LG xboom Mini от will.i.am | Портативная и компактная колонка для повседневного использования
Победитель премии - iF Design
Победитель - Red Dot 2026
Фирменное звучание xboom от will.i.am в компактном формате
xboom Mini обеспечивает чистое и мощное звучание, предлагая невероятные впечатления от прослушивания в компактном портативном корпусе.
Компактная и портативная Bluetooth-колонка LG xboom Mini, обеспечивающая мощное и чистое звучание
Защита от воды и пыли по стандарту IP67 для повседневного использования
Герметичная конструкция предотвращает попадание пыли и защищает от кратковременного воздействия воды, выдерживая погружение на глубину до 1 метра в течение 30 минут. Это делает устройство подходящим для повседневного использования в местах, где возможно попадание брызг, таких как ванные комнаты, зоны у бассейна или кухни.
Удобный ремешок для размещения в любом месте
Ремешок позволяет легко подвешивать устройство в любом месте. Просто повесьте его на крючок или ручку двери, чтобы устройство гармонично вписалось в интерьер кухни, спальни или любой другой комнаты.
1) Портативная Bluetooth-колонка LG xboom Mini черного цвета с прочным ремешком висит на кухонной рейке 2) Компактная Bluetooth-колонка LG xboom Mini бежевого цвета в форме куба висит на вешалке для одежды 3) Небольшая портативная Bluetooth-колонка LG xboom Mini черного цвета висит на штанге для душа в ванной комнате
Звук в стиле вашего пространства
1) Серая компактная портативная Bluetooth-колонка LG xboom Mini, размещенная на столе рядом с ноутбуком, демонстрирует дизайн, гармонично вписывающийся в интерьер 2) Компактная Bluetooth-колонка LG xboom Mini серого цвета на журнальном столике, обеспечивающая объемное звучание дома и на улице 3) Небольшая Bluetooth-колонка LG xboom Mini черного цвета, расположенная среди книг и других предметов, разработанная для удобного повседневного использования
Сопровождает вас в повседневных делах до 10 часов в день
Оптимизированное управление питанием обеспечивает до 10 часов работы на одном заряде, позволяя музыке сопровождать повседневные дела.
* Время работы до 10 часов основано на результатах внутренних испытаний при громкости 50%, включенном Bluetooth, включенном режиме увеличения времени воспроизведения и при выключенной подсветке. Фактическое время автономной работы и производительность могут отличаться в зависимости от сетевого подключения, использования приложений и других условий эксплуатации.
Режим улучшения звукового поля оптимизирован для прослушивания на открытом воздухе.
Усиление средних и высоких частот улучшает четкость, помогая звуку оставаться ясным и хорошо слышимым даже на улице, где аудиосигнал может быстро рассеиваться.
ИИ-обработка звука для четкости музыки и голоса
Алгоритм ИИ анализирует аудиоконтент в режиме реального времени для настройки профилей эквалайзера, балансируя низкие частоты при воспроизведении музыки и повышая четкость при прослушивании подкастов или новостей.
Портативная Bluetooth-колонка LG xboom Mini с режимами звука на базе ИИ (усиление басов, ИИ-анализ, улучшение голоса) для улучшения баланса и четкости звучания музыки
Приложение FYI RAiDiO использует генеративный ИИ для анализа предпочтений и создания персонализированных станций, обеспечивая непрерывное сочетание музыки и новостей в реальном времени без необходимости ручного поиска.
Представляем вам ИИ-персонажей: это разнообразные диджеи с уникальной культурной идентичностью и индивидуальностью
Испытайте радость, выбрав ИИ-диджея под свое настроение, момент или атмосферу, которую вы любите. Каждый такой персонаж обладает уникальным бэкграундом и личностными чертами, предлагая не только музыку и новости, но и удовольствие от знакомства с различными культурными нюансами через свой стиль и самовыражение.
Подборки новостей и непрерывная музыка с улучшенным звучанием
Мгновенный доступ к новостям, музыке и вашему любимому ИИ-диджею
Одно прикосновение открывает дверь в целый мир звука. Слушайте последние новости, открывайте для себя самые популярные треки и общайтесь с интерактивным ИИ-диджеем. Больше никаких бесконечных поисков – слушайте только то, что вам нравится
* Чтобы использовать «Мою кнопку», нужно установить на вашем смартфоне оба приложения: LG ThinQ и FYI.
1) Настройте «Мою кнопку» в приложении LG ThinQ.
2) Активируйте ее в приложении FYI и используйте!
* Доступно, когда «Моя кнопка» настроена в меню «Умная кнопка» приложения ThinQ.
Механический поворотный регулятор для быстрого управления
Поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы увеличить громкость, или нажмите его один раз для воспроизведения и еще раз для паузы. Механический регулятор обеспечивает интуитивно понятное, отзывчивое и легкое управление.
Надежная установка для повседневного использования
Разработанная для надежной установки на штатив или подставку, колонка естественно вписывается в домашнюю обстановку, например на рабочем столе или прикроватной тумбочке, объединяя звук и стиль без визуального загромождения.
* Эта функция доступна, когда режим объединения колонок выбран в меню «Умная кнопка» в приложении LG ThinQ.
Моя кнопка
Доступ к предустановленному контенту одним касанием
Настройте свои предпочтения в приложении LG ThinQ и мгновенно воспроизводите контент одним нажатием кнопки. Наслаждайтесь LG Radio+, подобранным оздоравливающим контентом, плейлистами Apple Music или вашей локальной музыкой – все готово к воспроизведению в любой момент.
Слева показаны экраны приложения Apple Music, а справа – экраны приложения LG ThinQ, подчеркивающие воспроизведение одним касанием с помощью «Моя кнопка» на колонке LG xboom Mini.
Звук без потерь при подключении через USB-C
Подключите xboom Mini к ноутбуку или планшету с помощью кабеля USB-C, чтобы использовать его как проводную колонку. Наслаждайтесь чистым звуком без потерь для воспроизведения музыки, а также голосов во время конференц-звонков или веб-конференций, просто подключив колонку.
Найдите свою колонку xboom
Изучите ключевые особенности и характеристики линейки xboom, чтобы найти колонку, которая соответствует вашему стилю прослушивания и повседневным потребностям.
|Features
|xboom Mini
|xboom Rock
|xboom Grab
|xboom Bounce
|Выходная мощность
|5 Вт
|6 Вт
|30 Вт
|40 Вт
|ИИ-обработка звука
|O
|O
|O
|O
|Эквалайзер
|Стандарт / Усиление баса / Чистый голос / Пользовательские настройки
|Стандарт / Усиление баса / Чистый голос / Пользовательские настройки
|Стандарт / Усиление баса / Чистый голос / Пользовательские настройки
|Стандарт / Усиление баса / Чистый голос / Пользовательские настройки
|Ресурс аккумулятора
|Макс. 10 ч.
|Макс. 10 ч.
|До 20 ч
|До 30 ч
|Защита от воды／пыли
|IP67
|IP67, военный стандарт 810H
|IP67, военный стандарт 810H
|IP67, военный стандарт 810H
|Ремешок
|O
|O
|O
|O
|Размеры (Ш x В x Г)
|89,5 x 85,8 x 47,2 мм
|94 x 98 x 46 мм
|211 x 71,6 x 70 мм
|272 x 103 x 88 мм
|Вес
|220 г
|280 г
|700 г
|1400 г
|Цвет
|Черный / Теплый серый
|Черный / Красный
|Черный / Теплый серый
|Черный
Все характеристики
