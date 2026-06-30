Краткое содержание

Новый Центр робототехники, подчиняющийся напрямую CEO, объединяет функции развития бизнеса, продаж и операционной деятельности в единую комплексную структуру.

В рамках стратегии «One LG Solution» компания LG укрепляет свою систему управления робототехникой, объединяя возможности дочерних компаний LG Group и расширяя партнерские отношения с мировыми лидерами в области технологий.

LG расширяет портфель робототехнических решений для бытового, коммерческого и промышленного применения, стремясь стать комплексным поставщиком решений - от самих роботов до ключевых компонентов и обработки данных.

LG Electronics (LG) объявляет о создании Центра робототехники, который объединит ключевые компетенции, необходимые для коммерциализации робототехнических решений — от развития бизнеса до цепочки поставок и производственных операций. Подчиняясь непосредственно CEO Лю Джэ-чхоль (Lyu Jae-cheol), новая структура подчёркивает стратегическую нацеленность компании на ускорение роста робототехнического бизнеса как одного из ключевых направлений будущего.

Ускорение роста робототехники через организационную трансформацию

С 1 июля 2026 года Центр робототехники будет сформирован в рамках внеплановой организационной трансформации LG. Создание структуры за четыре месяца до ежегодной реорганизации отражает стратегический фокус компании на развитии робототехники на базе Physical AI.

Центр будет функционировать как полноценная комплексная бизнес-структура, охватывающая развитие бизнеса, продажи и операционную деятельность. Руководителем назначен Сон Си-Ён (Song Si-yong), ранее занимавший ключевые позиции в Научно-исследовательском институте производственных технологий LG (Production Engineering Research Institute).

В рамках новой структуры также будет создано специализированное подразделение обработки данных. Эта инициатива позволит оперативно развивать компетенции в области обработки данных и обучения роботов, усиливая конкурентоспособность LG в сегменте робототехники нового поколения. Высококачественные операционные данные, собираемые центром, будут использоваться для дальнейшего развития модели Robot Foundation Model (RFM).

В рамках этой стратегии LG строит крупномасштабную фабрику данных на своем научно-исследовательском кампусе Yangjae в Сеуле, ввод в эксплуатацию которой запланирован на этот год.

Совершенствование управленческой структуры для реализации стратегии будущего

Новая модель управления направлена на повышение эффективности робототехнического бизнеса LG за счёт более гибких и оперативных процессов принятия решений. Она призвана ускорить разработку стратегии, развитие ключевых технологий внутри компании и повышение конкурентоспособности по издержкам.

Как самостоятельное бизнес-направление, центр будет консолидировать возможности LG в рамках стратегии «One LG Solution», включая экспертизу таких аффилированных компаний, как LG CNS и LG AI Research. Новая структура также будет способствовать расширению стратегических партнёрств с глобальными технологическими лидерам

Трёхкомпонентная стратегия лидерства на рынке робототехники

LG реализует комплексную трёхкомпонентную стратегию, ориентированную на развитие робототехнических решений в промышленном, коммерческом и бытовом сегментах.

Центр робототехники дополнит расширяющийся портфель решений LG, включая домашних роботов, а также промышленные технологии Robostar и коммерческие решения Bear Robotics. Такой подход позволит компании создать целостную экосистему, способную удовлетворить будущий спрос во всех ключевых сегментах.

Компания объявила текущий год отправной точкой масштабного развития робототехнического бизнеса с целью стать ведущим поставщиком решений на базе Physical AI.

LG будет объединять конечные робототехнические продукты, ключевые компоненты (включая актуаторы), возможности генерации данных и комплексную экосистему группы LG для внедрения решений в реальную среду. Также компания планирует наладить локальное производство актуаторов, опираясь на более чем 60-летний опыт в разработке моторных технологий.