Как это сделано: интеллект внутри, спокойствие снаружи – почему техника LG работает, пока вы отдыхаете.

Интеллект, который не видно AI в технике LG работает почти незаметно – без сложных настроек, постоянного контроля и лишних действий. Пользователь выбирает функцию, а устройство анализирует ситуацию и подбирает оптимальные параметры. Например, телевизоры LG используют технологии AI Picture Pro и AI Sound Pro. Искусственный интеллект анализирует изображение в реальном времени: распознает лица, объекты и фон, улучшает детализацию и автоматически настраивает звук под пространство комнаты. Технология AI Upscaling помогает повышать качество изображения до уровня 4K.

AI в повседневной технике Искусственный интеллект активно используется и в бытовой технике LG. Стиральные машины с технологией AI DD определяют тип ткани и подбирают параметры стирки. Это помогает бережнее ухаживать за вещами и снижает количество времени, затрачиваемое на установку настроек вручную. Кондиционеры LG анализируют привычки пользователя и автоматически регулируют температуру в помещении. Холодильники помогают поддерживать оптимальные условия хранения продуктов. Так техника становится не просто полезной, а более внимательной к привычному ритму жизни.

Единая экосистема дома Объединяет устройства платформа LG ThinQ™. Она позволяет управлять техникой через приложение и создавать удобные сценарии для дома. Например, можно заранее включить кондиционер, проверить работу устройства или настроить технику под свой день.