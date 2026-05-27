About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG xboom Mini от will.i.am | Портативная и компактная колонка для повседневного использования

LG xboom Mini от will.i.am | Портативная и компактная колонка для повседневного использования

MINI
Front view of LG xboom Mini от will.i.am | Портативная и компактная колонка для повседневного использования MINI
вид сзади
вид сверху
вид снизу
ремешок крупным планом
вид справа в перспективе
вид слева в перспективе
вид сбоку
регулятор крупным планом
один ремешок
один ремешок: вид слева в перспективе
Блок ключевого преимущества: Фирменное звучание xboom от will.i.am в компактном формате
Блок ключевого преимущества: Защита от пыли и влаги по стандарту IP67
Блок ключевого преимущества: Удобный ремешок
Блок ключевого преимущества: Музыка и новости, подобранные ИИ
Front view of LG xboom Mini от will.i.am | Портативная и компактная колонка для повседневного использования MINI
вид сзади
вид сверху
вид снизу
ремешок крупным планом
вид справа в перспективе
вид слева в перспективе
вид сбоку
регулятор крупным планом
один ремешок
один ремешок: вид слева в перспективе
Блок ключевого преимущества: Фирменное звучание xboom от will.i.am в компактном формате
Блок ключевого преимущества: Защита от пыли и влаги по стандарту IP67
Блок ключевого преимущества: Удобный ремешок
Блок ключевого преимущества: Музыка и новости, подобранные ИИ

Основные характеристики

  • Фирменный звук xboom от will.i.am
  • IP67
  • Удобный ремешок
  • До 10 ч воспроизведения
  • ИИ-обработка звука
  • FYI RAiDiO
Больше
Логотип премии iF Design

xboom Mini

Победитель премии - iF Design

Логотип премии Red Dot

xboom Mini

Победитель - Red Dot 2026

Компактная портативная Bluetooth-колонка LG xboom Mini от will.i.am со стильным дизайном и мощным объемным звучанием

Фирменное звучание xboom от will.i.am в компактном формате

1) Компактная портативная Bluetooth-колонка LG xboom Mini с фирменным звучанием от will.i.am 2) Bluetooth-колонки LG xboom Mini с удобным ремешком для подвешивания 3) Bluetooth-колонка LG xboom Mini с защитой от воды и пыли по стандарту IP67 для ежедневного использования 4) LG xboom Mini, подключенная к смартфону, с интерфейсом на базе ИИ для персонализированной музыки и новостей

Фирменное звучание xboom от will.i.am в компактном формате

xboom Mini обеспечивает чистое и мощное звучание, предлагая невероятные впечатления от прослушивания в компактном портативном корпусе.

Компактная и портативная Bluetooth-колонка LG xboom Mini, обеспечивающая мощное и чистое звучание

* Изображение смоделировано в целях иллюстрации.

Защита от воды и пыли по стандарту IP67 для повседневного использования

Герметичная конструкция предотвращает попадание пыли и защищает от кратковременного воздействия воды, выдерживая погружение на глубину до 1 метра в течение 30 минут. Это делает устройство подходящим для повседневного использования в местах, где возможно попадание брызг, таких как ванные комнаты, зоны у бассейна или кухни.

* Изображение смоделировано в целях иллюстрации.

Удобный ремешок для размещения в любом месте

Ремешок позволяет легко подвешивать устройство в любом месте. Просто повесьте его на крючок или ручку двери, чтобы устройство гармонично вписалось в интерьер кухни, спальни или любой другой комнаты.

1) Портативная Bluetooth-колонка LG xboom Mini черного цвета с прочным ремешком висит на кухонной рейке 2) Компактная Bluetooth-колонка LG xboom Mini бежевого цвета в форме куба висит на вешалке для одежды 3) Небольшая портативная Bluetooth-колонка LG xboom Mini черного цвета висит на штанге для душа в ванной комнате

* Сцены смоделированы в целях иллюстрации. Возможны отличия в зависимости от реальной среды использования.

Звук в стиле вашего пространства

1) Серая компактная портативная Bluetooth-колонка LG xboom Mini, размещенная на столе рядом с ноутбуком, демонстрирует дизайн, гармонично вписывающийся в интерьер 2) Компактная Bluetooth-колонка LG xboom Mini серого цвета на журнальном столике, обеспечивающая объемное звучание дома и на улице 3) Небольшая Bluetooth-колонка LG xboom Mini черного цвета, расположенная среди книг и других предметов, разработанная для удобного повседневного использования

* Сцены смоделированы в целях иллюстрации. Возможны отличия в зависимости от реальной среды использования.

Сопровождает вас в повседневных делах до 10 часов в день

Оптимизированное управление питанием обеспечивает до 10 часов работы на одном заряде, позволяя музыке сопровождать повседневные дела.

* Время работы до 10 часов основано на результатах внутренних испытаний при громкости 50%, включенном Bluetooth, включенном режиме увеличения времени воспроизведения и при выключенной подсветке. Фактическое время автономной работы и производительность могут отличаться в зависимости от сетевого подключения, использования приложений и других условий эксплуатации.

Режим улучшения звукового поля оптимизирован для прослушивания на открытом воздухе.

Усиление средних и высоких частот улучшает четкость, помогая звуку оставаться ясным и хорошо слышимым даже на улице, где аудиосигнал может быстро рассеиваться.

ИИ-обработка звука для четкости музыки и голоса

Алгоритм ИИ анализирует аудиоконтент в режиме реального времени для настройки профилей эквалайзера, балансируя низкие частоты при воспроизведении музыки и повышая четкость при прослушивании подкастов или новостей.

Портативная Bluetooth-колонка LG xboom Mini с режимами звука на базе ИИ (усиление басов, ИИ-анализ, улучшение голоса) для улучшения баланса и четкости звучания музыки

* Изображение смоделировано в целях иллюстрации.
Графика с заголовком о потоковой передаче музыки и новостей на базе ИИ с участием will.i.am, подчеркивая персонализированные станций, работающих на генеративных ИИ.

Приложение FYI RAiDiO использует генеративный ИИ для анализа предпочтений и создания персонализированных станций, обеспечивая непрерывное сочетание музыки и новостей в реальном времени без необходимости ручного поиска.

Представляем вам ИИ-персонажей: это разнообразные диджеи с уникальной культурной идентичностью и индивидуальностью

Испытайте радость, выбрав ИИ-диджея под свое настроение, момент или атмосферу, которую вы любите. Каждый такой персонаж обладает уникальным бэкграундом и личностными чертами, предлагая не только музыку и новости, но и удовольствие от знакомства с различными культурными нюансами через свой стиль и самовыражение.

Подборки новостей и непрерывная музыка с улучшенным звучанием

Мгновенный доступ к новостям, музыке и вашему любимому ИИ-диджею

Одно прикосновение открывает дверь в целый мир звука. Слушайте последние новости, открывайте для себя самые популярные треки и общайтесь с интерактивным ИИ-диджеем. Больше никаких бесконечных поисков – слушайте только то, что вам нравится

* Чтобы использовать «Мою кнопку», нужно установить на вашем смартфоне оба приложения: LG ThinQ и FYI. 

1) Настройте «Мою кнопку» в приложении LG ThinQ.

2) Активируйте ее в приложении FYI и используйте!

* Доступно, когда «Моя кнопка» настроена в меню «Умная кнопка» приложения ThinQ.

Механический поворотный регулятор для быстрого управления

Поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы увеличить громкость, или нажмите его один раз для воспроизведения и еще раз для паузы. Механический регулятор обеспечивает интуитивно понятное, отзывчивое и легкое управление.

Физический поворотный регулятор громкости LG xboom Mini с кнопкой поворота и нажатия для мгновенного доступа к ИИ-радио FYI

Надежная установка для повседневного использования

Разработанная для надежной установки на штатив или подставку, колонка естественно вписывается в домашнюю обстановку, например на рабочем столе или прикроватной тумбочке, объединяя звук и стиль без визуального загромождения.

Колонка LG xboom Mini, иллюстрирующая аудиосоединение между несколькими колонками через режим объединения колонок с помощью Auracast в домашней обстановке

Аудиовещание Auracast™ для подключения нескольких колонок

Используя Bluetooth-аудио с низким энергопотреблением, Auracast™ транслирует звук на несколько динамиков одновременно, расширяя звуковое покрытие и создавая единую зону прослушивания для групповых встреч.

* Эта функция доступна, когда режим объединения колонок выбран в меню «Умная кнопка» в приложении LG ThinQ.

Моя кнопка

Доступ к предустановленному контенту одним касанием

Настройте свои предпочтения в приложении LG ThinQ и мгновенно воспроизводите контент одним нажатием кнопки. Наслаждайтесь LG Radio+, подобранным оздоравливающим контентом, плейлистами Apple Music или вашей локальной музыкой – все готово к воспроизведению в любой момент.

Слева показаны экраны приложения Apple Music, а справа – экраны приложения LG ThinQ, подчеркивающие воспроизведение одним касанием с помощью «Моя кнопка» на колонке LG xboom Mini.

Звук без потерь при подключении через USB-C

Подключите xboom Mini к ноутбуку или планшету с помощью кабеля USB-C, чтобы использовать его как проводную колонку. Наслаждайтесь чистым звуком без потерь для воспроизведения музыки, а также голосов во время конференц-звонков или веб-конференций, просто подключив колонку.

* Сцены смоделированы в целях иллюстрации. Возможны отличия в зависимости от реальной среды использования.

Найдите свою колонку xboom

Изучите ключевые особенности и характеристики линейки xboom, чтобы найти колонку, которая соответствует вашему стилю прослушивания и повседневным потребностям.

Table Caption
Featuresxboom Minixboom Rockxboom Grabxboom Bounce
xboom Mini черный и xboom Mini теплый серый
xboom Mini
'xboom Rock черный и xboom Rock красный
xboom Rock
'xboom Grab черный и xboom Grab теплый серый
xboom Grab
'xboom Bounce
xboom Bounce
Выходная мощность5 Вт6 Вт30 Вт40 Вт
ИИ-обработка звукаOOOO
ЭквалайзерСтандарт / Усиление баса / Чистый голос / Пользовательские настройкиСтандарт / Усиление баса / Чистый голос / Пользовательские настройкиСтандарт / Усиление баса / Чистый голос / Пользовательские настройкиСтандарт / Усиление баса / Чистый голос / Пользовательские настройки
Ресурс аккумулятораМакс. 10 ч.Макс. 10 ч.До 20 чДо 30 ч
Защита от воды／пылиIP67IP67, военный стандарт 810HIP67, военный стандарт 810HIP67, военный стандарт 810H
РемешокOOOO
Размеры (Ш x В x Г)89,5 x 85,8 x 47,2 мм 94 x 98 x 46 мм211 x 71,6 x 70 мм272 x 103 x 88 мм
Вес220 г280 г700 г1400 г
ЦветЧерный / Теплый серыйЧерный / КрасныйЧерный / Теплый серыйЧерный
Печать

Все характеристики

Что говорят

Наш выбор для Вас

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами