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77-дюймовый телевизор Smart TV Wallpaper TV LG OLED evo AI W6 True Wireless 4K, 2026 г.

77-дюймовый телевизор Smart TV Wallpaper TV LG OLED evo AI W6 True Wireless 4K, 2026 г.

OLED77W69LA
Front view of 77-дюймовый телевизор Smart TV Wallpaper TV LG OLED evo AI W6 True Wireless 4K, 2026 г. OLED77W69LA
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV shown in front and side views highlights a 83-inch display with a 1844 mm-wide screen, an overall height of 1061 mm, and an ultra-slim 9.95 mm depth without a stand.
The Zero Connect Box, installed with LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, features a compact rectangular design measuring 245 by 245 mm with a height of 69.8 mm, illustrating a clean wireless TV setup that is now 35% smaller than before.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Diverse Art Content from LG Gallery+ displays Vincent van Gogh’s The Starry Night on screen in a living room with floor-to-ceiling windows, enhancing the interior with curated gallery-style art.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Visually Lossless performance displays a sunlit ocean cave scene in 4K 165Hz, preserving fine detail, natural color, and smooth motion wirelessly.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV highlights its industry recognition with five on-screen award badges from CNN underscored, TechRadar, iF design award, T3, HDTVTest, and USA Today, reinforcing its global acclaim and leadership at CES 2026.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, driven by Hyper Radiant Color Tech, shows X3.9 Brighter visuals with alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium, and Perfect Black and Perfect Color badges in a pentagon layout.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color accuracy and Reflection-Free.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Reflection Free Premium shows a side-by-side comparison against an anti-glare matte display, keeping the black jaguar image clear with deep blacks and fine texture, especially in bright environments, with an Intertek certification mark shown.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple and blue light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG Shield, applied to LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV for Unbeatable Gameplay in 4K 165Hz shows a high-speed racing game with a yellow open-wheel car in motion, bold “WIN” text on screen, and NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos at the top.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV features a 9.9mm profile Wallpaper design positioned seamlessly before a panoramic window, displaying a vivid sunset cityscape whose vibrant colors and crisp detail elevate the modern living room.
Front view of 77-дюймовый телевизор Smart TV Wallpaper TV LG OLED evo AI W6 True Wireless 4K, 2026 г. OLED77W69LA
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV shown in front and side views highlights a 83-inch display with a 1844 mm-wide screen, an overall height of 1061 mm, and an ultra-slim 9.95 mm depth without a stand.
The Zero Connect Box, installed with LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, features a compact rectangular design measuring 245 by 245 mm with a height of 69.8 mm, illustrating a clean wireless TV setup that is now 35% smaller than before.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Diverse Art Content from LG Gallery+ displays Vincent van Gogh’s The Starry Night on screen in a living room with floor-to-ceiling windows, enhancing the interior with curated gallery-style art.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Visually Lossless performance displays a sunlit ocean cave scene in 4K 165Hz, preserving fine detail, natural color, and smooth motion wirelessly.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV highlights its industry recognition with five on-screen award badges from CNN underscored, TechRadar, iF design award, T3, HDTVTest, and USA Today, reinforcing its global acclaim and leadership at CES 2026.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, driven by Hyper Radiant Color Tech, shows X3.9 Brighter visuals with alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium, and Perfect Black and Perfect Color badges in a pentagon layout.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color accuracy and Reflection-Free.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Reflection Free Premium shows a side-by-side comparison against an anti-glare matte display, keeping the black jaguar image clear with deep blacks and fine texture, especially in bright environments, with an Intertek certification mark shown.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple and blue light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG Shield, applied to LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV for Unbeatable Gameplay in 4K 165Hz shows a high-speed racing game with a yellow open-wheel car in motion, bold “WIN” text on screen, and NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos at the top.
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV features a 9.9mm profile Wallpaper design positioned seamlessly before a panoramic window, displaying a vivid sunset cityscape whose vibrant colors and crisp detail elevate the modern living room.

Основные характеристики

  • Благодаря толщине всего 9 мм дизайн Wallpaper привносит эстетичность в окружающее пространство
  • Первая в мире технология 4K 165Hz True Wireless с сертификацией TÜV для безупречного качества изображения
  • Hyper Radiant Color Tech – технология OLED нового поколения для нового уровня качества изображения
  • Пиковая яркость выше в 3,9 раза благодаря интеллектуальному процессору alpha 11 AI Gen3, что обеспечивает яркость светлых участков и высокую детализацию
  • Технологии Perfect Black и Perfect Color в сочетании с Reflection Free Premium обеспечивают более глубокий контраст и яркие, точные цвета при любом освещении
Больше
Телевизор LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV признан CNN Underscored лучшим на выставке CES 2026 на основании общего качества изображения, дизайна и инноваций.

CNN Underscored – награда Best of CES 2026

LG OLED evo W6

Телевизор LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV признан TechRadar лучшим на выставке CES 2026 на основании производительности панели и обработки изображений LG последнего поколения.

TechRadar – награда Best of CES 2026

LG OLED evo W6

Телевизор LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV получил награду Red Dot Design Award 2026 в категории «Лучшие из лучших».

Red Dot Design Award 2026 — Лучшие из лучших

LG OLED evo W6

Телевизор LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV признан T3 лучшим на выставке CES 2026 за высочайшее качество изображения.

T3 – награда CES 2026 Best In Show

LG OLED evo W6

Телевизор LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV признан HDTVTest лучшим на выставке CES 2026 на основании общего качества изображения, дизайна и инноваций.

HDTVTest – награда Best TV of CES 2026

LG OLED evo W6

Телевизор LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV вошел в список лучших продуктов выставки CES 2026 по версии USA Today.

USA Today – награда Top Picks of CES 2026

LG OLED evo W6

2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Cybersecurity category for LG Shield

CES Innovation Awards — Honoree (LG Shield)

Кибербезопасность

2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category for Multi-AI

CES Innovation Awards — Honoree (Multi-AI)

Искусственный интеллект

AVForums Editor’s Choice badge as Best Smart TV System for 8 consecutive years, including 2025/26

Выбор редакции AVForums – лучшая система Smart TV 2025/26

«Лучшая система Smart TV уже 8 лет»

 

* Премии CES Innovation Awards присуждаются на основе описательных материалов, представленных судьям. CTA не проверяла достоверность представленных материалов и заявлений, а также не проверяла изделие, за которое была присуждена премия.

Почему ваш выбор – LG Wallpaper TV W6?

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with 9mm-range Wallpaper Design highlights its ultra-slim side profile against a dark backdrop, emphasizing seamless integration into the space through its remarkably thin form.

Wallpaper с дизайном 9 мм

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV showcases 4K 165Hz True Wireless performance with Zero Connect Box, maintaining a clean cable-free setup while delivering high picture quality.

Первый в мире 4K 165Hz True Wireless

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, driven by Hyper Radiant Color Tech, shows X3.9 Brighter visuals with alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium, and Perfect Black and Perfect Color badges in a pentagon layout.

Hyper Radiant Color Tech

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, featuring Perfect Black & Perfect Color with Reflection Free, shows a split planetary scene contrasting weaker blacks on the left with clearer detail, deeper blacks, and more vivid color expression on the right.

Perfect Black и Perfect Color в сочетании с Reflection Free

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV features AI Hub for Personalization, with a LG AI symbol above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.

AI Hub для персонализации

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity.

Под защитой LG Shield

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV is installed in a living room with city views, showing a vivid sunset coastal scene with on-screen icons reading “9mm-range Wallpaper Design,” “Hyper Radiant Color Tech,” and “World’s First 165Hz True Wireless.”

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV is installed in a living room with city views, showing a vivid sunset coastal scene with on-screen icons reading “9mm-range Wallpaper Design,” “Hyper Radiant Color Tech,” and “World’s First 165Hz True Wireless.”

Wallpaper TV: возвращениеТонкость совершенства

* Фактический размер составляет 9,95 мм и может незначительно отличаться в зависимости от условий измерения. 

* Плата питания и динамики органично встроены в экран.

* Omdia. 13 лет подряд занимает первое место по количеству проданных единиц в период с 2013 по 2025 год. Этот результат не является одобрением компании LGE или ее изделий. Узнать больше можно по адресу https://www.omdia.com/.

Почему ваш выбор – LG Wallpaper TV W6?

LG Wallpaper TV W6 — флагманский продукт линейки LG OLED evo AI и результат неустанных инноваций, воплощенный в потрясающей ультратонкой форме толщиной около 9 мм, объединяющей красоту и передовые технологии. Передовой дизайн улучшает пространственную эстетику, создавая ощущение, что телевизор встроен в стену, а не просто установлен. Сертифицированная производительность True Wireless поддерживает визуально безупречное разрешение 4K с частотой до 165Hz, сохраняя высокое качество изображения и минималистичный стиль без кабелей. Благодаря Perfect Black, Perfect Color и Reflection Free Premium технология Hyper Radiant Color Tech обеспечивает непревзойденную яркость и реалистичное погружение, всегда и при любом освещении.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV features an ultra-thin profile seamlessly integrated against a sleek glass panel, displaying a luminous gold abstract whale image on screen.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV features an ultra-thin profile seamlessly integrated against a sleek glass panel, displaying a luminous gold abstract whale image on screen.

Вершина пространственной эстетики, реализованная благодаря инновациям в дизайне 9 мм

Бескомпромиссная изысканность воплощена в телевизоре Wallpaper TV толщиной около 9 мм. Без выступающих элементов и лишних деталей он сливается со стеной и кажется частью самой архитектуры. Результат – яркое проявление изысканности, которое поднимает весь интерьер на новый уровень.1)

 

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV appears across two living spaces: one scene dissolves from a ballet painting in a river-view room to an island landscape in a city-view room, while another space remains fixed with a vibrant seaside painting.

The pinnacle of spatial aesthetics, realized through 9mm-range innovation

The pinnacle of spatial aesthetics, realized through 9mm-range innovation

Wallpaper: плотное прилегание к стене с нулевым зазором

Дизайн Wallpaper толщиной около 9 мм – там, где заканчивается стена и начинается безупречная эстетика

Телевизор LG OLED evo W6 устанавливается вплотную к стене без видимого зазора, создавая гладкий и цельный вид. Точное выравнивание уменьшает выступ, поэтому дисплей воспринимается как часть плоскости стены, повышая качество дизайна интерьера своей спокойной изысканностью.2)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.

Красив даже сзади и элегантно улучшает эстетику пространства

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV stands in a modern living room with panoramic city views, displaying a vivid cosmic scene that enhances visual depth while maintaining architectural harmony within the space.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.

LG Gallery+ оживляет шедевры на вашей стене

LG Gallery+

Добавьте помещению стиль благодаря разнообразному контенту на ваш выбор

LG Gallery+ предоставляет доступ к более чем 100 произведениям искусства, фоновым видео и другому визуальному контенту для украшения вашего пространства. Благодаря регулярным обновлениям библиотеки, персонализируйте свой дом с помощью отобранного контента, отражающего ваш стиль.4)

Первый в мире полностью беспроводной телевизор 4K 165Hz True Wireless

Технология True Wireless обеспечивает качество видео и звука на уровне проводного подключения без каких-либо потерь качества изображения. Благодаря блоку Zero Connect Box, который теперь на 35% меньше по сравнению с моделью прошлого года и может располагаться на расстоянии до 10 метров, видео 4K без визуальных потерь и звук передаются по беспроводной сети со сверхнизкой задержкой в качестве до 4K при 165Hz. Освобождая от проводов, телевизор W6 позволяет изменять планировку и превращать любой уголок вашего дома в шедевр современного стиля. W6 – это вершина пространственной эволюции, которая преодолевает традиционные ограничения по установке, освобождает интерьер от проводов и открывает новую главу в возможностях домашнего дизайна.

The LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with True Wireless technology moves freely within the living room from the window to the back wall or even the center of the space, demonstrating a flexible placement that reconfigures the interior layout.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.

Визуально без потерь

Первая в мире сертифицированная технология True Wireless Lossless Vision: бескомпромиссная беспроводная передача 4K при 165Hz

Оцените сверхнизкую задержку и качество без визуальных потерь благодаря технологии True Wireless Lossless Vision для беспроводной передачи видео 4K при 165Hz, сертифицированной TÜV Rheinland. Оптическая точность (Optical Integrity) сохраняет подлинные цвета и оттенки HDR, а пространственная точность (Spatial Integrity) поддерживает исходную детализацию 4K с пиксельной четкостью. Надежность на уровне проводного подключения: без проводов и компромиссов.6)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Visually Lossless performance displays a sunlit ocean cave scene in 4K 165Hz, preserving fine detail, natural color, and smooth motion wirelessly.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Visually Lossless performance displays a sunlit ocean cave scene in 4K 165Hz, preserving fine detail, natural color, and smooth motion wirelessly.

Удостоенный наград LG OLED evo W6 – революционный телевизор Wallpaper TV, которому доверяют во всем мире

LG OLED evo W6

CNN Underscored – награда Best of CES 2026

«…вдохнул жизнь в картины импрессионистов… в Метрополитен-музее».

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LG OLED evo W6

TechRadar Best In Show CES 2026

«Похоже, этот телевизор будет фантастически хорош благодаря панели и обработке изображений последнего поколения от LG...» (01.2026)

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LG OLED evo W6

Red Dot Design Award 2026 — Лучшие из лучших

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LG OLED evo W6

T3 – награда CES 2026 Best In Show

«... превосходное качество изображения, которое ярче, чем даже прошлогодняя многослойная технология OLED-панелей». (01.2026)

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LG OLED evo W6

HDTVTest – награда Best TV of CES 2026

«Телевизор LG OLED evo W6 Wallpaper TV был признан лучшим телевизором выставки CES 2026 по версии HDTVTest на основе общего качества изображения, дизайна и инноваций, представленных на CES».

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LG OLED evo W6

USA Today – награда Top Picks of CES 2026

Технология Hyper Radiant Color устанавливает новый стандарт OLED TV с профилем 9 мм

Преодолевая границы 9-мм дизайна Wallpaper, наш телевизор Wallpaper TV улучшает каждую деталь изображения до совершенно нового уровня. Технология Hyper Radiant Color – это наша технология OLED следующего поколения, которая обеспечивает несравненную яркость, идеальный черный цвет и идеальную цветопередачу при любом освещении в сочетании с потрясающим изображением 4K и нашим лучшим процессором alpha 11 AI Gen3. Телевизор OLED evo W6 также имеет сертификацию Reflection-Free Premium, всегда обеспечивая безупречное качество изображения без бликов при любом освещении — ярком или темном. Испытайте новое качество OLED. Оцените разницу, ощутите яркость и откройте для себя новый стандарт изображения.

LG OLED evo W6 displays on-screen icons for 3.9x Brighter peak brightness, Perfect Black and Perfect Color, Reflection Free Premium, and alpha 11 AI Processor 4K Gen3 above a cosmic burst of purple and blue particles forming a whale shape.

LG OLED evo W6 displays on-screen icons for 3.9x Brighter peak brightness, Perfect Black and Perfect Color, Reflection Free Premium, and alpha 11 AI Processor 4K Gen3 above a cosmic burst of purple and blue particles forming a whale shape.

Brightness Booster Ultra

В 3,9 раза ярче – ярче не бывает

Новый алгоритм усиления света и архитектура управления светом процессора alpha 11 AI Gen3 обеспечивают более яркие и четкие детали благодаря до 3,9 раза более высокой яркости.8)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Brightness Booster Ultra shows a dark scene where glowing particles surrounding a whale silhouette, delivering up to 3.9x brighter peak brightness with higher luminance and clearer detail.

Perfect Black и Perfect Color

Perfect Black и Perfect Color при любом освещении, в любое время

Телевизоры LG OLED TV отличаются UL-сертификатами Perfect Black и Perfect Color, обеспечивая более глубокий контраст, повышенную яркость, а также живые и точные цвета. Каждая звезда четко видна даже в ярко освещенной комнате.9)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color accuracy and Reflection-Free.

Reflection Free Premium

Сертификат Reflection-Free Premium обеспечивает неизменно идеальный черный цвет Perfect Black даже в ярко освещенной комнате

OLED-дисплей LG с сертификацией Reflection Free Premium минимизирует отражение, сохраняя светопропускание и обеспечивая бескомпромиссную глубину черного и точность цветов, тогда как другие OLED TV с матовым дисплеем поглощают и рассеивают свет, из-за чего черный цвет смещается к серому, а цвета искажаются, особенно при ярком освещении.10)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV features the Eyesafe RPF 40 from UL certification badge, indicating verified reduced blue light performance.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV features the Eyesafe RPF 40 from UL certification badge, indicating verified reduced blue light performance.

Сертификат Eyesafe подтверждает низкий уровень синего света – каждый кадр комфортен для глаз11)

Процессор alpha 11 AI 4K Gen3 с Dual AI Engine

Непревзойденное качество изображения 4K благодаря самому передовому ИИ-процессору LG alpha 11 с двойным ИИ-движком Dual AI Engine

Процессор alpha 11 AI Gen3 выводит производительность OLED за пределы возможного, точно управляя 8,3 миллионами самосветящихся пикселей – теперь еще мощнее благодаря Dual AI Engine. Выходя за рамки одного движка ИИ, эта передовая обработка одновременно улучшает резкость и текстуру, обеспечивая качество изображения 4K, которое становится более четким и естественным.12)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple and blue light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple and blue light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.

OLED Care+

5 лет надежной и беспроблемной защиты OLED-панели

Ваша панель LG OLED защищена в течение пяти лет надежной гарантией.13)

LG Gallery+ на LG OLED evo AI G6 с фоновой музыкой и Music Lounge показывает сцену лесного озера «Лесной вечер» (Forest Evening) на экране с видимой панелью интерфейса Music Lounge для выбора музыки под настроение, воспроизведения через Bluetooth и управления.

Фоновая музыка с Music Lounge

Задайте правильное настроение с помощью музыки

Создайте нужную атмосферу с помощью музыки, которая соответствует изображению. Используйте музыку, рекомендованную в соответствии с вашими предпочтениями, или подключитесь через Bluetooth, чтобы воспроизводить свои треки.

LG OLED evo AI G6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

LG OLED evo AI G6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Мои фото

Простой доступ к «Google Фото» для отображения воспоминаний

Подключайтесь к своей учетной записи «Google Фото» на телевизоре просто при помощи телефона. С легкостью персонализируйте комнату при помощи контента из собственной библиотеки.16

Телевизор LG OLED evo AI G6 закреплен на зеленой стене над красной консолью и отображает информационную панель, включая погоду, спортивные результаты, расписание телепрограмм и Home Hub.

Телевизор LG OLED evo AI G6 закреплен на зеленой стене над красной консолью и отображает информационную панель, включая погоду, спортивные результаты, расписание телепрограмм и Home Hub.

Информационная панель

Будьте в курсе событий с персонализированной панелью все-в-1

Получайте важную информацию с первого взгляда. Обновления погоды, напоминания о спортивных событиях, календарь Google, настроенные уведомления Home Hub, ваши запланированные просмотры и многое другое.

Режим галереи

Плавное переключение с ТВ на произведения искусства

При включенном режиме галереи ваш телевизор может, экономя энергию, продолжать отображать выбранные вами произведения искусства, добавляя нотку стиля и элегантности вашему пространству.17)

Auto Brightness Control

Оптимальная яркость при любом освещении

Контроль яркости автоматически регулирует параметры экрана в зависимости от окружающего освещения, обеспечивая четкое и комфортное изображение в любых условиях.18)

Датчик движения

Реагирует на ваше присутствие

Датчик движения позволяет телевизору интеллектуально реагировать и переключать режимы в зависимости от того, находитесь ли вы где-то рядом.19)

LG Channels

Бесконечные развлечения бесплатно

LG Channels объединяет разнообразный контент с платформ прямого эфира и по запросу в едином хабе, упрощая поиск любимого контента.20)

LG OLED evo AI G6 с функцией интеллектуального подключения отображает интерфейс Home Hub на экране, показывая соединения с Google Home и LG ThinQ, с панелями для ТВ, устройств и приложений в едином управлении.

Интеллектуальное подключение

Home Hub – платформа все-в-одном для вашего умного дома

Home Hub объединяет все ваши умные устройства. Легко подключайте, управляйте и взаимодействуйте с вашими домашними IoT-устройствами через Google Home и другие платформы.21)

В его корпусе толщиной 9 мм вы получите весь функционал LG AI TV

Улучшение каждого кадра до качества HDR

ИИ автоматически оптимизирует цвет, яркость и контрастность, повышая качество изображения SDR до уровня HDR для более насыщенной и реалистичной картинки.

Discover 3 standout benefits of AI Hub

Продвинутый поиск Multi AI с использованием Google Gemini и Microsoft Copilot

   

Просто скажите, что вы ищете, а затем выберите модель ИИ, которая подходит вам лучше всего. Система подключается к нескольким моделям ИИ, чтобы предоставлять более широкие и релевантные результаты.25)

AI Concierge

Получайте персонализированные рекомендации контента и информацию

   AI Concierge предлагает контент и обновления, подобранные под ваши интересы. Функция In This Scene («В этой сцене») предоставляет соответствующие рекомендации и информацию на основе того, что вы смотрите, а генеративный ИИ позволяет искать и создавать изображения.26)

Телевизор LG AI TV распознает ваш голос и перенаправляет вас на страницу My Page, созданную специально для вас!

   Перейдя на My Page, вы можете увидеть все сразу: от погоды, календаря и виджетов до результатов любимых спортивных матчей.27)

Значок CES Innovation Awards 2026 Honoree показан на темном фоне. Архитектура Multi-AI отмечена в категории «Искусственный интеллект».

Значок CES Innovation Awards 2026 Honoree показан на темном фоне. Архитектура Multi-AI отмечена в категории «Искусственный интеллект».

Отмеченная наградами Multi AI webOS

Отмеченная наградами webOS теперь защищена LG Shield

Значок «Выбор редакции AVForums» отображается на темном фоне для LG webOS 25, названной лучшей системой Smart TV 2025/2026.

Значок «Выбор редакции AVForums» отображается на темном фоне для LG webOS 25, названной лучшей системой Smart TV 2025/2026.

Лучшая система Smart TV уже 8 лет 

Эмблема LG Shield показана на темном фоне с иконками безопасности, подчеркивающими защиту конфиденциальности, безопасности данных и целостности системы в webOS. Также показан значок CES Innovation Awards 2026.

Эмблема LG Shield показана на темном фоне с иконками безопасности, подчеркивающими защиту конфиденциальности, безопасности данных и целостности системы в webOS. Также показан значок CES Innovation Awards 2026.

Безопасность, которой можно доверять

7 основных технологий LG Shield – это надежное хранение и управление данными, надежные криптографические алгоритмы, целостность программного обеспечения, аутентификация пользователей и контроль доступа, безопасная передача данных, обнаружение событий безопасности и реагирование на них, а также безопасное управление обновлениями.

Программа webOS Re:New Program

Обновляйте свой телевизор бесплатно в течение 5 лет29)

LG Quad Protection представлена четырьмя значками защиты на желтом фоне. На каждом значке изображены защита от ударов молнии, защита от влажности, защита от скачков напряжения и защита webOS с помощью LG Shield.

LG Quad Protection представлена четырьмя значками защиты на желтом фоне. На каждом значке изображены защита от ударов молнии, защита от влажности, защита от скачков напряжения и защита webOS с помощью LG Shield.

LG Quad Protection

Ваш LG TV создан долговечным благодаря LG Quad Protection

Ваш LG TV защищен целиком, от аппаратного до программного обеспечения. Встроенные конденсаторы защищают от высокого напряжения, включая удары молнии, а полупроводники разработаны с защитой от скачков напряжения. Силиконовый гель и защитные покрытия защищают чипсеты от влажности, а благодаря LG Shield ваши данные остаются в безопасности.

Пульт AI Magic Remote

Навигация без усилий и управление как аэромышью – для комфортной работы с AI Hub. 

Легко управляйте телевизором с помощью AI Magic Remote. С датчиком движения и колесиком прокрутки, нажимайте и перетаскивайте для его использования в качестве беспроводной мыши или просто говорите голосовые команды.30)

LG OLED evo AI C6 оснащен хабом AI Hub для персонализации, с иконкой ИИ над пультом дистанционного управления, окруженной надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard.

Первое в мире сертифицированное игровое качество в 9-мм Wallpaper TV

Сверхплавный игровой процесс без разрывов изображения

Первые в мире беспроводные игры в формате 4K 165Hz с поддержкой G-Sync и AMD FreeSync

Частота до 165Hz обеспечивает более четкие и плавные движения в каждой игре. Совместимость с G-Sync и AMD FreeSync Premium сохраняет движение стабильным и без разрывов, а VRR и сверхнизкая задержка ввода гарантируют плавность и отзывчивость каждого движения, давая вам явное преимущество в каждом матче.31)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Ultra-smooth and tear-free gameplay features on-screen 165Hz, NVIDIA G-SYNC, and AMD FreeSync Premium logos.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Ultra-smooth and tear-free gameplay features on-screen 165Hz, NVIDIA G-SYNC, and AMD FreeSync Premium logos.

Сжатие видеопотока дисплея VESA (VESA DSC)

Первая в мире игровая технология с сертификацией VESA DSC, обеспечивающая визуализацию без потерь и с низкой задержкой

Технология DSC с сертификацией VESA обеспечивает детализацию без визуальных потерь и мгновенный отклик в играх в соответствии со стандартом HDMI 2.1, создавая плавный игровой процесс в высоком разрешении с чистым изображением без искажений.32)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with VESA Display Stream Compression highlights VESA-certified DSC support for visually lossless gaming over HDMI 2.1.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with VESA Display Stream Compression highlights VESA-certified DSC support for visually lossless gaming over HDMI 2.1.

NVIDIA GeForce NOW

Первый в мире облачный игровой сервис с поддержкой 4K, частотой 120Hz и поддержкой HDR

Играйте в игры в формате 4K с частотой 120Hz и поддержкой HDR на своем телевизоре – даже без дополнительного устройства, используя NVIDIA GeForce NOW. Благодаря архитектуре NVIDIA Blackwell вы можете наслаждаться облачным геймингом высокого уровня с производительностью, эквивалентной GeForce RTX 5080.33)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with NVIDIA GeForce NOW showcases 4K 120Hz HDR cloud gaming capability.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with NVIDIA GeForce NOW showcases 4K 120Hz HDR cloud gaming capability.

Bluetooth со сверхнизкой задержкой

Первый в мире телевизор с поддержкой контроллеров Bluetooth со сверхнизкой задержкой

Оцените сверхнизкую задержку и высокопроизводительный облачный гейминг благодаря поддержке контроллеров Bluetooth со сверхнизкой задержкой, сокращающей задержку ввода до менее чем 3,0 мс. Наслаждайтесь плавным и отзывчивым управлением, которое ощущается так же, как проводное подключение, даже при игре в облаке.34)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Bluetooth Ultra Low Latency features Bluetooth Ultra Low Latency Controller support, shown with the RAZER Wolverine V3 Bluetooth emblem.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Bluetooth Ultra Low Latency features Bluetooth Ultra Low Latency Controller support, shown with the RAZER Wolverine V3 Bluetooth emblem.

Низкая задержка ввода

Сертифицированное время отклика 0,1 мс, OLED реагирует мгновенно и без ореолов

Благодаря времени отклика пикселя 0,1 мс и технологии ALLM для сверхнизкой задержки каждая команда выполняется с мгновенной точностью. Эта повышенная отзывчивость делает быстрый игровой процесс четким и контролируемым, обеспечивая явное конкурентное преимущество.35)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Low input-lag features 0.1ms response time, shown with ALLM and Intertek certification badges.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Low input-lag features 0.1ms response time, shown with ALLM and Intertek certification badges.

Технология Clear Motion

Отслеживайте каждое движение с невероятной четкостью благодаря передовой технологии ClearMR 10000, сертифицированной VESA

При высокой динамике крайне важно сохранять детализацию. LG OLED evo с сертификацией ClearMR 10000 минимизирует размытость между кадрами для сохранения четкости при быстрых движениях, а HGiG сохраняет тональную компрессию HDR именно так, как задумано создателями игры, обеспечивая точность светлых участков, глубину теней и сбалансированность цвета. Сертификация ClearMR и технология HGiG гарантируют четкость движений и точность HDR, поэтому каждая сцена выглядит именно так, как было задумано.36)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with ClearMotion features VESA-certified ClearMR 10000 and HGiG support.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with ClearMotion features VESA-certified ClearMR 10000 and HGiG support.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

LG OLED evo AI C6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

Игровой портал LG

Ваш единый игровой центр: консоль не требуется

Откройте для себя тысячи игр в NVIDIA GeForce Now, нативные приложения webOS и многое другое. Легко находите игры для управления пультом или геймпадом и даже соревнуйтесь с другими игроками через режим Challenge Mode.37)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.

Game Dashboard и Game Optimizer

Легко настраивайте параметры игры под свой стиль

Легко настраивайте игровой процесс, используя игровую панель управления Game Dashboard и Game Optimizer для точной настройки предпочтительных параметров. Регулируйте частоту обновления, задержку и визуальные режимы, с легкостью оптимизируя каждую игровую сессию.

Настоящее кино с сохранением точных деталей

Dolby Vision & режим Ambient FILMMAKER MODE

Смотрите кино так, как его задумал режиссер, с Dolby Vision и режимом FILMMAKER MODE с компенсацией окружающего света, который адаптируется к обстановке и сохраняет изображение максимально приближенным к оригиналу.38)

Технология Dolby Atmos

Вместо обычных статичных каналов система воспроизводит звук как иммерсивные 360° аудиообъекты, создавая домашний кинотеатр с точной передачей деталей и глубины сцены.

Sound Suite с поддержкой Dolby Atmos FlexConnect

Иммерсивный звук, настроенный под ваши предпочтения

Технология DAFC (Dolby Atmos Flex Connect) в LG TV оптимизирует звук в зависимости от расположения динамиков, обеспечивая индивидуальный, глубоко погружающий объемный звук, где бы ни находились ваши колонки.40)

Объедините LG TV и Sound Suite для получения невероятных киновпечатлений

Гибкое размещение и расширение

Настройте звуковую систему под любое пространство с помощью Sound Suite

Система LG Sound Suite, предлагающая более 50 возможных комбинаций, позволяет выбирать из множества доступных динамиков и объединять их для создания идеальной конфигурации, соответствующей вашим потребностям.42)

LG TV featuring Sound Suite with DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) shows a wide room with different kinds of speakers placed around the room showing how flexible and customizable Sound Suite can be.

Погрузитесь в каждый спортивный матч

LG Soundbar улучшает каждую сцену благодаря более насыщенному объемному звуку

Акустическая система объемного звучания с WOW Orchestra

Синхронизируя телевизор и саундбар как единое целое, система расширяет глубину и направленность для более полного ощущения объемного звука.41)

LG OLED evo AI C6 с функциями WOW Orchestra и WOWCAST показывает сцену концерта и звуковую панель под экраном, в то время как графическое изображение звуковых волн распространяются по гостиной, изображая синхронизированный беспроводной объемный звук.

LG OLED evo AI W6, certified by Intertek for resource efficiency, shown with a certification badge emphasizing reduced environmental impact across materials, energy use, and recycled content.

LG OLED evo AI W6, certified by Intertek for resource efficiency, shown with a certification badge emphasizing reduced environmental impact across materials, energy use, and recycled content.

Экологичный

Разработан с заботой об окружающей среде. Признан международными организациями

Телевизоры LG созданы так, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду; они сертифицированы Intertek за эффективность использования ресурсов, включая материалы, энергопотребление и переработанные компоненты.43)

Семья с детьми и их бабушкой и дедушкой сидит вместе на диване в светлой гостиной, с пультом, смотря телевизор.

Семья с детьми и их бабушкой и дедушкой сидит вместе на диване в светлой гостиной, с пультом, смотря телевизор.

Вспомогательные функции делают просмотр более инклюзивным

LG TV разработаны с учетом доступности и оснащены такими функциями, как фильтр коррекции цвета, руководство на языке жестов и поддержка прямого подключения вспомогательных аудиоустройств.

* Все изображения на этой странице с информацией об изделии приводятся только в качестве иллюстраций. Обратитесь к изображениям в галерее для более точного представления.

* Технические характеристики и функции зависят от региона, модели и размера.

* Доступность сервисов отличается в зависимости от региона и страны.

* Персонализированные услуги могут различаться в зависимости от политики стороннего приложения.

* Для доступа к сетевым смарт-сервисам и функциям, включая потоковые приложения, требуется учетная запись LG и принятие соответствующих Условий и положений. Без учетной записи LG доступны только подключения внешних устройств (например, через HDMI) и эфирное/наземное телевидение (только для телевизоров с тюнерами). Создание учетной записи LG бесплатно.

1) * Фактический размер составляет 9,95 мм и может незначительно отличаться в зависимости от условий измерения.

* Плата питания и динамики органично встроены в экран.

 

2) * Фактическая подгонка может варьироваться в зависимости от условий установки. Возможен небольшой зазор между телевизором и стеной. 

* Требования к установке могут отличаться.

 

4) * Доступность контента может варьироваться и изменяться в зависимости от региона.

* Для доступа к полному контенту и функциям требуется подписка LG Gallery+.

 

5) * Беспроводной телевизор OLED TV относится к подключению между приставкой Zero Connect Box и экраном.

* Размещение приставки для нулевого подключения в шкафу может привести к интерференции сигнала в зависимости от материала и толщины шкафа.

* Приставка для нулевого подключения должна быть установлена ниже, чем беспроводной приемник телевизора.

* Устройства должны быть подключены к приставке для нулевого подключения с помощью провода.

* Требуется подключение кабеля питания как к экрану телевизора, так и к приставке для нулевого подключения.

* Фактическая подгонка может варьироваться в зависимости от условий установки. Возможен небольшой зазор между телевизором и стеной.

* Требования к установке могут отличаться.

 

6) * Визуально без потерь, основано на сертификационном тесте TÜV Rheinland с использованием ISO/IEC 29170-2, результаты измерений могут варьироваться в зависимости от состояния соединения.

 

8) * Яркость может варьироваться в зависимости от модели, размера экрана и региона.

* Пиковая яркость выше в 3,9 раза по сравнению с OLED при 3% окне, согласно внутренним показателям.

 

9) * Дисплей LG OLED сертифицирован компанией Intertek на предмет 100% Color Fidelity; измерено по стандарту CIE DE2000 с использованием 125 цветовых шаблонов.

* Объем цветовой гаммы дисплея (CGV) эквивалентен или превышает CGV цветового пространства DCI-P3, что подтверждено независимой компанией Intertek.

* Дисплей LG OLED проверен компанией UL на обеспечение уровня черного ≤ 0,24 нита при освещенности до 500 люкс на основании измерения отражения кольцевого света по разделу 11.5 стандарта IDMS.

* Дисплей LG OLED проверен компанией UL на обеспечение уровня равномерности цвета > 99% при освещенности до 500 люкс на основе измерений отражения кольцевого света по разделу 11.5 стандарта IDMS.

* Фактический результат может зависеть от освещения и условий в помещении.

 

10) * Отражающая способность определяется как значение Specular Component Included (SCI) при длине волны 550 нм, независимо протестированное компанией Intertek. 

* Отражение дисплея LG OLED составляет менее 0,5% при измерении с использованием метода интегрирующей сферы по стандарту IDMS 11.2.2. Фактические результаты могут варьироваться в зависимости от условий.

 

11) * Дисплеи телевизоров LG OLED TV прошли проверку UL и сертификацию Platinum за низкий уровень синего света.

 

12) * По сравнению с ИИ-процессором 2025 года alpha 9 AI Gen8, на основе внутреннего сравнения технических характеристик.

 

16) * Эта функция работает, если выполнен вход в учетную запись «Google Фото» и у вас есть хотя бы 10 фотографий в приложении.

 

17) * Режим энергосбережения действует только тогда, когда включены и режим галереи, и функция Always Ready. Если функция Always Ready выключена, режим галереи будет потреблять столько же энергии, сколько при включенном телевизоре.

 

18) * Датчики яркости могут отличаться в зависимости от модели и страны.

 

19) * Датчики движения доступны только в моделях W6 и G6.

 

20) * Поддержка определенных каналов LG Channels зависит от региона.

 

21) * LG поддерживает устройства Wi-Fi со стандартом Matter. Поддержка сервисов и функций Matter может отличаться в зависимости от подключенных устройств. Начальное подключение для ThinQ и Matter осуществляется через мобильное приложение ThinQ.

 

22) * Функция AI Picture Pro будет работать с любым контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.

* Изображения масштабируются до качества, близкого к 4K. Результаты могут варьироваться в зависимости от разрешения исходного материала.

* Более быстрая обработка по сравнению с процессором искусственного интеллекта 2025 года alpha 9 AI Gen8 на основе сравнения внутренних спецификаций.

 

23) * Включается через меню режима звука. Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания. 

 

24) * Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.

 

25) * Функция AI Search (Copilot) доступна в моделях OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD, поддерживающих программу обновления webOS Re:New, включая модели, выпущенные с 2022 года.

* Требуется подключение к Интернету, а партнерские сервисы ИИ могут быть изменены или требовать подписки.

* Эта функция может зависеть от региона и модели и недоступна в странах, где не предоставляется поддержка LLM.

 

26) * Некоторые из этих функций могут не поддерживаться в определенных регионах или моделях.

* Отображаемые меню могут отличаться после выпуска изделия.

* Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток.

* Карточка In This Scene («В этой сцене») доступна в странах, поддерживающих EPG (Электронный телегид).

* Карточка «Сейчас в эфире» недоступна в приложениях Netflix и других контент-провайдеров, поэтому она не будет отображаться.

* Карточка Generative AI («Генеративный ИИ») доступна в определенных регионах или моделях.

 

27) * В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.

* Поддержка Voice ID может различаться в зависимости от региона и страны и доступна на телевизорах OLED, QNED, NANO 4K UHD, выпущенных начиная с 2024 г, а также на телевизорах MRGB и FHD начиная с 2026 г.

* Она работает только с приложениями, которые поддерживают аккаунт Voice ID.

* Блокировка может быть снята человеком с похожим голосом; если голос меняется по состоянию здоровья или другим причинам, распознавание может работать некорректно.

* Предоставляемые виджеты могут отличаться в зависимости от страны и могут быть изменены или удалены без предварительного уведомления.

* Функция My Page применяется в телевизорах OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026 года.

 

28) * Необходимо подключение к Интернету.

* Можно синхронизировать AI Chatbot со cлужбой поддержки клиентов.

* В странах, где обработка естественного языка не поддерживается, голосовой доступ к приложениям и их использование могут быть недоступны.

 

29) * webOS Re:New – это программа обновления программного обеспечения, доступная только для некоторых моделей. Количество обновлений и продолжительность поддержки Re:New могут различаться в зависимости от продукта, модели или региона.

* График обновлений, а также функции, приложения и сервисы могут отличаться в зависимости от модели и региона.

* Доступные функции, контент и приложения могут отличаться в зависимости от страны, продукта и региона и могут быть изменены без предупреждения.

 

30) * Обеспечивает быстрый доступ к ИИ-функциям телевизора, но не имеет встроенной ИИ-обработки.

* Дизайн пульта AI Magic Remote, его функции и наличие зависят от региона и поддерживаемого языка, даже в одних и тех же моделях.

* Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету.

* AI Voice Recognition предоставляется только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.

 

31) * Работает только с играми или входами ПК, поддерживающими 165Hz.

* Совместимость NVIDIA G-Sync compatible для видеокарт серий RTX 20, RTX 30, RTX 40 и GTX 16. Более старые графические процессоры не поддерживают совместимость с G-Sync.

 

32) * Телевизоры LG OLED TV получили сертификат DSC от VESA.

 

33) * Требуется подписка Предложения сервисов могут варьироваться в зависимости от тарифного плана.

* Доступно только в LG OLED W6, G6, C6, а также MRGB95, MRGB9M.

* Доступность GeForce NOW может зависеть от страны.

* В режиме ULL можно подключить только один контроллер (геймпад). Может быть затронута работа других Bluetooth-устройств.

* Для наилучшей производительности рекомендуется подключение через Ethernet или Wi-Fi 5GHz.

 

34) * В режиме ULL можно подключить только один контроллер (геймпад). Может быть затронута работа других Bluetooth-устройств.* Для наилучшей производительности рекомендуется подключение через Ethernet или Wi-Fi 5GHz.

 

35) * Дисплеи LG OLED получили сертификаты Intertek за время отклика 0,1 мс (Gray to Gray) и Qualified Gaming Performance.

 

36) * HGiG – это независимая группа компаний-производителей игр и телевизионных дисплеев, проводящая встречи с целью разработки и предоставления общественности рекомендаций по улучшению игрового опыта потребителей в HDR.

* Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.

* ClearMR – это программа сертификации стандарта VESA, которая измеряет размытие движений на дисплее.

 

37) * Поддержка облачных игровых сервисов может варьироваться.

* Для некоторых игровых сервисов может понадобиться подписка и геймпад.

* Геймпад продается отдельно.

 

38) * FILMMAKER Ambient MODE является товарным знаком UHD Alliance, Inc.

* Поддерживает FILMMAKER Ambient MODE с Dolby Vision.

* FILMMAKER Ambient MODE автоматически запускается на AppleTV+ и в приложении Amazon Prime Video.

* Режим FILMMAKER Ambient MODE работает в моделях, оснащенных датчиком освещенности.

 

39) * Карточка In This Scene («В этой сцене») доступна в странах, поддерживающих EPG (Электронный телегид).

* Объем поддержки может зависеть от страны.

* Информация, предоставляемая AI Concierge, носит исключительно справочный характер и может быть неточной. LG не несет ответственности за действия или решения, принятые на основе такой информации.

 

41) * Звуковую панель можно приобрести отдельно.

* Управление режимом звука может отличаться в зависимости от модели.

* Обратите внимание, что на момент покупки услуга может быть недоступна. Для обновлений требуется подключение к сети.

* Использование пульта дистанционного управления для телевизора LG TV ограничено только определенными функциями.

 

43) * Эффективность использования ресурсов применима к следующим моделям и действительна до 31 декабря 2026 года: OLED W6, G6, C6, CS6, B6, MRGB95, 9M, 85 QNED85  

* Посетите https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home, чтобы узнать больше."

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