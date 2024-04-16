Ventilation Solution (ERV)

*Функция «Приостановка операции» на дистанционном управлении.

*Согласно результатам внутреннего моделирования LGE при совместной работе кондиционера LG и LG ERV, теплообменник экономит до 24 % больше энергии по сравнению с естественной вентиляцией и комбинируется с другими функциями LG ERV, обеспечивая до 40 % общей экономии энергии. Возможны различия в зависимости от среды. Условия моделирования: По результатам ERV (1000 м3/ч) + Multi V 5 (12 л.с.) / офисное пространство 455 м2, охлаждение 26℃ / нагрев 21℃, e Quest 3,65 / ежедневная эксплуатация в зимних условиях.