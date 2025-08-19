About Cookies on This Site

Элегантная гостиная в пентхаусе. Красивый городской пейзаж виден за окном. Мужчина сидит на диване и смотрит контент на телевизоре, установленном на стене.

Какой телевизор лучше всего подходит для вашего стиля жизни?

Какой бы ни был стиль вашей жизни, существуют телевизоры LG TV, созданные специально для вас. Наслаждаетесь ли вы качественным контентом, таким как кино, спорт и игры, или ищете идеальный дизайнерский элемент, найдите телевизор LG TV, который подходит именно вам.

КиноманыГеймерыФанаты спортаЦенители дизайна

Что делает телевизор отличным для просмотра фильмов?

Захватывающие трюки, моменты высокой интенсивности и богатые эмоции, запечатленные в крупных планах — это детали, которые нельзя упустить при просмотре фильма. Для полного погружения каждый элемент должен быть воспроизведен с максимальной точностью. Технология HDR делает это возможным, обеспечивая улучшенную глубину цвета и точное управление контрастностью.¹

Что такое HDR?

HDR (High Dynamic Range) — это технологический стандарт, который позволяет расширить диапазон контрастности и цветового выражения. В контенте с поддержкой HDR каждый кадр может быть ярче и красочнее. Dolby Vision™ считается высшим стандартом HDR, способным выразить более 68 миллиардов цветов с максимальной яркостью 10 000 нит. Его динамические метаданные также обеспечивают оптимизированные цвет и яркость для каждой сцены, создавая кинематографические впечатления от просмотра.

Сцена с астронавтом, убегающим от взрыва, разделена пополам. С одной стороны цвета и контраст тусклые, это обозначено как SDR. А с другой стороны все четко и ярко, это обозначено как HDR.

Что делает телевизоры с Dolby Vision™ особенными?

С телевизором, поддерживающим Dolby Vision™, вы можете наслаждаться контентом, созданным в Dolby Vision™, от Netflix, Apple TV и других платформ. Dolby Vision™ имеет диапазон в 68 миллиардов цветов, что предотвращает появление эффекта цветовых полос и обеспечивает более точное управление яркостью и цветовым выражением. Наслаждайтесь кинематографическим качеством даже вне кинотеатра.¹ ²

Гостиная с закрепленным на стене LG TV. На телевизоре идет фильм, цвета, четкость и контрастность невероятные. Также виден логотип Dolby Vision.

Почему телевизоры LG TV хороши для просмотра фильмов?

Dolby Vision™ оживляет фильмы в вашем домашнем кинотеатре. Режим FILMMAKER MODE и компенсация окружающего света в зависимости от освещенности обеспечивают качество изображения, соответствующее высочайшим стандартам кинематографистов. А Dolby Atmos обеспечивает объемный звук, заставляя вас чувствовать себя в центре событий.¹ ³ ⁴ ⁵

Ведущие кинематографисты выбирают LG OLED

Наши телевизоры LG OLED соответствуют одним из самых высоких стандартов кинематографа. Послушайте, как признанные профессионалы отрасли лично оценивают инновационность и качество телевизоров LG OLED.

Интервью с режиссером Шоном Бейкером. Его цитата выделена. Черные цвета насыщенные. В целом, это просто невероятное изображение. Интервью с кинооператором Наташей Брайер. Ее цитата выделена. Это в основном потому, что только LG OLED точно передает цвета, которые я задумывала, с богатым спектром. Интервью с кинооператором Вальтером Вольпатто. Его цитата выделена. Это позволяет сохранять детализированную цветопередачу и контрастность, как задумал создатель.

Откройте для себя телевизоры для просмотра фильмов и найдите тот, который подходит вам

Просто сравните функции и выберите самый подходящий телевизор для вас.¹ ⁶

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5OLED C5
Изображение продукта LG OLED M5
OLED M5
Изображение продукта LG OLED G5
OLED G5
Изображение продукта LG OLED C5
OLED C5
ДисплейLG SIGNATURE OLED (97 дюймов) LG OLED evo (83/77/65 дюймов)LG OLED evoLG OLED evo
РазмерДо 97 дюймов (97/83/77/65 дюймов)До 97 дюймов (97/83/77/65/55/48 дюймов)До 83 дюймов (83/77/65/55/48/42 дюйма)f
ПроцессорИИ-процессор alpha 11 Gen2ИИ-процессор alpha 11 Gen2ИИ-процессор alpha 9 Gen8
AI Brightness ControlBrightness Booster Ultimate (83/77/65 дюймов)fdBrightness Booster Ultimate (83/77/65/55 дюймов)Brightness Booster (83/77/65/55 дюймов)
AI PictureAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro
Цвет«Идеальный черный» и «Идеальный цвет»«Идеальный черный» и «Идеальный цвет»«Идеальный черный» и «Идеальный цвет»
HDRDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 Pro
FILMMAKER MODE™FILMMAKER MODEFILMMAKER MODEFILMMAKER MODE
AI SoundAI Sound Pro (виртуальные каналы 11.1.2), AI Object Remastering, динамический усилитель звукаAI Sound Pro (виртуальные каналы 11.1.2), AI Object Remastering, динамический усилитель звукаAI Sound Pro (виртуальные каналы 11.1.2), AI Voice Remastering, динамический усилитель звука
Dolby SoundDolby AtmosDolby AtmosDolby Atmos
Узнать большеУзнать больше

Что важно для игрового телевизора?

Задержки и зависания видео — это не весело. Для самых захватывающих приключений и сражений плавное воспроизведение является ключевым моментом. Высокая частота обновления и технология VRR необходимы для беспроблемного игрового опыта.

Что такое частота обновления?

Частота обновления — это то, сколько раз ваш дисплей обновляется новым изображением в секунду. Этот показатель является индикатором того, насколько плавным может быть воспроизведение на вашем экране и измеряется в Hz (герцах). Частота обновления 120Hz означает, что экран обновляется 120 раз в секунду. Чем выше частота обновления, тем плавнее движение, что наиболее заметно при игре в динамичные игры или просмотре высокоскоростного контента.⁷

Наглядное сравнение разницы в частоте обновления на примере гоночной игры. С одной стороны частота обновления ниже, что приводит к большему размытию в движении. С другой стороны частота обновления высокая, и автомобиль отображается полностью в фокусе.

Что такое VRR (переменная частота обновления)?

VRR — это технология, которая синхронизирует частоту обновления игр с вашим дисплеем в реальном времени. Когда частоты обновления не синхронизированы, это может вызвать разрывы экрана и зависания видео. Наиболее популярные форматы — Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium. Для геймеров это функция абсолютно необходима для плавного и захватывающего игрового процесса.⁸

Руки держат геймпад перед телевизором с гоночной игрой на экране. Виден логотип «VRR, переменная частота обновления».

Почему телевизоры LG TV хороши для игр?

Высокие частоты обновления до 165Hz

Выведите свою игру на новый уровень за счет совместимости с G-Sync, 165Hz VRR, времени отклика пикселя 0,1 мс, AMD FreeSync Premium и сертификации ClearMR 10000. Игра без задержек и размытия в движении.³ ⁶ ⁸ ⁹

Гоночная игра, которая выглядит ярко, полностью в фокусе без отвлекающего размытия в движении. Видны логотип Nvidia G-Sync и логотип 165Hz. На нижней части экрана также видны другие игровые сертификаты, демонстрирующие отличную игровую производительность телевизоров LG TV.

Gaming Portal превращает ваш телевизор в совершенный игровой центр

Играйте в тысячи игр непосредственно на своем телевизоре LG TV с доступом к таким сервисам, как GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut и приложению Boosteroid! Наслаждайтесь различными играми, от популярных AAA-игр для геймпадов до казуальных игр, в которые можно играть с вашим пультом ДУ.¹⁰

Домашний экран Gaming Portal. Курсор движется и нажимает на элементы, чтобы показать названия многих популярных игр и дополнительную функцию выбора игр в зависимости от вашего игрового контроллера, будь то геймпад, или пульт дистанционного управления.

Играйте на больших экранах, наслаждайтесь более захватывающим игровым процессом

Большие экраны означают больше веселья. Изучите наши телевизоры Ultra Big TV и поднимите свой игровой опыт на новый уровень.³

Гостиная с огромным телевизором Ultra Big TV от LG, установленным на стене. На экране — гоночная игра. Из-за размера экрана контент кажется гораздо более захватывающим.

Откройте для себя игровые телевизоры и найдите тот, который подходит именно вам

Просто сравните функции и выберите самый подходящий телевизор для вас.¹ ⁶

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5OLED C5
Изображение продукта LG OLED M5
OLED M5
Изображение продукта LG OLED G5
OLED G5
Изображение продукта LG OLED C5
OLED C5
ДисплейLG SIGNATURE OLED (97 дюймов) LG OLED evo (83/77/65 дюймов)LG OLED evoLG OLED evo
РазмерДо 97 дюймов (97/83/77/65 дюймов)До 97 дюймов (97/83/77/65/55/48 дюймов)До 83 дюймов (83/77/65/55/48/42 дюйма)
Частоты обновления120Hz120Hz120Hz
Совместимость с G-Sync (Nvidia)
Совместимость с FreeSync (AMD)
VRR (переменная частота обновления)До 144HzДо 165HzДо 144Hz
функции HDMIALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiG
ДвижениеClearMR 9000ClearMR 10000ClearMR 9000
ИгрыGaming Portal, Game Dashboard и OptimizerGaming Portal, Game Dashboard и OptimizerGaming Portal, Game Dashboard и Optimizer
Узнать большеУзнать больше

Как получить наилучшие впечатления от просмотра спортивных событий?

Спорт — это динамика. Вам нужен телевизор, который обеспечивает плавное движение без размытия, с большим экраном, который полностью погружает вас в действие и держит вас в курсе новостей ваших любимых команд и статистики, чтобы вы никогда ничего не пропустили.

Для полного погружения в действие выберите телевизор LG TV

Наглядное сравнение кадра бейсбольной игры. С одной стороны, обозначенной как обычная, много размытия в движении вокруг бейсбольной биты игрока и бейсбольного мяча. С другой стороны, обозначенной как LG OLED evo, действие захвачено идеально без размытия в движении.

Сертификация ClearMR VESA

LG OLED evo — это дисплей с сертификацией VESA Certified ClearMR, обеспечивающий, что даже в динамичных сценах каждое изображение будет четким, ясным и без размытия пикселей.¹¹

Полное погружение в большом масштабе

Телевизоры LG Ultra Big TV предлагают захватывающий просмотр в различных размерах, до 100 дюймов.

Семья собралась вокруг своего телевизора Ultra Big TV от LG, смотря захватывающий футбольный матч на огромном экране.

Не пропускайте ни одного спортивного момента, приобретите телевизор LG AI TV

Sports Portal

Настройте персонализированную домашнюю страницу для спорта. Получите доступ к спортивным стриминговым приложениям и клипам с лучшими моментами на YouTube. С прямыми трансляциями игр, таблицами лиг и матчами ваших любимых команд на одном экране.³ ¹²

Интерфейс страницы Sports Portal показывает, как пользователь может зарегистрировать свои команды и как контент организован для удобства спортивного болельщика.

The UI of the Sports Portal page is shown showing you a user can register their teams and how content is organized to be more convenient for a sports fan.

Уведомление о спортивном событии

Зарегистрируйте свои любимые команды и получайте уведомления о спортивных событиях, чтобы быть в курсе всего, что происходит, от результатов матчей до видео с лучшими моментами игр.

Показано уведомление о спортивном событии. Это напоминание о том, что игра лиги чемпионата скоро начнется. Также видны кнопки с призывом к действию: смотреть в прямом эфире, смотреть в приложении, не беспокоить.

Максимизируйте веселье, используйте несколько экранов с функцией Multi View

Получите максимум от своего телевизора с функцией Multi View. Дублируйте изображение со своих устройств с Google Cast и AirPlay. Разделите свой экран пополам для идеального развлечения в мультиэкранном режиме.¹³

Человек в гостиной с телефоном в руках. Иконка передачи на телефоне показывает, что экран телефона дублируется на телевизор. На экране телевизора показывают баскетбольный матч со статистикой игроков на дублирующемся экране рядом.

Найдите для себя лучший телевизор для просмотра спортивных событий

Просто сравните функции и выберите самый подходящий телевизор для вас.¹ ⁶

Table Caption
FeaturesOLED G5 OLED C5 QNED85
Изображение продукта LG OLED G5
OLED G5
Изображение продукта LG OLED C5
OLED C5
Изображение продукта LG QNED85
QNED85
ДисплейLG OLED evoLG OLED evoLG QNED evo
РазмерДо 97 дюймов (97/83/77/65 дюймов)До 83 дюймов (83/77/65 дюймов)До 100 дюймов (100/86/75/65 дюймов)
ДвижениеClearMR 10000, TruMotionClearMR 9000, TruMotionTruMotion
ПроцессорИИ-процессор alpha 11 Gen2ИИ-процессор alpha 9 Gen8ИИ-процессор alpha 8 Gen2
AI UpscalingAI Super Upscaling 4KAI Super Upscaling 4KAI Super Upscaling 4K
Операционная система (OS)webOS 25, webOS Re:new program, Sports Portal, уведомления о спортивных событияхwebOS 25, webOS Re:new program, Sports Portal, уведомления о спортивных событияхwebOS 25, webOS Re:new program, Sports Portal, уведомления о спортивных событиях
Узнать большеУзнать больше

Почему телевизоры LG TV — отличный выбор для ценителей дизайна?

Более чем просто экраны, телевизоры LG TV могут также стать дополнительным элементом дизайна, который безупречно вписывается в ваше пространство и отражает ваш стиль жизни.

Для тех, кто хочет сделать свое пространство сюрреалистичным

Усовершенствуйте свое пространство с помощью высококлассного дизайна первого в мире прозрачного и полностью беспроводного телевизора. Наблюдайте, как визуальные эффекты телевизора сливаются с реальностью, создавая сюрреалистические впечатления от просмотра, не похожие ни на что другое.¹⁴

LG OLED T4 в пентхаусе. Окна выходят на городской пейзаж и океан. LG OLED T4 находится в прозрачном режиме, отображая изображение яхты. Из-за расположения телевизора и прозрачности экрана, яхта выглядит так, как будто она плавает в океане снаружи.

Для тех, кто хочет получить стильный минимализм с последними технологиями

Уберите беспорядок из кабелей и добейтесь ультрачистого вида с нашим полностью беспроводным телевизором 4K 144Hz.  Подключите все устройства к приставке для нулевого подключения и упростите вашу настройку с помощью передовой беспроводной передачи.¹⁵

LG OLED M5 и звуковая панель LG Soundbar, с настенным креплением в гостиной квартиры на верхнем этаже. Приставка для нулевого подключения спрятана под боковым столиком.

Без привязки к месту

Приставка для нулевого подключения легко устанавливается. Без необходимости прямого подключения к телевизору вы можете свободно оформлять свое пространство.¹⁶

Без загромождения пространства

Преобразите свое пространство, чтобы оно было как можно более визуально привлекательным. Сохраните все чистым и аккуратным, избавившись от беспорядка с кабелями.

Без лишних хлопот

Подключите все свои устройства к приставке для нулевого подключения вместо телевизора и удобно создайте идеальную развлекательную систему.

Для тех, кто хочет стильный, безупречный вид

При креплении телевизора на стене узкие рамки и безупречный дизайн гарантируют, что не будет щелей между стеной и телевизором.¹⁷

LG OLED evo AI G5
Вид сбоку на гостиную с LG OLED G5 TV и звуковой панелью LG Soundbar, установленными на стене. Этот угол подчеркивает дизайн One Wall Design и то, как рамки и дизайн телевизора позволяют ему вплотную прилегать к стене.

Для тех, кто ищет портативный экран

Смотрите контент везде и всюду с портативным дизайном LG StanbyMe. Беспроводной и с гибкой подставкой для максимальной мобильности и удобства, которыми вы можете наслаждаться, где бы вы ни находились.¹⁸

Женщина занимается йогой в своем просторном доме. Рядом с ней находится телевизор LG StanbyME на подставке. Он установлен вертикально и воспроизводит обучающее видео по йоге, по которому женщина занимается.

Откройте для себя лучший выбор для ценителей дизайна, таких как вы

Просто сравните функции и выберите самый подходящий телевизор для вас.¹ ⁶

Table Caption
FeaturesOLED T4OLED M5OLED G5
Изображение продукта LG OLED T4
OLED T4
Изображение продукта LG OLED M5
OLED M5
Изображение продукта LG OLED G5
OLED G5
ДисплейLG SIGNATURE OLEDLG SIGNATURE OLED (97 дюймов) LG OLED evo (83/77/65 дюймов)LG OLED evo
Полностью беспроводнойПолностью беспроводной Полностью беспроводной -
ДизайнПервый в мире прозрачный OLED TVДизайн One Wall DesignOne Wall Design (97/83/77/65/55 дюймов)
Размер77 дюймовДо 97 дюймов (97/83/77/65 дюймов)До 97 дюймов (97/83/77/65/55/48 дюймов)
ПроцессорИИ-процессор alpha 11 Gen2ИИ-процессор alpha 11 Gen2ИИ-процессор alpha 11 Gen2
Узнать больше

¹ Функции могут варьироваться в зависимости от модели и размера экрана. Подробные характеристики приведены на странице каждого продукта.

 

² Этот результат не является одобрением компании LGE или ее изделий. Узнать больше можно по адресу https://www.tomsguide.com/.

 

³ Изображения экрана являются имитацией.

 

⁴ Модели LG OLED поддерживают Dolby Vision™, HDR10 и HLG. Модели LG QNED поддерживают HDR10 и HLG.

 

⁵ Ambient FILMMAKER MODE™ является товарным знаком UHD Alliance, Inc. 

 Поддерживает Ambient FILMMAKER MODE с Dolby Vision. 

 Ambient FILMMAKER MODE автоматически запускается на AppleTV+ и приложении Amazon Prime Video.

 

⁶ Поддержка определенных функций может зависеть от региона и страны.

 

⁷ Телевизор LG OLED G5 c диагональю 83/77/65/55 дюймов работает только с играми или входами ПК, поддерживающими частоту 165Hz. А на входах Dolby Vision максимальная частота составляет 144Hz. 

 

⁸ HGiG — это добровольная группа компаний из индустрии игр и телевизионных дисплеев, которые встречаются, чтобы определить и предоставить общественности рекомендации по улучшению игрового опыта потребителей в HDR. Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.

 

⁹ Переменная частота обновления (VRR) варьируется в диапазоне от 60Hz до 165Hz и является сертифицированной спецификацией HDMI 2.1. Фактическая производительность может различаться в зависимости от настроек, подключения к сети и условий эксплуатации.

 

¹⁰ Поддержка Gaming Portal может отличаться в зависимости от страны. 

  Поддержка облачных игровых сервисов и игр на Gaming Portal может отличаться в зависимости от страны. 

  Для некоторых игровых сервисов может понадобится подписка и геймпад.

 

¹¹ clearMR — это программа сертификации стандарта VESA, которая измеряет размытие в движении на дисплее. 

  Поддержка этой функции может различаться в зависимости от модели. ClearMR 10000: сертифицировано для LG OLED G5 (83/77/65/55 дюймов). 

  ClearMR 9000: сертифицировано для LG OLED M5 (83/77/65 дюймов), LG OLED G5 (48 дюймов), LG OLED C5.

 

¹² Доступный контент (включая спортивные каналы) и приложения могут различаться в зависимости от лиги, страны и региона. Для каждого из спортивных приложений и связанных с ним сервисов требуются отдельные подписки.

 

¹³ Настройки изображения и звука на обоих экранах одинаковы. 

  Apple, логотип Apple, Apple TV, AirPlay и HomeKit являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. 

  Поддержка AirPlay 2, HomeKit и Google Cast может отличаться в зависимости от региона и языка.

 

¹⁴ Первый в мире прозрачный телевизор по сравнению с традиционными телевизорами, которые имеют тюнер для вещания. 

  Прозрачность продукта определена внутренним тестированием на уровне 43%, это может отличаться в зависимости от среды и условий использования.

 

¹⁵ 4K 144Hz распространяется на модели LG OLED M5 с диагональю 83/77/65 дюймов. 144Hz работает только с играми или входами ПК, поддерживающими 144Hz. 

  «Беспроводной телевизор LG OLED TV» относится к подключению между приставкой для нулевого подключения и экраном.

  Размещение приставки для нулевого подключения в шкафу может привести к интерференции сигнала в зависимости от материала и толщины стенок шкафа. 

  Приставка для нулевого подключения должна быть установлена ниже, чем беспроводной приемник телевизора. 

  Устройства должны быть подключены к приставке для нулевого подключения с помощью провода. 

  Требуется подключение кабеля питания как к экрану телевизора, так и к приставке для нулевого подключения. 

  При покупке клиенты получат либо приставку для нулевого подключения для LG OLED evo, либо для LG OLED Signature.

 

¹⁶ Изображение, представленное в разделе «Без привязки к месту», — это LG Signature OLED M5 TV.

 

¹⁷ Размер рамки различается в зависимости от серии и размера. 

  LG OLED G5 с диагональю 97/83/77/65/55 дюймов отличается дизайном One Wall Design. 

  Телевизор LG OLED G5 с диагональю 48 дюймов имеет ультратонкую конструкцию и доступен только в Великобритании.

 

¹⁸ Представлено моделируемое изображение. 

  В сцене с продуктом представлено моделируемое изображение, которое может отличаться от фактического продукта.

  Заряда встроенного аккумулятора хватает максимум на 3 часа работы в беспроводном режиме (3 часа использования в стандартном режиме, но использование аккумулятора может варьироваться в зависимости от условий использования). 

  StanbyME поддерживает только контент на основе Wi-Fi, поэтому он должен быть подключен к беспроводной сети. 

  В сцене с продуктом представлено моделируемое изображение, которое может отличаться от фактического продукта. 

  Режим вертикального экрана может работать по-другому в зависимости от используемого приложения. 

  Данный продукт не является водостойким. 

  Главный экран и поддерживаемые приложения могут варьироваться в зависимости от страны и меняться без предупреждения.