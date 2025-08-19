Какой телевизор лучше всего подходит для вашего стиля жизни?

¹ Функции могут варьироваться в зависимости от модели и размера экрана. Подробные характеристики приведены на странице каждого продукта.

² Этот результат не является одобрением компании LGE или ее изделий. Узнать больше можно по адресу https://www.tomsguide.com/.

³ Изображения экрана являются имитацией.

⁴ Модели LG OLED поддерживают Dolby Vision™, HDR10 и HLG. Модели LG QNED поддерживают HDR10 и HLG.

⁵ Ambient FILMMAKER MODE™ является товарным знаком UHD Alliance, Inc.

Поддерживает Ambient FILMMAKER MODE с Dolby Vision.

Ambient FILMMAKER MODE автоматически запускается на AppleTV+ и приложении Amazon Prime Video.

⁶ Поддержка определенных функций может зависеть от региона и страны.

⁷ Телевизор LG OLED G5 c диагональю 83/77/65/55 дюймов работает только с играми или входами ПК, поддерживающими частоту 165Hz. А на входах Dolby Vision максимальная частота составляет 144Hz.

⁸ HGiG — это добровольная группа компаний из индустрии игр и телевизионных дисплеев, которые встречаются, чтобы определить и предоставить общественности рекомендации по улучшению игрового опыта потребителей в HDR. Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.

⁹ Переменная частота обновления (VRR) варьируется в диапазоне от 60Hz до 165Hz и является сертифицированной спецификацией HDMI 2.1. Фактическая производительность может различаться в зависимости от настроек, подключения к сети и условий эксплуатации.

¹⁰ Поддержка Gaming Portal может отличаться в зависимости от страны.

Поддержка облачных игровых сервисов и игр на Gaming Portal может отличаться в зависимости от страны.

Для некоторых игровых сервисов может понадобится подписка и геймпад.

¹¹ clearMR — это программа сертификации стандарта VESA, которая измеряет размытие в движении на дисплее.

Поддержка этой функции может различаться в зависимости от модели. ClearMR 10000: сертифицировано для LG OLED G5 (83/77/65/55 дюймов).

ClearMR 9000: сертифицировано для LG OLED M5 (83/77/65 дюймов), LG OLED G5 (48 дюймов), LG OLED C5.

¹² Доступный контент (включая спортивные каналы) и приложения могут различаться в зависимости от лиги, страны и региона. Для каждого из спортивных приложений и связанных с ним сервисов требуются отдельные подписки.

¹³ Настройки изображения и звука на обоих экранах одинаковы.

Apple, логотип Apple, Apple TV, AirPlay и HomeKit являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Поддержка AirPlay 2, HomeKit и Google Cast может отличаться в зависимости от региона и языка.

¹⁴ Первый в мире прозрачный телевизор по сравнению с традиционными телевизорами, которые имеют тюнер для вещания.

Прозрачность продукта определена внутренним тестированием на уровне 43%, это может отличаться в зависимости от среды и условий использования.

¹⁵ 4K 144Hz распространяется на модели LG OLED M5 с диагональю 83/77/65 дюймов. 144Hz работает только с играми или входами ПК, поддерживающими 144Hz.

«Беспроводной телевизор LG OLED TV» относится к подключению между приставкой для нулевого подключения и экраном.

Размещение приставки для нулевого подключения в шкафу может привести к интерференции сигнала в зависимости от материала и толщины стенок шкафа.

Приставка для нулевого подключения должна быть установлена ниже, чем беспроводной приемник телевизора.

Устройства должны быть подключены к приставке для нулевого подключения с помощью провода.

Требуется подключение кабеля питания как к экрану телевизора, так и к приставке для нулевого подключения.

При покупке клиенты получат либо приставку для нулевого подключения для LG OLED evo, либо для LG OLED Signature.

¹⁶ Изображение, представленное в разделе «Без привязки к месту», — это LG Signature OLED M5 TV.

¹⁷ Размер рамки различается в зависимости от серии и размера.

LG OLED G5 с диагональю 97/83/77/65/55 дюймов отличается дизайном One Wall Design.

Телевизор LG OLED G5 с диагональю 48 дюймов имеет ультратонкую конструкцию и доступен только в Великобритании.

¹⁸ Представлено моделируемое изображение.

В сцене с продуктом представлено моделируемое изображение, которое может отличаться от фактического продукта.

Заряда встроенного аккумулятора хватает максимум на 3 часа работы в беспроводном режиме (3 часа использования в стандартном режиме, но использование аккумулятора может варьироваться в зависимости от условий использования).

StanbyME поддерживает только контент на основе Wi-Fi, поэтому он должен быть подключен к беспроводной сети.

В сцене с продуктом представлено моделируемое изображение, которое может отличаться от фактического продукта.

Режим вертикального экрана может работать по-другому в зависимости от используемого приложения.

Данный продукт не является водостойким.

Главный экран и поддерживаемые приложения могут варьироваться в зависимости от страны и меняться без предупреждения.