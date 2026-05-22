Как это сделано: интеллект внутри, спокойствие снаружи – почему техника LG работает, пока вы отдыхаете.
Интеллект, который не видно
AI в технике LG работает почти незаметно – без сложных настроек, постоянного контроля и лишних действий. Пользователь выбирает функцию, а устройство анализирует ситуацию и подбирает оптимальные параметры.
Например, телевизоры LG используют технологии AI Picture Pro и AI Sound Pro. Искусственный интеллект анализирует изображение в реальном времени: распознает лица, объекты и фон, улучшает детализацию и автоматически настраивает звук под пространство комнаты. Технология AI Upscaling помогает повышать качество изображения до уровня 4K.
AI в повседневной технике
Искусственный интеллект активно используется и в бытовой технике LG. Стиральные машины с технологией AI DD определяют тип ткани и подбирают параметры стирки. Это помогает бережнее ухаживать за вещами и снижает количество времени, затрачиваемое на установку настроек вручную. Кондиционеры LG анализируют привычки пользователя и автоматически регулируют температуру в помещении. Холодильники помогают поддерживать оптимальные условия хранения продуктов. Так техника становится не просто полезной, а более внимательной к привычному ритму жизни.
Единая экосистема дома
Объединяет устройства платформа LG ThinQ™. Она позволяет управлять техникой через приложение и создавать удобные сценарии для дома. Например, можно заранее включить кондиционер, проверить работу устройства или настроить технику под свой день.
Почему это важно
Один из главных принципов LG – on-device AI, то есть искусственный интеллект, который работает внутри устройства. Такой подход помогает быстрее обрабатывать данные, снижает риск утечек и зависимость от постоянного подключения к интернету.
LG называет этот подход Affectionate Intelligence – «заботливый интеллект». Это технологии, которые не усложняют жизнь, а становятся ближе к человеку. Они не требуют разбираться в алгоритмах, зато помогают каждый день – тихо, точно и вовремя.