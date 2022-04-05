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Весеннее солнце в этом году не скупится на теплые дни. Совсем скоро мы окунемся в жару стремительно приближающегося лета, а с ним - в щедрое изобилие нового урожая овощей, фруктов и ягод. Самое время задуматься о выборе холодильника, который способен максимально долго сохранить свежесть и вкус любимых продуктов, и при этом полностью соответствует современному уровню пользовательского комфорта.
Совсем недавно в Казахстане стартовали продажи нового семейства холодильников LG Side-by-Side. Помимо нового премиального дизайна и улучшенного пользовательского интерфейса, новые модели обеспечивают больший полезный объем внутреннего пространства, быстрое равномерное охлаждение и оптимизированное энергосбережение. Вместе с повышенным удобством использования, новые холодильники LG Side-by-Side также получили ряд новых усовершенствованных технологий, эффективно сочетающих заботу о здоровье с элегантным образом жизни.
Новый дизайн и всесторонняя забота о здоровье
Для новых холодильников LG Side-by-Side характерен строгий лаконичный внешний вид в сочетании с металлическим декорированием полок и регулируемым мягким светодиодным освещением внутреннего оформления. В зависимости от выбранной модели покупатели могут дополнить интерьер своей кухни холодильником различных расцветок (стальной, матовый черный, серебристый, темный графитовый, белый и бежевый).
Флагманские холодильники LG GC-X257CAEC и LG GC-Q257CAFC получили премиальный бесшовный минималистичный дизайн оттенков нержавеющей стали с элегантной дверью UltraSleek и удобной ручкой-карманом.
Оба флагмана оснащены инновационной дверью InstaView™ с окном, которое становится прозрачным после двойного постукивания и позволяет легко проверить содержимое холодильника без открытия дверцы и расхода холодного воздуха основной камеры. В новых флагманах ширина окна увеличена сразу на 23% по сравнению с предыдущим поколением InstaView™.
Первая модель также получила совершенно новый диспенсер для воды и льда, что будет особенно актуально в жаркие летние дни. Тонкий закругленный дизайн диспенсера дополнительно подчеркивает премиальный стиль оформления кухни, а мягкая кольцевая подсветка облегчает ориентацию пользователя в темное время суток.
Диспенсер с новым дизайном также представлен в моделях LG GC-J257CAEC и GC-L257CBEC. Для поддержки высокого уровня гигиены во всех новых холодильниках с диспенсером применяется технология обработки воды ультрафиолетом LG UVnano™, которая раз в час автоматически очищает воду от бактерий и потенциально опасных микробов с помощью светового излучения с короткой длиной волны. Благодаря функции UVnano™ удается удалить до 99,99%1 бактерий из водяной форсунки без образования химических и физических побочных продуктов.
Забота о здоровье пользователей и улучшении качества их жизни обеспечивается в новых холодильниках LG Side-by-Side с помощью гигиенического фильтра Hygiene FRESH+™ новой конструкции. Благодаря пятиступенчатой конструкции, фильтр в совокупности с ультрафиолетовой лампой устраняет до 99,999%2 бактерий и удаляет неприятные запахи. Это обеспечивает максимальную сохранность свежести продуктов и эффективное противодействие большинству причин порчи еды, таких как пыль, грибковые споры, кислые и щелочные испарения. Фильтр Hygiene FRESH+™ не нуждается в чистке или замене, и поэтому рассчитан на весь срок службы холодильника.
Современные инновации для бережного охлаждения
Основой системы охлаждения новых холодильников LG Side-by-Side является инверторный линейный компрессор LG Inverter Linear Compressor™. Срок службы новейшей версии компрессора достигает 20-летнего срока3, при этом LG обеспечивает его бесплатной 10-летней гарантией.
Благодаря использованию LG Inverter Linear Compressor™, новые модели LG Side-by-Side в сочетании с технологией LinearCooling™ для уменьшения колебаний температуры позволяют сохранить аромат и свежесть продуктов до 7 дней , при этом экономия энергии составляет до 32% по сравнению с обычными компрессорами и до 18% по сравнению с инверторными компрессорами при уменьшении шума до 25%.
Качественное, быстрое и равномерное охлаждение продуктов на каждой полке холодильника обеспечивает эксклюзивная технология LG DoorCooling+™. В отличие от большинства холодильников, где холодный воздух поступает только с задней панели, технология LG DoorCooling+™ обеспечивает подачу холода еще и сверху, с охватом дверных полок и равномерным обдувом передней части камеры. Благодаря этой особенности, достигается минимальное отличие температуры в разных зонах, при этом охлаждение происходит на 32% быстрее и равномернее5, а продукты дольше остаются свежими даже в отделениях на дверце. Для холодильников LG Side by Side с технологией DoorCooling+™ также характерен минимальный уровень шума – всего 36 дБ, что на 25% ниже, чем в предыдущих моделях.
В дополнение, в холодильниках LG Side by Side с технологией DoorCooling+™ есть независимая камера Fresh Zone с близкой к нулевой температуре для сохранения свежести продуктов, а в ряде моделей также предусмотрена отдельная зона FRESHBalancer™ с оптимальной влажностью для хранения фруктов или овощей. Специальная крышка MoistBalanceCrisper™ с ячеистой поверхностью создает условия для конденсации избыточной влаги и позволяет сохранить фрукты и овощи хрустящими длительное время.
Еще одна инновация в технологиях охлаждения новых холодильников LG Side-by-Side – металлическая пластина Metal Fresh на задней стенке внутренней поверхности холодильника. Помимо функции дополнительного источника охлаждения, эта пластина также выступает дополнительным элементом декора, подчеркивая минимализм и изысканный дизайн новинки.
Интеллект LG ThinQ™ на страже стабильности и спокойствия
Премиальные достоинства холодильника LG Side-by-Side отлично раскрываются благодаря поддержке технологии LG ThinQ™, позволяющей контролировать его работу и у управлять основными функциями в любом месте на любом расстоянии. Приложение LG ThinQ™ поможет проверить потребление энергии и провести дистанционную диагностику Smart Diagnosis с помощью своего смартфона даже во время отпуска.
LG ThinQ™ не только подскажет уровень температуры в холодильной камере, но также позволит отрегулировать ее дистанционно. При необходимости можно также включить режим быстрой заморозки или охлаждения, включить или выключить холодильник, отрегулировать яркость внутреннего освещения в зависимости от времени суток, и даже настроить отправку уведомлений при каждом открытии дверцы. В дополнение, LG ThinQ™ также поддерживает управление голосовыми командами с помощью облачного сервиса «Яндекс Алиса» 6.
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1 Устройство UVnano (функция Self Care) было протестировано в лабораторных испытаниях TÜV Rheinland с использованием внутренних методов измерения сокращения E. coli, S. aureus и P. aeruginosa в образцах дистиллированной воды после воздействия на продукт светодиодного источника УФ-света в течение 10 минут каждый час, после общего времени воздействия в течение 24 часов в нормальных бытовых условиях. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий и использования. Продукт не предназначен для лечения заболеваний и не гарантирует, что в воде, отфильтрованная продуктом, не будет загрязняющих веществ, таких как микробиологические частицы, влияющих на здоровье пользователей.
2 Подтверждено Intertek по всем процессам и результатам, протокол испытаний ISO 27447. Бактерии: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumoniae. Количество бактерий подсчитывалось до и после четырехчасовой реакции, осуществляемой посредством впрыска 0,2 мл бактериального раствора в антибактериальный фильтр. Результаты могут отличаться в реальных условиях.
3 Испытание проводилось в соответствии с внутренним ускоренным протоколом LG на 20-летний срок службы. По результатам лабораторных испытаний в ускоренном режиме при надлежащем использовании. Расчетный срок службы не представляет собой гарантию ни в каком виде.
4 Согласно результатам испытаний TÜV Rheinland с использованием внутренней методики тестирования LG для измерения времени, необходимого для потери веса пекинской капусты на 5% на полке отсека свежих продуктов в холодильнике LGE LinearCooling модели GSXV91NSAE. Фактический результат может зависеть от использования.
5 Основываясь на результатах испытаний TÜV Rheinland с использованием метода внутреннего тестирования LG, сравнивающего время для температуры контейнера для воды, помещенного в верхнюю корзину, между моделями с охлаждением двери + и без охлаждения двери +. Только применимые модели. Предполагается, что охлаждение двери+ прекращается при открытии двери.
6 Интеллектуальные возможности и функции голосового помощника зависят от модели и могут быть доступны не на всех рынках.