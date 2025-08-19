About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Горный хребет с рамкой телевизора вокруг него как креативный способ подчеркнуть большой размер экрана телевизора. С надписью «100 дюймов».

Какой размер телевизора подходит для вашего пространства?

Выберите более захватывающие впечатления от просмотра с телевизором LG Ultra Big TV. Наслаждайтесь фильмами, спортивными событиями и даже играми с самым ярким качеством изображения на ультра большом экране.¹

Большие экраны обеспечивают более захватывающие впечатления

С развитием технологий телевизоров, современные дисплеи с высоким разрешением позволяют наслаждаться той же захватывающей атмосферой на более коротких расстояниях без потери качества изображения.¹

Разные гостиные с людьми, наслаждающимися своими телевизорами Ultra Big TV по-разному. В одной комнате люди смотрят спорт. В другой —кино. А в последней комнате на экране видеоигра.

Разные гостиные с людьми, наслаждающимися своими телевизорами Ultra Big TV по-разному. В одной комнате люди смотрят спорт. В другой —кино. А в последней комнате на экране видеоигра.

Как выбрать правильный размер телевизора?

Выберите телевизор LG Ultra Big TV подходящего размера.² ³ ⁴

Серия инструкций, показывающая, как изменяется идеальный размер телевизора в зависимости от расстояния просмотра телевизора. Она показывает изменения от 2,3 м до 3 м.

При расстоянии просмотра всего 3 метра, вы можете приобрести телевизор с экраном размером 100 дюймов

Найдите телевизор подходящего размера. Измерьте расстояние просмотра, умножив размер экрана телевизора в сантиметрах на 1,2. С развитием технологий изображения, даже в не очень больших комнатах теперь можно наслаждаться большими экранами.

Общество инженеров кино и телевидения: рекомендуемое расстояние для просмотра кино (40°)

 
Inch rangeRecommended Cinema Distance (40°)
70 ~ 75 inch2.1m ~ 2.3m
76 ~ 85 inch2.3m ~ 2.6m
86 ~ 100 inch2.6m ~ 3.0m

Как измерить расстояние просмотра?

• Узнайте размер вашего телевизора, измерив диагональ экрана в сантиметрах.

• Исходя из угла просмотра в 40 градусов, умножьте размер экрана вашего телевизора на 1,2, чтобы найти подходящее расстояние просмотра для вашего телевизора. 

Почему стоит выбрать телевизор LG Ultra Big TV?

Наслаждайтесь погружением с улучшенным качеством

Телевизоры LG TV, оснащенные ИИ-процессором alpha, могут улучшать контент и звук низкого разрешения, обеспечивая высокое качество изображения и звука на ультрабольших экранах.¹ ³ ⁵ 

Неприглядный городской ландшафт с низким разрешением. Появляется ИИ-процессор alpha 11. На фоне городского ландшафта начинают передвигаться различные круглые иконки, демонстрирующие работу процессора, который анализирует каждый элемент кадра. Процессор пульсирует, и городской пейзаж мгновенно становится более ярким, детальным с разрешением 4K благодаря функции AI Super Upscaling.

Выбирайте из широкого ассортимента телевизоров Ultra Big TV 

У нас есть разнообразный модельный ряд телевизоров LG TV. Каждый телевизор Ultra Big TV имеет тонкий дизайн, что обеспечивает его гармоничное сочетание с вашим пространством, несмотря на большой размер экрана.¹ ³ ⁵

Разные гостиные с различными телевизорами Ultra Big LG TV, установленными на стене. В каждом из этих пространств телевизор Ultra Big TV сочетается с звуковой панелью LG Soundbar.

Найдите для себя идеальный телевизор с большим экраном

Просто сравните функции и выберите самый подходящий телевизор для вас.³ ⁵

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5QNED85QNED92
Изображение продукта LG OLED M5
OLED M5
Изображение продукта LG OLED G5
OLED G5
Изображение продукта LG QNED85
QNED85
Изображение продукта LG QNED92
QNED92
РазмерДо 97 дюймов (97/83/77/65 дюймов)До 97 дюймов (97/83/77/65 дюймов)До 100 дюймов (100/86/75/65 дюймов)До 85 дюймов (85/75/65 дюймов)
ДисплейLG SIGNATURE OLED (97 дюймов) LG OLED evo (83/77/65 дюймов)LG QNED evoLG QNED evoLG QNED evo
ПроцессорИИ-процессор alpha 11 Gen2ИИ-процессор alpha 11 Gen2ИИ-процессор alpha 8 Gen2ИИ-процессор alpha 8 Gen2
AI UpscalingAI Super Upscaling 4KAI Super Upscaling 4KAI Super Upscaling 4KAI Super Upscaling 8K
Узнать больше

Умные советы по выбору телевизора

Что означает хорошее качество изображения? >

 

Какой телевизор лучше всего подходит для вашего образа жизни? >

 

Как ИИ-телевизоры улучшают телевизоры Smart TV? >

 

Руководства по покупке телевизоров >

¹ Изображения экрана являются имитацией.

 

² Соотношение между размером экрана телевизора и расстояниями/углами просмотра основано на зрительных полях человека.

 

³ Функции могут варьироваться в зависимости от модели и размера экрана. Подробные характеристики приведены на странице каждого продукта.

 

⁴ Рекомендуемое расстояние для просмотра кино по версии журнала Electronics Review в Северной Америке (RTings.com) и Общества инженеров кино и телевидения.

 

⁵ Поддержка этой функции может варьироваться в зависимости от региона и страны.