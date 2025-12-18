About Cookies on This Site

Элегантная гостиная в пентхаусе. Красивый городской пейзаж за окном. Мужчина сидит на диване и смотрит контент на телевизоре, установленном на стене.

Какой телевизор лучше всего подходит для вашего стиля жизни?

Каким бы ни был стиль вашей жизни, существуют телевизоры LG TV, созданные специально для вас. Хотите ли вы просматривать качественный контент, такой как кино, игры и спорт, или ищете идеальный дизайнерский элемент, вы всегда сможете подобрать телевизор LG TV, который подходит именно вам.

Почему телевизоры LG TV — отличный выбор для ценителей дизайна?

Более, чем просто экраны: телевизоры LG TV могут также стать дополнительным элементом дизайна, который безупречно вписывается в ваше пространство, отражает ваш стиль жизни и вкус благодаря разнообразному контенту и другим смарт-функциям.

Для тех, кто хочет персонализировать свое пространство по своему вкусу

Организуйте свое пространство со вкусом благодаря LG Gallery+. Выберите контент, который будет отображаться на вашем телевизоре, и выразите свою индивидуальность.

LG OLED evo AI G5
Утонченный домашний интерьер. Отображается много разных произведений искусства. По центру — установленный на стене телевизор LG TV с популярным произведением искусства на экране. Телевизор выглядит, как картина в музее.

Настройте свое пространство по своему вкусу с LG Gallery+

Превратите свой экран в живой холст при помощи более 100 предметов искусства, захватывающих сцен и видеоклипов с эффектом погружения. Регулярные обновления библиотеки обеспечат широкий выбор оформления экрана телевизора, даже когда вы его не смотрите. ⁸

Установленный на стене телевизор LG TV с разнообразным контентом отображающимся по очереди на экране: образцы классического и современного искусства, трехмерные изображения и многое другое. Также показаны логотипы контента партнеров. Эмблема в углу гласит: «Бесплатный контент, один месяц».

Персонализируйте свою галерею бесчисленными способами

Настройте домашнюю галерею, выбрав музыку, визуальные произведения и многое другое по своему вкусу. Выберите, что вы хотите видеть на своем телевизоре прямо сейчас.

Синхронизируйте музыку и изображения со своим настроением

Объедините фоновую музыку с изображениями, чтобы задать подходящее настроение. Выбирайте из предустановленной музыки или подключите мобильное устройство через Bluetooth, чтобы воспроизводить свои треки.

Руководство по настройке телевизора LG TV для воспроизведения «музыки для настроения», синхронизированной с визуальным рядом.
Установленный на стене телевизор LG TV с сотовым телефоном на переднем плане. Показан процесс настройки «Google Фото» на телевизоре LG TV.

Простой доступ к «Google Фото» для отображения воспоминаний

Подключайтесь к своей учетной записи «Google Фото» на телевизоре просто при помощи телефона. С легкостью персонализируйте комнату при помощи контента из собственной библиотеки.¹¹

Информационная панель показана на установленном на стене телевизоре LG TV. Показаны различные функции: обновления погоды, напоминания о спортивных событиях, запланированные просмотры телепрограмм, Home Hub и календарь Google.

Будьте в курсе событий с персонализированной панелью все-в-1 

Получайте важную информацию с первого взгляда. Обновления погоды, напоминания о спортивных событиях, календарь, настроенные уведомления Home Hub, ваши запланированные просмотры и многое другое.¹²

Для тех, кто хочет сделать свое пространство сюрреалистичным

Усовершенствуйте свое пространство с помощью высококлассного дизайна первого в мире прозрачного и полностью беспроводного телевизора. Наблюдайте, как визуальные эффекты телевизора сливаются с реальностью, создавая сюрреалистические впечатления от просмотра, не похожие ни на что другое.³

LG OLED T4 в апартаментах в пентхаусе. Окна выходят на городской пейзаж и океан. LG OLED T4 находится в прозрачном режиме, отображая изображение яхты. Из-за расположения телевизора и прозрачности экрана, яхта выглядит так, как будто она плывет в океане снаружи.

Для тех, кто хочет сочетать стильный минимализм с последними технологиями

Избавьтесь от лишних кабелей и беспорядка с нашим полностью беспроводным телевизором 4K 144Hz. Подключите все устройства к приставке для нулевого подключения и упростите настройку с помощью передовой беспроводной передачи.⁴

LG OLED evo AI M5
LG OLED M5 и звуковая панель LG Soundbar, с настенным креплением в гостиной стильной квартиры. Приставка для нулевого подключения спрятана под боковым столиком.

Без привязки к месту

Приставку для нулевого подключения легко установить. Без необходимости прямого подключения к телевизору можно свободно оформлять свою комнату.⁵

Без загромождения пространства

Преобразите свое пространство, чтобы оно было максимально визуально привлекательным. Сохраните все чистым и аккуратным, избавившись от беспорядка с кабелями.

Без лишних хлопот

Подключите все свои устройства к приставке для нулевого подключения вместо телевизора и удобно создайте идеальную развлекательную систему.

Для тех, кому нравится стильный, безупречный вид

При креплении телевизора на стене узкие рамки и гармоничный дизайн гарантируют отсутствие щелей между стеной и телевизором.⁶

LG OLED evo AI G5
Вид сбоку на гостиную с LG OLED G5 TV и звуковой панелью LG Soundbar, установленными на стене. Этот угол подчеркивает дизайн One Wall Design и то, как рамки и дизайн телевизора позволяют ему встраиваться в стену.

Для тех, кто ищет портативный экран

Смотрите контент везде и всюду благодаря портативному дизайну LG StanbyMe. Беспроводной и с гибкой подставкой для максимальной мобильности и удобства, которыми вы можете наслаждаться, где бы вы ни находились.⁷

Экраны LG для стиля жизни
Женщина занимается йогой в просторном доме. Рядом с ней стоит телевизор LG StanbyME на подставке. Он установлен вертикально и воспроизводит обучающее видео, по которому женщина занимается йогой.

Лучший выбор для ценителей дизайна

Просто сравните функции и выберите самый подходящий телевизор.¹ ²

Table Caption
FeaturesOLED T4OLED M5OLED G5
Изображение продукта LG OLED T4
OLED T4
Изображение продукта LG OLED M5
OLED M5
Изображение продукта LG OLED G5
OLED G5
ДисплейLG SIGNATURE OLEDLG SIGNATURE OLED (97 дюймов) LG OLED evo (83/77/65 дюймов)LG OLED evo
Полностью беспроводнойПолностью беспроводной Полностью беспроводной -
ДизайнПервый в мире прозрачный OLED TVДизайн One Wall DesignOne Wall Design (97, 83, 77, 65, 55 дюймов)
Размер77 дюймовДо 97 дюймов (97, 83, 77, 65 дюймов)До 97 дюймов (97, 83, 77, 65, 55, 48 дюймов)
ПроцессорИИ-процессор alpha 11 Gen2ИИ-процессор alpha 11 Gen2ИИ-процессор alpha 11 Gen2
Узнать большеУзнать больше

