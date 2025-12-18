About Cookies on This Site

Элегантная гостиная в пентхаусе. Красивый городской пейзаж за окном. Мужчина сидит на диване и смотрит контент на телевизоре, установленном на стене.

Какой телевизор лучше всего подходит для вашего стиля жизни?

Каким бы ни был стиль вашей жизни, существуют телевизоры LG TV, созданные специально для вас. Хотите ли вы просматривать качественный контент, такой как кино, игры и спорт, или ищете идеальный дизайнерский элемент, вы всегда сможете подобрать телевизор LG TV, который подходит именно вам.

Что делает телевизор самым подходящим для просмотра фильмов?

Захватывающие трюки, моменты высокой интенсивности и богатые эмоции, запечатленные в крупных планах, — это детали, которые нельзя упустить при просмотре фильма. Для полного погружения каждый элемент должен быть воспроизведен с максимальной точностью. Технология HDR делает это возможным, обеспечивая улучшенную глубину цвета и точное управление контрастностью.¹

Что такое HDR?

HDR (High Dynamic Range) — это технологический стандарт, который позволяет расширить диапазон контрастности и передачи цвета. В контенте с поддержкой HDR каждый кадр может быть ярче и красочнее. Dolby Vision™ считается наивысшим стандартом HDR, способным выразить более 68 миллиардов цветов с максимальной яркостью 10 000 нит. Его динамические метаданные также обеспечивают оптимизированные цвет и яркость для каждой сцены, благодаря чему вы получаете кинематографические впечатления от просмотра.

Сцена с астронавтом, убегающим от взрыва, разделена пополам. С одной стороны цвета и контраст тусклые, и это помечено как SDR. А с другой стороны все четко и ярко, и это помечено как HDR.

Что делает телевизоры с Dolby Vision™ особенными?

С телевизором, поддерживающим Dolby Vision™, вы можете наслаждаться контентом, созданным в Dolby Vision™, от Netflix, Apple TV и других платформ. Dolby Vision™ имеет диапазон в 68 миллиардов цветов, что предотвращает появление эффекта цветовых полос и обеспечивает более точное управление яркостью и передачей цвета. Наслаждайтесь кинематографическим качеством даже вне кинотеатра.¹ ²

Гостиная с закрепленным на стене LG TV. По телевизору показывают фильм, где цвета, четкость и контрастность — просто потрясающие. Также виден логотип Dolby Vision.

Почему телевизоры LG TV отлично подходят для просмотра фильмов? 

Dolby Vision™ оживляет фильмы в вашем домашнем кинотеатре. Режим FILMMAKER MODE и компенсация окружающего света в зависимости от освещенности обеспечивают качество изображения, соответствующее высочайшим стандартам кинематографистов. Dolby Atmos обеспечивает объемный звук, перенося вас в центр событий. Благодаря телевизорам с беспроводным соединением LG True Wireless вы наконец-то можете отказаться от проводов и насладиться просмотром фильмов с визуально безупречным качеством в 4K 144Hz, не выходя из дома.¹ ³ ⁴ ⁵ ⁷ ⁸

Телевизоры LG True Wireless позволяют наслаждаться фильмами без проводов

Не загромождайте свое пространство проводами. Создайте идеальные условия для просмотра, как в настоящем кинотеатре. ⁷ ⁸

Шикарная стильная гостиная в квартире на высоком этаже. LG True Wireless TV и LG Soundbar установлены на стене. На экране телевизора идет фильм. Нигде не видны провода. Приставка для нулевого подключения спрятана под боковым столиком.

Первый в мире по-настоящему беспроводной телевизор с качеством изображения LG OLED G5

Первый в мире настоящий беспроводной телевизор OLED TV с передачей видео и аудио в 4K 144Hz 

Ощутите визуально безупречную четкость 4K даже при беспроводном соединении. Наша технология True Wireless с передачей видео 4K 144Hz и аудио гарантирует превосходное визуальное качество.⁷ ⁸

Телевизор LG с беспроводным соединением и LG Soundbar в домашнем кинотеатре премиум-качества. На экране телевизора идет фильм.

Ведущие кинематографисты выбирают LG OLED

Телевизоры LG OLED соответствуют одним из самых высоких стандартов кинематографа. Послушайте, как признанные профессионалы отрасли лично оценивают инновационность и качество телевизоров LG OLED.

Интервью с режиссером Шоном Бейкером. Его цитата выделена: «Насыщенный черный. В целом, картинка просто невероятная». Интервью с кинооператором Наташей Брайер. Ее выделенная цитата: «Это в основном потому, что только LG OLED точно передает цвета, которые я задумывала, с богатым спектром». Интервью с кинооператором Вальтером Вольпатто. Его цитата выделена: «Это позволяет сохранять детализированную цветопередачу и контрастность, как задумал создатель».

Откройте для себя телевизоры для просмотра фильмов и найдите тот, который подходит вам

Просто сравните функции и выберите самый подходящий телевизор.¹ ⁶

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5OLED C5
Изображение продукта LG OLED M5
OLED M5 (Лучший беспроводной телевизор для просмотра фильмов)
Изображение продукта LG OLED G5
OLED G5
Изображение продукта LG OLED C5
OLED C5
Полностью беспроводнойПолностью беспроводной --
ДисплейLG SIGNATURE OLED (97 дюймов) LG OLED evo (83/77/65 дюймов)LG OLED evo LG OLED evo
РазмерДо 97 дюймов (97, 83, 77, 65 дюймов)До 97 дюймов (97, 83, 77, 65, 55, 48 дюймов)До 83 дюймов (83, 77, 65, 55, 48, 42 дюймов)
ПроцессорИИ-процессор alpha 11 Gen2ИИ-процессор alpha 11 Gen2ИИ-процессор alpha 9 Gen8
AI Brightness ControlBrightness Booster Ultimate (83, 77, 65 дюймов)Brightness Booster Ultimate (83, 77, 65, 55 дюймов)Brightness Booster (83, 77, 65, 55 дюймов)
AI PictureAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro
ЦветИдеальный черный, Идеальный цветИдеальный черный, Идеальный цветИдеальный черный, Идеальный цвет
HDRDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 Pro
FILMMAKER MODE™FILMMAKER MODEFILMMAKER MODEFILMMAKER MODE
AI SoundAI Sound Pro (виртуальные каналы 11.1.2), AI Object Remastering, динамический усилитель звукаAI Sound Pro (виртуальные каналы 11.1.2), AI Object Remastering, динамический усилитель звукаAI Sound Pro (виртуальные каналы 11.1.2), AI Voice Remastering, динамический усилитель звука
Dolby SoundDolby AtmosDolby AtmosDolby Atmos
Узнать большеУзнать большеУзнать больше

¹Функции могут различаться в зависимости от модели и размера экрана. Пожалуйста, ознакомьтесь с подробными характеристиками на странице конкретного продукта.

 

²Этот результат не является одобрением компании LGE или ее изделий. Узнать больше можно по адресу https://www.tomsguide.com/.

 

³Изображения экрана являются имитацией.

 

⁴Модели LG OLED поддерживают Dolby Vision™, HDR10 и HLG. Модели LG QNED поддерживают HDR10 и HLG.

 

⁵Ambient FILMMAKER MODE™ является товарным знаком UHD Alliance, Inc. 

 Поддерживает Ambient FILMMAKER MODE с Dolby Vision. 

 Ambient FILMMAKER MODE автоматически запускается на AppleTV+ и в приложении Amazon Prime Video.

 

⁶Поддержка определенных функций может зависеть от региона и страны.

 

⁷Формат 4K 144Hz распространяется на модели LG OLED M5 с диагональю 83/77/65 дюймов. Показатель 144Hz поддерживается только для входных сигналов игр и ПК с частотой 144Hz.

  97-дюймовый LG OLED M5 поддерживает 120Hz. 

  144Hz — это максимальная частота обновления на основе изменяемой частоты обновления (VRR). 

  «Беспроводной телевизор LG OLED TV» подразумевает подключение между приставкой для нулевого подключения и экраном.

  Размещение приставки для нулевого подключения в шкафу может привести к искажению сигнала в зависимости от материала и толщины стенок шкафа. 

  Приставка для нулевого подключения должна быть установлена ниже, чем беспроводной приемник телевизора. 

  Устройства должны быть подключены к приставке для нулевого подключения с помощью провода. 

  Требуется подключение кабеля питания как к экрану телевизора, так и к приставке для нулевого подключения. 

  По-настоящему беспроводной на основании подтверждения NVIDIA G-Sync Compatible работы со сниженным количеством зависаний, низкой задержкой ввода и отсутствием мерцания.

 

⁸Первый в мире по сравнению с традиционными телевизорами с тюнером для трансляций.

  Отсутствуют потери при передаче изображения по результатам внутреннего тестирования по стандарту ISO/IEC 29170-2 с реальной продуктивностью, зависящей от настроек, условий окружающей среды и использования. 