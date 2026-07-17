Краткое содержание

LG опубликовала Отчёт об устойчивом развитии за 2025–2026 годы, в котором сообщается, что в 2025 году объём выбросов парниковых газов категорий Scope 1 и Scope 2 снизился ниже целевого уровня компании на 2030 год, а уровень переработки отходов достиг 97,3.

LG укрепила свои позиции среди мировых лидеров в области ESG, третий год подряд входя в категорию «Top 1%» рейтинга S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA), а также получив высокие оценки в других авторитетных ESG-рейтингах.

LG расширила возможности использования своих продуктов и сервисов для всех категорий пользователей, представив такие решения, как LG Comfort Kit, интерактивные терминалы с функциями доступности и LG Easy TV.

LG усилила систему управления в области ответственного использования искусственного интеллекта (Responsible AI), включив в отчёт новый раздел, посвящённый вопросам подотчётности и прозрачности на всех этапах разработки и применения технологий ИИ.

LG, мировой лидер в области экологического, социального и корпоративного управления (ESG), опубликовала Отчёт об устойчивом развитии за 2025-2026 годы, в котором представлены ключевые результаты и достижения в реализации видения концепции Better Life for All («Лучшая жизнь для всех»).

В новом отчёте представлены ключевые ESG-инициативы LG, предназначенные для широкого круга заинтересованных пользователей и партнёров по всему миру. В частности, в документе отмечается, что в 2025 году LG превзошла целевые показатели, намеченные на 2030 год, как по сокращению выбросов парниковых газов, так и по уровню переработки отходов.

В 2025 году совокупный объём выбросов парниковых газов категорий Scope 1 (прямые выбросы) и Scope 2 (косвенные выбросы) на всех производственных площадках и объектах LG в Южной Корее и за её пределами составил 842 тыс. тонн CO₂-эквивалента (tCO₂eq), что значительно ниже целевого показателя компании на 2030 год - 878 тыс. тонн CO₂-эквивалента. Данный результат свидетельствует об эффективности комплексных усилий LG, направленных на сокращение выбросов парниковых газов на 54,6% к 2030 году по сравнению с уровнем 2017 года. Среди ключевых инициатив - внедрение энергоэффективного оборудования и переход на использование электроэнергии из возобновляемых источников.

LG также превысила целевой показатель по снижению интенсивности выбросов парниковых газов на этапе эксплуатации продукции в семи основных категориях товаров. В 2025 году LG сократила объём выбросов парниковых газов в расчёте на единицу продукции на этапе её эксплуатации на 22,5% по сравнению с 2020 годом. Целевой показатель, предусматривающий сокращение удельных выбросов парниковых газов на этапе эксплуатации продукции на 20% к 2030 году по сравнению с базовым уровнем 2020 года, ранее был одобрен инициативой Science Based Targets initiative (SBTi). LG стала первым южнокорейским производителем бытовой техники, получившим подтверждение SBTi касательно данной цели.

Помимо достижения целей по сокращению выбросов парниковых газов, LG также превысила целевые показатели в области рационального использования ресурсов.

В 2025 году уровень переработки отходов на всех производственных площадках и объектах компании в Южной Корее и за её пределами достиг 97,3%, превысив целевой показатель на 2030 год, установленный на уровне 95%. LG также сохранила сертификацию Zero Waste to Landfill (ZWTL) на всех своих производственных объектах в Южной Корее, при этом все пять производственных площадок получили наивысший платиновый уровень сертификации. Кроме того, в 2025 году LG собрала 640 тыс. тонн отработавшей электронной техники в 91 пункте сбора в 56 странах мира. Таким образом, совокупный объём собранных электронных отходов с 2006 года превысил 5,65 млн тонн.

Помимо успешной реализации экологических инициатив, Отчёт об устойчивом развитии за 2025-2026 годы отражает последовательную работу LG по повышению доступности своих продуктов и сервисов для разных групп потребителей. Среди ключевых решений - комплект LG Comfort Kit, разработанный для того, чтобы сделать использование бытовой техники более удобным независимо от возраста, пола или индивидуальных особенностей пользователя; инициативы по повышению доступности, включая более широкое применение шрифта Брайля и тактильных элементов навигации, а также интерактивные терминалы с аватарами, использующими язык жестов, в сервисных центрах; и LG Easy TV - телевизор, специально разработанный для людей старшего поколения. Кроме того, LG предоставляет широкий спектр инклюзивных сервисов, включая консультации с использованием жестового языка для людей с нарушением слуха, а также специализированную поддержку для тех пользователей, которым требуется дополнительная помощь.

В целях укрепления совета директоров и повышения прозрачности корпоративного управления LG разделила должности генерального директора и председателя совета директоров. В начале этого года была усилена система корпоративного управления и проведено назначение независимого директора на должность председателя совета директоров.

Отчёт за 2025-2026 годы также включает новый раздел, посвящённый ответственному использованию искусственного интеллекта (Responsible AI), в котором представлены принципы этичного применения ИИ и система корпоративного управления в этой области в ответ на активное внедрение технологий искусственного интеллекта. В дальнейшем LG планирует последовательно совершенствовать систему управления, чтобы обеспечить подотчётность и прозрачность на всех этапах разработки и применения технологий искусственного интеллекта.

Подтверждая статус одного из мировых лидеров в области ESG, LG вновь получила высокие оценки ведущих международных рейтинговых агентств и 14-ый год подряд вошла в индекс Dow Jones Best-in-Class World Index (DJBIC World), а также третий год подряд вошла в категорию «Top 1%» рейтинга Corporate Sustainability Assessment (CSA) от S&P Global. Также в этом году LG получила рейтинг «AA» от Morgan Stanley Capital International (MSCI), повысив свою оценку на одну позицию по сравнению с предыдущим годом. Также LG второй год подряд была удостоена платинового рейтинга EcoVadis, который присваивается лишь 1% лучших компаний в соответствующих отраслевых категориях.

LG ежегодно публикует отчёт об устойчивом развитии с 2006 года. Полная версия отчёта за 2025-2026 годы доступна на официальном сайте LG.

###

* выбросы парниковых газов, образующиеся в течение среднего срока эксплуатации единицы продукции.