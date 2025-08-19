Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG Streaming Week

Descubre las ofertas especiales y explora el entretenimiento

Del 1.º de septiembre al 5 de octubre 

 

Disfruta de ofertas por tiempo limitado disponibles exclusivamente durante la LG Streaming Week. Consigue ahora tu oferta con un beneficio especial. 

Disfruta de una oferta especial en tu LG TV

Abre la aplicación LG Streaming Week para explorar increíbles ofertas por tiempo limitado. LG Streaming Week ofrece una variedad de beneficios especiales tanto para los nuevos propietarios de una LG TV como para los que ya tienen una.

La pantalla de inicio de LG webOS muestra un recuadro rojo con el texto “LG Streaming Week”

*Ofertas válidas solo para modelos de 2018 a 2025 de Smart TV 4K y 8K, StanbyME, StanbyME 2, StanbyME Go y monitores inteligentes UHD y WQHD.

Obtén ofertas por tiempo limitado

Explora y activa las ofertas especiales al instalar la aplicación LG Streaming Week en tu dispositivo habilitado para webOS.

América tvGO international

1 mes gratis en América tvGO

Baby Shark World

Disfruta 1 mes de Baby Shark gratis

Crunchyroll

¡Obtén 30 días gratis!

iQIYI

30% de descuento en plan anual

Kanto

Prueba KANTO gratis por 1 mes

MUBI

Obtén 3 meses gratis

STAGE+

Obtén 3 meses gratis

¿Cómo canjear tu descuento?

Logotipo de LG en un recuadro rojo, número 1 en la parte superior derecha
Paso 1

Abre la aplicación LG Streaming Week en tu televisión.

Íconos de aplicaciones en un recuadro rojo, número 2 en la parte superior derecha
Paso 2

Consulta las ofertas especiales de nuestros socios.

LG TV y control remoto en una caja roja, número 3 en la parte superior derecha
Paso 3

Elige una oferta y disfruta del contenido en tu LG TV.

Descubre los televisores que dan vida a tu contenido

'LG Smart TV mostrando la pantalla de inicio de webOS con aplicaciones de entretenimiento y elementos de interfaz de usuario de LG Channels que se extienden dinámicamente hacia fuera, destacando más de 4000 aplicaciones y canales globales.

webOS para entretenimiento

Disfruta de contenidos ilimitados con webOS

*El contenido, las aplicaciones y las ofertas disponibles pueden variar según el servicio, país, producto y región.

**Las ofertas pueden finalizar antes debido al número limitado de cupones disponibles.

*Crunchyroll: Prueba gratuita de 30 días para nuevos usuarios y clientes elegibles en territorios seleccionados. Se renovará automáticamente al precio regular de tu región al finalizar el periodo de prueba. Válido solo para una redención por cliente. Aplican términos y condiciones.

*STAGE+: Válido para suscripción mensual. Los primeros 3 meses son gratuitos. Después, se cobrará el precio mensual regular según tu región. La suscripción se renovará automáticamente y puede cancelarse en cualquier momento desde la configuración. Aplican términos y condiciones.

* iQIYI: Oferta válida del 1 de septiembre al 5 de octubre de 2025. Disponible en TVs LG modelos 2018–2025. Aplica para todos los usuarios. El plan se renovará automáticamente una vez finalizado el periodo. Sujeto a términos y condiciones del proveedor.

* MUBI: Disponible en TVs LG 2018–2025. Válido solo para nuevos usuarios o antiguos suscriptores que regresen. La suscripción se renovará automáticamente al precio mensual correspondiente en tu región después del periodo promocional. Aplican términos y condiciones.

* Kanto: Disponible en TVs LG para LG Streaming Week, del 1 de sep al 5 de oct de 2025. Nuevos usuarios obtienen 30 días gratis en suscripción mensual o anual. Renovación automática al precio local, salvo cancelación antes del final del periodo. Aplican términos y condiciones.

* Baby Shark World: Válido hasta el 5 de octubre de 2025. Disponible en TVs LG con webOS 4.0–25 mediante la app LG Streaming Week. El pase gratuito de 1 mes es válido una sola vez con código promocional. Se renovará al precio mensual estándar, salvo cancelación. Aplican términos.