Lavadora Carga Frontal 20kg + Secadora Eléctrica Carga Frontal 20kg + Kit de organización 27'' Color Blanco

WM20WDF20EW
Bundle image
Front view
front view
Bundle image
Front view
front view

Características principales

  • Sistema de lavado 6 Motion DD
  • Motor Inverter Direct Drive
  • Función Agregar prenda (Pausar y agregar prenda)
  • Gran Capacidad
  • Sensor de secado Sensor Dry
  • Flow Sense™ genera alertas de bloqueo
Más
Productos en este Combo: 3
WM20WV26W - Front view

WM20WV26W

Lavadora Carga Frontal 20kg 44lbs/6 Motion DD Smart Diagnosis™
Vista Frontal LG Lavadora Superior 25 Kg Blanco, WT25WT6HK

DF20WV2EW

Secadora Eléctrica Carga Frontal 20kg Smart Diagnosis, Color Blanco
front view of stacking kit

TD-S270

Kit de organización para lavandería 27" Color Blanco
Lavado Óptimo para telas y tejidos3
6Motion DD

Lavado Óptimo para telas y tejidos

Seleccione un programa de lavado y la tecnología 6Motion Direct Drive moverá la tina de la lavadora en múltiples direcciones, brindando a las telas el cuidado adecuado mientras la ropa queda completamente limpia.
Menos vibración, Menos ruido1
Inverter Direct Drive

Menos vibración, Menos ruido

Motor LG Inverter Direct Drive de alta eficiencia que mejora el rendimiento de lavado y la durabilidad del equipo, pero sin el ruido y sin vibración. Además, el motor Inverter DD disipa menos energía, reduciendo el consumo de electricidad.
ThinQ™

Electrodomésticos Inteligentes

Hazlo Simple, Vive Mejor con productos inteligentes LG Con la tecnología ThinQ™, podrás controlar y monitorear el funcionamiento de tu lavasecadora LG dentro y fuera de casa por medio de conectividad Wi-Fi. Así como descargar ciclos adicionales de lavado y acceso a las últimas innovaciones de LG.

Pausar y agregar prenda1
Agregar prendas

Pausar y agregar prenda

La lavadora de carga frontal de LG le permite "Pausar" el ciclo de lavado para "Agregar prendas". Simplemente presione el botón "Agregar prenda" o mantenga presionado el botón "Inicio / Pausa" durante 3 segundos para que se puedan incluir artículos adicionales de ropa perdida en el lavado hasta el ciclo de centrifugado.*

*La imagen de producto es de referencia y puede cambiar al producto real. La imagen es únicamente para la explicación de la característica.

Hazlo todo en menos tiempo
Gran Capacidad

Hazlo todo en menos tiempo

Gran Capacidad para secar más prendas en menos tiempo.

Excelente desempeño de secado
Sistema Sensor Dry, sensor de secado

Excelente desempeño de secado

El sistema Sensor Dry mide el nivel de humedad durante el ciclo y optimiza automáticamente el tiempo de secado.¡Asegúrese de que el secado de su ropa esté completamente hecho!
Mantenga su Secadora Siempre Funcionando
Flow Sense™

Mantenga su Secadora Siempre Funcionando

Detecta y genera alertas de cualquier bloqueo en los conductos que pudieran reducir el flujo de salida de la secadora. Mantener un sistema de escape limpio ayuda a mejorar la eficiencia del secado, a reducir tiempo de secado largo y minimizar las llamadas a algún centro de servicio.

*Las imágenes son para fines ilustrativos y pueden diferir de los productos reales.

CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)

20kg

DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

700x990x770

CARACTERÍSTICAS - Vapor

NO

Todas las especificaciones

MATERIAL Y ACABADO

Color de cuerpo

Blanco

Tipo de puerta

Blanco

CAPACIDAD

Capacidad máxima de lavado (kg)

20kg

CONTROL Y PANTALLA

Tipo de pantalla

Led

CARACTERÍSTICAS

6 Motion DD

AI DD

Tipo

Carga Frontal

Señal de fin de ciclo

Inverter DirectDrive

LoadSense

Vapor

NO

Steam+

NO

Patas niveladoras

Tambor de acero inoxidable

Acero Inoxidable

Entrada de agua (caliente/fría)

TECNOLOGÍA SMART

Diagnóstico inteligente

Limpiador Tub Clean

DIMENSIONES Y PESOS

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

700x990x770

Peso (kg)

87

MATERIAL Y ACABADO - Color de cuerpo

Blanco

CAPACIDAD - Capacidad máxima de secado (kg)

20

DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

686 x 990 x 765

TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

No

Todas las especificaciones

MATERIAL Y ACABADO

Color de cuerpo

Blanco

Tipo de puerta

Puerta de Cristal

CAPACIDAD

Capacidad máxima de secado (kg)

20

CONTROL Y PANTALLA

Tipo de pantalla

LED

CARACTERÍSTICAS

Tipo

Eléctrica

Indicador de atascamiento de conducto FlowSense

Sensor Dry

Vapor

NO

Patas niveladoras

SteamFresh

No

TurboSteam

No

PROGRAMAS

Secado rápido

TECNOLOGÍA SMART

Diagnóstico inteligente

ThinQ (Wi-Fi)

No

DIMENSIONES Y PESOS

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

686 x 990 x 765

Peso (kg)

55.6

Todas las especificaciones

MATERIALS/FINISHES

Colores Disponibles

Metal Grafito, Blanco

UPC

48231013000

