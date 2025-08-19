About Cookies on This Site

Человек на диване протягивает пульт дистанционного управления. Телевизор LG AI TV на стене с webOS от LG на экране.

Как ИИ-телевизоры улучшают телевизоры Smart TV?

Телевизоры LG AI TV созданы для того, чтобы узнавать вас, понимать вас и удовлетворять все ваши предпочтения. Откройте для себя гиперперсонализацию, поддерживаемую ИИ нового уровня, для индивидуализации впечатлений от просмотра.

Что такое телевизор Smart TV?

Smart TV — это телевизор, который подключается к Интернету без необходимости использования ТВ-приставки или устройства потоковой передачи. Это позволяет вам наслаждаться контентом по запросу из таких приложений, как Netflix, Amazon Prime Video и Disney+, легко подключаясь к другим беспроводным устройствам.

Иконки стриминговых приложений OTT, плавающие над различными постерами фильмов.

Как ИИ улучшает опыт использования телевизоров Smart TV?

ИИ позволяет телевизорам Smart TV быть лучше подключенными и более захватывающими. Действуя как мозг телевизора, ИИ-процессоры обеспечивают более плавную работу и беспроблемные переходы между приложениями. Изучая шаблоны действий пользователя, ИИ может улучшать изображение и звук, предоставлять персонализированный контент и разблокировать функцию голосового управления, трансформируя все ваши впечатления от просмотра телевизора.¹

ИИ-процессор alpha 11 Gen2 расположен на выглядящей продвинуто печатной плате.

Следующее поколение телевизоров AI TV

Что отличает LG AI TV? 

ИИ-процессор alpha с несколькими экранами, исходящими из него и показывающими некоторые из различных функций, доступных в LG AI TV, таких как AI Magic Remote, webOS для ИИ, AI Picture и AI Sound.

Телевизор AI TV — исключительно для вас

Наслаждайтесь изображением и звуком, которые интеллектуально адаптируются к вашему пространству. С персонализацией на основе ИИ ваш телевизор распознает ваши предпочтения, подстраивается под ваши нужды и улучшает каждый момент — специально для вас.

Телевизор AI TV — исключительно для вас Узнать больше про LG AI TV

ИИ-процессор alpha для изображения и звука, десятилетия разработки

ИИ-процессор alpha 11 Gen2 повышает качество изображения до 4K с потрясающими цветами и яркостью, а также точно настраивает звук для обеспечения максимально захватывающих впечатлений от просмотра.

  • AI Picture

  • AI Sound

Персонализация на основе webOS для любых условий

Откройте для себя более умный и интуитивно понятный способ взаимодействия с вашим телевизором с помощью webOS. AI Voice ID распознает голос каждого пользователя для персонализации, как только вы начинаете говорить. AI Search помогает легко находить контент. AI Chatbot и AI Concierge предоставляют рекомендации в реальном времени. В сочетании с AI Magic Remote ваш опыт использования ИИ становится по-настоящему беспроблемным и легким.²

Откройте для себя модели LG AI TV, чтобы сделать свой выбор

Просто сравните функции и выберите самый подходящий телевизор для вас.³ ⁴

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5OLED C5QNED92 QNED85
Изображение продукта LG OLED M5
OLED M5
Изображение продукта LG OLED G5
OLED G5
Изображение продукта LG OLED C5
OLED C5
Изображение продукта LG QNED92
QNED92
Изображение продукта LG QNED85
QNED85
ДисплейLG SIGNATURE OLED (97 дюймов) LG OLED evo (83/77/65 дюймов)LG OLED evoLG OLED evoLG QNED evoLG QNED evo
ПроцессорИИ-процессор alpha 11 Gen2ИИ-процессор alpha 11 Gen2ИИ-процессор alpha 9 Gen8ИИ-процессор alpha 8 Gen2ИИ-процессор alpha 8 Gen2
AI UpscalingAI Super Upscaling 4KAI Super Upscaling 4KAI Super Upscaling 4KAI Super Upscaling 4KAI Super Upscaling 4K
AI PictureAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping ProAI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping ProAI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Pro
AI SoundВиртуальные каналы 11.1.2, AI Object Remastering, динамический усилитель звукаВиртуальные каналы 11.1.2, AI Object Remastering, динамический усилитель звукаВиртуальные каналы 11.1.2, AI Voice Remastering, динамический усилитель звукаВиртуальные каналы 9.1.2, AI Clear Sound, Dynamic Sound Booster Виртуальные каналы 9.1.2, AI Clear Sound (100 дюймов), Dynamic Sound Booster (100 дюймов)
Операционная система (OS)webOS25, webOS Re:New ProgramwebOS25, webOS Re:New ProgramwebOS25, webOS Re:New ProgramwebOS25, webOS Re:New ProgramwebOS25, webOS Re:New Program
Характеристики webOSAI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, Picture/Sound Wizard, AI Magic RemoteAI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, Picture/Sound Wizard, AI Magic RemoteAI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, Picture/Sound Wizard, AI Magic RemoteAI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, Picture/Sound Wizard, AI Magic RemoteAI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, Picture/Sound Wizard, AI Magic Remote
Узнать большеУзнать больше

Умные советы по выбору телевизора

Какой размер телевизора подходит для вашего пространства? >

 

Что такое хорошее качество изображения? >

 

Какой телевизор лучше всего подходит для вашего образа жизни? >

 

Руководства по покупке телевизоров >

¹ Доступный контент и приложения могут отличаться в зависимости от страны, продукта и региона. 

  Для Netflix, Disney+, Amazon Prime и Apple TV+ и связанных с ними сервисов требуется отдельная подписка. 

  Apple, логотип Apple и Apple TV являются торговыми марками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах. 

  Amazon, Prime Video и все связанные с ними логотипы являются торговыми марками компании Amazon.com, Inc. или ее филиалов.

 

² Дизайн пульта AI Magic Remote, его функции и наличие зависят от региона и языка, даже для той же самой модели. 

  Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету. 

  AI Voice Recognition предоставляется только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке. 

  Пульт AI Magic Remote, возможно, потребуется купить отдельно в зависимости от размера и модели телевизора, а также вашего региона. 

  В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент AI Voice ID. 

  Функция Voice ID доступна в зависимости от региона и страны на телевизорах OLED, QNED, NanoCell и UHD, выпущенных с 2024 г. 

  Функция AI Voice ID работает только с приложениями, которые поддерживают аккаунт Voice ID. 

  Функция AI Search доступна на телевизорах OLED, QNED, NanoCell и UHD, выпущенных с 2024 г. 

  В США и Корее AI Search использует модель LLM. 

  AI Chatbot на основе ИИ предоставляется только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.

  Можно синхронизировать AI Chatbot со cлужбой поддержки клиентов. 

  Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету. 

  Меню и приложения, поддерживаемые в AI Concierge, могут отличаться в зависимости от страны. 

  Отображение меню AI Concierge может быть изменено к моменту выпуска изделия. 

  Рекомендации по ключевым словам AI Concierge зависят от приложения и времени суток.

 

³ Функции могут быть разными в зависимости от модели и размера экрана. Подробные характеристики приведены на странице каждого продукта.

 

⁴ Поддержка этой функции может зависеть от региона и страны.