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Ventilation Solution (ERV)
Ventilation Solution ERV от LG –– это эффективное решение, гарантирующее свежий воздух в помещении. Благодаря различным энергосберегающим технологиям и фильтрам очистки воздуха вы можете дышать здоровым воздухом.
Преимущества ERV от LG
Естественная вентиляция может неэкономно расходовать энергию, а ERV от LG обеспечивает свежий воздух с улицы и снижает объем загрязненного воздуха в помещении. ERV экономит энергию благодаря теплообменнику, который практически не теряет энергию для нагрева или охлаждения.
Воздух, переносящий бактерии, поступает с заснеженной улицы в комнату слева. Справа система ERV захватывает эти бактерии.
Энергосберегающая система
ERV работает при подключении к внутреннему блоку, чтобы сэкономить энергию за счет более эффективной работы по сравнению с одной вентиляционной системой.
Внутренний блок LG и две трубы на потолке (вид сбоку) втягивают воздух из правой трубы, а два других блока выдувают воздух в помещение.
Энергосберегающие технологии
ERV применяется во многих энергосберегающих технологиях. Теплообменник экономит до 24 % больше энергии по сравнению с естественной вентиляцией и комбинируется с другими функциями, гарантируя общую экономию энергии до 40 %.
Выбор режима в зависимости от сезона
ERV от LG определяет температуру наружного воздуха и регулирует работу в зависимости от погодных условий, ежегодно экономя на 6,1 % больше энергии.
*Автоматический выбор режима в зависимости от сезона с помощью дистанционного управления.
* Функция «Охлаждение в ночное время без затрат энергии» на дистанционном управлении.
Автоматическая адаптация к уровню CO2
ERV от LG ежегодно снижает потерю энергии на 4,6 % благодаря автоматическому контролю скорости вентилятора, который адаптируется к уровню CO2.
*Функция «Приостановка операции» на дистанционном управлении.
*Согласно результатам внутреннего моделирования LGE при совместной работе кондиционера LG и LG ERV, теплообменник экономит до 24 % больше энергии по сравнению с естественной вентиляцией и комбинируется с другими функциями LG ERV, обеспечивая до 40 % общей экономии энергии. Возможны различия в зависимости от среды. Условия моделирования: По результатам ERV (1000 м3/ч) + Multi V 5 (12 л.с.) / офисное пространство 455 м2, охлаждение 26℃ / нагрев 21℃, e Quest 3,65 / ежедневная эксплуатация в зимних условиях.
Отслеживайте уровень CO2 в любое время
Датчик CO2 отслеживает уровень CO2 в комнате. Уровень CO2 постоянно отображается на экране проводного дистанционного управления, и появляется индикатор предупреждения, когда уровень превышает 900 млн⁻¹. ERV использует эту информацию, чтобы автоматически контролировать скорость вентилятора.
Из круглой трубы на потолке выходит воздух над диванами, а панель управления с настенным креплением показывает уровень CO2 и температуру.
Фильтрация воздуха
несколькими фильтрами
При установке базового фильтра спереди энтальпийного теплообменника и фильтра стандарта ISO сзади энтальпийного теплообменника объем входящих пыли и загрязняющих веществ с улицы снижается.
*Фильтр для воздуха стандарта ISO предлагается дополнительно.
Зеленый поток воздуха проходит через базовый фильтр, теплообменник и фильтр стандарта ISO слева направо, постепенно очищаясь.
*Фильтр для воздуха стандарта ISO предлагается дополнительно. Рейтинг ISO согласно ISO 16890:2016.
*Эффективность фильтра для воздуха (номер модели: AHFT035H0) была протестирована по стандарту теста ISO 16890-1:2016 для фильтров воздуха с использованием аэрозолей DEHS и KCl при условии скорости потока воздуха 0,278 м³/с, температуре воздуха 23-24 °C и относительной влажности 44-49 %. Результат представляет собой рейтинг ISO ePM1 75 %. Возможны различия в зависимости от среды.
Контролируйте влажность в помещении
ERV DX от LG имеет функции увлажненияи осушения, что идеальноподходит для пространств, где необходим контроль температуры и влажности. Уровень влажностиможно отслеживать с помощью проводногодистанционного управления.
Из сeiling cassette LG и круглой трубы в офис поступает воздух, а на пульте управления отображаются уровень влажности и температура.
Сигнал загрязнения фильтра
Если фильтр забивается, появится сигнал загрязнения фильтра на экране дистанционного управления. Затем вы можете заменить фильтр в зависимости от фактического уровня загрязнения.
На панели управления с настенным креплением отображается сообщение ошибки. Увеличенное сообщение ошибки, извещающее о необходимости замены фильтра отображается в центре.
Расстановка ERV
Схема расстановки LG Commercial ERV включает вариант с увлажнителем и без него, а также указан тип модели, Btu/h, и кВ.
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