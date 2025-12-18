¹Функции могут различаться в зависимости от модели и размера экрана. Пожалуйста, ознакомьтесь с подробными характеристиками на странице конкретного продукта.

²Поддержка определенных функций может зависеть от региона и страны.

³Первый в мире прозрачный телевизор по сравнению с традиционными телевизорами, которые имеют тюнер для вещания.

Прозрачность продукта определена внутренним тестированием на уровне 43%; этот показатель может изменяться зависимости от среды и условий использования.

⁴Формат 4K 144Hz распространяется на модели LG OLED M5 с диагональю 83/77/65 дюймов. Показатель 144Hz поддерживается только для входных сигналов игр и ПК с частотой 144Hz.

97-дюймовый LG OLED M5 поддерживает 120Hz.

144Hz — это максимальная частота обновления на основе изменяемой частоты обновления (VRR).

«Беспроводной телевизор LG OLED TV» подразумевает подключение между приставкой для нулевого подключения и экраном.

Размещение приставки для нулевого подключения в шкафу может привести к искажению сигнала в зависимости от материала и толщины стенок шкафа.

Приставка для нулевого подключения должна быть установлена ниже, чем беспроводной приемник телевизора.

Устройства должны быть подключены к приставке для нулевого подключения с помощью провода.

Требуется подключение кабеля питания как к экрану телевизора, так и к приставке для нулевого подключения.

По-настоящему беспроводной на основании подтверждения NVIDIA G-Sync Compatible работы со сниженным количеством зависаний, низкой задержкой ввода и отсутствием мерцания.

⁵Изображение, представленное в разделе «Без привязки к месту», — это LG Signature OLED M5 TV.

⁶Размер рамки различается в зависимости от серии и размера.

LG OLED G5 с диагональю 97/83/77/65/55 дюймов отличается дизайном One Wall Design.

48-дюймовый экран OLED G5 обладает ультратонкой конструкцией.

В зависимости от условий установки между телевизором и стеной может быть небольшой зазор. Требования к установке отличаются. См. подробности в руководстве по установке.

⁷Представлено смоделированное изображение.

В сцене с продуктом представлено смоделированное изображение, которое может отличаться от фактического продукта.

Заряда встроенного аккумулятора хватает максимум на 3 часа работы в беспроводном режиме (в стандартном режиме, однако параметры работы аккумулятора могут отличаться в зависимости от условий использования).

Экран StanbyME поддерживает передачу контента только через Wi-Fi, поэтому он должен быть подключен к беспроводной сети.

В сцене с продуктом представлено смоделированное изображение, которое может отличаться от фактического продукта.

Режим вертикального экрана может работать по-другому в зависимости от используемого приложения.

Данный продукт не является водостойким.

Главный экран и поддерживаемые приложения могут отличаться в зависимости от страны и изменяться без предупреждения.