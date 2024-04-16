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65-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo M5 4K
Основные характеристики
- Беспроводная передача в 4K 144Hz с визуально безупречным качеством через приставку для нулевого подключения.
- Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря ИИ-процессору alpha 11 Gen2
- До 3 раз ярче изображения по сравнению с обычными телевизорами OLED TV благодаря Brightness Booster Ultimate
- «Идеальный черный» и «Идеальный цвет» для оттенков настоящего черного цвета, поразительной контрастности и точных, реалистичных цветов.
- Функция гиперперсонализации ИИ позволяет настроить ваш телевизор на основе ваших предпочтений с webOs от LG для наилучших впечатлений
CES Innovation Awards - 2025 Honoree (OLED M5, 83")
Видеодисплеи
CES Innovation Awards - 2025 Honoree (webOS Re:New)
Кибербезопасность
* Премии CES Innovation Awards присуждаются на основе описательных материалов, представленных судьям. CTA не проверяла достоверность представленных материалов и заявлений, а также не проверяла изделие, за которое была присуждена премия.
Только на полностью беспроводных телевизорах LG TV — Беспроводная свобода, проводное качество
Беспроводная передача в 4K уже здесь. Наша полностью беспроводная технология освобождает вас от ограничений проводных подключений, сохраняя при этом такое же захватывающее изображение и звук, как и у проводных телевизоров.
Ощутите визуально безупречную четкости 4K — как у проводных телевизоров
Наша полностью беспроводная технология с передачей видео 4K 144Hz и аудио гарантирует вам такие же впечатления от просмотра, как и с проводным телевизором. Наслаждайтесь контентом без задержек и видимого снижения качества.
* Отсутствуют потери при передаче изображения по результатам внутреннего тестирования по стандарту ISO/IEC 29170-2 с реальной продуктивностью, зависящей от настроек, условий окружающей среды и использования.
Играйте без задержек с беспроводным геймингом с экстремально низкой задержкой
Сертифицирован для плавного и беспроблемного игрового процесса, даже при беспроводной передаче. Наслаждайтесь играми с частотой 144Hz, сертификациями совместимости с Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium, ClearMR 9000 и другими.
* Валидация Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium на основе сниженного количества зависаний, низкой задержкой ввода и отсутствия мерцания.
* 144Hz распространяется на модели OLED M5 с диагональю 83/77/65 дюймов.
* 144Hz работает только с играми или входами ПК, поддерживающими 144Hz.
* HGiG — это добровольная группа компаний из индустрии игр и телевизионных дисплеев, которые встречаются, чтобы определить и предоставить общественности рекомендации по улучшению игрового опыта потребителей в HDR.
* Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.
* clearMR — это программа сертификации стандарта VESA, которая измеряет размытие движений на дисплее.
Освободитесь от ограничений проводного телевидения
Наслаждайтесь свободой простой установки, создающей опрятное и открытое пространство. Подключите другие устройства к приставке для нулевого подключения и забудьте о проводах.
Упростите установку с плотным прилеганием к стене с помощью приставки для нулевого подключения
Cмонтируйте телевизор на стену с минимальными усилиями. Поскольку ваша приставка для нулевого подключения беспроводным способом подключает другие устройства к телевизору, нет необходимости в дополнительных изменениях стены, которые могут привести к дополнительным расходам.
* Приставка для нулевого подключения должна быть установлена ниже, чем беспроводной приемник телевизора.
* Устройства должны быть подключены к приставке для нулевого подключения с помощью провода.
* Требуется подключение кабеля питания как к экрану телевизора, так и к приставке для нулевого подключения.
* При покупке клиенты получат либо приставку для нулевого подключения для LG OLED evo, либо для LG OLED Signature.
Наш самый лучший ИИ-процессор alpha 11 Gen2 гарантирует лучшие впечатления от просмотра
ИИ-процессор alpha 11 Gen2 улучшает визуальные впечатления до качества 4K благодаря потрясающим цветам и яркости. Системы ИИ воспринимают объекты на уровне пикселей, что улучшает качество изображения для максимальных впечатлений от просмотра.
* По сравнению с ИИ-процессором alpha 7 Gen8 телевизора Smart TV того же года на основе внутренних технических характеристик.
В 3 раза более яркое изображение благодаря Brightness Booster Ultimate
Новая светоизлучающая структура и архитектура управления подсветкой ИИ-процессора alpha 11 Gen2 обеспечивают в 3 раза более яркое изображение.
* Яркость может варьироваться в зависимости от модели, размера экрана и региона рынка.
* Яркость выше в 3 раза по сравнению с LG OLED B5 с 10% окном согласно внутренним показателям.
Технология «Идеальный черный» даже в ярком или темном пространстве
Технология «Идеальный черный» соответствует требованиям UL и обеспечивает настоящий черный цвет, повышая яркость и контрастность, независимо от яркости или темноты фона.
* Дисплей LG OLED соответствует требованиям UL для идеального черного, который измеряет отражение кольцевой подсветки 11,5 по методу IDMS на основе стандартных световых условий в помещении (200 Лк - 500 Лк).
* Фактические характеристики могут варьироваться в зависимости от рассеянного освещения и среды просмотра.
Идеальный цвет
Сертифицированная 100%-ная точность цветопередачи и 100% цветовой объем. Наслаждайтесь яркими точными цветами на безбликовом экране даже при ярком солнце и в темноте.
* «Безбликовая» характеристика применима к OLED M5 с диагональю 83/77/65 дюймов и OLED G5 с диагональю 83/77/65/55 дюймов.
* «100%-ная точность цветопередачи» и «100% цветовой объем» для DCI-P3» применимы к телевизорам OLED TV, выпущенным в 2025 г.
* Дисплей LG OLED был проверен UL на идеальный цвет в соответствии со стандартами отражения кольцевого света IDMS 11.5.
* 100% цветовой объем означает, что качество изображения равно или больше цветового объема по стандарту DCI-P3, что было независимо подтверждено Intertek.
* Дисплей LG OLED сертифицирован компанией Intertek на предмет 100% точности цветопередачи, измеренной по стандарту CIE DE2000 с использованием 125 цветовых шаблонов.
* Отражающая способность дисплея определяется как значение Specular Component Included (SCI) при длине волны 550 нм, независимо протестированное компанией Intertek.
* Дисплей LG OLED измерен как безбликовый дисплей с коэффициентом менее 1% компанией Intertek.
Более реалистичные детали благодаря AI Picture Pro
AI Super Upscaling, AI Perceived Object Enhancer и OLED Dynamic Tone Mapping анализируют элементы каждого кадра, повышая разрешение, яркость, глубину и четкость.
* Функция AI Picture Pro не будет работать с каким-либо контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.
* Качество изображения повышенного разрешения зависит от исходного разрешения.
Следующее поколение телевизоров LG AI TV
Пульт AI Magic Remote дополняет AI Experience
Легко управляйте телевизором с помощью AI magic remote –– не требуются дополнительные устройства! Датчик движения и колесо прокрутки пульта позволяют просто наводить указатель и нажимать, используя его как «воздушную мышь». Можно также использовать голосовые команды.
* Дизайн пульта AI Magic Remote, его функции и наличие зависят от региона и языка, даже для той же самой модели.
* Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету.
* AI Voice Recognition предоставляется только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.
* В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.
* Функция Voice ID доступна в зависимости от региона и страны на телевизорах OLED, QNED, NanoCell и UHD, выпущенных с 2024 г.
* Она работает только с приложениями, которые поддерживают аккаунт Voice ID.
* Функция Voice ID доступна на телевизорах OLED, QNED, NanoCell и UHD, выпущенных с 2024 г.
* В США и Корее используют модель LLM.
* Необходимо подключение к Интернету.
* Необходимо подключение к Интернету.
* AI Chatbot на основе ИИ предоставляются только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.
* Можно синхронизировать AI Chatbot со cлужбой поддержки клиентов.
* Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны.
* Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска изделия.
* Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток.
* Программа webOS Re:New применима к телевизорам OLED/QNED/NanoCell/UHD 2025 г. выпуска.
* Программа webOS Re:New предусматривает в общей сложности четыре обновления в течение пяти лет, порогом является предустановленная версия webOS, а график обновлений варьируется от конца месяца до начала года.
* Обновления и график работы некоторых функций, приложений и сервисов могут отличаться в зависимости от модели и региона.
* Обновления, доступные в 2022 г., распространяются на модель OLED, а доступные в 2023 г. обновления –– на модели с разрешением UHD и более поздние модели.
* LG поддерживает устройства Wi-Fi со стандартом Matter. Поддержка сервисов и функций Matter может отличаться в зависимости от подключенных устройств. Начальное подключение для ThinQ и Matter осуществляется через мобильное приложение ThinQ.
* Использование функции голосовой громкой связи без пульта дистанционного управления возможно только с ИИ-процессором alpha 9 и ИИ-процессором alpha 11. Они могут отличаться в зависимости от устройства и региона.
AI Sound Pro настраивает звук максимально точно для достижения нужного эффекта
* Включается через меню режима звуковой панели Soundbar Mode.
* Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.
Сделайте звук более насыщенным с телевизором LG TV и звуковой панелью LG Soundbar
* Звуковая панель может быть приобретена отдельно.
* Управление режимом звуковой панели может отличаться в зависимости от модели звуковой панели.
* Обратите внимание, что на момент покупки услуга может быть недоступна. Для обновлений требуется подключение к сети.
* Использование пульта дистанционного управления для телевизора LG TV ограничено только определенными функциями.
* Функция WOW Orchestra/WOW Interface применима к телевизорам LG OLED TV 2025 г. выпуска.
Выберите лучшую LG Soundbar для телевизора
Дизайн One Wall Design
При креплении телевизора на стене узкие рамки и безупречный дизайн гарантируют, что не будет щелей между стеной и телевизором.
* Размер рамки различается в зависимости от серии и размера.
* Настройки изображения и звука на обоих экранах одинаковы.
* Apple, логотип Apple, Apple TV, AirPlay и HomeKit являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
* Поддержка AirPlay 2, HomeKit и Google Cast может отличаться в зависимости от региона и языка.
* Доступный контент и приложения могут отличаться в зависимости от страны, продукта и региона.
Gaming Portal превращает ваш телевизор в совершенный игровой центр
Играйте в тысячи игр непосредственно на своем телевизоре LG TV с доступом к таким сервисам, как GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut и приложению Boosteroid! Наслаждайтесь различными играми, от популярных AAA-игр для геймпадов до казуальных игр, в которые можно играть с вашим пультом ДУ.
* Поддержка Gaming Portal может отличаться в зависимости от страны.
* Поддержка облачных игровых сервисов и игр на Gaming Portal может отличаться в зависимости от страны.
* Для некоторых игровых сервисов может понадобится подписка и геймпад.
Лучший телевизор OLED TV для просмотра фильмов
Смотрите фильмы, которые оживают в вашем домашнем кинотеатре, с режимом FILMMAKER MODE и компенсацией окружающего света в зависимости от освещенности, что обеспечивает качество изображения, соответствующее высочайшим стандартам.
Dolby Vision и режим Ambient FILMMAKER MODE
Смотрите кино так, как его задумал режиссер, с Dolby Vision и режимом FILMMAKER MODE с компенсацией окружающего света, который адаптируется к обстановке и сохраняет визуальные эффекты максимально приближенными к оригинальному виду.
* Ambient FILMMAKER MODE™ является товарным знаком UHD Alliance, Inc.
* Поддерживает Ambient FILMMAKER MODE с Dolby Vision.
* Ambient FILMMAKER MODE автоматически запускается на AppleTV+ и приложении Amazon Prime Video.
* Все изображения на этой странице с информацией об изделии приводятся только в качестве иллюстраций. Обратитесь к изображениям в галерее для более точного представления.
* Все изображения выше представляют собой симуляцию.
* Доступность сервисов может отличаться в зависимости от региона или страны.
* Персонализированные услуги могут различаться в зависимости от политики стороннего приложения.
* Пульт AI Magic Remote, возможно, потребуется купить отдельно в зависимости от размера и модели телевизора, а также вашего региона.
Характеристики
-
Тип дисплея
4K OLED
-
Частота обновления
120Гц (VRR 144Гц)
-
Широкая цветовая гамма
OLED Цвет
-
Процессор
Интеллектуальный процессор α11 4K Gen2
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
Совместимость с G-Sync (Nvidia)
Да
-
Совместимость с FreeSync (AMD)
Да
-
Dolby Atmos
Да
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
1441 x 831 x 24.3
-
Вес телевизора без подставки
24.3
Все характеристики
ДОСТУПНОСТЬ
-
Оттенки серого
Да
-
Высокая контрастность
Да
-
Инвертировать цвета
Да
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
-
Кабель питания
Да (Прикрепленный к)
-
Пульт
Пульт Magic Remote (MR25)
АУДИО
-
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
α11 AI Sound Pro (Виртуальный 11.1.2-апмиксинг)
-
AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)
Да
-
Аудио кодек
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)
-
Аудио выход
60Вт
-
Bluetooth Surround Ready
Да (2-стороннее воспроизведение)
-
Чистый голос Pro
Да (AI Object Remastering)
-
Dolby Atmos
Да
-
LG Синхронизация звука
Да
-
Одновременный вывод звука
Да
-
Звуковой режим
Да
-
Направление динамика
Вниз
-
Акустическая система
4.2 Канала
-
Поддержка WiSA
Да (увеличение до 2.1 канала)
-
WOW-оркестр
Да
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
-
Аналоговый ТВ-прием
Да
-
Диджитал ТВ-прием
DVB-T2/T (наземное вещание), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
-
Поддержка Bluetooth
Да (v 5.3)
-
CI-слот
1шт
-
Ethernet- вход
1шт
-
HDMI Обратный звуковой канал
eARC (HDMI 2)
-
HDMI-вход
3 шт.: поддержка 4K 120Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT (3 порта)
-
RF вход (антенна/кабель)
2шт
-
Simplink (HDMI CEC)
Да
-
SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)
1шт
-
USB-вход
2шт (v 2.0)
-
Wi-Fi
Да (Wi-Fi 6)
ГАБАРИТЫ И ВЕС
-
Вес упаковки
N/A
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
1441 x 831 x 24.3
-
Вес телевизора без подставки
24.3
-
Крепление VESA (ШхВ)
300 x 300
ИГРЫ
-
Оптимизатор игр
Да (Игровая панель)
-
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
Да
-
Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)
Да
-
Совместимость с FreeSync (AMD)
Да
-
Совместимость с G-Sync (Nvidia)
Да
-
Режим HGIG
Да
-
Время отклика
< 0,1 мс
-
VRR (Переменная частота обновления)
Да (До 144Гц)
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)
-
Разрешение экрана
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Тип дисплея
4K OLED
-
Частота обновления
120Гц (VRR 144Гц)
-
Широкая цветовая гамма
OLED Цвет
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)
-
AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)
Да
-
AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)
Да (SDR/HDR)
-
AI Изображение Pro
Да
-
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
Интеллектуальное масштабирование α11 4K
-
Авто калибровка
Да
-
Технология затемнения
Самосветящиеся пиксели
-
Динамическое отображение тонов
Да (OLED Динамическое отоброжение тонов Pro)
-
FILMMAKER MODE ™
Да
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
HFR (Высокая частота кадров)
4K 120 кадров в секунду (HDMI, USB)
-
Motion (Технология обработки движений)
OLED Motion
-
Режим изображения
10 режима
-
Процессор
Интеллектуальный процессор α11 4K Gen2
-
QFT (Быстрая транспортировка кадров)
Да
-
QMS (Быстрое переключение мультимедиа)
Да
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
-
Источник питания ( напряжение, Гц)
Переменного тока 100~240В 50-60Гц
-
Энергопотребление в режиме ожидания
Менее 0.5Вт
SMART TV
-
AI Чатбот
Да
-
Всегда готов
Да
-
Веб-браузер
Да
-
Google Cast
Да
-
Google Home / Hub
Да
-
Голосовое управление без пульта
Да
-
Home Hub
Да
-
Интеллектуальное распознавание голоса
Да
-
LG Каналы
Да
-
Пульт Magic Remote
В комплекте
-
Мультипросмотр
Да
-
Операционная система (ОС)
webOS 25
-
Приложение для удаленного управления смартфоном
Да (LG ThinQ)
-
Совместимость с USB-камерой
Да
-
Voice ID
Да (за исключением России)
-
Работает с Apple AirPlay 2
Да
-
Работает с Apple Home
Да
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