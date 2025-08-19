Что такое телевизор Smart TV?

¹ Доступный контент и приложения могут отличаться в зависимости от страны, продукта и региона.

Для Netflix, Disney+, Amazon Prime и Apple TV+ и связанных с ними сервисов требуется отдельная подписка.

Apple, логотип Apple и Apple TV являются торговыми марками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах.

Amazon, Prime Video и все связанные с ними логотипы являются торговыми марками компании Amazon.com, Inc. или ее филиалов.

² Дизайн пульта AI Magic Remote, его функции и наличие зависят от региона и языка, даже для той же самой модели.

Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету.

AI Voice Recognition предоставляется только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.

Пульт AI Magic Remote, возможно, потребуется купить отдельно в зависимости от размера и модели телевизора, а также вашего региона.

В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент AI Voice ID.

Функция Voice ID доступна в зависимости от региона и страны на телевизорах OLED, QNED, NanoCell и UHD, выпущенных с 2024 г.

Функция AI Voice ID работает только с приложениями, которые поддерживают аккаунт Voice ID.

Функция AI Search доступна на телевизорах OLED, QNED, NanoCell и UHD, выпущенных с 2024 г.

В США и Корее AI Search использует модель LLM.

AI Chatbot на основе ИИ предоставляется только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.

Можно синхронизировать AI Chatbot со cлужбой поддержки клиентов.

Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету.

Меню и приложения, поддерживаемые в AI Concierge, могут отличаться в зависимости от страны.

Отображение меню AI Concierge может быть изменено к моменту выпуска изделия.

Рекомендации по ключевым словам AI Concierge зависят от приложения и времени суток.

³ Функции могут быть разными в зависимости от модели и размера экрана. Подробные характеристики приведены на странице каждого продукта.

⁴ Поддержка этой функции может зависеть от региона и страны.