртебесін алады.
- осы Ережелердің талаптарына сәйкес келмесе;
- Ұйымдастырушының хабарламасы жіберілген сәттен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде оған жауап бермесе;
- жеңіс туралы хабарлама алған сәттен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде қажетті мәліметтер мен құжаттарды ұсынбаса;
- Жүлдені алудан бас тартса;
- сәйкестендіріле алмаса;
- не өзге негіздер бойынша Жүлдені алу құқығынан айырылса, Жүлдені алу құқығы бірінші резервтік қатысушыға өтеді.
8.6. Бірінші резервтік қатысушы Ұйымдастырушы хабарлаған сәттен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде Жүлдені алу құқығын растауға және қажетті мәліметтер мен құжаттарды ұсынуға міндетті. Егер бірінші резервтік қатысушы көрсетілген талаптарды орындамаса не осы Ережелерде көзделген негіздер бойынша Жүлдені алу құқығынан айырылса, Жүлдені алу құқығы екінші резервтік қатысушыға өтеді.
8.7. Екінші резервтік қатысушы Ұйымдастырушы хабарлаған сәттен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде Жүлдені алу құқығын растауға және қажетті мәліметтер мен құжаттарды ұсынуға міндетті. Көрсетілген талаптар орындалмаған жағдайда екінші резервтік қатысушы Жүлдені алу құқығынан айырылады.
8.8. Резервтік қатысушылар Ұйымдастырушы олардың Жүлдені алу құқығын осы Ережелерге сәйкес ресми түрде растаған сәтке дейін Акция Жеңімпаздары болып есептелмейді.
8.9. Егер негізгі Жеңімпаз, сондай-ақ бірінші және екінші резервтік қатысушылар осы Ережелерде көзделген негіздер бойынша Жүлдені алу құқығынан айырылса не Жүлдені алу үшін қажетті талаптарды орындамаса, Жүлде талап етілмеген деп танылады және Акция Ұйымдастырушысының иелігінде қалады. Ұйымдастырушы мұндай Жүлдеге өз қалауы бойынша билік етуге құқылы.
Жүлдені алу тәртібі
9.1. Жеңімпаз анықталғаннан кейін Ұйымдастырушы Жеңімпаздың осы Ережелердің талаптары мен шарттарын сақтауын тексереді.
9.2. Жеңімпаздың осы Ережелердің талаптарына сәйкестігі расталған жағдайда, Ұйымдастырушы Жеңімпазға Instagram әлеуметтік желісі арқылы жеке хабарлама немесе Ұйымдастырушыға қолжетімді өзге байланыс тәсілі арқылы хабарлама жібереді.
9.3. Жүлдені алу үшін Жеңімпаз Ұйымдастырушы белгілеген мерзімде сұратылған мәліметтер мен құжаттарды, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, ұсынуға міндетті:
- тегін, атын және әкесінің атын (бар болса);
- телефон нөмірін;
- жеткізу мекенжайын;
- жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін;
- жеке деректерді жинауға және өңдеуге келісімін;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Жүлдені табыстау үшін қажетті өзге де ақпарат пен құжаттарды.
9.4. Жеңімпаз қажетті мәліметтер мен құжаттарды ұсынбаған, анық емес ақпарат ұсынған не Жеңімпаздың осы Ережелердің талаптарына сәйкес келмейтіні анықталған жағдайда, Ұйымдастырушы Жүлдені беруден бас тартуға және мұндай Жеңімпаздың қатысу нәтижелерін жарамсыз деп тануға құқылы. Аталған жағдайда Жүлдені алу құқығы осы Ережелерде белгіленген тәртіппен резервтік қатысушыға өтеді.
9.5. Жүлдені жеткізу Қазақстан Республикасының аумағында Ұйымдастырушының есебінен курьерлік қызмет арқылы жүзеге асырылады.
9.6. Жүлдені жеткізу мерзімі Жеңімпаздың Жүлдені алу құқығы расталған күннен бастап 2 (екі) айға дейін құрауы мүмкін.
9.7. Ұйымдастырушының Жүлдені табыстау жөніндегі міндеттемелері Жүлде Жеңімпазға не оны кейіннен Жеңімпазға беру үшін уәкілетті жеткізу қызметіне берілген сәттен бастап орындалған болып есептеледі.
Даулар және қолданылатын құқық
10.1. Акцияны өткізуге байланысты туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер талап қою (сотқа дейінгі) тәртібімен реттелуге жатады.
10.2. Қатысушы Ұйымдастырушыға жазбаша талап қоюға міндетті. Талапты қарау мерзімі оны алған сәттен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күнді құрайды.
10.3. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда, дау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Ұйымдастырушының орналасқан жері бойынша сот тәртібімен қаралуға жатады.
ҰТЫСҚА ҚАТЫСУ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ КЕЛІСІМ БЕРУДІ БІЛДІРЕДІ, СОНДАЙ-АҚ ҚАТЫСУШЫНЫҢ ОСЫ ЕРЕЖЕЛЕРМЕН МҰҚИЯТ ТАНЫСҚАНЫН, ОЛАРДЫҢ МАЗМҰНЫН ТҮСІНЕТІНІН ЖӘНЕ ЕРЕЖЕЛЕРДІҢ БАРЛЫҚ ШАРТТАРЫ МЕН ЕРЕЖЕЛЕРІН ҚАНДАЙ ДА БІР ШЕКТЕУЛЕРСІЗ НЕМЕСЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРСІЗ СӨЗСІЗ ҚАБЫЛДАЙТЫНЫН РАСТАЙДЫ.
АКЦИЯ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫСЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢНАМАСЫНДА КӨЗДЕЛГЕН ТӘРТІППЕН ЖӘНЕ ЖАҒДАЙЛАРДА ОСЫ ЕРЕЖЕЛЕРГЕ БІРЖАҚТЫ ТӘРТІППЕН ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУГЕ, СОНДАЙ-АҚ АКЦИЯНЫ ӨТКІЗУДІ БОЛДЫРМАУҒА НЕМЕСЕ ТОҚТАТУҒА ҚҰҚЫЛЫ.